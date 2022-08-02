Легендарный советский танк стал главной проблемой Эстонии

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2 августа, вторник  |  Последнее обновление — 22:51  |  vz.ru
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Сколько заработает Россия на обвале газового экспорта

Экспорт российского газа в Европу падает, но доходы России только растут Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Свежие данные Газпрома показывают, что падение добычи и экспорта российского газа усиливается – Европа все меньше покупает нашего топлива. Но бить тревогу еще рано, ведь самому Газпрому и российскому бюджету такая ситуация сулит определенные выгоды. Какие именно? Подробности...
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Россия бросает вызов господству США в Мировом океане

Морская доктрина России – это ответ на амбиции США в Арктике Владимир Астапкович/РИА Новости
В день Военно-морского флота России президент Владимир Путин утвердил новую Морскую доктрину. Предыдущий документ действовал семь лет и, как указывают эксперты, потерял свою актуальность. На какие положения новой доктрины стоит обратить внимание? Как ее принятие отразится на развитии флота и что означает для мира новая морская политика России?  Подробности...
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Как Россия подготовит Донбасс и юг Украины к зиме

Районы, пострадавшие во время спецоперации, оперативно восстанавливаются SERGEI ILNITSKY/EPA/ТАСС
Предстоящую зиму жители освобожденных городов Донбасса должны встретить в достойных условиях. Такое распоряжение отдал Владимир Путин, напомнив, что ход спецоперации для простых людей связан с издержками. Как скоро жители освобожденных территорий заживут с российским уровнем комфорта? Подробности...
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Китай и Америка готовы начать войну из-за женщины

Упорство Нэнси Пелоси привело США и Китай на грань войны Zuma/ТАСС
США направили к Тайваню группировку во главе с атомным авианосцем «Рональд Рейган». Там ее уже ждет армия Китая с новейшей военной техникой и лозунгом «Встретим врага во всеоружии!» Так две супердержавы подготовились к визиту на Тайвань главы Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Дойдет ли дело до военного столкновения крупнейших мировых держав? Подробности...
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«Шансы были минимальными»: Эксперты оценили крушение Ил-76 в Рязани

Экипаж Ил-76 пытался отвести самолет от столкновения с домами в Рязани Александр Рюмин/ТАСС
В Рязани после возгорания одного из двигателей потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76. Согласно данным Минобороны, он выполнял учебно-тренировочный полет из Белгорода в Оренбург с дозаправкой на рязанской авиабазе Дягилево. В результате четыре человека погибли, еще пятеро получили травмы различной степени тяжести. Что стало причиной авиакатастрофы и была ли у летчиков Ил-76 возможность ее избежать? Подробности...
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Зачем Зеленскому принудительная эвакуация жителей Донбасса

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
Для Киева и его западных хозяев важно, чтобы как можно меньше людей приняли участие в референдуме о вхождении ДНР в состав России. Именно поэтому они попытаются вывезти как можно больше людей с подконтрольных им территорий, предварительно их запугав. Подробности...
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«Звезды» уже никому не нужны

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
В течение одного-двух поколений положение артистического сословия вернется к историческому статус-кво – оно будет творить и развлекать, но никому и в голову не придет воспринимать его представителей как авторитетов в общественно-политических вопросах. Подробности...
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Что такое Святая Русь

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Это не значит, что после киевского Крещения все русские люди были святыми – до этого всегда было очень далеко. Это не означает святости тех или иных государств – у государств со святостью обычно совсем плохо. Подробности...
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Как России и Украине поделить культуру

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В Петербурге прошел парад в честь Дня ВМФ

В Петербурге и Кронштадте прошел Главный военно-морской парад страны, в нем участвовали более 40 кораблей, катеров и подлодок, а также более 3,5 тыс. военнослужащих. Мероприятие было приурочено к 326-й годовщине Военно-морского флота России
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Удар ВСУ из HIMARS по колонии в Еленовке убил десятки пленных украинцев

Число погибших в результате удара вооруженных сил Украины (ВСУ) по СИЗО в Еленовке, где содержались пленные украинцы, в том числе боевики националистического полка «Азов», возросло до 53, еще 75 человек получили ранения. Удар по колонии был нанесен в ночь на пятницу из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS
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Папа Римский покаялся перед индейцами

Папа Франциск извинился перед коренными народами Канады за злоупотребления со стороны католических миссионеров в школах-интернатах. Подростки и дети подвергались физическому и сексуальному насилию в христианских школах, которые действовали с XIX века по 1970-е годы. Визит папы Римского начался в воскресенье и продлится пять дней
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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Легендарный советский танк стал главной проблемой Эстонии

    Советский танк восстанавливали энтузиасты
    		   2 августа 2022, 22:30
    Фото: Artem Dukach/YouTube
    Текст: Никита Демьянов

    В последние дни в Эстонии обозначилась государственная проблема номер один. Это не резкое подорожание энергоресурсов, не проблемы с отоплением, не рост цен на продукты, не инфляция. Главной проблемой страны стал советский мемориальный танк Т-34, стоящий на постаменте в городе Нарве. Как такое произошло?

    Танк Т-34, за решением судьбы которого сейчас следит вся Эстония, был установлен на берегу реки Наровы, у дороги между городами Нарвой и Нарва-Йыэсуу 9 мая 1970 года. Его поставили на том месте, где советские войска в 1944 году в ходе упорных боев форсировали реку Нарову – в память о тех событиях. Уже несколько поколений нарвитян – а этот регион Эстонии заселен главным образом русскими и русскоязычными жителями – ежегодно возлагают к Т-34 цветы. Вообще это популярное место: остановка у танка для фотосессии – практически обязательная часть свадебной программы в Нарве.

    Одно время танк пребывал в неухоженном состоянии, но в 2015 году группа добровольцев зачистила старую краску, загрунтовала и покрасила машину, вернув ей исторический облик. Этот труд нашел в Нарве широкий отклик, работникам помогали многие местные жители и несколько предприятий. Позже участники процесса реставрации создали НКО «Память» и занялись восстановлением других военных памятников под Нарвой.

    В последние месяцы в Эстонии развернулась широкомасштабная кампания по демонтажу памятников советским солдатам. Естественно, не оставили в покое и нарвский танк. Президент Эстонии Алар Карис заявил, что танк следует либо убрать с его нынешнего места, либо разместить рядом с ним выставку о «продолжающейся на Украине войне, развязанной Россией». 

    Однако мэр Нарвы Катри Райк предложение не поддержала – заявив, что не считает правильным «воевать с памятниками, воевать с историей». Нарвитянин Михаил Паншин предложил провести опрос жителей города на предмет того, должны ли советские памятники оставаться на своих исторических местах. По мнению Паншина, в Нарве необходимо устроить референдум по этому поводу. Он опубликовал соответствующую петицию, которую на данный момент поддержали свыше 2500 человек. «Я против сноса и переноса памятника. В данное время правительству лучше думать о поддержке своего населения в преддверии осени и зимы, а не раскачивать настроения в обществе еще больше», – пишут нарвитяне под текстом петиции. «Руки прочь от нашей памяти! Перенос памятников – это стирание памяти в подрастающем поколении, эту цель они и преследуют», – возмущаются люди.

    Однако центральные власти Эстонии и не думали отступаться. В понедельник Нарву посетил министр внутренних дел и по совместительству глава коалиционной Социал-демократической партии Эстонии Лаури Ляэнеметс. Он сказал своей коллеге по партии Катри Райк, что этот танк является «символом агрессии, нападения и соседней страны, представляющей угрозу безопасности Эстонии». Министр добавил: «Я думаю, что в таком виде этот танк не должен фигурировать в публичном пространстве Эстонии». Он сообщил, что ждет предложений комиссии по памятникам, сформированной при Госканцелярии – о том, как решить вопрос с танком «как можно более деликатно».

    Министр разъяснил свою мысль: «Танк для жителей Эстонии символизирует прежде всего смерть, боль и страдания, давно не заслуживает того ореола, которым он был окружен.

    Такой противоречивый символ не подходит для городского пространства в Эстонии. Мы имеем дело с вопросом государственной важности. И как это свойственно многим другим государственным вопросам, его нужно решать в диалоге с местной общиной. Это необходимо делать с достоинством и так, чтобы не оскорбить живущих здесь людей».

    Начали и поступать предложения о способах «решения проблемы». Председатель местного горсобрания Владимир Жаворонков сообщил, что Нарва получила предложение от военного музея, находящегося на острове Хийумаа – передать танк им. Но сам Жаворонков думает, что необходимо провести референдум о судьбе Т-34. Глава горсобрания считает, что музей на Хийумаа не имеет ничего общего с нарвскими памятниками. Жаворонков планирует собрать все фракции городского собрания, чтобы обсудить, как реагировать на предложение островитян. В свою очередь бывший мэр города, а ныне председатель оппозиционной фракции «На благо Нарвы» в местном горсобрании Алексей Евграфов тоже сообщил, что не поддерживает идею о передаче Т-34 хийумааскому музею.

    Другой бывший мэр Антс Лийметс считает, что трогать танк не нужно – но рядом с ним можно поставить информационный стенд про «советскую оккупацию». Между тем Ляэнеметс предлагает сформировать пакет помощи городу. Он обещает нарвитянам компенсировать потерю танка строительством новой больницы, жилых домов, которые могли бы арендовать учителя и прочие необходимые городу специалисты, а также удержанием роста тарифов на тепло.

    «Я бы не называла такое обменом... Сегодняшняя коалиция на государственном уровне решила, что танк надо убрать. Поэтому я очень жду, чтобы государство сказало, какой министр или какое ведомство будет заниматься вопросом танка. И тогда этот человек должен приехать сюда и встретиться с фракциями горсобрания и с народом», – парирует мэр Катри Райк.

    Глава другой коалиционной партии «Отечество» Хелир-Валдор Сэедер заявил, в свою очередь, что танк нужно убрать без всяких условий. «Неправильно давать различным самоуправлениям "пряники", бартер за перенос идеологических оккупационных монументов. И, разумеется, это создало бы прецедент. Это привело бы к цепной реакции, поскольку там еще несколько таких монументов в других окрестных самоуправлениях, где преимущественно проживает русскоязычное население. Тогда мы начнем, так сказать, формировать цену этих символов оккупационной власти. И торговаться о том, сколько должен стоить тот или иной монумент, и сколько получит то или иное местное самоуправление», – сказал Сеэдер.

    Аналитики не исключают, что вопрос о нарвском танке станет одним из ключевых в начинающейся в Эстонии предвыборной кампании (весной 2023-го состоятся выборы в парламент). Политолог Пеэтер Тайм сравнивает ситуацию с избирательной кампанией 2007 года, когда речь шла о переносе расположенного в Таллине памятника «Бронзовый солдат». «Мы видим такое повторение событий 2006–2007 годов, то есть кампании перед парламентскими выборами 2007 года, которые выиграл Андрус Ансип и возглавляемая им Партия реформ. Поскольку они построили свою избирательную кампанию именно на том, что пообещали эстонскому народу снять "Бронзового солдата". Сейчас в Нарве мы видим то же самое. Соцдемы за это взялись – и как раз они хотят на этом больше заработать голосов», – заявил Тайм. 

    По мнению же историка Давида Всевиова, причиной горячих споров о судьбе памятника стали в первую очередь боевые действия на территории Украины, поскольку они дали «танку как символу совсем другое значение».

    Историк также приводит аналогию с закипающей водой: если она начинает кипеть, то ее уже не остановить. «От этого нам не становится ни лучше, ни хуже. Зарплата не растет, не уменьшается, работы не прибавляется, но мы крайне эмоционально относимся к таким вещам, а играть с эмоциями людей в каком-то смысле очень просто – и в политическом значении точно так же», – отметил Всевиов.

    Многие воспринимают происходящее, как какой-то сюрреализм. «Как вы думаете, какой вопрос сегодня больше всего волнует эстонских политиков? Галопирующая инфляция? Угроза дефицита энергоносителей в преддверии зимы? Грозящий нам дефицит продуктов питания? Нет! Эстонских политиков волнует прежде всего нарвский памятник "тридцатьчетверке".

    Это кажется невероятным, но спокойно стоящий на постаменте танк – главная тема всех политических дебатов и СМИ. А грядущий экономический, энергетический и продовольственный кризис – это, похоже, никому не интересно... Более того, именно нарвский танк и другие советские памятники, по прогнозам политологов, станут центральной темой грядущей предвыборной кампании. То есть политики намерены биться за танк, а не за то, кто лучше поможет народу Эстонии пережить предстоящую зиму», – иронически пишет в своем телеграм-канале редактор таллинской газеты «Столица» Александр Чаплыгин.

    По его словам, интересы тех, кому дороги памятники победителям нацизма, никого не интересуют.

    «Ну да мы, привыкли к тому, что интересы русской общины в Эстонии постоянно игнорируются. Но ведь начавшийся кризис бьёт и по эстонцам – однако политики и СМИ заняты исключительно танком. Я не вижу другой причины нынешнего дурдома, кроме как полная неспособность политиков предложить обществу реальное решение экономических проблем... Поэтому они всеми силами разжигают страсти вокруг первой попавшейся удобной для этого цели.

    Возможно, нарвский танк действительно вызывает в эстонской части общества невыносимые моральные терзания, как уверяет премьер-министр Кая Каллас. Однако коммунальные счета и перспектива сидеть без газа и электричества, по идее, должны волновать эстонцев куда больше. Но обществу не позволяют задуматься о действительно важных вопросах. В Эстонии объявлена война с чуждой идеологией, и гражданам настойчиво внушают, что главная задача – победа в этой войне. И ради этого люди должны терпеть лишения, потому что иначе будет совсем плохо.

    Люди, опомнитесь! Местоположение нарвского танка никак не повлияет на поставки в Эстонию газа, электричества и продуктов питания. Перемещение памятника в хийумааский музей не уменьшит коммунальные счета и не пополнит ваши кошельки. Вас обманывают с целью отвлечь внимание от настоящих проблем», – призывает Чаплыгин.


     
     
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