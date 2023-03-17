Миг-29 из стран НАТО отвели на Украине считаные дни

Эксперты назвали варианты применения Украиной переданных странами НАТО МиГ-29

Сразу две страны НАТО решили поделиться с ВСУ очередной партией военных самолетов. Речь идет об истребителях четвертого поколения МиГ-29. По предварительным данным, противник получит почти два десятка машин от Варшавы и Братиславы. Почему решение о передаче самолетов принято именно сейчас, и как их поставка отразится на ходе СВО?

В пятницу премьер-министр Словакии Эдуард Хегер сообщил, что правительство страны приняло решение передать ВСУ 13 истребителей МиГ-29, а также зенитно-ракетный комплекс «Куб». Об этом решении Хегер сообщил на пресс-конференции в Братиславе, сообщает издание Novy Cas. По его словам, все члены правительства поддержали этот шаг, а передача оружия не противоречит конституции Словакии.

В то же время начальник словацкого Генштаба Даниэль Змек заявил, что у его страны в последние годы были проблемы с наличием запчастей и пилотов для МиГ-29, а потому уже не раз обсуждался вопрос о том, что с самолетами необходимо найти какое-то решение. Министр обороны Ярослав Надь в свою очередь напомнил, что у Украины есть и запчасти, и летчики, которые умеют управлять такими самолетами, передает РБК.

При этом накануне глава Польши Анджей Дуда также заявил о передаче Украине истребителей МиГ-29. Об этом сообщала газета Rzeczpospolita. «Мы буквально сейчас отправляем эти МиГи на Украину. У нас в наличии есть десяток этих МиГов. Это МиГи, которые мы получили в начале 1990-х годов из запасов армии ГДР. Это последние годы их эксплуатации в соответствии с их техническими возможностями», – сообщил глава Польши.

В ближайшие дни Украине передадут четыре самолета в полностью рабочем состоянии, добавил Дуда. Он также сообщил, что к дальнейшей передаче «готовят» еще несколько истребителей. «Им на смену придут новые FA-50 из Южной Кореи, первые ожидаем в конце года. Затем – эскадрильи самолетов F-35. В ближайшие годы весь этот ресурс будет пополняться, модернизироваться», – цитирует польского президента «Коммерсант».

На этом фоне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что поставка некоторыми странами НАТО истребителей для ВСУ повышает уровень их непосредственной вовлеченности в конфликт, но не повлияет на спецоперацию, а только доставит больше бед самой Украине. Поставленная техника будет подлежать уничтожению, добавил он.

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Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что в Запорожской области заявляют о наращивании сил ВСУ. В экспертной среде допускают , что в ближайшее время противник может попытаться перейти в контрнаступление, которого от офиса Зеленского уже несколько месяцев требуют на Западе. При этом противник активно перебрасывает авиацию на Запорожское направление.

В свою очередь бывший министр обороны США Леон Панетта высказался за поставку Украине истребителей F-16. В интервью миланской газете Corriere della Sera он предложил сделать так, «чтобы Украина могла вытеснить русских из Донбасса и вернуть себе Крым». Группа сенаторов США от обеих партий также требует от Пентагона отправить F-16 Украине, сообщает Politico.

Однако все высокопоставленные чиновники Белого дома, включая президента США Джо Байдена и советника по национальной безопасности Джейка Салливана, говорят, что истребители не столь необходимы для ВСУ, и поставка их пока не рассматривается. К тому же, как мы видим, «советский» запас авиации в странах НАТО пока не исчерпан.

«В масштабах всех воздушных сил ВСУ эскадрилья МиГ-29 – это несущественное приращение мощи. Но для отдельного участка фронта этого вполне достаточно. Такое количество МиГ-29 в варианте «истребитель-бомбардировщик» может усилить авиацию ВСУ в потенциальном контрнаступлении на Запорожском направлении, о котором уже давно говорится», – пояснил военный эксперт Юрий Кнутов.

Также есть версия, что переданные истребители будут оснащены высокоточными планирующими авиабомбами JDAM, которые противник попытается использовать при нанесении ударов по объектам в ближнем тылу российских войск. «Чтобы их сбивать, нашим войскам необходимо подвинуть средства ПВО ближе к линии соприкосновения. Но в таком случае они станут доступны для HIMARS, – добавил Кнутов. –

Поэтому поставка эскадрильи МиГ-29 принесет нам определенные сложности».

«Для противника это действительно логичная поставка. В отличие от западных истребителей, украинские летчики хорошо знают МиГ-29. Им не нужно проходить многомесячные курсы, они смогут практически сразу начать эксплуатацию истребителей», – пояснил заслуженный военный летчик России, генерал-майор Владимир Попов.

«Думаю, их перебросят из Польши и Словакии на аэродромы Западной Украины – Стрый, Чертков или Коломыя. Возможно, что-то разместят в Виннице, где расположен штаб воздушных сил ВС Украины. Если поступить иначе, то вблизи линии фронта эта эскадрилья проживет не больше пары недель», – добавил собеседник.

«Допускаю, что командование противника использует самолеты для прикрытия важных промышленных и энергетических районов. Вне зоны боевых действий МиГ-29 могут сбивать, например, ракеты, самолеты, вертолеты, другие аэродинамические и баллистические цели. Также возможна поддержка с воздуха некоторых эпизодических атак», – указал эксперт.

«Хватит ли этого количества самолетов ВСУ для контрнаступления? Нет.

МиГ-29, конечно, может работать и по наземным целям – танкам, зенитным установкам, пехоте. Но плотность нашей ПВО в зоне СВО не позволит эскадрилье МиГ-29 прожить у фронта больше нескольких недель. Зато политический эффект от этой поставки, думаю, будет огромен. Украинские и западные СМИ несколько дней будут трубить об «усилении авиации ВСУ», – добавил аналитик.

«Что нужно делать России? Если наша разведка засечет время и место доставки самолетов, то можно сразу нанести удары, чтобы предотвратить их введение в строй. Впрочем, если истребители все-таки окажутся на фронте, то наши средства ПВО без особого труда будут уничтожать украинские истребители. То же самое сделает и истребительная авиация ВКС России», – отметил собеседник.

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