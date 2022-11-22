Посла Венгрии решили вызвать в МИД Украины из-за шарфа Орбана

МИД Украины вызвал посла Венгрии из-за шарфа премьер-министра Орбана с изображением «Великой Венгрии»

Появление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в шарфе с картой «Великой Венгрии» в границах до 1920 года неприемлемо, венгерский посол будет вызван для объяснений, заявил пресс-секретарь министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

Николенко написал на своей странице в социальной сети Facebook* (запрещена в России как экстремистская), что послу Венргии укажут на неприемлемость пропагандирования идей ревизионизма и неприемлемость поступка Орбана, передает РИА «Новости».

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан появился на футбольном матче национальной сборной страны против Греции в шарфе в цветах национального флага с изображением Венгрии в границах до 1920 года, когда стране принадлежали территории, ныне входящие в состав Румынии, Хорватии, Словакии, Сербии, Австрии и Украины.

Ранее МИД Румынии выразил свое неодобрение послу Венгрии из-за шарфа президента Виктора Орбана с картой «Великой Венгрии», где в составе видна территория современной Румынии.

Напомним, президент Владимир Путин указал, что часть территорий, которые вошли в Западную Украину, были насильственно отторгнуты от Венгрии, Румынии и Польши.