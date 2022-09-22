Правозащитника Середенко приговорили в Эстонии

С главы проекта «Русский омбудсмен в Эстонии», правозащитника Сергея Середенко отказались снимать обвинения в ведении антигосударственной деятельности, эстонский Харьюский уездный суд приговорил его к реальному сроку заключения.

Процесс слушался в закрытом режиме, публично прошло лишь заседание с обвинительным приговором, передает ТАСС со ссылкой на портал эстонского национального телерадиовещания ERR.

Середенко приговорили к пяти годам и шести месяцам лишения свободы, на данный момент решение суда не вступило в силу и может быть обжаловано.

На слушаниях также стало известно, что обвиняемому вменили «сознательное установление и поддержание отношений против Эстонской Республики с семью лицами, действующими в интересах и от имени государственных органов Российской Федерации».

Правозащитник и его адвокаты отвергали такие заявления, они отмечали, что в Эстонии действует свобода слова, и Середенко выступал как независимый «правозащитник, омбудсмен, журналист и исследователь».

Государственная прокуратура Эстонии объявила в конце марта 2021 года, что юрист-правозащитник Середенко был арестован по подозрению в антигосударственной деятельности. Подозрения Середенко предъявлялись по статье создание или поддержание отношений с иностранным государством, иностранной организацией или лицом, действующим по заданию иностранного государства, с целью совершения преступления, направленного против Эстонии.

СМИ сообщали, что по делу Середенко также проходят семеро российских граждан.