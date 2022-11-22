Почему шарф Орбана напугал Украину и Румынию

Взгляд
22 ноября, вторник  |  Последнее обновление — 20:38  |  vz.ru
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Автомобильный рынок России изменился до неузнаваемости

«АвтоВАЗ» собрал первый тестовый автомобиль Lada Vesta NG Павел Ворожцов/ТАСС
Выбор машины в России сузился до продукции трех стран – России, Китая и Кореи. Доля «АвтоВАЗа» вернулась до рекордных значений – более 40%, чего не было с далекого 2005 года. Правда, на пятки ему наступают китайские производители. Однако в этом году не стоит мечтать о предновогодних скидках. Почему цены на автомобили по-прежнему растут, а параллельный импорт не спасает ситуацию? Подробности...
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В Японии наконец-то нашелся «голос разума»

Ёсиро Мори и Владимир Путин в 2013 году POOL New/Reuters
Экс-премьер Японии Ёсиро Мори неожиданно обрушился на политику Токио в отношении России и на президента Украины Владимира Зеленского лично. Это первый случай в Японии, когда бывший руководитель правительства столь открыто и резко критикует политику своего однопартийца – нынешнего премьера Кисиды и власти в Киеве. Может ли это стать началом перемен?  Подробности...
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Зеленский получил новые возможности для ядерного шантажа

Только за прошедшие выходные ЗАЭС атаковали не менее тридцати раз Константин Михальчевский/РИА Новости
Затишье, установившееся с сентября на Запорожской АЭС, прервали десятки новых «прилетов» со стороны ВС Украины. «Росатом» заявил, что это привело к риску атомной аварии на Запорожской АЭС. Почему Киев возобновил обстрелы ЗАЭС и пытается спровоцировать ядерный инцидент, поможет ли изменить ситуацию создание зоны безопасности на станции и при каких условиях она может появиться? Подробности...
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Почему Эрдоган позволил себе выпады в адрес России

Президент Турции делает слишком смелые заявления Christoph Soeder/dpa/Global Look Press
«Риски региональной конфронтации вновь увеличиваются. Кому это на руку? США». Такими словами политологи описывают подоплеку ряда резких действий и заявлений турецкого президента, в том числе в адрес России. Почему Эрдоган обвиняет Москву в том, чего она не совершала, и к чему это может привести? Подробности...
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Почему кафе «Полигон» повторило ошибки «Зимней вишни»

Пожар в костромском клубе «Полигон» унес более десятка жизней МЧС РФ
В результате пожара в костромском кафе-клубе «Полигон» погибли 13 человек, 250 посетителей были эвакуированы. Причиной возгорания, вероятно, стал выстрел из охотничьей ракетницы в ходе массовой драки. Крыша заведения полностью обрушилась. Несколько эвакуационных выходов были заперты, что спровоцировало давку. При пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» весной 2018 года сложности со спасением людей тоже возникли из-за закрытых выходов. Подробности...
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Почему Европе не обойти Россию в Центральной Азии

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
С точки зрения географии страны Центральной Азии представляют собой логистический кошмар для любых попыток Запада создать там даже сравнительно надежную территориальную базу для действий против России и Китая. Подробности...

Саммит G20 может стать началом украинского урегулирования

Камран Гасанов
Камран Гасанов, старший преподаватель РУДН
Учитывая неэффективность украинской политики США и Европы, вполне естественно, что натовские лидеры ищут возможность прозондировать политическое урегулирование конфликта. Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев

Помешать небинарным персонам тотально абьюзить родной язык

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Когда человек вынужден постоянно переключаться между двумя языками, он неизбежно начинает (если не следит за собой специально) говорить на «пиджине» – пересыпая речь англицизмами там, где в этом нет никакой нужды. Подробности...
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Голос разума в Японии

Ссора между Зеленским и Западом

«Перестройка» в Казахстане

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В Белгородской области начали формировать засечную черту на границе с Украиной

В Белгородской области начали формировать засечную черту на границе с Украиной – по аналогии с грандиозной линией оборонительных сооружений прошлых веков, которая в дальнейшем позволила перейти к освоению Дикого Поля
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На Камчатке началось извержение вулкана Шивелуч

Шивелуч – один из наиболее крупных вулканов Камчатки, стал чрезвычайно активным. Это говорит о подготовке к мощному извержению, уверены вулканологи и сейсмологи. Ученые рекомендуют не приближаться к вулкану на расстояние ближе 15 километров
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Теракт в Стамбуле обострил отношения между Турцией и США

В воскресенье мощный взрыв прозвучал на пешеходной улице Истикляль в турецком Стамбуле. Жертвами взрыва стали шесть человек, более 80 человек пострадали, среди них – три российских гражданина. В теракте подозревается женщина, которая оставила на месте теракта сумку. При этом Турция отвергла соболезнования США в связи со взрывом
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
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Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
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В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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    Почему шарф Орбана напугал Украину и Румынию

    МИД Украины разглядел в шарфе Орбана признаки исторического ревизионизма
    		   22 ноября 2022, 20:30
    Фото: кадр из видео
    Текст: Дарья Волкова,
    Михаил Мошкин

    Жест Виктора Орбана в поддержку венгерской сборной по футболу обернулся международным скандалом. Украина и Румыния возмутились тем, что Орбан появился на мачте в шарфе с изображением границ «Великой Венгрии». В чем заключаются истинные причины подобной реакции и к каким последствиям в отношениях Венгрии с соседями этот жест Орбана может привести?

    МИД Украины намерен вызвать венгерского посла «на ковер». Поводом стало то, что Виктор Орбан пришел на футбольный матч сборной Венгрии против Греции в шарфе с изображением «Великой Венгрии» – страны в границах до 1920 года. Тогда в состав венгерского государства входили территории, ныне принадлежащие Словакии, Австрии, Хорватии, Румынии и Украине.

    Из соседей на «провокационный» шарфик резко отреагировали не только в Киеве (сочтя это «пропагандой ревизионизма»), но и в Румынии – МИД страны уже выразил свое неодобрение послу Венгрии в Бухаресте. При этом сам Орбан считает, что «футбол – это не политика»: «Давайте не видеть то, чего нет. Сборная Венгрии – команда всех венгров, где бы они ни жили!».

    Впрочем, и в Будапеште, и в соседних столицах полагают – демонстрация границ «Великой Венгрии» (Nagy-Magyarorszag) имеет отношение если не к актуальной политике, то к значимой части венгерской идеологии и мифологии.

    «Еще с 1990 года националисты используют для своих политических целей изображение границ Венгерского королевства, – напомнил газете ВЗГЛЯД профессор политологии Будапештского университета Ласло Кемени. – Они воспринимают Венгрию как нечто большее, чем государство, поскольку венгры живут не только внутри границ страны, но и повсюду за ее пределами».

    Весной высказывались мнения, что в случае коллапса украинской государственности Орбан якобы должен взять под защиту венгров, проживающих в Закарпатской области. «Они в большинстве своем давно имеют венгерское подданство, – отметил Кемени. – Правда, в основном там остались проживать только старики и дети, остальные уехали работать в Европу».

    При этом в начале ноября президент Владимир Путин напомнил, что по итогам Второй мировой войны ряд территорий Западной Украины были насильственно отторгнуты от Польши, Румынии и Венгрии. Однако с точки зрения местной национальной историософии Венгрия потеряла свои исконные земли еще раньше – в 1920 году.

    Мадьяры (самоназвание венгров), которые на рубеже IX-X веков пришли из степей нынешней Южной России и Урала на восточноевропейскую Паннонскую равнину, сразу начали покорение окрестных народов. Еще первый король-христианин Иштван Святой (начало XI столетия) отобрал у Польши словацкие земли и утвердил венгерскую власть в Ужгороде. В начале XII века Венгерское королевство присоединяет Хорватию и захватывает у венецианцев Далмацию на побережье Адриатического моря.

    Затем Венгрия пережила сложные времена: в XVI-XVII центральная часть страны была оккупирована Османской империей. Далее, после серии войн и подавления восстаний, исторические венгерские земли надолго закрепляются под властью Габсбургов. Но и в рамках австрийской монархии венгры во многом сохранили старинные права и привилегии – в частности, господство над Хорватией. При этом Антигабсбургская революция 1848-1849 годов едва не принесла венграм восстановление независимости и главенства над соседними народами.

    В 1867 году соглашение австрийских немцев и венгров разделило империю на две половины. Франц-Иосиф Габсбург стал правителем двуединой Австро-Венгрии, императором австрийским и королем венгерским. Империю называли лоскутной, что было верно в плане ее этнического состава – но политически держава делилась строго пополам. «Транслейтания» или мадьярская половина империи состояла из Королевства Венгрия (включавшего в себя Словакию, Трансильванию, сербскую Воеводину и даже нынешнюю австрийскую землю Бургенланд), а также Королевства Хорватия и Славония.

    Таким образом, у Венгерского королевства был выход к Адриатике – а значит, к Средиземному морю. Показательно, что будущий правитель независимой страны Миклош Хорти дослужился в империи до чина вице-адмирала императорского и королевского ВМФ – и от этого звания он не отказывался даже после того, как выход Венгрии к морю был потерян.

    В Первой мировой войне Австро-Венгрия и Германия были союзниками – и вместе проиграли. 4 июня 1920 года в Большом Трианонском дворце Версаля был подписан договор, согласно которому отпавшая от Австрии Венгрия смирялась с потерей Словакии и Карпатской Руси (отошедших Чехословацкой республике), Хорватии и Воеводины (отходивших Королевству сербов, хорватов и словенцев – будущей Югославии) и с потерей Трансильвании в пользу Румынии.

    «Трианонские» границы лишили страну большей части природных ресурсов, 72% территории и 64% населения. За новым рубежом остались почти три миллиона этнических венгров – в Южной Словакии, на западе Закарпатья, в Воеводине и румынском Секейском крае.

    Режим адмирала-регента Хорти, который к концу 1930-х стал союзником Третьего рейха, на какое-то время взял территориальный реванш за «трианонский позор». По итогам Мюнхенского сговора о разделе Чехословакии 29 сентября 1938 года нацистская Германия и фашистская Италия провели Первый Венский арбитраж. По нему от Чехословакии к Венгрии перешли Южная Словакия и юго-западная часть Подкарпатской Руси (Закарпатья) с Ужгородом.

    В марте 1939 года войска Хорти примерно за сутки разгромили в оставшейся части Закарпатья местных украинских националистов, которые попытались провозгласить «государство Карпатская Украина под охраной Немецкого рейха». Со временем Хорти получил контроль над Северной Трансильванией и Воеводиной.

    Но после Второй мировой страны антигитлеровской коалиции решили вернуть Венгрию в границы Трианонского договора – что и было сделано Парижскими соглашениями 1947 года. Иосиф Сталин и Вячеслав Молотов посодействовали тому, чтобы Чехословакия передала Закарпатье Украинской ССР. В рамках соцлагеря и Варшавского договора ни о каком пересмотре послевоенных границ в Восточной Европе не шло и речи.

    Современная Венгрия де-юре признает установленные в 1920 году рубежи, но ирредентизм – стремление вернуть потерянные исторические земли – лишь укрепляется

    в посткоммунистический период. Напомним, что в Румынии по-прежнему живет от 1,2 до 1,4 млн этнических венгров, в Южной Словакии – не менее 450 тысяч, на севере Сербии – свыше 250 тысяч, а в Закарпатье – более 150 тыс. человек. Еще в 2010 году правоконсервативное правительство Виктора Орбана объявило 4 июня (день подписания «позорного» Трианонского договора) – Днем национального единства. Десять лет спустя, в мае 2020 года, Орбан опубликовал в одной из соцсетей карту «Великой Венгрии», чем вызвал неудовольствие президентов Хорватии и Румынии.

    «Премьер Орбан много раз открытым текстом говорил о несправедливости нынешних границ страны, – отметил доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Вадим Трухачев. – А когда Венгрия председательствовала в ЕС, Орбан даже привез в Брюссель старую карту Венгерского королевства, куда входили и вся нынешняя Словакия, запад Румынии, Закарпатье, север Сербии, восток Австрии».

    В действующем составе венгерского парламента заседают как минимум две партии националистического толка – «Фидес» Орбана и куда более радикальная «Наша Родина» Ласло Тороцкаи. Входящая в леволиберальную оппозиционную коалицию партия «Йоббик» сейчас объявляет себя умеренно-центристской, но еще в середине 2010-х она слыла ультраправой и также активно публиковала карты «потерянных земель Великой Венгрии».

    «Так что ничего нового в том, что сделал Орбан сегодня, нет, – отмечает Трухачев. – Как нет ничего нового и в том, что по этому поводу протестует Румыния. Наверняка свой протест еще выразит Словакия. Что касается Украины – здесь протест наиболее смешон. В отличие от Румынии, где положение венгров не идеально, но у них есть право на образование на родном языке и своя партия, на Украине венгры лишены практически любых прав».

    С другой стороны, протесты и недовольства Румынии выглядят также смешно, поскольку она сама пытается поглотить Молдавию – и это, по их меркам, нормально. «В то же время им не нравится то, что венгры имеют претензии на их земли. Двойные стандарты в самых ярких красках», – подчеркнул он.

    «Из Словакии венгров вообще должны были выселить. Но по доброй воле Советского Союза и руководства Чехословакии этого не произошло. Поэтому в отношении Словакии у венгров, наверное, самые минимальные шансы открытой конфронтации», – полагает эксперт.

    «Что же касается Румынии, если она начнет поглощение Молдавии, то Венгрия может этим воспользоваться и мотивировать свои территориальные претензии к Бухаресту. Но войны здесь не будет.

    Другое дело с Закарпатьем. С учетом того, что на Украине возможно все, вплоть до резни венгров, Венгрия может и войска туда ввести», – рассуждает Трухачев. Россия в такой ситуации должна спокойно относиться к возможным действиям Венгрии,

    но ровно до тех пор, пока Будапешт не предъявит претензии на сербскую Воеводину, считает эксперт. «Ну а по Закарпатью – тут мы можем лишь приветствовать Венгрию», – заключил политолог. В то же время профессор Кемени считает, что урегулировать территориальные споры практически невозможно.

    «Сейчас Словакия, Румыния, Хорватия – члены ЕС. Сербия вроде бы стремится в ЕС. При этом венгры, которые живут там, имеют не только национальное гражданство, но и венгерское. Это становится большой проблемой для венгров в самой Венгрии, поскольку не проживающие в стране граждане участвуют в здешних выборах и голосуют зачастую не так, как многим бы хотелось».

    Политолог также добавил, что на «российско-венгерских отношениях произошедший инцидент и территориальный вопрос вряд ли скажутся»: «Венгрия сохраняет теплые отношения с Россией, в отличие от большинства европейских стран, и я думаю, такой подход к Москве сохранится в дальнейшем».

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