Президент Венгрии: Зеленский не ответил на критику закона о нацменьшинствах на Украине

Президент Венгрии Новак сообщила, что Зеленский не ответил на замечания по закону о нацменьшинствах

Венгерский президент Каталин Новак заявила, что высказала в письме украинскому коллеге Владимиру Зеленскому замечания по поводу закона о нацменьшинствах, которые касаются положения венгров в Закарпатье, однако тот не отреагировал.

Новак отметила на пресс-конференции с хорватским коллегой, что в Закарпатье проживает 150 тыс. венгров, права которых сейчас сильно ограничены, это недопустимо. По ее словам, действующая редакция украинского закона о меньшинствах неприемлема для Венгрии, поскольку на практике вызывает трудности у представителей закарпатского венгерского меньшинства, передает РИА «Новости».

Она добавила, что в ходе своего недавнего визита в Киев и Закарпатье поднимала вопрос положения венгерского меньшинства в беседе с представителем украинских властей, а также изложила Зеленскому в письменном виде венгерскую точку зрения.

«Ответа на это письмо не было получено, ответ сейчас (получаем) каждый день в Закарпатье, на улице. Речь идет не только о Венгрии, не только о венгерском меньшинстве, но и о представителях румынского, болгарского и греческого меньшинств, которые также страдают от нового закона о меньшинствах и его последствий», – сказала Новак.

Ранее венгерское руководство потребовало от украинской стороны прекратить враждебные действия против этнических венгров в Закарпатской области. По данным СМИ, за последние несколько дней в городе Мукачево, где живет много этнических венгров, сняли венгерские флаги и демонтировали надписи на венгерском.

Венгерский политолог Ласло Кемени сообщил газете ВЗГЛЯД, что Будапешт активно оказывает поддержку закарпатским венграм. По его словам, Виктор Орбан пытается сохранить культурную идентичность проживающих там людей, однако его действия встречают резкое недовольство украинских националистов.