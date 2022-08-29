Политолог назвал причины информационного вброса о смерти убийцы Дугиной

«Несмотря на то, что информацию о смерти Вовк уже опровергли, нет никаких доказательств того, что она жива. Сам же вброс наверняка был неслучайным», – заявил газете ВЗГЛЯД киевский политолог Владимир Скачко. Ранее австрийское СМИ сообщило, что Наталья Вовк найдена убитой в съемной квартире в Австрии, однако в МВД страны эту информацию не подтвердили

«Не исключаю, что этот вброс – журналистский хайп или неумелая работа сотрудников издания, которые не проверили полученную информацию. С другой стороны, это может быть и технический момент операции спецслужб. Объявив Вовк мертвой, они могли бы обеспечить ей свободное существование под другим именем», – сказал киевский историк и политолог Владимир Скачко.

«Кроме того, таким образом могли «прощупывать» реакцию аудитории на смерть подозреваемой в убийстве российской журналистки. И несмотря на то, что информацию австрийской прессы уже опровергли, мы все равно не знаем, жива ли она в настоящее время», – полагает собеседник.

«Как рассказал отец Вовк, ранее у нее диагностировали серьезное заболевание головного мозга, из-за которого она уволилась из армии. Учитывая определенные особенности психики у таких людей, киевский режим вполне может использовать ее снова, но на этот раз в качестве камикадзе», – предположил политолог.

«Так или иначе, я допускаю, что смерть Натальи Вовк неминуема. Скорее всего, ее фигура не представляет больше какой-либо ценности для украинских спецслужб, поэтому будет вполне логично, если от нее захотят избавиться», – отметил он.

Комментируя информацию о том, что Вовк и ее сообщнику Цыганенко удалось пересечь российско-эстонскую границу, Скачко отметил, что «Эстония становится плацдармом украинских диверсантов и террористов».

«Получается, что политические элиты стран Прибалтики в своей погоне за русофобией и в желании хоть как-то насолить России уже не видят красных линий. Они готовы стать оплотами террористов, их штаб-квартирами», – убежден он.

«Политики не понимают, что таким образом они подставляют свои народы под ответный удар. Стоит только представить, что могло бы быть, если бы Москва пришла к выводу, что государственная и политическая сдержанность в этом вопросе является излишней. Пока мы не отвечаем на выпады Украины и стран Балтии. Но ведь они могут нас довести», – заключил Скачко.

Накануне австрийское издание Exxpress сообщило, что подозреваемая в убийстве журналистки Дарьи Дугиной украинская гражданка Наталья Вовк найдена убитой в съемной квартире в Австрии.

МВД Австрии в свою очередь не подтвердило распространенные в мессенджерах и соцсетях данные о якобы произошедшем убийстве украинской гражданки. «Мы можем сообщить, что такой случай не известен в Австрии. Поэтому мы не можем подтвердить достоверность этой информации», – отметили в ведомстве в ответ на запрос корреспондента ТАСС.

В понедельник в ФСБ России сообщили, что установлен участник украинской диверсионно-террористической группы, который вместе с Натальей Вовк готовил убийство журналиста Дарьи Дугиной. Он выехал за пределы России за день до преступления, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

«Установлено, что убийство Дугиной вместе с Вовк готовил в Москве еще один член украинской диверсионно-террористической группы – гражданин Украины Цыганенко Богдан Петрович, 1978 года рождения, который прибыл в Россию транзитом через Эстонию 30 июля 2022 года и покинул территорию России за день до совершения подрыва Дугиной», – передает ТАСС сообщение ФСБ.

Кроме того, стали известны подробности о личности предполагаемого соучастника убийства Дугиной. Богдан Цыганенко в профиле во «ВКонтакте» использовал псевдоним Касьянов, его мать придерживалась проукраинских взглядов, а сам он окончил военный лицей и занимался бизнесом.

Фотографии «Богдана Касьянова» за предыдущие годы дают некоторое представление о его внутреннем мире: наряду с картинками сердечек, пони и милых мишек есть фото из ночного клуба, с отдыха с дачного участка и множество коллажей, в том числе с подписями «Секс-инструктор», «Любитель пива» и «Бери от Pepsi все» (где бутылка Pepsi используется для употребления гашиша), передает РИА «Новости».

Дарья Дугина погибла вечером 20 августа – ее автомобиль взорвался на Можайском шоссе в районе поселка Большие Вяземы Одинцовского района Подмосковья. Девушка возвращалась с фестиваля «Традиция». По данным ФСБ, убийство Дугиной подготовили украинские спецслужбы, исполнительница – гражданка Украины Наталья Вовк, скрывшаяся в Эстонии, а затем перебравшаяся в Австрию.

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