Патрушев: Польша переходит к захвату земель на западе Украины

Польша, судя по всему, уже переходит к захвату территорий на западе Украины, заявил в Казани секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

«Так называемые «западные партнеры» киевского режима также не против воспользоваться нынешней ситуацией в корыстных интересах и имеют особые планы на украинские земли. Ярким тому подтверждением стал визит в Киев польского президента [Анджея] Дуды, а также его заявления о том, что вскоре польско-украинская граница перестанет существовать», – сказал Патрушев на совещании по национальной безопасности в Приволжье, сообщает РИА «Новости».

По его словам, «судя по всему, Польша уже переходит к действиям по захвату западных украинских территорий».

Также Патрушев заявил, что уже целый ряд государств ведет активную работу по расчленению Украины, к развалу страны ведут действия киевского режима, а также США и их союзников.

«Нам они (США с союзниками) говорят, что «мы за то, чтобы Украина оставалась суверенной, чтобы сохранилась территориальная целостность». Но мы знаем, что уже целый ряд государств ведет активную работу по ее расчленению», – сказал он.

По его словам, Владимир Зеленский, «объявляя сепаратистами жителей Донбасса и ведя с ними военные действия, намерен предоставить полякам особый статус, в том числе возможность занимать руководящие государственные должности, и фактически предоставить права на территории Украины гражданам другого государства».

«В данном случае суверенитет Украины не волнует ни главу государства, ни тем более США и их союзников, которые готовы жертвовать интересами украинского народа для реализации своих геополитических целей... Их действия ведут к реальному развалу страны», – подчеркнул секретарь Совбеза.

Ранее замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов заявил, что Владимир Зеленский не может называться президентом Украины, так как по факту является резидентом западных хозяев.

Напомним, российские войска вошли в Херсон 24 февраля. Позднее они взяли под контроль и Херсонскую область, включая Скадовск. Власти Херсонской области заявили о намерении обратиться к президенту Владимиру Путину с просьбой включить регион в состав России. Замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов уточнил, что Херсонская область до конца года полностью перейдет на российское законодательство.