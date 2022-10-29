Modern Diplomacy: Польша планирует провести референдум на Западной Украине после разгрома ВСУ

Варшавские власти намерены ввести воинский контингент в западную часть Украины и провести там референдум о вхождении занятых территорий в состав Польши после того, как ВСУ будет уничтожено, сообщает бельгийский портал Modern Diplomacy.

Как отмечается в статье Modern Diplomacy, поляки уже могут выполнять функции в правительстве Украины, получать все социальные гарантии, которые распространяются на коренное население. Кроме того, польские предприниматели могут покупать украинские фабрики и целые компании на законных основаниях, передает РИА «Новости».

Авторы материала считают, что план польской правящей партии «Право и справедливость» – возродить Республику Польша в границах «исторических земель» оформился задолго до СВО на Украине. По их словам, польские власти намерены ввести воинский контингент в западную часть соседней страны и провести там референдум о вхождении занятых территорий в состав Польши. К тому моменту, ВСУ уже будут полностью разбиты, а правительство Украины эмигрирует на Запад, пишет портал.

Как считают авторы, поляков в таком случае будут рассматривать как «освободителей украинского народа». При этом массовую резню в Волыни в 1943 году предадут забвению, подытожили колумнисты.

Ранее глава представительства ЛНР в Москве Родион Мирошник выразил уверенность в планах Польши по разделу украинских территорий.

В конце мая секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев заявлял, что Польша, судя по всему, уже переходит к захвату территорий на западе Украины. Он также говорил, что уже целый ряд государств ведет активную работу по расчленению Украины, включая США.

В начале мая президент Польши Анджей Дуда пообещал убрать границу страны с Украиной. В апреле глава СВР Сергей Нарышкин заявлял, что США и Польша разрабатывают планы установления военно-политического контроля Варшавы над «историческими владениями» на Украине.

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