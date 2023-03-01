Венгрия ждет появления на Украине еще одной армии

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что военный конфликт может охватить весь Европейский континент. Сценарий эскалации он видит в том, что одна из стран НАТО решит послать свои войска на Украину. И надо понимать, что свидетельство Орбана – особенное. К нему стоит прислушаться.

«Вся Европа шаг за шагом скатывается к войне», – рокотал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на первой весенней сессии парламента, где у его партии абсолютное большинство. Пробрюссельская либеральная оппозиция (само собой, антироссийски настроенная) на последних выборах была буквально разгромлена.

Паникерство такого рода венгерский премьер демонстировал и ранее (и это только одна из причин, почему западные элиты считают его «паршивой овцой» в стадах ЕС и НАТО). Он из тех немногих натовцев, кому весь наш многоступенчатый конфликт с Западом и Украиной категорически не нравился с самого начала, поскольку ничего хорошего ни для себя, ни для Венгрии Орбан от него не ждал.

Он был и остается противником антироссийских санкций и сторонником мирных переговоров. Он единственный в ЕС поддержал китайский план по урегулированию на Украине, который в Брюсселе вообще отказались считать планом по урегулированию. Он повторял и повторяет: дело идет к разорению Евросоюза и самоубийственной для всего континента войне, ответственность за которую ляжет в том числе на Запад.

Но было в его речи и кое-что новое, из серии особо любопытных страхов. Орбан опасается, что у какой-нибудь из стран ЕС «сдадут нервы» и она направит свои войска против российских на Украину.

Как говорится, стыдно подозревать, когда вполне уверен: «какая-нибудь» страна называется Польшей. Известна она и под другим именем – «гиена Европы».

Во-первых, больше так поступать и некому, если брать соседей Украины (если не только соседей, это уже операция нескольких стран, а не просто «сдали нервы»). Для прибалтов это будет полетом мухи на костер (местные элиты проводят самоубийственную политику, но все же не настолько самоубийственную). Словаки в принципе не заинтересованы. Считается, что заинтересованы как раз венгры – в рамках ирреденты с Закарпатьем, но Орбан вроде как не про себя говорит.

Как ни смешно это звучит, лет десять назад на что-то такое могла отважиться Румыния, возглавляемая тогда достаточно агрессивным (чтоб не сказать – отбитым) империалистом Траянам Бэсеску. Но с тех пор страна была во многом переподчинена Брюсселю и перестала считаться «больным ребенком ЕС», от которого черт-те что можно ждать (этот статус перешел к Болгарии, Польше и Венгрии).

Во-вторых, о том, что поляки готовятся «рискнуть» и оккупировать запад Украины («вернуть исконно польские земли» в трактовке польских национал-консерваторов), открытым текстом заявлял глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

Были и другие свидетельства в пользу подобного шага как с российской, так и с польской стороны. И все же свидетельство Орбана особого рода.

Среди польской элиты есть сторонники аннексии Галичины и Волыни. Их просто не может не быть, учитывая, что когда-то эти земли действительно были польскими, а реваншизм в некоторой степени характерен для всех крупных народов. А российская сторона, положа руку на сердце, пристрастна к полякам. Мы знаем, что они нас ненавидят, мы ждем от них подлянки, мы наделяем их имперскими намерениями, с которыми сами сталкивались прежде.

Другое дело – Виктор Орбан. Он для польской элиты большой друг и важный союзник. С учетом контраста между клинической русофобией поляков и рационализмом Орбана, это может показаться из России странным, но Варшаву и Будапешт объединил общий враг – еврочиновники, требующие подчинения по слишком болезненным для местных консерваторов вопросам, например, вопросам миграции из исламских стран, гендерного равенства, гей-прав и т.д. Поэтому оба еврогосударства сейчас находятся под санкциями Брюсселя – им урезали так называемые выравнивающие дотации, приняв в штыки ряд национальных реформ.

Для польский власти, стремящейся стать ведущей силой в ЕС и перепрошить Союз под себя и американцев, ситуативный альянс с Орбаном представляется настолько значимым, что там стараются не замечать его «русофилии» и «капитулянтства», перенаправляя весь негатив на этот счет на Германию (как на конкурента за влияние в ЕС).

В какой-то момент казалось, что чаша весов все-таки склонилась в сторону русофобов: гневную отповедь Орбану озвучил сам Ярослав Качиньский – лидер правящей партии и серый кардинал польской политики. Но это ничего не изменило, а вскоре Качиньский вовсе покинул исполнительную власть (но не руководство правящей партии), хотя занимал специально под него созданный пост вице-премьера, курирующего всех «силовиков». Выглядело это так, что деда убрали подальше, чтоб не крошил батон на полезных людей.

В общем, Орбан не от врагов ждет коварства, а что-то такое подозревает (или даже знает) про своих закадычников и крепость их нервов. И это дает ему повод опасаться третьей мировой войны.

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Другое дело, что это вопрос фокуса. Если бы все происходящее происходило на век-другой раньше, раздел Украины между Россией и Польшей казался бы самоочевидным решением, которое принесло бы выгоду обеим сторонам (точно так же в свое время и Польшу делили, причем неоднократно). Но теперь страна с суверенной внешней политикой в Европе – это скорее исключение, чем правило: та же Варшава может перечить Брюсселю, но почти никогда – Вашингтону. Как он решит, так и будет.

Действительно, ввод польских войск на Украину чреват столкновением с войсками России. В случае перетекания конфликта на территорию самой Польши, это может означать начало войны между Россией и НАТО, очевидно – третьей мировой, не исключено, что ядерной.

Но именно – может означать. Орбан наверняка знает, что знаменитый пункт устава НАТО о коллективной обороне не задействуется автоматически. В случае военного вторжения на территорию альянса его члены соберутся на совещание о том, какими будут ответные меры и будут ли они вообще.

То есть западные (американские прежде всего) элиты должны принять принципиальное решение о большой войне, сама по себе или из-за польской дури она не начнется, как не началась, например, из-за военных конфликтов турок (тоже члены НАТО) с греками, курдами и много кем еще. Ни у поляков, ни у турок не та роль в мире, чтоб устраивать из-за их амбиций армагеддон.

Актуальная позиция США – до военного противостояния РФ – НАТО ситуацию не доводить, даже если этого хочется президенту Украины. И все же у Орбана есть повод нервничать. Приоритеты и логика политического действия у многих западных лидеров подчас с настолько абсурдны, что репутация НАТО как «неприкосновенного блока» или иллюзорное «единство Запада» могут показаться им важнее, чем спасение европейского континента от катастрофы.

Премьер Венгрии знает этих людей – и польских, и американских, и общеевропейских – давно, хорошо и лично. Он считает, что Польша может послать войска на Украину, а НАТО вступить в войну с РФ. Он говорит это, как один из лидеров Североатлантического альянса и старый союзник Польши.

Кажется, к его свидетельству действительно стоит прислушаться.

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