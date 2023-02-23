Орбан: Европа потеряла независимость и военную мощь из-за Украины

Европа в результате конфликта на Украине утратила независимость, экономическую и военную мощь, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. По его словам, американская администрация отстаивает свои интересы в Брюсселе в ущерб европейским.

Орбан на встрече с депутатами от правящей партийной коалиции в городе Балатонфюред заявил, что Европа ослабла, поскольку президент США Джо Байден навязывает свои интересы Брюсселю в ущерб европейским интересам. По его словам, «цунами санкций» разрушает европейскую экономику, а в это время богатые дешевыми энергоносителями США остаются в стороне от этого бедствия, передает ТАСС со ссылкой на газету Magyar Nemzet.

Кроме того, по словам венгерского премьера, военный потенциал стран ЕС начал ослабевать, поскольку они отправили значительную часть своих вооружений на Украину и не сумели восполнить их за счет каких-либо резервов.

Менее чем за год Европа, по словам Орбана, потеряла свою независимость, экономическую и военную мощь.

Председатель правительства уверен, что Венгрия должна руководствоваться собственными интересами, поскольку это позволит стране выйти из нынешней ситуации «невредимой и более сильной». Для этого, продолжил рассуждения он, необходимо сохранить политическую независимость страны, сохраняя курс на невмешательство в ситуацию на Украине; обеспечить устойчивость экономики, бороться с «военной инфляцией»; «укрепить военную мощь Венгрии, потому что мир требует силы».

Орбан также заявил, что считает своими политическими противниками всех тех, кто поддерживает разрешение конфликта на Украине военным путем, в том числе администрацию США и руководство Евросоюза.

Кроме того, премьер Венгрии заявил, что в конфликте на Украине не будет победителя. Он считает, что, поскольку весь западный мир поддерживает Киев, Россия не может выйти победителем из этой ситуации. Но при этом победителем не будет и Запад, поскольку Россия – ядерная держава, а ядерную державу нельзя загонять в угол, поскольку это может привести к ядерной войне, сказал он.

Ранее Орбан заявлял, что переговоры о мире на Украине будут вести не Москва и Киев, а Москва и Вашингтон.