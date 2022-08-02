Легендарный советский танк стал главной проблемой Эстонии

В последние дни в Эстонии обозначилась государственная проблема номер один. Это не резкое подорожание энергоресурсов, не проблемы с отоплением, не рост цен на продукты, не инфляция. Главной проблемой страны стал советский мемориальный танк Т-34, стоящий на постаменте в городе Нарве. Как такое произошло?

Танк Т-34, за решением судьбы которого сейчас следит вся Эстония, был установлен на берегу реки Наровы, у дороги между городами Нарвой и Нарва-Йыэсуу 9 мая 1970 года. Его поставили на том месте, где советские войска в 1944 году в ходе упорных боев форсировали реку Нарову – в память о тех событиях. Уже несколько поколений нарвитян – а этот регион Эстонии заселен главным образом русскими и русскоязычными жителями – ежегодно возлагают к Т-34 цветы. Вообще это популярное место: остановка у танка для фотосессии – практически обязательная часть свадебной программы в Нарве.

Одно время танк пребывал в неухоженном состоянии, но в 2015 году группа добровольцев зачистила старую краску, загрунтовала и покрасила машину, вернув ей исторический облик. Этот труд нашел в Нарве широкий отклик, работникам помогали многие местные жители и несколько предприятий. Позже участники процесса реставрации создали НКО «Память» и занялись восстановлением других военных памятников под Нарвой.

В последние месяцы в Эстонии развернулась широкомасштабная кампания по демонтажу памятников советским солдатам. Естественно, не оставили в покое и нарвский танк. Президент Эстонии Алар Карис заявил, что танк следует либо убрать с его нынешнего места, либо разместить рядом с ним выставку о «продолжающейся на Украине войне, развязанной Россией».

Однако мэр Нарвы Катри Райк предложение не поддержала – заявив, что не считает правильным «воевать с памятниками, воевать с историей». Нарвитянин Михаил Паншин предложил провести опрос жителей города на предмет того, должны ли советские памятники оставаться на своих исторических местах. По мнению Паншина, в Нарве необходимо устроить референдум по этому поводу. Он опубликовал соответствующую петицию, которую на данный момент поддержали свыше 2500 человек. «Я против сноса и переноса памятника. В данное время правительству лучше думать о поддержке своего населения в преддверии осени и зимы, а не раскачивать настроения в обществе еще больше», – пишут нарвитяне под текстом петиции. «Руки прочь от нашей памяти! Перенос памятников – это стирание памяти в подрастающем поколении, эту цель они и преследуют», – возмущаются люди.

Однако центральные власти Эстонии и не думали отступаться. В понедельник Нарву посетил министр внутренних дел и по совместительству глава коалиционной Социал-демократической партии Эстонии Лаури Ляэнеметс. Он сказал своей коллеге по партии Катри Райк, что этот танк является «символом агрессии, нападения и соседней страны, представляющей угрозу безопасности Эстонии». Министр добавил: «Я думаю, что в таком виде этот танк не должен фигурировать в публичном пространстве Эстонии». Он сообщил, что ждет предложений комиссии по памятникам, сформированной при Госканцелярии – о том, как решить вопрос с танком «как можно более деликатно».

Министр разъяснил свою мысль: «Танк для жителей Эстонии символизирует прежде всего смерть, боль и страдания, давно не заслуживает того ореола, которым он был окружен.

Такой противоречивый символ не подходит для городского пространства в Эстонии. Мы имеем дело с вопросом государственной важности. И как это свойственно многим другим государственным вопросам, его нужно решать в диалоге с местной общиной. Это необходимо делать с достоинством и так, чтобы не оскорбить живущих здесь людей».

Начали и поступать предложения о способах «решения проблемы». Председатель местного горсобрания Владимир Жаворонков сообщил, что Нарва получила предложение от военного музея, находящегося на острове Хийумаа – передать танк им. Но сам Жаворонков думает, что необходимо провести референдум о судьбе Т-34. Глава горсобрания считает, что музей на Хийумаа не имеет ничего общего с нарвскими памятниками. Жаворонков планирует собрать все фракции городского собрания, чтобы обсудить, как реагировать на предложение островитян. В свою очередь бывший мэр города, а ныне председатель оппозиционной фракции «На благо Нарвы» в местном горсобрании Алексей Евграфов тоже сообщил, что не поддерживает идею о передаче Т-34 хийумааскому музею.

Другой бывший мэр Антс Лийметс считает, что трогать танк не нужно – но рядом с ним можно поставить информационный стенд про «советскую оккупацию». Между тем Ляэнеметс предлагает сформировать пакет помощи городу. Он обещает нарвитянам компенсировать потерю танка строительством новой больницы, жилых домов, которые могли бы арендовать учителя и прочие необходимые городу специалисты, а также удержанием роста тарифов на тепло.

«Я бы не называла такое обменом... Сегодняшняя коалиция на государственном уровне решила, что танк надо убрать. Поэтому я очень жду, чтобы государство сказало, какой министр или какое ведомство будет заниматься вопросом танка. И тогда этот человек должен приехать сюда и встретиться с фракциями горсобрания и с народом», – парирует мэр Катри Райк.

Глава другой коалиционной партии «Отечество» Хелир-Валдор Сэедер заявил, в свою очередь, что танк нужно убрать без всяких условий. «Неправильно давать различным самоуправлениям "пряники", бартер за перенос идеологических оккупационных монументов. И, разумеется, это создало бы прецедент. Это привело бы к цепной реакции, поскольку там еще несколько таких монументов в других окрестных самоуправлениях, где преимущественно проживает русскоязычное население. Тогда мы начнем, так сказать, формировать цену этих символов оккупационной власти. И торговаться о том, сколько должен стоить тот или иной монумент, и сколько получит то или иное местное самоуправление», – сказал Сеэдер.

Аналитики не исключают, что вопрос о нарвском танке станет одним из ключевых в начинающейся в Эстонии предвыборной кампании (весной 2023-го состоятся выборы в парламент). Политолог Пеэтер Тайм сравнивает ситуацию с избирательной кампанией 2007 года, когда речь шла о переносе расположенного в Таллине памятника «Бронзовый солдат». «Мы видим такое повторение событий 2006–2007 годов, то есть кампании перед парламентскими выборами 2007 года, которые выиграл Андрус Ансип и возглавляемая им Партия реформ. Поскольку они построили свою избирательную кампанию именно на том, что пообещали эстонскому народу снять "Бронзового солдата". Сейчас в Нарве мы видим то же самое. Соцдемы за это взялись – и как раз они хотят на этом больше заработать голосов», – заявил Тайм.

По мнению же историка Давида Всевиова, причиной горячих споров о судьбе памятника стали в первую очередь боевые действия на территории Украины, поскольку они дали «танку как символу совсем другое значение».

Историк также приводит аналогию с закипающей водой: если она начинает кипеть, то ее уже не остановить. «От этого нам не становится ни лучше, ни хуже. Зарплата не растет, не уменьшается, работы не прибавляется, но мы крайне эмоционально относимся к таким вещам, а играть с эмоциями людей в каком-то смысле очень просто – и в политическом значении точно так же», – отметил Всевиов.

Многие воспринимают происходящее, как какой-то сюрреализм. «Как вы думаете, какой вопрос сегодня больше всего волнует эстонских политиков? Галопирующая инфляция? Угроза дефицита энергоносителей в преддверии зимы? Грозящий нам дефицит продуктов питания? Нет! Эстонских политиков волнует прежде всего нарвский памятник "тридцатьчетверке".

Это кажется невероятным, но спокойно стоящий на постаменте танк – главная тема всех политических дебатов и СМИ. А грядущий экономический, энергетический и продовольственный кризис – это, похоже, никому не интересно... Более того, именно нарвский танк и другие советские памятники, по прогнозам политологов, станут центральной темой грядущей предвыборной кампании. То есть политики намерены биться за танк, а не за то, кто лучше поможет народу Эстонии пережить предстоящую зиму», – иронически пишет в своем телеграм-канале редактор таллинской газеты «Столица» Александр Чаплыгин.

По его словам, интересы тех, кому дороги памятники победителям нацизма, никого не интересуют.

«Ну да мы, привыкли к тому, что интересы русской общины в Эстонии постоянно игнорируются. Но ведь начавшийся кризис бьёт и по эстонцам – однако политики и СМИ заняты исключительно танком. Я не вижу другой причины нынешнего дурдома, кроме как полная неспособность политиков предложить обществу реальное решение экономических проблем... Поэтому они всеми силами разжигают страсти вокруг первой попавшейся удобной для этого цели.

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Возможно, нарвский танк действительно вызывает в эстонской части общества невыносимые моральные терзания, как уверяет премьер-министр Кая Каллас. Однако коммунальные счета и перспектива сидеть без газа и электричества, по идее, должны волновать эстонцев куда больше. Но обществу не позволяют задуматься о действительно важных вопросах. В Эстонии объявлена война с чуждой идеологией, и гражданам настойчиво внушают, что главная задача – победа в этой войне. И ради этого люди должны терпеть лишения, потому что иначе будет совсем плохо.

Люди, опомнитесь! Местоположение нарвского танка никак не повлияет на поставки в Эстонию газа, электричества и продуктов питания. Перемещение памятника в хийумааский музей не уменьшит коммунальные счета и не пополнит ваши кошельки. Вас обманывают с целью отвлечь внимание от настоящих проблем», – призывает Чаплыгин.