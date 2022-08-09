ЕС и Украина наказали Венгрию за дружбу с Россией

Взгляд
9 августа, вторник  |  Последнее обновление — 23:30  |  vz.ru
Разделы

У западного бизнеса появилась веская причина остаться в России

Россия замораживает западные активы для их же блага Сергей Бобылев/ТАСС
Россия вводит контрсанкции против недружественных стран. Теперь крупные компании из целого ряда государств не смогут ничего сделать со своими активами в России. Это касается иностранных банков и нефтегазовых компаний. Что теперь ждет активы BP, ExxonMobil и Total? И с какой целью вводятся эти контрсанкции – чтобы наказать или все-таки помочь иностранным партнерам?  Подробности...
Перейти в раздел…

Война с Грузией показала России истинное лицо Европы

Важной эту годовщину войны делает исторический фон – еще одна специальная военная операция ВС РФ, на этот раз на Украине Musa Sadulayev/AP/ТАСС
Ровно 14 лет назад грузинские военные открыли огонь по российским миротворцам и гражданскому населению Южной Осетии. После этого Россия одним ударом разрешила многолетний национальный конфликт, причем в свою пользу. За прошедшее время Грузия успела доказать, что выучила горький урок. Другой горький урок пришлось усвоить самой России – урок от Евросоюза. Подробности...
Перейти в раздел…

Зачем Зеленскому нужна ядерная катастрофа в Запорожье

Ядерной катастрофы на Запорожской АЭС не случилось благодаря российским военным Russian Look/Global Look Press
Начиная с пятницы ВСУ ведут огонь по крупнейшей в Европе атомной станции. При этом Киев заявляет, что Запорожскую АЭС обстреливают якобы охраняющие ее российские военные. Даже генсек ООН уже заподозрил неладное и лично взялся за отправку международных инспекторов на АЭС, несмотря на сопротивление Киева. Какую же тайну пытается скрыть Украина, отправляя снаряд за снарядом по ядерному хранилищу? Подробности...
Перейти в раздел…

Запад лишает Украину маски невинной жертвы

Танки рядом с жилыми домами – фирменный почерк ВСУ Алексей Куденко/РИА Новости
В Киеве продолжается политическая истерика по итогам отчета правозащитной организации Amnesty International. Даже приглаженный, лишенный многих деталей доклад сделал публичными для Запада давно известные в России факты: вооруженные силы Украины прикрываются мирными жителями и совершают военные преступления. Но Киев испугался не только этого. Подробности...
Перейти в раздел…

«Шансы были минимальными»: Эксперты оценили крушение Ил-76 в Рязани

Экипаж Ил-76 пытался отвести самолет от столкновения с домами в Рязани Александр Рюмин/ТАСС
В Рязани после возгорания одного из двигателей потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76. Согласно данным Минобороны, он выполнял учебно-тренировочный полет из Белгорода в Оренбург с дозаправкой на рязанской авиабазе Дягилево. В результате четыре человека погибли, еще пятеро получили травмы различной степени тяжести. Что стало причиной авиакатастрофы и была ли у летчиков Ил-76 возможность ее избежать? Подробности...
Перейти в раздел…

Как сохранить себя в строю

Дмитрий Грунюшкин
Дмитрий Грунюшкин, писатель
Все империи построены людьми, стоявшими в строю. И от козней врагов извне их защищали люди в строю. Строй не может построить Колизей, расписать Сикстинскую капеллу или сочинить Шестую симфонию. Но именно строй дает возможность индивидуалистам быть индивидуумами и писать свои симфонии. Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев

Нужна культурная деоккупация будущего

Антон Беликов
Антон Беликов, художник, кандидат философских наук
Дверь в будущее для каждого народа открывают два ключа: культура и образование. Если мы хотим сами строить свое будущее, эти ключи необходимо вернуть. Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев

Популяризации науки борьба с религией не поможет

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Миф о борьбе науки и религии ложен – вытеснение религии освобождает место вовсе не для науки. В условиях хотя бы минимальной свободы и рынка это место заполняется самым дремучим оккультизмом и лженаукой. Подробности...
Обсуждение: 37 комментариев
Перейти в раздел…

Россиянам запрещают выезд на Запад

Самые мощные армии мира

Новая тактика Пентагона на Украине

Перейти в раздел…

В районе военного аэродрома в Крыму произошла серия взрывов

Во вторник у поселка Новофедоровка – в 30 километрах от Евпатории – на Крымском полуострове произошло несколько взрывов. По информации Минобороны, на военном аэродроме Саки сдетонировали авиационные боеприпасы. По предварительным данным, есть один погибший, также пострадали несколько человек, которые были доставлены в Сакскую районную больницу. Власти установили пятикилометровую зону оцепления в Новофедоровке
Подробности...

В подмосковной Истре сгорел склад интернет-магазина Ozon

В истринском районе Подмосковья сгорел склад интернет-магазина Ozon – одного из крупнейших в России. В момент возгорания на складе находилось более тысячи человек. По предварительным данным, в результате пожара погиб один человек, еще 13 пострадали. Местонахождение 20 человек остается неизвестным. По одной из версий, причиной возгорания мог стать поджог
Подробности...

В Петербурге прошел парад в честь Дня ВМФ

В Петербурге и Кронштадте прошел Главный военно-морской парад страны, в нем участвовали более 40 кораблей, катеров и подлодок, а также более 3,5 тыс. военнослужащих. Мероприятие было приурочено к 326-й годовщине Военно-морского флота России
Подробности...
Перейти в раздел…
19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Перейти в раздел…
Вы будете огорчены из-за невозможности поехать в Евросоюз в случае запрета ЕС на выдачу виз россиянам?
  • Да

  • Нет
Вам удалось сходить в отпуск в этом году?
  • Да

  • Нет

  • Только планирую сходить
Состоится ли визит Нэнси Пелоси на Тайвань?
  • Да

  • Нет
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Названа приоритетная версия взрывов в Крыму
    Минобороны объяснило взрывы в Крыму детонацией боеприпасов на аэродроме СМИ: Поставки нефти в Чехию по «Дружбе» возобновятся в ближайшие дни Рябков назвал причину выхода российских объектов из-под инспекций ДСНВ Памятник Красной армии снесли в Польше
    Стали известны подробности о погибшем при взрыве в Крыму Стивен Сигал посетил СИЗО в Еленовке СМИ: В Британии собрались зимой отключать свет в жилых домах Июль 2022 года назвали самым жарким месяцем в Европе
    Аксенов заявил о локализации пожара после взрывов в Крыму Twitter временно заблокировал аккаунт МИД на английском из-за цитат Минобороны Умер бывший глава Белорусской ССР Николай Слюньков Сестры Аверины назвали условие скорого завершения карьеры

    Главная тема


    Россию на Украине усиливает «снайпер тяжелого калибра»

    поставки в ЕС


    Венгерская MOL заявила о готовности оплатить транзит нефти по «Дружбе»

    социальное обеспечение


    Освобожденные территории Николаевской области решили присоединить к Херсонской

    «взял – вернулся»


    Михалков высмеял Валерия Меладзе за ложь об уходе со сцены

    Видео

    высокоточные снаряды


    Россию на Украине усиливает «снайпер тяжелого калибра»

    живой щит


    Запад лишает Украину маски невинной жертвы

    разочарование Вашингтона


    Когда Грузия начнет больше сближаться с Россией

    удары по АЭС


    Зачем Зеленскому нужна ядерная катастрофа в Запорожье

    НАСТОЯЩАЯ ИСТОРИЯ РОССИИ


    Как Россия восстанавливалась после краха СССР

    готова сражаться


    Владимир Можегов: Венгрия выбрала Чака Норриса вместо трансвеститов

    пропагандировать и продвигать


    Игорь Караулов: В сфере культуры не стоит копировать Украину

    проект-300


    Герман Садулаев: России пора вернуть свое небо

    на ваш взгляд


    Вы будете огорчены из-за невозможности поехать в Евросоюз в случае запрета ЕС на выдачу виз россиянам?

    ЕС и Украина наказали Венгрию за дружбу с Россией

    «Дружба» была построена в 1960-е для доставки советской нефти в Венгрию, Чехословакию, Польшу и ГДР
    		   9 августа 2022, 23:30
    Фото: Александр Саверкин/ТАСС
    Текст: Рафаэль Фахрутдинов,
    Алена Задорожная,
    Дарья Волкова

    Украина перекрыла ветку нефтепровода «Дружба», что ведет в Словакию и Венгрию. Братислава тут, похоже, оказалась случайной жертвой, а главной мишенью был Будапешт. Брюссель и Киев давно высказывали недовольство его пророссийскими настроениями, а тут нашелся формальный повод – Москва из-за санкций не смогла оплатить прокачку нефти через Украину. Будапешт уже предложил выход из ситуации. Но согласятся ли с ним в Киеве и Брюсселе?

    Как стало известно во вторник, Украинская государственная компания «Укртранснафта» еще 4 августа перестала прокачивать российскую нефть по южной ветке системы «Дружба». Речь идет о транзитных поставках через Украину в Венгрию, Чехию и Словакию, сообщает РИА «Новости».

    «При этом транзит через Белоруссию в направлении Польши и Германии продолжается», – уточнил пресс-секретарь, советник президента «Транснефти» Игорь Демин (эта компания владеет российским участком нефтепровода). Демин напомнил, что украинская компания оказывает услуги на условиях 100 % предоплаты. «Но при осуществлении платежа за транзит по территории Украины денежные средства были возвращены на счет ПАО «Транснефть». «Газпромбанк», обслуживающий платежи, уведомил нас, что платеж возвращен в связи со вступлением регламента Евросоюза, то есть седьмого пакета санкций», – цитирует Демина РИА «Новости».

    Таким образом, «Укртранснафта» прекратила транспортировку в связи с отсутствием оплаты. «О том, что деньги не проходят и платеж невозможно осуществить, мы проинформировали Минэнерго России, а также российских грузоотправителей, поставляющих ресурсы в направлении этих трех стран, и «Укртранснафту», – заключил он. Сейчас «Транснефть» прорабатывает альтернативные варианты оплаты услуг за транзит.

    После новостей об остановке «Дружбы», мировые цены на нефть, которые до этого слабо увеличивались, ускорили рост почти до 1%. По состоянию на 13.46 мск цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,95%, до 97,57 доллара за баррель, сообщил «Прайм».

    Вечером во вторник венгерская нефтегазовая компания MOL подтвердила, что поставки нефти остановлены несколько дней назад. Как заявили в компании РИА «Новости», «по нашим сведениям, из-за того, что возникли технические проблемы со стороны банков в связи с оплатой транзита российской стороной».

    В MOL добавили: хотя у компании «достаточно резервов на несколько недель, она постоянно работает над решением и инициировала переговоры о взятии на себя обязательства по оплате».

    «Компания MOL владеет нефтеперерабатывающими заводами и в Венгрии, и в Словакии. То есть все происходящее – для нее ежедневные убытки. Вот почему она вызвалась сама проплачивать транзит. Если венгерской компании не разрешат это сделать, то, уверен, она подаст в суд на Еврокомиссию. Европейское законодательство вполне позволяет местным компаниям защищать свои интересы от непродуманных решений Брюсселя», – пояснил заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов.

    Впрочем, отметил эксперт, ситуацию должны разрешать в любом случае власти Евросоюза, потому что именно они в седьмом пакете санкций ввели ограничения, которые как раз и не позволили провести платеж. «ЕС должен будет оценить, скажем так, значение этого платежа и разрешение его проведение российскому банку, задействованному в этой схеме. Это не будет обходом санкций, потому что Брюссель не раз подчеркивал: суть санкций заключается в том, что они не должны сильно вредить самой Европе. И запреты должны вводиться с учетом интересов европейских компаний», – напомнил Фролов.

    «Официального запрета на поставки по трубопроводам нет», – вторит ему Станислав Митрахович, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности. Однако Москва может в любом случае воспользоваться этим инцидентом в свою пользу, уверен эксперт, а именно – разъяснить Западу о том, что с нами пора договариваться, надо вступать в переговоры, смягчать санкционные ограничения. И тогда ситуация стабилизируется.

    «Эта история уже сейчас напоминает ситуацию с «Северным потоком». Запад вновь запутался в собственных санкциях. Ввели столько запретов, что сами ограничили себе возможности для поставок нефти в Европу. В свою очередь, Москва могла бы воспользоваться этой ситуацией и дать понять Западу, что поставки энергоресурсов могут прекратиться в любой не самый удобный момент для Европы. Так что, может, стоит задуматься? Не пора ли, как и в истории с турбиной для «Северного потока», санкции если не отменить, то хотя бы ослабить?» – задается вопросом Митрахович.

    Тем временем официальный Будапешт призвал к скорейшему возобновлению поставок. «Насколько нам известно, остановка нефтепровода «Дружба» вызвана проблемой технического характера. Венгерская сторона также пытается ходатайствовать, чтобы ситуация разрешилась и поставки возобновились как можно скорее», - цитирует пресс-службу правительства Венгрии RT. В кабмине заверили, что в настоящий момент в стране достаточно запасов нефти.

    Поздно вечером обнадеживающие новости пришли из другой пострадавшей страны – из Чехии. Прокачка нефти по южной ветви нефтепровода «Дружба» должны возобновиться в течение ближайших дней, сообщило информационное агентство ЧТК. Чешские НПЗ в данный момент снабжаются нефтью в полном объеме. Она поступает из национальных нефтехранилищ, в которых, согласно агентству, накоплено достаточное количество сырья. При этом вопрос о получении нефти из запасников госрезерва не рассматривается, передал ТАСС.

    Теоретически можно сделать так, чтобы компании самостоятельно платили за транзит компании «Укртранснафта», и платежи будут проходить без проблем, предлагает, всвою очередь, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков. Впрочем, он убежден, что подоплека скандала – скорее политическая.

    «У Венгрии и Словакии нет других источников получения нефти. Без поставок из России им не обойтись. Перекрытие «Дружбы» может быть своего рода местью Евросоюза Венгрии, которая весной долго блокировала пакет антироссийских санкций», – сказал эксперт в интервью газете ВЗГЛЯД.

    «Формально поставки эти разрешены, да и платеж за них должен проходить. Но этот платеж теперь должен проверить и пропустить специальный санкционный оператор Евросоюза. А тот, в свою очередь, оправдывается тем, что у него нет «необходимого регламента».

    То есть чисто бюрократическая история, которая на самом деле превращается в месть Брюсселя Венгрии

    за ее самостоятельную политическую позицию», – полагает эксперт. Действительно, советница министра энергетики Украины, бывшая замглавы МИДа Елена Зеркаль в мае заявляла, что у Киева есть рычаг давления на Будапешт в виде южной нитки «Дружбы», с которой, по ее словам, может «что-то случиться». Ее комментарий прозвучал на фоне нежелания Будапешта отказываться от российского газа, вопреки давлению Брюсселя, который в тот момент никак не мог согласовать очередной пакет карательных мер против России.

    Экс-президент Украины Петр Порошенко ранее прямо призывал перекрыть трубу в Венгрию. «Перекрытие трубопровода «Дружба» стало бы мощным переломным фактором», – указывал он. В ответ советник премьера Венгрии по политическим вопросам Балаж Орбан тогда заявил, что Венгрия получила гарантии от стран Евросоюза, что, если что-то случится с «Дружбой», нефть для нее будет поступать из России по морю.

    Нефтепровод «Дружба» был построен в 1960-е годы. Он берет свое начало в Самарской области, проходит через Брянск и далее разветвляется на северный и южный участки, проходя через территорию Белоруссии, Украины, Польши, Германии, Чехии, Словакии, Венгрии, Латвии и Литвы. Украинский участок нефтепровода находится в собственности «Укртранснафты». Именно ей Россия и платит за транзит.

    Ранее председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас отмечал, что Украину более нельзя считать страной, безопасной для транзита энергоносителей.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •