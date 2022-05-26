Киев угрожает Венгрии нефтяной войной

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26 мая, четверг  |  Последнее обновление — 21:57  |  vz.ru
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Польша напрасно пугает покупателей российской нефти

Польша плюет на Венгрию, Словакию и Чехию Илья Питалев/РИА Новости
Польша придумала, как Европа все-таки может ударить по заработку России от продажи нефти, раз так неудачно сложилось с нефтяным эмбарго, о котором европейцы не смогли договориться. Надо ввести пошлины на импорт российского черного золота, решила Варшава. К чему приведет реализация этой идеи? Подробности...
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Что Россия получит от присоединения Запорожья

На главной площади временной столицы Запорожской области поднят российский флаг кадр из видео
Новые власти Запорожской области обозначили стратегический курс: этот регион, вслед за Херсонщиной, намерен войти в состав России. Возвращение должно начаться после освобождения областной столицы, которую пока удерживают украинские войска и нацбаты. Что сулит России воссоединение с этими землями?  Подробности...
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Россия пробила украинский фронт в Донбассе

Войска союзников прорвали рубежи обороны украинских войск Петр Ковалев/ТАСС
Серьезные успехи достигнуты в понедельник российскими войсками на Украине. Речь идет о прорыве целых участков очень символических рубежей в Донбассе и начале образования «малых котлов» окружения частей ВСУ на ряде ключевых направлений. О каких районах идет речь и почему действия здесь принципиально важны? Подробности...
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Освобождение Славянска потребовало срочности

Дефицит воды стал одной из ключевых проблем Донецка и ряда других городов ДНР Валерий Мельников/РИА Новости
Крупнейшие города Донецкой народной республики оказались на грани гуманитарной катастрофы из-за перекрытия подачи воды Киевом и подрыва шлюзов украинскими военными. Власти ДНР предложили ускорить спецоперацию, чтобы отбить у ВСУ гидроузлы и успеть восстановить их к осени. Какая сейчас в реальности ситуация с водой в регионе, и что необходимо сделать для скорейшего восстановления водоснабжения ДНР? Подробности...
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Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
По вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар «Точкой-У», в результате которого есть погибшие и раненые. Украинская сторона поспешила обвинить Москву в атаке с помощью комплекса «Искандер», однако Минобороны РФ опровергло подобные обвинения. Что на самом деле убило людей в Краматорске, кто стоит за атакой и в каких целях она может быть использована киевским режимом? Подробности...
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Украине нечего противопоставить «Огневому валу» России

Владимир Прохватилов
Владимир Прохватилов, президент Академии реальной политики
Принесет ли успех и решающий перелом в боевых действиях доставленное западными странами на Украину небольшое число современных вооружений и военной техники? «Это вряд ли», – сказал бы легендарный красноармеец Сухов. Подробности...
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Как импортозаместить западное кино

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Возникают вопросы: каковы были принципы планирования киноиндустрии, на которую никто с некоторых пор денег не жалел? Закладывалось ли априорное лидирующее положение в прокате за иностранными фильмами? Подробности...
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Получит ли Польша Западную Украину

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
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Донбасс. Битва за воду

Самый пророссийский народ Евросоюза

Запорожье тоже выбрало Россию

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    Киев угрожает Венгрии нефтяной войной

    Венгрия находится в критической зависимости от поставок по нефтепроводу «Дружба»
    		   26 мая 2022, 21:05
    Фото: Александр Саверкин/ТАСС
    Текст: Артур Приймак,
    Андрей Резчиков

    Советник министра энергетики Украины, бывшая замглавы МИД Елена Зеркаль пригрозила соседней Венгрии. Она заявила, что если Будапешт по-прежнему будет тормозить введение эмбарго на российскую нефть в ЕС, то с венгерской веткой трубопровода «Дружба» может «что-то произойти». На что может пойти Киев, который таким образом уже открыто шантажирует страну ЕС и НАТО?

    У Украины есть мощный рычаг воздействия на Венгрию – нефтепровод «Дружба», который Киев может использовать против Будапешта. Об этом в четверг заявила советник министра энергетики Украины Елена Зеркаль. Выступая на Киевском форуме по безопасности, она указала: в Венгрию идет отдельная ветка «Дружбы», с которой может «что-то произойти». «И, на мой взгляд, очень уместно было бы, если бы с ним [нефтепроводом] что-то произошло», – заявила советник министра энергетики, которая также с 2019 года – советник главы «Нафтогаза Украины».

    «Опять-таки, это в руках правительства и президента – решать политические вопросы, действительно ли мы хотим говорить с Орбаном на том языке, который он понимает и который он навязывает Европейскому союзу, или мы еще не готовы к этому», – приводит слова Зеркаль РИА «Новости»

    Напомним, что во времена Петра Порошенко Зеркаль занимала пост замглавы украинского МИД по вопросам евроинтеграции. Сам экс-президент Порошенко в недавнем интервью американскому изданию Politico призвал перекрыть нефтепровод «Дружба».

    Это при том, что поставки по трубе не только позволяют обеспечивать нефтью Европу, но и, к слову, до сих пор остаются одним из источников поступлений в украинский бюджет. По данным «Интерфакса», с 1 апреля тарифы на транзит нефти по территории Украины повысились на 30%. По данным сайта компании «Транснефть», новые тарифы по нефтепроводу «Дружба» в направлении Словакии и Венгрии по договору с «Укртранснафтой» составили 11,5 евро за тонну (до этого с 1 января действовал транзитный тариф в девять евро за тонну).

    Сейчас, исходя во многом из политических соображений, Украина лишает себя транзитных доходов. Как напомнил директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов, спустя два месяца после начала Россией спецоперации Украина отключила часть газовых поставок через бывший газопровод «Союз», в частности через станцию «Сохрановка». Киев мотивировал свои действия тем, что не может гарантировать транзит через Луганскую область, «хотя транзит шел после 2014 года». «Если официально газ отключили под предлогом форс-мажора, то нефть собираются отключать по откровенно политическому предлогу», – сказал Симонов газете ВЗГЛЯД.

    То, что адресатом угроз бывшего дипломата Зеркаль оказался именно венгерский премьер Виктор Орбан, неудивительно. Именно он сейчас выступает главным противником введения нефтяного эмбарго против России – решения, которое пытаются «протащить» через Еврокомиссию. «Глава Еврокомиссии игнорирует тот факт, что страны Евросоюза совершенно в разных условиях, и вносит предложение, не учитывающее индивидуальные параметры стран, – заявил Орбан еще 6 мая. –

    Мы не можем это принять, потому что для Венгрии это равняется атомной бомбе».

    Глава венгерской дипломатии Петер Сийярто также прямо заявил: без российской нефти экономика его страны будет уничтожена. По данным Financial Times, на этой неделе Орбан направил главе Евросовета Шарлю Мишелю письмо, в котором предупредил: Будапешт не поддержит решение ЕС ввести нефтяное эмбарго против России, пока Брюссель не предоставит Венгрии более подробной информации о финансовой помощи со стороны ЕС.

    Как напоминает ТАСС, страны Евросоюза уже около трех недель не могут достичь компромисса по шестому пакету антироссийских санкций, который подразумевает в том числе запрет на импорт в ЕС российской сырой нефти (предполагается ввести через полгода после вступления пакета в силу) и на ввоз нефтепродуктов (с 2023 года). То, что у Венгрии есть веские причины блокировать эту инициативу, признают и в руководстве ЕС – в этот четверг еврокомиссар по внутреннему рынку, представитель Франции Тьерри Бретон призвал учитывать, что венгры на 100% зависят от энергоносителей из России.

    В Венгрию действительно идет отдельная ветка нефтепровода «Дружба», она носит название «Дружба-2». Трубопровод, доходя до района Ужгорода, раздваивается: одна труба идет в Словакию, другая – в Венгрию, в том числе на НПЗ «Дуна» близ Будапешта.

    Киев может сделать с нефтепроводом «Дружба» все что угодно – вплоть до теракта на идущей в Венгрию ветке,

    отмечает политолог Владимир Скачко. Впрочем, по его мнению, это крайний вариант. Скачко предполагает, что в Киеве, скорее всего, пойдут на сокращение пунктов пропуска российской нефти в Венгрию, перекрытие трубы «по техническим причинам» и иные подобные меры.

    «Отключение Венгрии и всей Европы Киевом от российских нефти и газа нужно, чтобы заставить Евросоюз явочным порядком ввести эмбарго на российские энергоносители. Меры Киева направлены на то, чтобы подтолкнуть руководство Евросоюза к принятию шестого пакета санкций против России на саммите Евросоюза 30 и 31 мая. Принятие Евросоюзом шестого пакета санкций затормозилось ранее из-за позиции Венгрии. Украина, с подачи США, хочет Евросоюз к этому принудить», – говорит Скачко.

    «Украина впервые, не прикрываясь какими-то форс-мажорными обстоятельствами, откровенно говорит о том, что может перекрыть транзит российской нефти, наказать страну-потребителя, причем члена Европейского союза», – в свою очередь констатирует Симонов.

    Эксперт напомнил, что в прошлом в Евросоюзе неоднократно называли Россию ненадежным поставщиком. «Эти заявления звучали в 2009 году. Тогда говорили, что Украина ни в чем не виновата, а это Россия выкручивает ей руки. Но Украина неоднократно показывала, что как транзитер ведет себя абсолютно нецивилизованно», – считает Симонов.

    «Своими действиями Украина подталкивает Венгрию, которая выступает против эмбарго, стойко придерживаться своей позиции, – подчеркнул собеседник. – Очевидно, что угроза европейской безопасности исходит не от Москвы, а от Киева, которая используется для того, чтобы сорвать энергетическое партнерство с Россией».

    Впрочем, Симонов уверен, что подобного «подарка» России Украина не сделает. «Перекрытие «Дружбы» наглядно показало бы истинные намерения Украины. Поэтому в Киеве, скорее всего, ограничатся словесными угрозами. Я сильно сомневаюсь, что украинцам хватит глупости перекрыть «Дружбу», – полагает экономист.

    Для Венгрии отключение поставок по «Дружбе» будет иметь существенные последствия, потому что страна получает по этой трубе около 60% потребляемой нефти, констатирует Симонов. «Из-за отсутствия выхода к морю у Венгрии нет альтернатив. Стране будет крайне тяжело компенсировать отсутствие российских поставок, не говоря уже о том, что НПЗ заточены под определенный сорт нефти. Другую нефть брать нельзя, о чем Орбан уже говорил. Именно поэтому предлагаемое эмбарго должно вступить в силу только в конце этого года. В случае перекрытия «Дружбы» страну ждет топливный кризис. Будут ли спасать Венгрию другие государства ЕС, остается под вопросом», – подытожил эксперт.

    Добавим, что венгерские власти уже начали вводить ограничения в свете возможного «перекрытия вентиля». Правительство Орбана приняло решение, что с пятницы заправляться на венгерских АЗС позволят только владельцам автомобилей с венгерскими номерами, цитирует Интерфакс сообщение сербского канала РТС. Официально эта мера объясняется тем, что в Венгрии стал процветать «бензиновый туризм» – за топливом приезжают из соседних стран, где бензин значительно подорожал (в самой Венгрии цены на бензин заморожены).

    Как в свою очередь отмечает Скачко, очередные угрозы, прозвучавшие из Киева, усилят отторжение Венгрии от Украины. Эксперт напомнил также, что недавно объявленное премьером Венгрии Орбаном чрезвычайное положение в стране, в частности, предусматривает прямую помощь Будапешта этническим венграм, проживающим на Украине. В Закарпатье этнические венгры составляют примерно 12% населения, у большинства из них, кроме украинских паспортов, есть еще и венгерские, уточнил Скачко.

    «Если Киев втягивает Венгрию в конфликт, то он потом начнет повально арестовывать венгерских активистов. Ответную жесткую реакцию Будапешта Киев постарается обратить против властей Венгрии. Создание зоны нестабильности и хаоса в Восточной Европе – одна из задач этой проамериканской публики, представительницей которой является Елена Зеркаль», – подытожил Скачко.

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