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Экономист: Выплата маткапитала в новых регионах России вернет местных жителей обратно
Экономист Лизан: Выплата маткапитала простимулирует рождаемость в новых регионах России
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Выплата маткапитала в новых регионах приведет к росту рождаемости, если отодвинуть линию фронта, восстановить экономику и разрешить покупать на полученные деньги вторичное жилье. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал экономист Иван Лизан. Ранее Владимир Путин рассказал о выплатах маткапитала семьям в новых регионах.
«В России и на Украине разные подходы к маткапиталу. Во-первых, принципиально разнятся размеры выплат: 580 тыс. рублей в России против 80 тысяч в рублевом эквиваленте на Украине. Теперь жители новых регионов будут иметь право на многократно большую выплату, и это очень хорошо», – рассказал эксперт в социальной сфере, экономист Иван Лизан.
«Кроме того, в России цель этого вида поддержки – повышение рождаемости и улучшение жилищных условий семьи. На Украине же маткапитал можно потратить на что угодно, поэтому деньги нецелевым образом часто использовали неблагополучные семьи. Они рожали детей одного за другим, а полученные деньги просто проедали», – напомнил собеседник.
«Проблемой здесь может быть ограничение использования маткапитала для покупки вторичного жилья. В новых регионах пока нет рынка первичного жилья. А например, в ДНР – 42 недостроя. Все будет зависеть от того, насколько быстро там запустится строительство и от того, можно ли будет тратить маткапитал на покупку квартир на вторичном рынке», – рассказал эксперт.
«Сейчас, насколько я знаю, в рамках программы льготной ипотеки для возведения жилья в новых регионах уже выделили две территории – в Мариуполе и в Новоазовском районе ДНР», – добавил он.
«В целом же маткапитал может простимулировать повышение рождаемости в новых регионах только в том случае, если выполнить другие важные условия: отодвинуть линию фронта, создать рабочие места, возвести инфраструктуру, восстановить экономику», – подчеркнул аналитик.
«Если все эти условия будут выполнены, то в новые регионы вернутся те местные жители, которые уехали в другие российские регионы, например, в Ростовскую область, но пока не купили своего жилья. Думаю, как минимум треть из них готовы переехать назад в Донбасс, в Запорожье или в Херсонскую область», – отметил собеседник.
«При этом я считаю, что уехавшие после начала СВО украинцы не вернутся. Они по большей части переехали в европейские страны и уже строят там жизнь. Уехавшие же на Украину не возвратятся по политическим причинам. К тому же там есть семьи, члены которых воевали против ВС РФ», – пояснил Лизан.
Во вторник президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию напомнил, что с 1 февраля маткапитал был проиндексирован на величину инфляции – на 11,9%, и что теперь на выплаты имеют право жители новых регионов. В этой связи он предложил распространить выплаты и на семьи, в которых дети родились начиная с 2007 года – когда программа запустилась в России. «Напомню, такое же решение мы приняли в свое время и для жителей Крыма и Севастополя. Мы продолжим реализацию масштабных программ, нацеленных на повышение благосостояния российских семей», – подчеркнул он.
Замглавы комитета Госдумы по вопросам семьи Елена Вторыгина сообщила, что предложение президента финансово подкреплено имеющимися в бюджете средствами. «Это очень правильное и справедливое решение», – приводит ее слова РИА «Новости».
Программа материнского капитала начала действовать в России с 2007 года. Размер маткапитала для семей с одним ребенком составляет около 587 тыс. рублей и почти 776 тыс. рублей – для родителей второго и последующего ребенка.
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Путин приостановил участие России в ДСНВ
Россия приостанавливает участие в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), но не выходит из него, заявил президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию.
«Вынужден заявить сегодня о том, что Россия приостанавливает свое участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях. Повторю, не выходит из договора, нет, а именно приостанавливает свое участие», – передает его слова ТАСС.
Также Путин заявил, что позвучавшее в начале февраля заявление НАТО с призывом к России вернуться к исполнению ДСНВ, включая допуск инспекций на ядерные оборонные объекты, являются бредом. Но при этом Россия одобрит, если НАТО захочет стать участником ДСНВ, так как многие страны имеют ядерные силы.
Вучич ожидает серьезных изменений в зоне СВО после послания Путина
Вучич предположил серьезные изменения в зоне проведения СВО в течение трех дней
Ситуация на Украине кардинально изменится в течение ближайших трех дней, заявил президент Сербии Александр Вучич на полях международной выставки военной техники и вооружений IDEX 2023 в Абу-Даби.
Он подчеркнул, что из выступления президента России Владимира Путина ясно, «что он продолжит вести очень интенсивную борьбу на Украине и эта позиция или, другими словами, эскалация конфликта дополнительно осложнит положение Сербии как в политическом, так и в военном и во всех остальных отношениях», сообщает ТАСС.
По его словам, уже через день, два или три можно будет увидеть «значительные изменения на поле боя и серьезные изменения в дальнейших политических действиях в отношении Сербии со стороны Запада».
Напомним, цель Запада – безграничная власть, а Россия защищает свой дом, это они развязали войну, а мы используем силу, чтобы ее остановить, заявил Владимир Путин в послании Федеральному собранию.
Путин назвал бредом требования США об инспекциях оборонных объектов России
Путин назвал абсурдом заявление НАТО с требованием к России вернуться к ДСНВ
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Прозвучавшее в начале февраля заявление НАТО с призывом к России вернуться к исполнению ДСНВ, включая допуск инспекций на ядерные оборонные объекты, – театр абсурда, заявил президент Владимир Путин, оглашая послание Федеральному собранию.
Он отметил, что известно о причастности Запада к попыткам киевского режима нанести удары по базам российской стратегической авиации. «Использованные для этого беспилотники были оснащены и модернезированы при содействии натовских специалистов, и вот теперь они хотят еще и осматривать наши оборонные объекты», – сказал Путин, подчеркнув, что это звучит, как какой-то бред в современных условиях.
«При этом нам проводить полноценные инспекции в рамках этого договора не дают (…) и проверить толком мы ничего не можем», – сказал он.
Он добавил, что цель США и НАТО заключается в том, чтобы нанести стратегическое поражение России, и при этом они хотят разъезжать по российским оборонным объектам, передает ТАСС.
Президент отметил, что он подписал неделю назад указ о постановке на боевое дежурство новых стратегических комплексов наземного базирования. «Они и туда собираются сунуть свой нос? Думают, что так просто мы их пускать будем?» – задался он вопросом.
Сделав такое заявление, НАТО, по сути, заявила о желании стать участником ДСНВ. «Мы с этим согласны, это давно назрело», – сказал он, напомнив, что ядерные силы есть не только у США, но и у других стран НАТО, и они также направлены против России.
Украина перенесла «нулевой» километр железной дороги
Власти Украины решили перенести «нулевой» километр, от которого считают начало расстояния на железной дороге.
Теперь отсчитывать будут не от Москвы, а от Киева, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение «Украинской железной дороги».
Отмечается, что отсчет 100 лет шел именно от столицы России, теперь этому «положен конец», «нулевой» километр украинских железных дорог переносится на Центральный вокзал в Киеве.
В ближайшие три года все километровые таблички на украинской железной дороге заменят на новые.
Путин предложил установить для всех участников СВО регулярный 14-дневный отпуск
Предлагаю установить всем военным отпуск в 14 дней каждые полгода без учета дороги, чтобы у каждого бойца была возможность навестить семьи, заявил президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию.
«Предлагаю установить всем военным отпуск в 14 дней и не реже раза в полгода, каждые полгода, чтобы у каждого бойца была возможность навестить семьи, побыть рядом с родными и близкими», – цитирует РИА «Новости» Путина.
Ранее Путин поблагодарил членов семей военнослужащих и всех трудящихся для обеспечения фронта.
Путин: Никто не пожалел тех, кто потерял свои капиталы в западных банках
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Российские граждане не испытывали сочувствия к тем, кто хранил свои средства за границей и потерял их в начале 2022 года, заявил президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию.
«Последние события убедительно показали: образ Запада как «тихой гавани» и прибежища капиталов оказался призраком, фальшивкой. И те, кто вовремя этого не понял, кто рассматривал Россию лишь как источник заработка, а жить планировал в основном за рубежом, многое потеряли», – сказал президент.
На Западе российских предпринимателей «просто ограбили», отняли даже законно заработанные средства. Путин напомнил, что ранее предупреждал российский бизнес фразой: «Замучаетесь пыль глотать, бегая по судам и кабинетам западных чиновников, спасая свои деньги». Он отметил, что все вышло именно так.
Глава государства отметил, что никто из простых россиян не пожалел тех, кто потерял свои капиталы в зарубежных банках. «Не пожалел тех, кто лишился яхт, дворцов за рубежом, и так далее и тому подобное. А в разговорах «на кухне» люди наверняка припомнили и приватизацию 1990-х годов, когда предприятия, созданные всей страной, уходили за бесценок, и показную, демонстративную роскошь так называемых новых элит», – сказал Путин.
Путин: Не будем сводить счеты с теми, кто предал свою Родину
Те, кто встал на путь предательства России, понесет ответственность по закону, но мы не будем устраивать охоту на ведьм, заявил президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию.
«Не будем сводить счеты с теми, кто сделал шаг в сторону, отступился от Родины. Главное, что люди, граждане России дали им моральную оценку. Те, кто встал на путь предательства России, понесет ответственность по закону, но мы не будем устраивать охоту на ведьм», – цитирует РИА «Новости» Путина.
Ранее Путин заявил, что СВО началась для защиты России и для ликвидации нацистской угрозы.
В ЛНР заявили о прибытии в Краматорск группы европейских чиновников
Марочко: В Краматорск прибыли высокопоставленные европейские чиновники и офицеры министерства обороны Украины
Высокопоставленные европейские чиновники и украинские офицеры прибыли в находящийся под контролем Киева город Краматорск в Донбассе, их охраной занимается спецподразделение Службы безопасности Украины, сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
Марочко сообщил, что в Краматорск прибыла группа высокопоставленных украинских и европейских чиновников численностью порядка десяти человек, среди которых офицеры министерства обороны Украины и переводчики, которые сопровождают англоязычных граждан в гражданской одежде. По имеющимся у него данным, группа передвигается на трех тонированных бронированных автомобилях, плюс две машины сопровождения ДПС. Марочко отметил, что охраной делегации занимается спецподразделение Службы безопасности Украины, передает ТАСС.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил об отсутствии планов удерживать Артемовск любой ценой. В минувшую субботу стало известно, что ВСУ эвакуировали из Артемовска командование. Днем ранее власти Украины призвали жителей Артемовска немедленно эвакуироваться.
Путин: Запад готов использовать черта лысого в качестве оружия против России
Странам Запада наплевать, на кого делать ставку в борьбе с Россией, они готовы использовать и террористов, и неонацистов, заявил президент Владимир Путин в обращении к Федеральному собранию.
Странам Запада наплевать, на кого делать ставку в борьбе с Россией, они готовы использовать и террористов, и неонацистов, заявил президент Владимир Путин в обращении к Федеральному собранию.
«Хоть черта лысого можно использовать, только бы исполняли их (Запада) волю: служили оружием против России», – заявил президент.
Он отметил, что проект «анти-Россия» – часть реваншистской политики по отношению к нашей стране, по созданию очагов нестабильности и конфликтов у границ России.
Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что послание Путина будут изучать во всем мире. Послание президента транслируется на экранах, установленных на улицах крупных российских городов.
Киев испугался принуждения к сделке с Россией
Politico Киев опасается, что США принудят Украину к сделке с Россией
В Киеве растут опасения, что США могут уменьшить объемы военной помощи Украине, чтобы принудить ее к заключению мирного соглашения с Россией, сообщила европейская версия издания Politico.
Politico приводит слова одного из советников президента Украины, пожелавшего сохранить анонимность, о том, что и в Конгрессе США, и в администрации президента Джо Байдена есть люди, которые хотели бы изменить объемы военной помощи, чтобы заставить украинцев «установить для себя более скромные военные цели» и заключить некую сделку Россией, передает ТАСС.
Ранее швейцарская газета Neue Zurcher Zeitung заявляла, что президент США Джо Байден в середине января поручил главе ЦРУ обратиться с предложением мирного урегулирования к Москве и Киеву. Обе стороны от такой сделки отказались.
Напомним, позднее заместитель пресс-секретаря Совета национальной безопасности Белого дома Шон Давит заявил журналу Newsweek, что такие сведения беспочвенные и не соответствуют действительности.
Путин обвинил Запад в игре «краплеными картами»
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Президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию заявил, что западные страны при урегулировании конфликта на Украине играли «краплеными картами».
«Все то время, когда пылал Донбасс, когда лилась кровь, когда Россия искренне – я хочу это подчеркнуть – именно искренне стремилась к мирному решению, они [Запад] играли на жизни людей, и играли, по сути, как говорят в известных кругах, краплеными картами», – заявил глава государства.
Он подчеркнул, что это – «отвратительный метод обмана», многократно опробованный ранее. «Также бессовестно и двулично они вели себя, разрушая Ирак, Ливию, Сирию, от этого позора никогда им не отмыться. Понятие чести, доверия, порядочности не для них. За долгие века диктата и колониализма они привыкли, что им все позволено, привыкли плевать на весь мир», – заявил Путин.
По его словам, эти государства таким же образом относятся и к своим собственным гражданам, «пренебрежительно, по-господски». Их они обманули заверениями в приверженности к миру и резолюциям СБ ООН по Донбассу.
«Западные элиты превратились в символ тотальной и беспринципной лжи», – указал президент России.
В мире не должно быть деления на «цивилизованные» страны и отсталые, и отметил, что Россия была открыта к конструктивному диалогу с Западом, и много лет предлагала работать над совместной системой безопасности.
Путин: Запад развязал войну, а мы используем силу, чтобы ее остановить
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Цель Запада – безграничная власть, а Россия защищает свой дом, это они развязали войну, а мы используем силу, чтобы ее остановить, заявил Владимир Путин в послании Федеральному собранию.
«Ни у одной страны мира нет столько военных баз на территориях других стран, как у США, весь мир утыкан. Угроза нарастала, к февралю 2022 года все было готово к очередной карательной акции в Донбассе. Все делали вид, что ничего не происходит», – заявил Путин.
«Это они развязали войну, а мы используем силу, чтобы ее остановить. Цель Запада – безграничная власть, а Россия защищает свой дом», – цитирует ТАСС Путина.
По его словам, Запад уже потратил более 150 млрд долларов на пособничество Киеву и снабжение его оружием.
«Для сравнения: по данным Организации экономического сотрудничества и развития, на помощь беднейшим государствам мира страны «семерки» выделили за 2020–2021 годы порядка 60 миллиардов долларов. Понятно, да? На войну – 150, а беднейшим странам, о которых якобы постоянно заботятся, – 60 да еще под известные требования покорности со стороны стран – получателей этих денег. И где же все разговоры о борьбе с бедностью, об устойчивом развитии, об экологии? Куда всё делось? Куда все подевалось? При этом поток денег на войну не уменьшается. Также не жалеют средств на поощрение смут и переворотов в других странах, причем опять же по всему миру», – заявил президент.
Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что послание Путина будут изучать во всем мире. Послание президента транслировалось на экранах, установленных на улицах крупных российских городов.
Путин: Из-за начатых США войн в XXI веке погибло более 900 тыс. человек
Президент Владимир Путин заявил, что более 900 тыс. человек погибло в XXI веке из-за начатых США войн
Более 900 тыс. человек погибло в XXI веке из-за начатых Соединенными Штатами войн, заявил российский лидер Владимир Путин в послании Федеральному собранию.
Путин добавил, что в мире никто не забыл, что Запад выпустил «джинна из бутылки», погрузив целые регионы в хаос, передает РИА «Новости».
«Складывается впечатление, что обвинения в адрес России происходят, чтобы все забыли, что натворил Запад», – заметил глава государства.
Путин отметил, по оценкам экспертов США, из-за развязанных Штатами войн после 2001 года погибли почти 900 тыс. человек, более 38 млн стали беженцами.
«Все это они сейчас просто стремятся стереть из памяти человечества, делают вид, что ничего не было, но этого в мире никто не забыл и не забудет», – заключил президент.
Выступление президента транслирует «Первый канал».
Путин дал напутствие бизнесу
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Президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию призвал предпринимателей быть со своей Родиной.
«Сейчас не стоит цепляться за прошлое и пытаться что-то отсудить, выпросить, надо перестроить свою жизнь и работу. Тем более что вы сильные люди, я обращаюсь к представителям нашего бизнеса, я многих знаю лично и много лет. Сильные люди, которые прошли сложную жизненную школу. Запускайте новые проекты, зарабатывайте, вкладывайте в Россию, инвестируйте в предприятия и рабочие места, помогайте школам и университетам», – передает ТАСС слова Путина.
Также он предложил вкладывать в культуру, в науку, здравоохранение, спорт.
«Именно так и капиталы свои приумножите, и заслужите признание, благодарность людей на поколение вперед, а государство и общество вас, безусловно, поддержит», – отметил президент.
«Кто-то захочет доживать свой век в арестованном особняке с заблокированными счетами, попытается подыскать место в, казалось бы, привлекательной западной столице или курорте, другом тепленьком местечке за границей. Это право любого человека, на это не покушаемся. Но пора уже понять, что для Запада такие люди были и останутся второсортными чужаками, с которыми можно делать все что угодно. И деньги, и связи, и купленные титулы графов, пэров и мэров здесь не помогут абсолютно. Они должны понять – они там второй сорт», – заявил Путин.
«Как-то в шутку, обращаясь к представителям бизнеса РФ, я сказал: «Замучаетесь пыль глотать, бегая по судам и кабинетам западных чиновников, спасая свои деньги». Ровно так все и вышло», – российский лидер.
По его словам, есть другой выбор: быть со своей Родиной, работать для соотечественников.
«Не только открывать новые предприятия, но и менять жизнь вокруг себя: в городах, поселках, в своей стране. И таких предпринимателей, таких настоящих бойцов в бизнесе у нас много. Именно за ними будущее отечественного бизнеса. Все должны понять – и источники благополучия, и будущее должны быть только здесь, в родной стране, в России. И тогда мы действительно создадим прочную, самодостаточную экономику, которая не закрывается от мира, а использует все свои конкурентные преимущества. Российские капиталы, деньги, которые получены здесь, должны работать на страну, на ее национальное развитие», – сказал Путин.
«Считаю в этой связи правильным вернуться к пересмотру ряда норм уголовного законодательства в части так называемых экономических составов. Конечно, государство должно контролировать, что в этой сфере происходит. Нельзя допустить здесь вседозволенности, но перегибать палку тоже ни к чему. Необходимо, активнее двигаться к этой декриминализации, о которой я сказал. Рассчитываю, что правительство вместе с парламентом, правоохранительными органами, деловыми объединениями будут последовательно и основательно вести эту работу», – передает ТАСС слова главы государства.
Он также обратился к правительству и парламенту с просьбой предложить дополнительные меры, которые позволят ускорить процесс деофшоризации экономики. По словам Путина, бизнес в ключевых секторах экономики должен действовать в рамках российской юрисдикции.
«Бизнес, прежде всего в ключевых секторах, должен действовать в российской юрисдикции. Это базовый принцип», – подчеркнул президент.
Путин: Россия вышла на новый цикл экономического роста
Путин заявил о выходе России на новый цикл экономического роста
Россия вышла на новый цикл экономики, ее структура обретает качественно новый характер, заявил президент Владимир Путин, оглашая послание Федеральному собранию.
Он подчеркнул, что в России удалось избежать излишнего административного регулирования и перекоса экономики в сторону государства, передает ТАСС.
В 2023 году ожидается рост внутреннего спроса. «Уверен, что наши компании воспользуются ситуацией и займут ниши ушедших из России компаний», – сказал президент.
Также Путин высказался о снижении безработицы в России.
«Мы добились снижения безработицы в таких непростых условиях. Рынок труда стал более комфортным, чем был ранее. Уровень безработицы ниже, чем до пандемии», – добавил глава государства.