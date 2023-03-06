Жители Артемовска хотят в Россию любой ценой

Западные СМИ признали, что жители Артемовска поддерживают ВС России

«Они ждут русских». Так западная пресса описывает поведение жителей Артемовска, которые остаются в городе, невзирая на масштабы боевых действий. По предварительным оценкам, их примерно 5 тыс. человек. Каково их положение сейчас, кому они симпатизируют и почему решили оставаться в Артемовске, несмотря на опасность для своей жизни?

В понедельник президент Украины Владимир Зеленский провел заседание «ставки Верховного главнокомандующего», в ходе которого было принято решение продолжать оборону Артемовска. За это высказался в том числе командующий ВСУ Валерий Залужный, сообщает РИА «Новости».

В целом 40% Артемовска уже контролируют российские силы. «Группировка противника находится в оперативном окружении. Численность противника в городе – 10–12 тысяч. Киевский режим начал выводить часть сил на позиции в Часовом Яре и далее на славянский рубеж», – пишет в своем Telegram-канале военкор ВГТРК Евгений Поддубный.

Такая ситуация, по данным немецкого издания Bild, была поводом для разногласий между Зеленским и Залужным, который рекомендовал президенту оставить город еще несколько недель назад. Министр обороны США Ллойд Остин также заявлял, что город «имеет скорее символическое, чем оперативное значение», и его падение «не обязательно будет означать весомую победу России», сообщает Reuters.

При этом в городе остается около пяти тысяч гражданских лиц. По этой причине российские военные ежедневно привозят в город продукты, воду, а также вывозят мирных граждан, раненых и погибших бойцов.

«Люди нам реально рады, крестят, целуют...

Находим телефоны мобильные, думаем, что противника девайсы, читаем переписку, а там: «Приехали хохлы на танках. Хохлы заняли соседний дом», – приводит «Комсомольская правда» слова ротного «Атласа» из ЧВК «Вагнер».

«Еще когда русских не было, украинские военные с противоположной стороны поля стреляли из автоматов по нам, когда мы ехали с ребенком на велосипедах. Они так людей выгоняли из города. Били по жилым кварталам не то чтобы на поражение, но рядом, наводили ужас», – приводит Telegram-канал «Артемовск/Бахмут» слова местного жителя Сергея.

Кроме того, украинская полиция заставляла местных жителей писать заявления о том, что они якобы пострадали от действий Российской армии, рассказал эвакуированный из города Александр Брежнев. «Приходили сами солдаты, когда они заселились в садике, они говорят: «Вот обстрелы были, что вы не выехали?» Чуть ли мы не преступники какие-то, что мы не выехали», – рассказал мужчина.

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В зарубежной прессе с недавних пор также пишут о том, что жители Донбасса осознанно оставались в своих городах в надежде на приход российских военных. «Можно с уверенностью сказать, что люди остаются, потому что говорят или думают – если боятся открыто сказать: «Я жду русских», – поясняют корреспонденты Die Welt

Как считают эксперты, помимо политических и идеологических причин, местные жители также учитывают социально-экономическую ситуацию в России и на Украине. За примерами далеко ходить не надо: в начале весны жители ЛНР, ДНР, Запорожья и Херсонщины получили такие же соцгарантии, как и жители других регионов России.

То есть им в равной степени полагаются все социальные выплаты, пособия и материнский капитал (580 тыс. рублей в России против 80 тыс. на Украине в рублевом эквиваленте).

На Украине ситуация обратная. Даже в тех регионах, которые не затронуты боевыми действиями, социальная помощь находится на грани коллапса, а ее объемы на фоне российских масштабов выглядят смехотворными.

Ярче всего это проявляется в областях, часть которых временно контролируется противником, – в Херсоне и Запорожье. Кроме того, в местных чатах нередко ссылаются на примеры других населенных пунктов, освобожденных ВС России, которые сейчас активно восстанавливаются и реконструируются.

«В Артемовске остались люди, которых ничего не связывает с Украиной и ее идеологией. Поэтому, несмотря на опасность, они ждут Россию. Конечно, если бы украинские силы отошли из города так, как ранее из Мелитополя или Бердянска, ситуация была бы легче для всех, в первую очередь – для местных жителей», – рассказал газете ВЗГЛЯД Владислав Бердичевский, депутат Народного совета ДНР.

Однако ВСУ вряд ли оставят хотя бы один город без боя, допускает собеседник. «Они бьются не за города, нет. А за то, чтобы бороться с русскими там, где это возможно, и параллельно с этим уничтожать местное население, которое поддерживает русских. В этом заключается вся логика боевых действий со стороны противника», – пояснил он.

«Можно ли облегчить участь мирных жителей всех городов, где будут закрепляться ВСУ? Думаю, нет. Это возможно только в том случае, если украинское военное командование подпишет акт о капитуляции. Пока этого не случится, они будут создавать огневые точки буквально в каждом доме на территориях, которые не поддерживают украинский национализм», – считает спикер.

«Оставшееся население Артемовска трудно посчитать сейчас – люди прячутся по подвалам и руинам. Там остались те, кто хочет жить в России любой ценой. Они ждут, надеются и верят в скорейшее освобождение города. Об этом пишут даже украинские силовики в своих отчетах и некоторые медиаресурсы», – рассказал донецкий политолог Владимир Корнилов.

«Целых зданий в Артемовске почти нет, однако пример Мариуполя может давать повод для оптимизма в плане возвращения какой-то части местных жителей. Все будет зависеть от того, насколько он будет отстроен», –

подчеркнул он. «Можно ли создать какой-то механизм для безопасности жителей других городов, где развернутся бои? Вряд ли. Работу гуманитарных коридоров Украина блокировала еще летом прошлого года, когда Россия пыталась наладить этот механизм. ВСУ просто будут расстреливать мирных жителей, идущих по коридорам. Как это было, например, в Запорожской области», – напомнил эксперт.

«Есть и другие риски. Если Россия вновь предложит создать такие коридоры, а офис Зеленского на это согласится, то в момент выхода людей ВСУ начнут хватать всех мужчин в возрасте до 60 лет и насильственно их мобилизовывать. Поэтому сейчас семьи стараются прятать своих мужчин. И, видимо, нас впереди ждет еще не один Артемовск, пока мы не добьемся окончательной победы», – заключил политолог.

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