Жители Артемовска хотят в Россию любой ценой

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6 марта, понедельник  |  Последнее обновление — 20:03  |  vz.ru
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Украина решила заработать на наступлении весны

Украина намерена возобновить экспорт электроэнергии в Европу Danil Shamkin/Zuma/ТАСС
Компания «Укрэнерго» планирует возобновить экспорт электроэнергии на Запад. При этом еще недавно власти в Киеве жаловались на дефицит энергии и невозможность быстрого ремонта поврежденных объектов инфраструктуры. Как можно объяснить данное противоречие и каким образом подобные планы «Укрэнерго» отразятся на простых украинцах?  Подробности...
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Запад осознал невозможность поражения России на Украине

Президент США Джо Байден «надавил» на лидеров Прибалтики, которые требуют поражения России на Украине Attila Husejnow/Global Look Press
В ходе визита в Варшаву президент США Джо Байден охладил пыл прибалтийских и польских политиков, то и дело призывающих добиваться военного поражения России на Украине, сообщает The Wall Street Journal. По данным газеты, среди восточноевропейских союзников Киева возникли опасения, что западные лидеры намерены смягчить позицию Зеленского относительно переговоров с Москвой. Почему Белый дом недоволен агрессивной русофобией своих вассалов? Подробности...
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Владимир Жога превратился в легенду Донбасса

Владимир Жога погиб, прикрывая эвакуацию мирных жителей Валентин Спринчак/ТАСС
Ровно год назад погиб Владимир Жога, командир знаменитого батальона «Спарта». Жога войдет в историю как первый Герой России – иностранный военный. Но иностранцем комбат был сугубо формально – с 2014 года он с оружием в руках участвовал в «Русской весне», причем комбатом и стал в 23 года. По этому критерию Жогу даже сравнивают с героями Гражданской войны, вроде Аркадия Гайдара. В чем заключается феномен Жоги? Подробности...
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Противостояние с Россией опустошило британские супермаркеты

Пустые полки – это примета вовсе не советских, а британских магазинов прямо сейчас Yui Mok/Reuters
Грандиозный овощной кризис прямо сейчас испытывает Великобритания. Банальные огурцы, помидоры и перец можно купить в британских супермаркетах по большим ценам и с большими ограничениями, и никто пока не знает, когда и как эта проблема может быть решена. Что стало причиной происходящего и при чем здесь политическое противостояние Запада и России? Подробности...
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Как закрыть границу с Украиной для диверсантов

Украинские диверсанты напали с натовским оружием на гражданское население Брянской области кадр из видео
В Сети появляется все больше данных о том, как украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области. Уже известно, что для нападения они использовали натовское вооружение. Однако тот факт, что им удалось проникнуть на территорию региона, ставит вопрос: как подобные вылазки можно предотвратить в будущем? Подробности...
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Западные санкции поменяли свою цель

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Под санкционные ограничения попадет все больше потребительских товаров. И в этом просматривается новый важный тренд санкционной политики Запада. Подробности...

Джугашвили укреплял государство самым безобразным способом

Дмитрий Ольшанский
Дмитрий Ольшанский, публицист
Джугашвилизм прямо или косвенно уничтожил миллионы людей для того, чтобы вкрутить электрическую лампочку, построить завод, отправить детей в школу или посадить солдата в танк и самолет. Подробности...
Обсуждение: 134 комментария

Что дала России СВО

Владислав Исаев
Владислав Исаев, политолог
Уже сейчас у России есть то, чего нет ни у кого на Земле – сотни тысяч человек, получивших реальный боевой опыт в противостоянии полноценной армии, вооруженной, снаряженной и обученной по натовским стандартам, получающей от НАТО развединформацию. Подробности...
Обсуждение: 19 комментариев
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Почему ВСУ не уходят из Артемовска

Атака диверсантов с Украины. Что это было?

Обсуждение: 8 комментариев

Авиация ЕС запросила пощады

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В Москве открыли Большую кольцевую линию метро

В Москве полностью запустили движение по Большой кольцевой линии. Это самая протяженная кольцевая линия метро в мире длиной 70 км с 31 станцией и 47 пересадками
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В Рио-де-Жанейро проходит знаменитый карнавал

В Рио-де-Жанейро в минувшие выходные начался крупнейший в мире карнавал – первое подобное полномасштабное мероприятие за последние три года. Организаторы и участники назвали его праздником жизни и демократии
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Францию охватили массовые беспорядки из-за пенсионной реформы

Во французской столице и в других городах республики в субботу прошла четвертая общенациональная демонстрация против пенсионной реформы. В общей сложности участниками акций протеста стали по меньшей мере 963 тыс. французов
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12:42
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В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Нужно ли ввести ограничения на демонстрацию украинского флага на территории РФ?
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Среди ваших знакомых есть те, кто стал участником СВО?
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    Нужно ли ввести ограничения на демонстрацию украинского флага на территории РФ?

    Жители Артемовска хотят в Россию любой ценой

    Западные СМИ признали, что жители Артемовска поддерживают ВС России
    Мирное население Артемовска ждет прихода России
    		  
    6 марта 2023, 19:25
    Фото: REUTERS/Oleksandr Ratushniak
    Текст: Рафаэль Фахрутдинов

    «Они ждут русских». Так западная пресса описывает поведение жителей Артемовска, которые остаются в городе, невзирая на масштабы боевых действий. По предварительным оценкам, их примерно 5 тыс. человек. Каково их положение сейчас, кому они симпатизируют и почему решили оставаться в Артемовске, несмотря на опасность для своей жизни?

    В понедельник президент Украины Владимир Зеленский провел заседание «ставки Верховного главнокомандующего», в ходе которого было принято решение продолжать оборону Артемовска. За это высказался в том числе командующий ВСУ Валерий Залужный, сообщает РИА «Новости».

    В целом 40% Артемовска уже контролируют российские силы. «Группировка противника находится в оперативном окружении. Численность противника в городе – 10–12 тысяч. Киевский режим начал выводить часть сил на позиции в Часовом Яре и далее на славянский рубеж», – пишет в своем Telegram-канале военкор ВГТРК Евгений Поддубный.

    Такая ситуация, по данным немецкого издания Bild, была поводом для разногласий между Зеленским и Залужным, который рекомендовал президенту оставить город еще несколько недель назад. Министр обороны США Ллойд Остин также заявлял, что город «имеет скорее символическое, чем оперативное значение», и его падение «не обязательно будет означать весомую победу России», сообщает Reuters.

    При этом в городе остается около пяти тысяч гражданских лиц. По этой причине российские военные ежедневно привозят в город продукты, воду, а также вывозят мирных граждан, раненых и погибших бойцов.

    «Люди нам реально рады, крестят, целуют...

    Находим телефоны мобильные, думаем, что противника девайсы, читаем переписку, а там: «Приехали хохлы на танках. Хохлы заняли соседний дом», – приводит «Комсомольская правда» слова ротного «Атласа» из ЧВК «Вагнер».

    «Еще когда русских не было, украинские военные с противоположной стороны поля стреляли из автоматов по нам, когда мы ехали с ребенком на велосипедах. Они так людей выгоняли из города. Били по жилым кварталам не то чтобы на поражение, но рядом, наводили ужас», – приводит Telegram-канал «Артемовск/Бахмут» слова местного жителя Сергея.

    Кроме того, украинская полиция заставляла местных жителей писать заявления о том, что они якобы пострадали от действий Российской армии, рассказал эвакуированный из города Александр Брежнев. «Приходили сами солдаты, когда они заселились в садике, они говорят: «Вот обстрелы были, что вы не выехали?» Чуть ли мы не преступники какие-то, что мы не выехали», – рассказал мужчина.

    В зарубежной прессе с недавних пор также пишут о том, что жители Донбасса осознанно оставались в своих городах в надежде на приход российских военных. «Можно с уверенностью сказать, что люди остаются, потому что говорят или думают – если боятся открыто сказать: «Я жду русских», – поясняют корреспонденты Die Welt.

    Как считают эксперты, помимо политических и идеологических причин, местные жители также учитывают социально-экономическую ситуацию в России и на Украине. За примерами далеко ходить не надо: в начале весны жители ЛНР, ДНР, Запорожья и Херсонщины получили такие же соцгарантии, как и жители других регионов России.

    То есть им в равной степени полагаются все социальные выплаты, пособия и материнский капитал (580 тыс. рублей в России против 80 тыс. на Украине в рублевом эквиваленте).

    На Украине ситуация обратная. Даже в тех регионах, которые не затронуты боевыми действиями, социальная помощь находится на грани коллапса, а ее объемы на фоне российских масштабов выглядят смехотворными.

    Ярче всего это проявляется в областях, часть которых временно контролируется противником, – в Херсоне и Запорожье. Кроме того, в местных чатах нередко ссылаются на примеры других населенных пунктов, освобожденных ВС России, которые сейчас активно восстанавливаются и реконструируются. 

    «В Артемовске остались люди, которых ничего не связывает с Украиной и ее идеологией. Поэтому, несмотря на опасность, они ждут Россию. Конечно, если бы украинские силы отошли из города так, как ранее из Мелитополя или Бердянска, ситуация была бы легче для всех, в первую очередь – для местных жителей», – рассказал газете ВЗГЛЯД Владислав Бердичевский, депутат Народного совета ДНР.

    Однако ВСУ вряд ли оставят хотя бы один город без боя, допускает собеседник. «Они бьются не за города, нет. А за то, чтобы бороться с русскими там, где это возможно, и параллельно с этим уничтожать местное население, которое поддерживает русских. В этом заключается вся логика боевых действий со стороны противника», – пояснил он.

    «Можно ли облегчить участь мирных жителей всех городов, где будут закрепляться ВСУ? Думаю, нет. Это возможно только в том случае, если украинское военное командование подпишет акт о капитуляции. Пока этого не случится, они будут создавать огневые точки буквально в каждом доме на территориях, которые не поддерживают украинский национализм», – считает спикер.

    «Оставшееся население Артемовска трудно посчитать сейчас – люди прячутся по подвалам и руинам. Там остались те, кто хочет жить в России любой ценой. Они ждут, надеются и верят в скорейшее освобождение города. Об этом пишут даже украинские силовики в своих отчетах и некоторые медиаресурсы», – рассказал донецкий политолог Владимир Корнилов.

    «Целых зданий в Артемовске почти нет, однако пример Мариуполя может давать повод для оптимизма в плане возвращения какой-то части местных жителей. Все будет зависеть от того, насколько он будет отстроен», –

    подчеркнул он. «Можно ли создать какой-то механизм для безопасности жителей других городов, где развернутся бои? Вряд ли. Работу гуманитарных коридоров Украина блокировала еще летом прошлого года, когда Россия пыталась наладить этот механизм. ВСУ просто будут расстреливать мирных жителей, идущих по коридорам. Как это было, например, в Запорожской области», – напомнил эксперт.

    «Есть и другие риски. Если Россия вновь предложит создать такие коридоры, а офис Зеленского на это согласится, то в момент выхода людей ВСУ начнут хватать всех мужчин в возрасте до 60 лет и насильственно их мобилизовывать. Поэтому сейчас семьи стараются прятать своих мужчин. И, видимо, нас впереди ждет еще не один Артемовск, пока мы не добьемся окончательной победы», – заключил политолог.

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