Стремление построить украинское национальное государство грозит потерей Закарпатья

Венгрия на высшем уровне подняла вопрос о нарушении прав закарпатских соотечественников властями Украины – от демонстративного уничтожения национальных символов до преследования активистов. Будапешт уже заручился моральной поддержкой как минимум одной из стран ЕС. Чем вызвана непримиримость Киева к не самому крупному, хотя и сплоченному нацменьшинству, и во что это может вылиться?

В пятницу официальный руководитель Венгрии, президент Каталин Новак назвала украинский закон, касающийся положения национальных меньшинств, неприемлемым, сообщает ТАСС. Новак подчеркнула, что поднимала вопрос о законе во время недавней поездки в Киев, а также в письме президенту Украины Владимиру Зеленскому. Судя по контексту заявления венгерского президента, тот на письмо никак не отреагировал.

Новак прокомментировала ряд инцидентов последнего времени. Так, в районе закарпатского города Мукачево (по-венгерски – Мункач), где проживает большое число этнических мадьяр, с ряда общественных зданий были сняты венгерские флаги и демонтированы надписи на венгерском языке. Кроме того, расторгнут трудовой договор с директором венгерской школы в Мукачеве Иштваном Шинком. В целом, права 150-тысячной венгерской общины явно ущемляются региональными властями Закарпатья. Венгрия не будет закрывать глаза на эти очевидные нарушения, даже с учетом с учетом продолжающегося на Украине конфликта, подчеркнула Новак.

Заявление президента Венгрии прозвучало на встрече с хорватским коллегой Зораном Милановичем. Последний поддержал Новак, заявив, что Евросоюз должен принять меры, чтобы прекратить нарушение прав этнических венгров в Закарпатской области Украины. «Не понимаю, почему ЕС хранит молчание по этому поводу», – заметил хорватский руководитель.

Также напомним, что в октябре прошлого года на бастионе мукачевского замка Паланок установили украинский «тризуб». До этого там 35 лет находилась скульптура турула – птицы, считающейся одним из символов венгерского народа.

Мэр Мукачева Андрей Балога – представитель известного в регионе политического и бизнес-клана – объяснил решение демонтировать скульптуру тем, что замок Паланок это знаковое место для общества и всего Закарпатья. Именно поэтому там «в честь наших героев – защитников и защитниц – установили наш национальный символ». Решение о демонтаже венгерской символики в Мукачеве вызвало негативную реакцию официального Будапешта. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто расценил это как провокацию.

«Осквернения венгерских памятников и изъятия флагов происходят с 1990-х годов», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог и историк Григорий Миронов, автор нескольких работ по истории западнорусских земель и русско-русинского словаря (русины – восточнославянский народ, или, по другим оценкам, этническая группа, живущая в Закарпатье и на сопредельных территориях Польши, Словакии, Венгрии и Румынии).

По мнению эксперта, само существование крупных и компактно живущих национальных общин не вписывается в концепцию этнически однородного украинского государства. Поэтому все 30 лет украинской независимости и русины, и живущие с ними бок о бок как минимум с X века венгры так или иначе сталкивались с политическим давлением.

Показательно, что в сравнительно спокойном 2008 году глава фракции националистической партии «Свобода» Олег Тягнибок требовал от Закарпатской областной рады не открывать на Верецком перевале (между Закарпатской и Львовской областями) памятник в честь 1100-летия перехода Карпат переселявшимися на запад венгерскими племенами.

Чье Закарпатье?

Столь пристальное внимание и нервное отношение Киева к многоэтничному закарпатскому региону можно объяснить и исторической спецификой – Подкарпатская Русь вошла в состав Украины (точнее, Украинской ССР) лишь после Второй мировой войны, а до этого не раз меняла государственную принадлежность.

Этим же можно объяснить возмущение Киева появлением венгерского премьера Виктора Орбана в шарфе с изображением границ «Великой Венгрии», в которую входила и Карпатская Русь – нынешняя Закарпатская область Украины.

Еще первый мадьярский король-христианин Иштван Святой в начале XI столетия утвердил венгерскую власть в Ужгороде. К слову, вплоть до конца Первой мировой войны город официально носил венгерское название – Унгвар. Карпатская Русь входила в состав Венгерского королевства и Трансильванского княжества, затем Австрийской (а с 1868 года – Австро-Венгерской) империи.

После поражения и распада Австро-Венгрии территория, населенная русинами, досталась первой Чехословацкой республике. А в 1938-м, после расчленения Чехословакии по Мюнхенскому соглашению, часть Карпатской Руси с Унгваром-Ужгородом вновь отошла Венгрии – на тот момент уже союзнице Третьего Рейха. В марте 1939 года группа проукраинских националистов провозгласила на не занятой венграми территории государство Карпатская Украина во главе с униатским священником Августином Волошиным – и попросила о немецком покровительстве. Берлин проигнорировал обращение, а «государство» было в течение суток занято войсками венгерского правителя, адмирала Миклоша Хорти.

Несостоявшаяся Русинская ССР

Как отмечают историки, и в Австро-Венгрии, и в предвоенной Чехословакии среди русинов Закарпатья преобладал отнюдь не украинский национализм, а прорусские настроения или «москвофильство» (в частности, такую идеологию исповедовала Карпаторусская трудовая партия, представленная в чехословацком парламенте). Как отмечает Миронов,

«после окончания Великой Отечественной войны русины писали Сталину письма с просьбой присоединить Закарпатье к РСФСР, либо создать отдельную союзную республику».

«Но по некоторым идеологическим соображениям им отказали в этом, хотя по переписи населения 1930-х из 1,5 млн жителей Закарпатья украинцами назвали себя всего 10 тыс. человек, остальные писали себя русинами», – указал историк.

По мнению Миронова, в Москве предпочли, чтобы Советская Украина имела продолжение, своего рода плацдарм, и за Карпатскими горами, поэтому в итоге территория была присоединена к УССР, а самобытный русинский народ (имеющий в Польше, Чехии, Венгрии и Сербии статус отдельного нацменьшинства) был признан частью украинцев. «Только с 1990-х годов началось русинское возрождение», – указал Миронов.

Выбор: мимикрия или эмиграция

По политическим причинам, не может быть названа даже точная численность русинов – от 55 тысяч (по данным властей европейских стран, где проживают представители этого народа) до 1,5 миллионов по оценке русинских организаций. «В нынешней Украине эти люди не могут даже назвать себя русинами, вынуждены мимикрировать под украинцев, поэтому заявить об автономии они не могут», – отмечает Миронов.

Более точно можно назвать численность венгерской общины – 156 тыс. человек, до 12% населения региона из которых более 95% используют в быту родной язык. В приграничном Береговском районе и городе Берегово (Берегсас) численность венгров превышает 75%, этот народ составляет четверть населения в Виноградове (Севлюш) и до 30% в Ужгородском районе.

Положение обоих общин, русинской и венгерской, очевидно ухудшилось после госпереворота в Киеве. «После Майдана в 2014 году начался откровенный террор венгерской общины, это в том числе вызовы на жесткие допросы в Службу безопасности Украины (СБУ). В результате большое число местных жителей, особенно молодые, начали уезжать за границу», – указывает Миронов. Многие русины были вынуждены уехать в Россию и страны ЕС, в первую очередь, в Чехию.

Помимо дискриминационного языкового законодательства и точечного преследования активистов используется тактика демографического вытеснения.

«Сейчас в Закарпатье специально привозят не только украинских беженцев, но и семьи военных, чтобы разбавить венгерское и русинское население украинскими националистами», –

указывает Миронов. «Закарпатье заселяется украинцами, которые никогда не жили в данном регионе, – в свою очередь, отмечает профессор Будапештского университета Ласло Кемени. – Фактически происходит столкновение двух национальностей: этот вопрос крайне трудно решить, потому что никто никогда не осмелится сдать назад».

Можно также вспомнить о проявлениях «гражданской активности» украинских националистов. Так, в 2016 и 2017 годах местная структура «Карпатская Сечь» (названная в честь регионального филиала ОУН* 1938-39 годов) при поддержке гражданского корпуса «Азова» и «Правого сектора*» проводила марши под лозунгами «Мадьяр на ножи!».

Действующая украинская власть в политико-пропагандистских целях преувеличивает опасность венгерского сепаратизма, полагает историк и политолог Владимир Корнилов. «Зачастую это раздувают с тем, чтобы вызывать в обществе настроения запретить всех и вся: школы, классы на языках национальных меньшинств. Вспомним, что они делают с русским языком. СБУ, как мы знаем, преследует венгерское нацменьшинство, возбуждалось много всевозможных дел. Вспомним скандал после случая с вручением паспортов в венгерском консульстве в Закарпатье», – отметил собеседник.

Будапешт не допустит этнической чистки

По мнению Миронова, конечная цель украинской власти состоит в выдавливании этнических венгров из приграничных районов Закарпатья – хотя те являются коренными жителями этой территории. Отсюда раздражение стремлением премьера Орбана поддержать соотечественников, живущих по ту сторону границы, отмечает профессор Кемени.

В 2020 году ряд венгерских депутатов Европарламента (в том числе от партии Орбана «Фидес») обратились к властям страны с заявлением о преследовании активистов закарпатской общины со стороны СБУ. Там, в частности, говорилось: «Украинская власть создает в Закарпатье ситуацию гражданской войны».

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Венгрия, в отличие от многих других стран, очень активно, агрессивно – в хорошем смысле этого слова – отстаивает права населения, которое проживает на Украине. Не случайно Венгрию приводили в пример России по поводу того, как нужно защищать права собственного населения и языка за пределами своей страны. Будапешт блокирует любые движения Украины в сторону НАТО», – сказал историк и политолог Владимир Корнилов.

Сейчас венгерская политическая и экспертная элита открыто заявляют, что хватит терпеть такое отношение украинский властей и настало время вернуть эту территорию в состав своей страны, потому что ничего хорошего у венгров Закарпатья в составе Украины быть не может, добавил Миронов. «Я не исключаю начала в ближайшее время конфликта Украины с Будапештом, он уже достиг того уровня, когда любое событие может привести к его эскалации, в том числе на территории других государств. Многие венгры испытывают чувство реваншизма, это не скрывается даже на высшем политическом уровне», – указал эксперт.

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