Эксперт оценил шансы восточных европейцев возглавить ЕС и НАТО

Политолог Бордачев: Восточные европейцы благодаря крайней лояльности США могут возглавить ЕС и НАТО

Государства Восточной Европы в большинстве своем разделяют позицию Вашингтона. США это выгодно. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Тимофей Бордачев. Ранее Эстония заявила о необходимости назначить на один из руководящих постов ЕС или НАТО представителя стран Восточной Европы.

«Шансы занять руководящий пост в ведущих организациях западного мира у представителей Восточной Европы есть. В настоящий момент страны этого региона являются представителями интересов США на континенте. Доверие к Парижу и Берлину у Вашингтона подорвано из-за их попыток поступать по-своему. Штатам приходится тратить слишком много сил на контроль», – считает программный директор клуба «Валдай» Тимофей Бордачев.

«Восточная Европа – другое дело. Польша, Прибалтика, Чехия и другие страны крайне лояльны США, готовы поддерживать любые начинания «старшего брата». Безоговорочная верность Штатам делает государства хорошей «кузницей кадров» для руководящих должностей организаций западного мира», – отмечает эксперт.

«По сути, пост генсека НАТО мог бы занять выходец из любой восточноевропейской страны. Однако чуть большими шансами располагает Прибалтика. Эстония, Литва и Латвия – маленькие государства, фактически лишенные национальной идентичности, они не станут спорить с Вашингтоном», – подчеркивает собеседник.

«Что касается эстонки Каи Каллас, то у нее есть все шансы занять пост генсека альянса. Но надо учитывать, что конкуренция будет высокой. Кроме того, Каллас уступает Столтенбергу в плане личных качеств и в целом не дотягивает до необходимой планки. Если США понадобится «топорный» руководитель, то она пройдет, если будет избран другой путь, то подыщут кого-то более приемлемого», – резюмирует Бордачев.

Ранее глава правительства Эстонии Кая Каллас заявила, что на один из руководящих постов в ЕС или НАТО следует назначить представителя стран Восточной Европы. По ее мнению, страны региона сумели «зарекомендовать себя», что делает их достойными получения самых высоких вакансий.

Напомним, в ноябре прошлого года Кая Каллас была названа одним из возможных претендентов на пост генерального секретаря альянса в случае ухода Йенса Столтенберга. Об этом писало издание The New York Times. В качестве других кандидатов назывались президент Словакии Зузана Капутова и экс-глава Хорватии Колинда Грабар-Китарович. Кроме того, со стороны Великобритании на должность рассматривался министр обороны страны Бен Уоллес.

Однако главным претендентом в Вашингтоне считают вице-премьера и министра финансов Канады Христю Фриланд. Она владеет несколькими языками, включая русский и украинский, умеет проводить пресс-конференции и публичные выступления, а также имеет опыт руководства «сложными ведомствами».

Напомним, Столтенберг должен был уйти в отставку 1 октября, однако в марте лидеры стран альянса в ходе саммита приняли решение о продлении его мандата до 30 сентября 2023 года. Сообщалось, что в НАТО существует негласный консенсус по поводу того, что очередным генеральным секретарем альянса должна стать женщина – представительница новых стран организации.

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