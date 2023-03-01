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1 марта, среда | Последнее обновление — 20:17 | vz.ru
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Эксперт: Жители новых регионов ощутили себя гражданами социально-ориентированного государства
Член СПЧ Шишкина: Россия вернула социальные права гражданам, которых бросила Украина
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В новых регионах России растут меры соцподдержки, люди активно обращаются в Соцфонд для перерасчета пенсий по российским стандартам, сказала газете ВЗГЛЯД представитель движения «Свободный Донбасс», член СПЧ Елена Шишкина. С 1 марта 2023 года в новых регионах стали доступны соцвыплаты и меры поддержки по российским стандартам.
«Несмотря на постоянные обстрелы со стороны Украины, в ДНР и других новых регионах растут меры социальной поддержки. Когда началась спецоперация, власти Украины, например, бросили жителей Мариуполя без социальной поддержки. Сперва этот вопрос взяло на себя правительство ДНР, а теперь этим занимаются как на региональном уровне, так и на федеральном», – рассказала Елена Шишкина, член СПЧ и член президиума общественного движения «Свободный Донбасс».
«В результате с 1 марта отделения Соцфонда в новых регионах России начали назначать и выплачивать пенсии по российским стандартам. Это же касается материнского капитала, пособий для семей с детьми, пособий по беременности и родам, по временной нетрудоспособности, по уходу за ребенком в возрасте до полутора лет для работающих граждан и выплат по соцстрахованию, которых ранее у нас не было», – указала собеседница.
«Кроме того, с сегодняшнего дня все российские меры соцзащиты распространяются на людей с инвалидностью, ветеранов ВОВ и боевых действий. Для нас это очень важно: отдать должное героям, памяти Победы и укрепить связь поколений. Это дает силы и тем, кто сейчас сражается против агрессии Запада на Украине», – отметила она.
«При этом для расчета пособий будут использоваться данные о доходах человека с момента вхождения региона в состав России. Что еще важно: размер выплат превышает тот уровень, который был в регионе до его возвращения в Россию. Таким образом, мы интегрировались в родную страну не только в общественном и культурном плане, но и в социально-экономическом», – добавила собеседница.
«Жители ДНР хорошо проинформированы о всех полагающихся им выплатах и мерах поддержки, а также о том, как их можно оформить. Люди активно обращаются в Соцфонд для перерасчета пенсий по российским стандартам. Для них это очень важная мера господдержки. Они видят, что стали гражданами социально-ориентированного государства», – указала она.
«Кроме того, это важно и для роста патриотизма в новых регионах – люди видят, что Украина, чьими гражданами они были еще год назад, бросила их. А Россия приняла и сразу дала им такие же права, как и всем остальным гражданам», – сказала Шишкина.
Напомним, с 1 марта жителям новых регионов стали доступны российские пенсии, а также меры поддержки и выплаты по социальному страхованию: страховая пенсия, больничный, единое пособие на детей, пособия по беременности и уходу за ребенком, а также выплаты инвалидам, ветеранам и участникам боевых действий. Об этом сообщила пресс-служба партии «Единая Россия».
При этом пенсии будут рассчитываться исходя из уровня средней зарплаты в Крыму и Ростовской области, уточнили в Министерстве труда. Те, кто переехал из новых регионов в другие российские области и не успел получить гражданство, тоже могут подать заявление на получение поддержки – в отделениях Соцфонда или местных МФЦ расскажут, как это сделать. Обратиться за поддержкой можно также через портал Госуслуг, сообщает Соцфонд.
Ранее президент Владимир Путин предложил распространить маткапитал и на семьи в новых регионах, в которых дети родились начиная с 2007 года – когда программа запустилась в России.
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Воевавший на Украине американский наемник рассказал о казнях и воровстве в ВСУ
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На сторону России перешел американский наемник Джон Макинтайр, до этого он год служил в «Иностранном легионе» ВСУ и нацбате «Карпатская Сечь». В интервью военкору RT Мураду Газдиеву он рассказал о казнях и воровстве в ВСУ.
В интервью Макинтайр рассказал, что передал российской стороне бумаги, файлы, разведданные и карты, которые он собирал на Украине. Он признался, что планировал эту операцию заранее, поскольку является коммунистом и антифашистом, говорится в Telegram-канале RT.
«Я решил собрать максимум полезной информации и перебежать за линию фронта. Когда я был в Харькове, я хотел переплыть, но обнаружил, что у них [ВСУ] есть снайперы... не для защиты, а для того, чтобы расстреливать перебежчиков», – рассказал Макинтайр.
По его словам, в рядах националистов все используют фашистские приветствия, в том числе наемники из Хорватии или Чехии. «У всех татуировки, нацистская символика... В какой-то момент ко мне пристали с расспросами насчет моих коммунистических взглядов. Я сказал, что я антифашист, приехал сражаться с российскими империалистами и нацистами. А они говорят: «Нет, русские не нацисты – мы нацисты».
Также в интервью он рассказал, что военные ВСУ убивали тех, кто собирался сдаться, признаться в преступлениях и покинуть службу, включая иностранцев. Сам же Макинтайр смог сбежать благодаря тому, что его семья отправила ему 300 долларов, чтобы он смог добраться из Одессы до Кишинева.
Оттуда он вышел на контакт с Россией и через Стамбул прилетел в Москву.
Бывший военнослужащий США рассказал, что украинское военное командование ворует страховые выплаты, назначенные родственникам иностранных боевиков. «Я бы сказал, процентов 90 семей денег по страховке не получат. Они и зарплату присваивают. Если солдат расторгает контракт, как я с «Карпатской Сечью», последняя зарплата идет прямиком в карман командира», – поделился он информацией.
Воруют украинцы и поставляемое Западом оружие, подчеркнул американец: «На черный рынок попадает огромное количество Javelin, винтовок М4 и пулеметов М240 Bravo. Они их получают и перепродают».
Кроме того, он собрал доказательства прямого участия США в конфликте. «Когда я был в «Иностранном легионе», там был представитель военной разведки из ВМС. У него были предоставленные ЦРУ телефон спутниковой связи и компьютер. Каждый день он кому-то звонил и получал сведения о позициях, перемещениях войск», – рассказал американец.
Ранее сообщалось, что иностранные наемники, воюющие на стороне Киева в Донбассе, отказываются ехать на линию боевого соприкосновения из-за сырости, а техника тонет в черноземных землях.
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Украинские военные назвали адом ситуацию в Артемовске
CNN: Ситуация под Артемовском гораздо хуже, чем признает Киев
Ситуация под Артемовском для украинских войск гораздо хуже, чем официально признают в Киеве, украинские военные называют боевые действия в городе адом, сообщает CNN.
Издание приводит рассказ одного из украинских военных, который принимает участие в боях в Артемовске. По его словам, ситуация там гораздо хуже, чем сообщается официально, надо добавить еще 100% сложности, особенно на северном направлении, передает ТАСС.
Другой военнослужащий назвал боевые действия в городе «адом».
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ситуация в Артемовске (украинское название – Бахмут) для украинских вооруженных сил становится все сложнее.
Врио главы ДНР Пушилин заявил, что освобождение Артемовска продолжается, однако точную дату пока никто назвать не может, противник еще не готов вывести оставшиеся подразделения и полностью сдать населенный пункт.
Пушилин также назвал серьезным успехом освобождение района Ступки в Артемовске.
Илон Маск прокомментировал ситуацию в Артемовске
Американский бизнесмен Илон Маск в своем аккаунте Twitter (соцсеть заблокирована в России) написал, что Артемовск (украинское название – Бахмут) почти окружен российскими войсками.
Таким стал его ответ на пост паблика War Mapper, где была приведена карта боевой обстановки вокруг города с пояснением: «Масштабный план-схема ситуации вокруг города Бахмут . Россияне взяли под контроль жилые районы на севере города».
Ранее Илон Маск заявил, что в 2014 году на Украине произошел государственный переворот. При этом, по словам Илона Маска, большая часть ответственности за текущий конфликт лежит именно на киевском режиме и западных союзниках Зеленского.
Названы причины мобилизации сотрудников военкоматов на Украине
Экс-посол ЛНР Мирошник: Сотрудников военкоматов отправляют на передовую из-за невыполнения мобилизационного плана
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Перед Украиной стоит четкий план по массовой мобилизации. Но выполнить его не получается, поэтому на передовую отправляют даже сотрудников военкомов, сказал газете ВЗГЛЯД экс-посол ЛНР Родион Мирошник. Ранее стало известно о мобилизации сотрудников территориальных центров комплектования и социальной поддержки в некоторых областях Украины.
«Мне известны сообщения достаточно официальных украинских источников о том, что сотрудников некоторых военкоматов действительно отправили на передовую. В общей сложности в подразделениях оказалось несколько сотен человек», – рассказал экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник.
«Это лишний раз подтверждает, что у ВСУ есть жесточайший недостаток мобилизационного резерва. Там не могут выполнить поставленные планы. Постепенно они попытаются «утилизировать» всех, потому что перед Киевом стоит задача Вашингтона», – полагает собеседник.
«У военных настоящая истерика. Я внимательно слежу за событиями в районе Кременной, Славянска, Краматорска и Дружковки. Местные создают там свои чаты, в которых оповещает друг друга о рейдах военкомов. Бывали случаи, когда силовики просто брали ТЦ в оцепление и «просеивали» каждого выходящего. Аналогичным образом поступают на рынках», – добавляет экс-дипломат.
«Еще одна уловка, к которой прибегают украинские военкоматы, это блокирование раздачи гуманитарной помощи в прифронтовых районах. Люди вынуждены лично приходить, чтобы ее забрать, на месте дежурят силовики, которые сразу же вручают повестку или забирают мужчин», – приводит пример собеседник.
«Мы уже слышали сообщения о том, что если Украина не сможет в ближайшее время продемонстрировать хотя бы какие-то успехи на фронте, Запад задумается о снижении уровня финансирования. Так что команда Зеленского попытается сделать все возможное, чтобы этого не лишиться», – заключил Мирошник.
Ранее стало известно, что сотрудники территориальных центров комплектования и социальной поддержки (бывших военкоматов) Черниговской, Ровенской, Днепропетровской и Сумской областей приказом Минобороны Украины за невыполнение плана мобилизации были отправлены на фронт.
По данным источника РИА «Новости», такой шаг украинское командование приняло в качестве назидания последователям и военкомам других областей. На их примере украинские власти якобы показали всем остальным военкомам, что будет с ними в случае невыполнения поставленных планов.
Отмечается, что это уже привело к результатам – сотрудники военкоматов «как с цепи сорвались, отставили все сантименты». «Не боятся ни видео, которое снимают люди, ни насильственного затаскивания в автобусы при свидетелях», – рассказал источник.
При этом, по сообщениям подполковника народной милиции ЛНР в отставке Андрея Марочко, на фронт отправляют даже подростков. На днях к Артемовску, где идут ожесточенные бои, привезли автобус, в котором было по меньшей мере 30 несовершеннолетних. В ЛНР заверили, что они отправлены в батальон «Айдар».
Ранее сообщалось, что украинских граждан призывного возраста, пытающихся выехать в Россию через Латвию, Литву, Эстонию, а также из Польши на территорию Белоруссии, по запросу из Киева принудительно возвращают на Украину и мобилизуют в ВСУ.
До этого появились сообщения о массовой агрессивной мобилизации граждан Украины в русскоязычных регионах. Отмечалось, что жестче всего власти действуют в Одесской, Николаевской, Харьковской областях.
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Минобороны впервые показало видео применения дронов-камикадзе «Бумеранг»
Минобороны показало кадры боевого применения подразделениями ВДВ дронов-камикадзе «Бумеранг» в зоне СВО на Украине.
Как говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны, оператор управляет дроном, используя VR-очки, а помощник запускает беспилотник, отслеживая направление полета.
В Минобороны сообщили, что преимуществами FPV-дрона перед обычными являются удобство ориентации в пространстве и возможность легко проходить маршрут на скорости до 170 км/ч.
Кроме того, у «Бумеранга» нет модуля связи со спутником, что делает его неуязвимым для антидроновых ружей.
Ранее Министерство обороны показало видео боевой работы штурмовой авиации ВКС России в зоне СВО на Украине.
Эксперт оценил желание США принудить Киев платить за вооружения
Политолог Тимофеев: Запад устает от бесконечных финансовых вливаний в Украину
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Чем больше денег Запад передает Украине, тем чаще начинает звучать вопрос об их возвращении. Через какое-то время это перерастет в серьезные политические требования, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Иван Тимофеев. Ранее Пентагон заявил, что Украине необходимо самой платить за вооружения.
«На Западе зарождается примечательная тенденция – требовать от Украины возмещения переданных средств. Пентагон под давлением республиканцев заявляет о том, что Киеву надо самостоятельно оплачивать вооружение. И в то же время в Германии от правительства ФРГ требуют отчета о потраченных суммах», – рассказывает программный директор РСМД Иван Тимофеев.
«Возникновение подобных дискуссий закономерно. Правительства Запада отправляют на Украину миллиарды долларов. И сейчас самое удобное время для местной оппозиции покритиковать оппонентов по столь больным для общества вопросам», – считает эксперт.
«Однако надеяться на быстрые изменения не стоит. Мы имеем дело с популистской риторикой. Задача подобных действий проста – показать населению, как сильно управленцы заботятся об их благосостоянии. Но реально менять обстановку они не станут», – акцентирует Тимофеев.
«При условии, что конфликт на Украине затянется еще на какое-то время, подобные заявления могут перерасти в политические требования. Когда гремели конфликты в Ираке и Афганистане, Конгресс США на первых порах выступал в поддержку спонсирования военных действий», – подчеркивает собеседник.
«Однако стоило ситуации превратиться в «бездонную яму», требующую все большего капитала, парламентарии стали задаваться вопросом о целесообразности таких трат. Аналогичную ситуацию мы увидим и тут. Вопрос лишь в том, когда она приобретет критический вес», – считает эксперт.
«Конечно, ни о каких денежных траншах со стороны Украины речи быть не может. Экономика развалена, хотя при должном управлении страну можно было бы вывести на минимальное самообеспечение за счет сохранившихся заводов», – отметил он.
«Вместе с тем сейчас Зеленский выполняет серьезную роль – жертвует жизнями собственных граждан ради борьбы с Россией. Именно этого хочет Вашингтон. Вероятно, еще какое-то время Запад такая форма возврата долга устроит», – заключил Тимофеев.
Ранее в Пентагоне заявили, что Киев обязан начать самостоятельно платить за поставляемые вооружения. Как отмечает помощник министра обороны США по делам международной безопасности Селест Уолландер, Вашингтон должен добиться от украинских властей планирования собственных расходов.
Члены республиканской партии обратились к военному ведомству Соединенных Штатов с вопросами об эффективности предоставления средств Киеву, сообщает издание The New York Times. Так, представитель штата Калифорния Майк Гарсиа заявил, что поддержка Украины дорого обходится налогоплательщикам Соединенных Штатов.
Мэтт Гетц, член Палаты представителей от Флориды, усомнился в возможности военного ведомства страны обеспечивать мониторинг конечного использования денег Киевом. Республиканец Эндрю Клайд также отметил, что отчетность о переданных вооружениях должна иметь «первостепенное значение».
Однако вопросами возмещения потраченных средств обеспокоены не только в Вашингтоне, но и в Берлине. Ранее группа депутатов Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» обратилась к федеральному правительству страны с вопросом, была ли возвращена Украиной часть выделенной ей помощи. Парламентарии утверждают, что в перечень поставок Киеву не был включен целый ряд расходов.
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Российские военные разбили подразделение ВСУ «имени Бориса Джонсона»
Российские военные разбили под Артемовском подразделение ВСУ «имени Бориса Джонсона»
Бойцы ЧВК «Вагнер» разбили под Артемовском подразделение украинских военных, названное в честь британского экс-премьера Бориса Джонсона, сообщил командир штурмового подразделения группы.
По его словам, это было подразделение, которое держало большой опорный пункт в лесу. Командир показал доставшиеся во время боев трофеи, а именно – флаг подразделения из элитной 24-й отдельной механизированной бригады с Западной Украины, на котором значится «Подразделение им. Бориса Джонсона», передает РИА «Новости».
Как отметил военный, ВСУ часто используют также проамериканскую тематику – например, носят нашивки с флагами США.
Ранее в США допустили сдачу украинскими войсками Артемовска.
Украинские военные назвали ситуацию в самом Артемовске «адом».
Российские военные предотвратили массированную атаку украинских беспилотников на Крым
Российскими военными предотвращена попытка проведения киевским режимом массированной атаки беспилотников на объекты Крымского полуострова, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
По его словам, средствами ПВО были сбиты шесть украинских ударных беспилотников. Еще четыре дрона удалось вывести из строя средствами радиоэлектронной борьбы, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Жертв и разрушений на земле не допущено.
Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев якобы не причастен к атакам на объекты в России. Однако в Кремле его словам не поверили.
В Госдуме объяснили смысл большого числа жертв среди новобранцев ВСУ
Картаполов: ВСУ отправляют на передовую новобранцев, выигрывая время для контрнаступления
Вооруженные силы Украины (ВСУ) «заваливают» передний край своей обороны неподготовленными новобранцами, чтобы выиграть время для подготовки сил для контрнаступления, заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
По его словам, ВСУ «заваливают» передний край тысячами неподготовленных украинцев, выигрывая время для подготовки частей, которые они планируют использовать в ходе возможного контрнаступления, передает ТАСС.
Ранее украинский военнопленный Сергей Ульянов, служивший в 113-й бригаде 125-го батальона теробороны, заявил, что часть мобилизованных после прибытия на фронт объявила об отказе воевать.
Бронетехника поддержала наступление ВС России на Кременском направлении
«Солнцепеки» и Т-90М поддержали наступление ВС России под Кременной
Российские десантники при поддержке бронетехники наступают в районе Кременной в ЛНР, рассказали военнослужащие ВС России.
Как сообщил источник РИА «Новости», наступление подразделений ВДВ поддерживают ТОС-1А «Солнцепек», которые выжигают позиции ВСУ на площади 40 тыс. кв. метров с одного пакета. Кроме того, танки Т-90М «Прорыв» поддерживают наступление пехоты, работая по опорным пунктам противника с закрытой позиции.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что спецназ «Ахмат» совместно с бойцами 2-го армейского корпуса Минобороны и десантниками ВДВ обнаружили и взяли штурмом несколько украинских укрепточек в районе города Кременная Луганской народной республики (ЛНР).
В ДНР назвали процент потерь в боеспособных подразделениях ВСУ под Артемовском
Советник Пушилина: Подготовленные подразделения ВСУ под Артемовском потеряли до 70% бойцов
Наиболее подготовленные подразделения ВСУ в районе Артемовска (Бахмут) потеряли до 70% личного состава, сейчас их доукомплектовывают, заявил советник врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский.
По его словам, ВСУ уже потеряли до 70% личного состава, и их вывели на доукомплектование, и если Киев будет перебрасывать в Артемовск какие-то войска, то это опять будет тероборона, которую отправляют на убой, передает ТАСС.
Советник врио главы ДНР также отметил грамотную работу российских сил на Артемовском направлении и выразил уверенность, что Артемовск в ближайшее время падет.
Ранее в США допустили сдачу украинскими войсками Артемовска.
Напомним, украинские военные назвали ситуацию в самом Артемовске «адом».
В офисе Зеленского допустили «стратегический уход» ВСУ из Артемовска
ВСУ при необходимости могут «стратегически отступить» из Артемовска, так как в Киеве «не хотят напрасно жертвовать военными», заявил советник Владимира Зеленского Александр Роднянский.
По его словам, российские военные активно пытаются окружить Артемовск, на передовой в основном ЧВК «Вагнер» с обученными и опытными бойцами.
ВСУ тем временем собираются взвесить все варианты – если понадобится, они «стратегически отступят», так как Киев «не собирается жертвовать людьми просто так», передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал CNN.
Ранее в США допустили сдачу украинскими войсками Артемовска.
Американский бизнесмен Илон Маск сообщил, что Артемовск почти окружен российскими войсками.
Украинские военные назвали ситуацию в Артемовске «адом».
В США допустили сдачу украинскими войсками Артемовска
Bloomberg: Украинским войскам, вероятно, придется отступить из Артемовска ради предстоящего весеннего наступления
Украинские войска, вероятно, будут вынуждены оставить Артемовск ради сохранения ресурсов для попытки предстоящего весеннего наступления, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленных европейских чиновников.
В публикации говорится, что в последние недели представители украинских властей в своих заявлениях стали допускать возможность сдачи Артемовска, готовя таким образом общественное мнение к утрате контроля над городом. В качестве примера приводится мнение президента Украины Владимира Зеленского, который в конце февраля допускал такое развитие событий с целью сберечь силы для попытки предстоящего весеннего наступления. Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский назвал ситуацию вблизи Артемовска крайне напряженной, передает ТАСС.
В публикации отмечается, что Артемовск не является важным в стратегическом смысле городом, однако из-за ожесточенных боев он приобрел большое символическое значение, и для украинцев сдача населенного пункта может стать ударом по морали. Вместе с этим освобождение Россией Артемовска, добавляет издание, станет шагом к установлению контроля над всем Донбассом.
Ранее американский бизнесмен Илон Маск сообщил, что Артемовск почти окружен российскими войсками. В свою очередь украинские военные назвали ситуацию в Артемовске «адом».
ВСУ собрались оборудовать в городе Часов Яр укрепрайон
Советник врио главы ДНР Гагин: ВСУ перебрасывают в Часов Яр вооружение и личный состав для создания в городе укрепрайона
Вооруженные силы Украины перебрасывают в город Часов Яр в ДНР западное вооружение и личный состав для создания в населенном пункте укрепрайона, сообщил военно-политический эксперт, советник врио главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин.
По словам эксперта, сейчас Киев сконцентрировал внимание на Часове Яре, который станет следующим городом-крепостью и к обороне которого стаскивают технику, в том числе западную, командование группировки Артемовска (украинское название Бахмут) вывезло туда вооружение, город пытаются укрепить. Он отметил, что такое положение дел связано с тем, что Киев осознает неминуемость потери Артемовска, передает ТАСС.
Накануне в США допустили сдачу украинскими войсками Артемовска.
Кадыров сообщил о взятии укрепточек ВСУ в районе Кременной
Глава Чечни Кадыров. ВС России взяли штурмом несколько укрепточек ВСУ в районе города Кременная
Спецназ «Ахмат» совместно с бойцами 2-го армейского корпуса Минобороны РФ и десантниками ВДВ обнаружили и взяли штурмом несколько украинских укрепточек в районе города Кременная Луганской Народной Республики (ЛНР), сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
Кадыров сообщил в своем Telegram-канале, что в районе города Кременная Луганской Народной Республики в ходе наступательных действий спецназа «Ахмат» совместно с бойцами 4-й бригады 2-го армейского корпуса МО РФ и десантников ВДВ РФ были обнаружены и взяты штурмом несколько укрепточек Вооруженных сил Украины. По его словам, в результате боестолкновений девять представителей нацгвардии Украины были ликвидированы и один взят в плен.
Напомним, в минувшую субботу российские военные уничтожили в районе Белогоровки несколько единиц техники Вооруженных сил Украины, которую Киев перебрасывал в район Кременной для восполнения потерь.
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