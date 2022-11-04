Путин: Польша не отказалась от поглощения Украины

Задумки польского руководства об интеграции украинских земель в свой состав никуда не исчезли, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с историками и представителями традиционных религий.

«Мы знаем об идеях создания в некоторой части политического бомонда Польши великого государства «от моря до моря», перед Второй мировой войной об этом немало говорили, это была идея фикс, от Балтийского моря до Черного. Сейчас мы видим объятия руководителей Польши и Украины. А идейка-то, она жива, идея поглощения Украины никуда не делась», – цитирует Путина ТАСС.

Он добавил, что в Варшаве рассуждают о возврате украинских территорий, отторгнутых в 1939 году, но во времена СССР часть исторической российской территории отошла Украине. Это было сделано для создания общего культурного и гуманитарного пространства.

«Те территории [Западной Украины] были насильственно отторгнуты от Венгрии, Румынии и Польши. Это абсолютно разные ситуации. Мы добровольно, чтобы быть вместе, отдали исторические территории вместе с населением, правда, население никто не спрашивал, а там (в случае с Польшей) отторгнуты были насильственно в результате войны. Об этом надо бы задуматься кое-кому на Украине», – сказал глава государства.

Он подчеркнул, что единственным настоящим гарантом государственности Украины и ее суверенитета могла бы быть Россия.

Ранее бельгийские СМИ сообщали, что Варшава планирует ввести воинский контингент в западную часть Украины и провести там референдум о вхождении занятых территорий в состав Польши после уничтожения ВСУ.