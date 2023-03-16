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16 марта, четверг  |  Последнее обновление — 14:24  |  vz.ru
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Зачем Москва сократила срок зерновой сделки

Россия продлила зерновую сделку на 60 дней Erdem Sahin/EPA/ТАСС
Москва согласилась продлить действие зерновой сделки на 60 дней, а не на 120, как было прежде. И хотя Запад так и не выполнил часть своих обещаний в рамках этого соглашения, его продление дает России ряд прямых и косвенных преимуществ. О каких конкретно выгодах идет речь и как Москва может воспользоваться соглашением в своих интересах?  Подробности...
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Австралия стала очередной жертвой гипноза Америки

Премьер Австралии Албаниз, президент США Байден и премьер Британии Сунак на саммите в Сан-Диего Stefan Rousseau/AP/ТАСС
«Три страны предпочли проигнорировать озабоченность международного сообщества и решили пойти по опасному пути». Так Пекин прокомментировал саммит AUKUS – своего рода азиатского НАТО, направленного против Китая. Две из этих трех стран – США и Великобритания – понимают свой интерес, когда движутся по «опасному пути». А вот Австралию тащат по нему, будто на заклание. Подробности...
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Артемовск готовят к филигранной военной операции

Продвижение российских военных в Артемовске ставит ВСУ в очень невыгодное положение REUTERS/Stringer
Российские военные контролируют практически все дороги к Артемовску. Сам город находится в оперативном окружении российской артиллерии. Уже несколько дней в городе идут тяжелые бои. Сейчас российские военные берут под контроль территории промзоны Артемовского завода цветных металлов. В чем заключаются особенности этого завода и почему многие его сравнивают с «Азовсталью»? Подробности...
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Зачем Польша соблазняет Украину «революцией» в энергетике

Киевские власти зазывают Польшу совершить «революцию» в энергетике Украины Zuma/ТАСС
Варшава получила приглашение Киева вместе искать и добывать газ на Украине, сообщил глава польского правительства Моравецкий. Премьер не только ответил согласием, но и посулил в будущем – «после победы» – «революцию» в совместной энергетике. Для этого на Украине потребуется найти новые месторождения газа. Каковы шансы польско-украинского успеха? Подробности...
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Как закрыть границу с Украиной для диверсантов

Украинские диверсанты напали с натовским оружием на гражданское население Брянской области кадр из видео
В Сети появляется все больше данных о том, как украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области. Уже известно, что для нападения они использовали натовское вооружение. Однако тот факт, что им удалось проникнуть на территорию региона, ставит вопрос: как подобные вылазки можно предотвратить в будущем? Подробности...
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Европа использует «Северные потоки», чтобы всадить нож в спину надоевшему гегемону

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Можно предположить, что именно страх быть преждевременно вскрытыми – прямо как в покере – заставляет власти США совершать новые глупости. Так или иначе, вброс об «украинском следе» диверсии говорит о нескольких важных вещах. Подробности...

Сербия нехотя готовится к антироссийским санкциям

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Все идет к тому, что Сербия присоединится к западным санкциям – хотя высшее руководство страны этого не хочет. Но никакой благодарности от Запада она за это не получит. Так стоит ли портить отношения с Россией? Подробности...
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Государственный терроризм в США поставлен на поток

Сергей Козлов
Сергей Козлов, ветеран спецназа
Если кто-то скажет, что это все было давно, и теперь США белые и пушистые, разочарую. Методы, которые они применяют в так называемой политической борьбе, не изменились. Подробности...
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Футбольные болельщики из Германии устроили погромы в Неаполе

Матч Лиги чемпионов с участием итальянского клуба «Наполи» и немецкого «Айнтрахта» в Неаполе обернулся массовыми беспорядками с участием фанатов. Околофутбольщики дрались с полицией, громили магазины и поджигали машины
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Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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    Артемовск готовят к филигранной военной операции

    Продвижение российских военных в Артемовске ставит ВСУ в очень невыгодное положение
    		  
    16 марта 2023, 13:50
    Фото: REUTERS/Stringer
    Текст: Дарья Волкова

    Российские военные контролируют практически все дороги к Артемовску. Сам город находится в оперативном окружении российской артиллерии. Уже несколько дней в городе идут тяжелые бои. Сейчас российские военные берут под контроль территории промзоны Артемовского завода цветных металлов. В чем заключаются особенности этого завода и почему многие его сравнивают с «Азовсталью»?

    Накануне Владимир Зеленский пообещал усилить оборону Артемовска (Бахмута). Таким образом, офис президента продолжает говорить о переброске дополнительных сил в этот район Донбасса. Сейчас Артемовск находится в оперативном окружении российской артиллерии, которая контролирует практически все дороги, ведущие в город. Происходящее ведет к полному окружению Артемовска и образованию котла, как это было в Дебальцево в 2015 году.

    Судя по последним данным, разрозненные части вооруженных сил Украины (ВСУ) пытаются отступать из Артемовска проселочными дорогами или полями, через лесопосадки. Как заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин, из-за распутицы украинская техника просто «ложится на пузо», военные идут пешком и несут серьезные потери.

    По словам Гагина, российские военные занимают примерно половину города, «достаточно серьезные» бои идут в промзоне. «Потому что промзона, тем более укрепленная и подготовленная в качестве крепости, – это очень серьезный объект. Штурмовать его очень тяжело», – пояснил Гагин в эфире телеканала «Россия 24».

    Бои за Артемовск идут с лета прошлого года. По разным оценкам, сейчас в городе находится 10–20 тыс. украинских военнослужащих. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. По информации немецкого издания Bild, перешедшая под контроль российских войск система укреплений в Артемовске была «последней надеждой» ВСУ на создание прочной линии обороны в городе. И теперь «россияне могут двигаться вперед улица за улицей».

    Ранее на этой неделе российские военные вошли на завод «Востокмаш» на севере промзоны Завода цветных металлов в Артемовске (АЗОМ, бывший завод цветной металлургии имени Э. И. Квиринга), где в конце декабря Зеленский награждал отличившихся украинских боевиков. АЗОМ был построен в 1954 году и расположен в центре города.

    Предприятие создавалось с учетом вероятности ядерной войны, поэтому оно обладает сетью подземных коммуникаций по аналогии с «Азовсталью» – металлургическим комбинатом в Мариуполе на берегу Азовского моря. Некоторые подземные коммуникации уходят под землю на сотни метров, другие выводят на территорию за пределами завода.

    ПАО «Артемовский завод по обработке цветных металлов» считался ведущим предприятием металлургии Украины и был одним из крупнейших производителей цветного проката в странах СНГ. Здесь выпускалось свыше тысячи типоразмеров изделий из 100 марок металлов. Завод производил медные ленты для электротехнических целей, контактные провода, латунные листы, плиты, профили, проволоку и другую продукцию. Сейчас производство полностью остановлено.

    Гагин не исключает, что зачистка территории завода может пройти по тому же сценарию, что был использован на «Азовстали». «АЗОМ – это большое предприятие, там мощная подземная инфраструктура, которую нужно зачищать. Это такая себе артемовская «Азовсталь» по сложности штурма. Зачистки, скорее всего, будут по принципу «Азовстали», – сказал Гагин в интервью ТАСС.

    Он добавил, что «все в итоге будет хорошо». «Город будет взят в любом случае – теми силами, которые там находятся, теми силами, которые брали Соледар и ведут штурм Артемовска уже не первую неделю», – сказал Гагин.

    «В настоящий момент ЧВК «Вагнер», зайдя с севера, штурмует завод обработки цветных металлов. Предприятие находится практически в центре города, идет медленное, методичное продвижение штурмовых отрядов по его территории. Взятие этого завода будет означать крах для группировки ВСУ на западных окраинах Артемовска и приведет к кульминации в битве за город», – рассказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    Рассуждая о специфике ведения боя на промышленных объектах, эксперт отметил, что «сражения в индустриальных зонах являются самыми сложными по своему характеру». «На мой взгляд, предприятие АЗОМ не сильно отличается от «Азовстали», разница только в масштабе и в отсутствии там мирных жителей», – полагает он.

    «Вместе с тем оба завода выполнены по типичному для советского промышленного объекта плану. Поэтому большую роль в боях играет подготовка штурмовых групп и их мотивированность. Конкретно на АЗОМе разница между подразделениями ВСУ, состоящими преимущественно из мобилизованных, и бойцами «Вагнера» будет сильно ощутима. Свой опыт ЧВК уже доказала в Соледаре», – отметил собеседник.

    «Кроме самого предприятия АЗОМ, бои ведутся и на подступах к городской администрации Артемовска. Также известно и о сражениях вокруг города. Все дороги с твердым покрытием взяты под огневой контроль, противник пытается снабжать свою группировку полями, но в условиях весенней распутицы и потепления это сделать достаточно сложно», – добавил эксперт.

    «Также идут сражения вокруг Красного, которое располагается по дороге на Константиновку. К северу взято село Зализнянское и идет штурм Орехово-Васильевки, расположенной на трассе из Артемовска в Славянск. По этой дороге идет основное снабжение ВСУ, однако нашим удалось взять почти ее треть под свой контроль, что подрывает попытки противника к контрнаступлению», – отметил он.

    «Параллельно осложняется положение северской группировки ВСУ. Про Северск сейчас все как-то подзабыли, тем временем в городе идут позиционные бои. А взятие близлежащих населенных пунктов усугубляет положение противника и отрезает ему связь с внешним миром», – убежден Онуфриенко.

    «Самое главное, что наши подразделения уже зашли на предприятие АЗОМ.

    Вместе с тем зачистить промзону от противника крайне непросто. Там очень большие складские помещения, бомбоубежища и много другой инфраструктуры, которая может использоваться ВСУ. Поэтому нашим бойцам предстоит филигранная работа по зачистке завода», – рассказал газете ВЗГЛЯД экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник.

    «В целом противник практически лишен возможности проводить ротацию в Артемовске. Боевики пытаются уходить через посадки и по размокшим проселочным дорогам. Всего в городе осталось до 10 тыс. живой силы противника, но очевидно, что это не самые мотивированные и боеспособные подразделения. Поэтому у них есть все шансы попасть в котел уже в ближайшее время», – отметил он.

    «При этом сравнивать АЗОМ с «Азовсталью», на мой взгляд, не совсем правильно, особенно ввиду разницы в масштабах этих предприятий. Вместе с тем тактика ведения боя на промышленном объекте достаточно очевидна – нам необходимо зачищать буквально проход за проходом. Тяжелыми вооружениями здесь погоды не сделаешь, поскольку противник прячется в бункерах, убежищах и подземных ходах. Поэтому нашим ребятам предстоит тяжелая, по сути, «ручная» работа», – считает собеседник.

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