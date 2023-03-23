Эстония призвала доверить Восточной Европе руководство ЕС или НАТО

Эксперт рассказала, как выявить скрученный пробег при покупке авто

При покупке подержанного автомобиля следует обращать внимание на общее состояние салона и сопоставлять его с показаниями одометра, а также присматриваться, не дергаются ли цифры на приборе, рассказала газете ВЗГЛЯД представитель экспертного центра «Движение без опасности» Наталья Горохова, комментируя инициативу введения штрафов за скручивание пробега на автомобиле.

Вице-президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Алексей Подщеколдин заявил о необходимости на законодательном уровне предусмотреть наказание за скручивание пробега на транспортном средстве, передает ТАСС. Так, в случае обнаружения корректировки показаний одометра предлагается предусмотреть штраф до 300 тыс. рублей для физических лиц и до 1 млн рублей для юридических.

«Существует достаточно много способов определения скручивания пробега. Первый, который работает на механическом одометре, это присматриваться к цифрам на приборе. Когда было какое-либо вмешательство человека, они начинают перекручиваться в обратную сторону. То есть если понаблюдать за показаниями на одометре, которые корректировали, можно увидеть неровности, цифры стоят не по одной линии, а временами вообще могут западать», – говорит Горохова.

На электронном одометре определить скрутку сложнее, продолжает специалист. Выявить, было ли вмешательство какого-либо устройства в показатели пробега, можно только с помощью специального прибора. В таких случаях собеседница настоятельно рекомендует обращаться за помощью к специалистам по подбору автомобилей, либо в сторонние, не заинтересованные в сделке, проверенные сервисы, которые помогут определить, была ли скрутка показателей пробега или нет.

Также, продолжает эксперт, при покупке подержанного автомобиля необходимо сопоставлять его общее состояние с показаниями на одометре. Например, если отчетливо видно, что руль, педаль газа, рычаг переключения передач уже затертые, а сиденье водителя продавлено, при этом показания пробега говорят о том, что машиной практически не пользовались, то стоит обязательно прибегнуть к дополнительным проверкам одометра.

«И потом, чаще подержанные автомобили продают и покупают с помощью крупных онлайн-платформ как «Авто.ру» или «Авито авто». Эти сервисы, как правило, предлагают проанализировать историю автомобиля, где находят информацию о том, сколько раз машина была в ДТП, какие показатели и характеристики вносились в Сеть ранее и так далее. Кроме того, на всех этих ресурсах хранится информация, а значит, если ранее автомобиль продавали через какую-то платформу, то можно поднять то описание и сравнить с тем, что предлагается сейчас. Там же часто и сам пробег указывают», – рассказывает собеседница.

По ее мнению, для того, чтобы данная инициатива действительно работала и существенно сократила число автомобилей со скрученным пробегом, необходимо включить некие административные рычаги. Так, например, следует создать единую базу, где по VIN-коду (индивидуальному шифру транспортного средства) можно будет посмотреть его пробег на момент прохождения последнего техосмотра (ТО), ведь при его прохождении записываются показания пробега транспортного средства.

Спикер отмечает, что при этом может возникнуть ситуация, когда человек, не обративший внимание на пробег автомобиля, приобрел его, пошел проходить техосмотр, но обнаруживается, что ему продали автомобиль со скорректированными показаниями одометра. Для недопущения таких случаев необходима фиксация пробега в договоре купли-продажи транспортного средства, а также в договоре о страховании машины. Данную ситуацию следует предусмотреть до ведения штрафов.

«И на мой взгляд, корректировка показаний одометра граничит с мошенничеством, ведь производя скрутку, человек подвергает опасности будущего владельца автомобиля. Но здесь же должен быть состав преступления, поэтому я не знаю, насколько реально будет доказать в суде виновность человека, который скрутил пробег», – заключила Горохова.

Ранее член комитета Госдумы по транспорту Александр Толмачев в беседе с NEWS.ru выступил за введение административной ответственности за корректировку показаний одометра, поскольку такие машины становятся опасными не только для новых владельцев, но и для других участников движения. Также он подчеркнул, что подобное деяние – это подвид мошенничества, умышленное введение покупателя в заблуждение.