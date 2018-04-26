В парламенте Эстонии предложено выдвинуть негражданам ультиматум

Неграждан Эстонии нужно выслать из страны, если они в течение пяти лет не определятся с тем, какое гражданство хотят получить, предложил эстонский депутат Яак Мадисон.

Негражданам (в основном – русскоязычным) нужно дать пять лет для принятия решения о выборе гражданства, передает Delfi предложение Мадисона.

У человека, не получившего гражданство Эстонии за этот период, нужно обнулить вид на жительство и выслать из страны, считает он.

Отмечается, что Мадисон выдвинул эту идею в ответ на инициативу евродепутата Яны Тоом, которая считает, что Эстония должна предлагать негражданам гражданство в упрощенном порядке, без экзаменов.

В ноябре 2016 года правительство Эстонии заявило о поддержке мер, препятствующих увеличению количества неграждан. Прежде всего, речь шла о предоставлении гражданства Эстонии родившимся на территории страны детям.

Официально число неграждан в Эстонии превышает 79 тыс. человек, что составляет 6% населения.