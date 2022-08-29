Стали известны подробности о личности предполагаемого соучастника убийства Дугиной

Предполагаемый сообщник убийцы Дарьи Дугиной Богдан Цыганенко в профиле во «ВКонтакте» использовал псевдоним, его мать придерживалась проукраинских взглядов, а сам он окончил военный лицей и занимался бизнесом.

Цыганенко пользовался социальными сетями, был зарегистрирован во «ВКонтакте», но только под псевдонимом Касьянов.

Его профиль в «Моем мире», где он указал настоящую фамилию, сейчас заблокирован «из-за подозрительной активности», а последние посты во «ВКонтакте» датируются 2017 годом.

Фотографии «Богдана Касьянова» за предыдущие годы дают некоторое представление о его внутреннем мире: наряду с картинками сердечек, пони и милых мишек есть фото из ночного клуба, с отдыха с дачного участка и множество коллажей, в том числе с подписями «Секс-инструктор», «Любитель пива» и «Бери от Pepsi все» (где бутылка Pepsi используется для употребления гашиша), передает РИА «Новости».

Есть фото Богдана за рулем автомобиля Bentley. Принадлежит ли эта машина ему самому, не уточняется, но фото роскошного авто контрастирует с другими снимками с его профиля.

«После восьмого класса он закончил военный лицей... вместо 9–10 классов. Потом в академии управления учился здесь, в Донецке», – рассказала тетя подозреваемого Лариса.

По ее словам, Цыганенко также занимался бизнесом – «где-то что-то кому-то подвезти». В последнее время он не работал и жил за счет матери, которая не поддерживала специальную военную операцию РФ по демилитаризации и денацификации Украины.

«Он не политикан, как говорится. Абсолютно не интересовался политикой. Выйдут – гы-гы-гы, посмеются и все. По спецоперации… мама за Украину была», – заявила соседка Цыганенко.

Кроме того, выяснилось, что квартира в Донецке, где жил отец подозреваемого в убийстве Дугиной, продана.

«Богдан жил здесь подростком. А квартира продана с полгода назад. Там живут совершенно чужие люди. Мама продала после февраля», – рассказала соседка родителей Богдана Цыганенко.

Она уточнила, что после смерти отца Цыганенко, который скончался около трех лет назад, мать подозреваемого переехала в дом к сыну.

Ранее родственники Цыганенко рассказали, что он уехал из своего дома в Донецке в начале июля и больше не выходил на связь.

Дугина погибла вечером 20 августа – ее автомобиль взорвался на Можайском шоссе в районе поселка Большие Вяземы Одинцовского района Подмосковья. Девушка возвращалась с фестиваля «Традиция». По данным ФСБ, убийство Дугиной подготовили украинские спецслужбы, исполнительница – гражданка Украины Наталья Вовк, скрывшаяся в Эстонии, а затем перебравшаяся в Австрию.

ФСБ также опубликовала данные о том, что сообщником Натальи Вовк был гражданин Украины Цыганенко Богдан Петрович, 1978 года рождения, который прибыл в Россию транзитом через Эстонию 30 июля 2022 года и покинул территорию России за день до совершения подрыва Дугиной.