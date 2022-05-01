Российский газ разрывает Евросоюз

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Поставки российского газа в Германию важны всей Европе и особенно Польше

Поставки российского газа в Германию не прерывались даже во времена холодной войны Olaf Schuelke/Global Look Press
Россия неожиданно отклонила платеж от немецкой компании за поставки газа, хотя они были совершены по новой схеме. Это породило страхи о серьезном разладе в отношениях с Германией. Однако поставки российского газа в ФРГ никогда не прерывались за более чем 40 лет. Парадоксально, но больше всех в Европе в них теперь заинтересована Польша. В чем причина возникших разногласий между Москвой и Берлином? И при чем тут Варшава?  Подробности...
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Англосаксы делают разрыв Запада с Россией необратимым

Страны англосаксонского мира переводят экономическую войну с Россией в режим войны без правил Clodagh Kilcoyne/REUTERS
США, Канада и другие страны «англосаксонского мира» планируют отменить последние правила в ведущейся сейчас экономической войне. А именно – потратить связанные с российскими бизнесменами активы на военную помощь Украине. Практика показывает, что подобные шаги способны зацементировать антагонизм между странами на несколько поколений вперед. Подробности...
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Почему России удалось обменять летчика Ярошенко

Ярошенко работал в Африке, где был арестован и экстрадирован по запросу США Валерий Матыцин/ТАСС
Россия вернула на родину летчика Константина Ярошенко, который больше десяти лет провел в американской тюрьме и мог отбыть там еще почти столько же. Россиянина обменяли на бывшего американского морпеха Тревора Рида. Москва многие годы добивалась освобождения Ярошенко. Как при нынешних отношениях с США удалось добиться этого? И есть ли надежда обменять еще одного американского пленника – Виктора Бута? Подробности...
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Украинская экономика зависла на краю пропасти

На Украине топливный кризис, и цены на бензин продолжают расти
Украине срочно требуются несколько миллиардов долларов в месяц, иначе страна не сможет функционировать. Об этом официально заявляют украинские власти, и Запад вроде бы обещает помочь. Как именно будет выглядеть помощь, когда именно она придет и почему все эти манипуляции крайне мало способны помочь Киеву? Подробности...
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Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
По вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар «Точкой-У», в результате которого есть погибшие и раненые. Украинская сторона поспешила обвинить Москву в атаке с помощью комплекса «Искандер», однако Минобороны РФ опровергло подобные обвинения. Что на самом деле убило людей в Краматорске, кто стоит за атакой и в каких целях она может быть использована киевским режимом? Подробности...
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Восточная Европа должна ответить за войну с памятниками

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Ожидать, что бывшие соцстраны будут разделять нашу память о Второй мировой, не приходится. Тем не менее, обязательства поддерживать воинские захоронения в надлежащем виде у этих государств есть. И если они их нарушают – Россия должна отвечать предельно жестко. Подробности...
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Защита русского мира стала общим делом

Александр Рудаков
Александр Рудаков, политолог
Вопреки прогнозам, предрекавшим раскол общества и кризис доверия к власти, социологические опросы на протяжении последних двух месяцев устойчиво фиксируют прямо противоположную тенденцию. Подробности...
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Херсонская область подаст пример всем освобожденным территориям

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
Жители Херсонской области нуждаются в еще более серьезном информационном экзорцизме, чем люди с освобожденных территорий Донецкой и Луганской республик. Подробности...
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Самая жуткая страна в мире

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Газпром «перекрыл вентиль» полякам и болгарам

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    Российский газ разрывает Евросоюз

    Газовый кризис превратил европейскую солидарность в миф
    		   1 мая 2022, 18:10
    Фото: REUTERS/Dado Ruvic
    Текст: Геворг Мирзаян,
    доцент Финансового университета

    Европа готова применить санкции не только против России, но и против себя самой. Еврокомиссия обсуждает возможность наказания тех стран ЕС, которые согласились платить за российский газ в российской валюте. Как будут выглядеть эти санкции и к каким печальным последствиям они приведут Европу?

    Бей своих, чтобы чужие боялись – особенно в том случае, если свои оказались не совсем своими. Этот принцип обещает использовать Еврокомиссия в отношении тех стран, которые нарушают блоковую дисциплину. В частности, обходят введенные Евросоюзом санкции против России (по мнению самой Еврокомиссии, разумеется).

    Единства нет

    «Юридические рамки таковы, что если страна ЕС не выполняет свои обязательства по применению санкций, Еврокомиссия может запустить юридическую процедуру против такого государства. Я, конечно, не сказал, что мы уже на этой стадии. Вовсе нет. Если европейское предприятие будет действовать по правилам, предусмотренным российским указом, в конце концов, оно заплатит в валюте, которая будет конвертирована российскими органами по никем не контролируемому курсу и срокам на рублевом счете. И это, конечно, нарушает действие режима санкций», – заявил представитель Еврокомиссии Эрик Мамер.

    Вопрос этот крайне тонкий. Дело в том, что единство Европейского Союза является одним из символов веры организации (которая позиционирует себя как одна большая семья европейских народов), а также ее юридических столпов. Значительная часть решений в ЕС должна принимать консенсусом. И если национальные правительства будут всегда ставить свои корыстные интересы выше общеевропейских (в брюссельском, конечно, понимании этого слова), то Евросоюз будет банально парализован.

    И сейчас этот символ веры находится под угрозой благодаря ошибкам самого Евросоюза и использованию этих ошибок со стороны России. Кража Брюсселем российских золотовалютных резервов и готовность украсть те деньги, которые Европа будет платить за российский газ, побудили Москву выставить Европе ультиматум – либо она платит в рублях через перевод евро в российский банк (где деньги будут в безопасности), либо Газпром закручивает вентиль.

    «Евросоюз экзистенциально зависит от российского газа. Чтобы Еврокомиссия не говорила сейчас, отказаться от российского газа страны ЕС себе позволить не могут. И одним из важнейших итогов того требования, которое Россия объявила по оплате газа в рублях, стал раскол ЕС по газовому вопросу,

    прекращение субъектности Еврокомиссии и Брюсселя в области регулирования газовых отношений. Часть стран и компаний уже выступили за принятие новых правил, а часть – против, и лишаются импорта российского газа. Произошла билатерализация газовых отношений России и стран ЕС, а также разрушение единства Европейского союза», – поясняет газете ВЗГЛЯД замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики Дмитрий Суслов.

    То есть, проще говоря, Евросоюз не рискнул запретить странам-членам использовать российскую схему (поскольку газа тогда не будет, да и схема вполне законна), но и не стал ее одобрять (поскольку это будет воспринято как слабость Брюсселя), предложив странам-членам решать самим.

    Мудрости нет

    По всей видимости, в Европе изначально посчитали такой подход своего рода «меньшим злом» – необходимой платой, уступкой за сохранение единства. «Солидарность дает сбои, но в целом пока она сохраняется. Основное расхождение – в готовности вооружать Украину и отказаться от покупок российских энергоносителей. В остальном солидарность вполне имеет место», – поясняет газете ВЗГЛЯД доцент РГГУ Вадим Трухачев.

    Однако, во-первых, такая слабость не понравилась ряду стран-членов, выступающих за ужесточение санкционного подхода к РФ. Польские власти уже предложили «наказать» те государства, которые выразили готовность покупать российский газ в рублях. «С политической точки зрения необходимо, чтобы каждая страна знала, что помощь России обходить санкции может привести к введению таких санкций против нее», – заявил и министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

    Во-вторых, в Москве уже дали понять, что перевод недружественных стран на рублевую оплату за газ – лишь первая ласточка. Не исключено, что в ближайшее время на такую же схему будет переведены и другие товары – например, пшеница.

    Конечно, перевода может и не быть, но для этого нужно, чтобы Европа прекратила санкционный раж. А этого не произойдет, ведь США и ряд восточноевропейских стран настаивают на скорейшем принятии очередного пакета санкций против России. Который сам по себе тоже станет проблемой.

    «Содержание нового пакета санкций пока неизвестно, но однозначно можно сказать, что они ударят по европейским странам как минимум не меньше чем по России. Все относительно безопасные для европейских экономик варианты уже опробованы», – поясняет газете ВЗГЛЯД старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский. А значит, страны-члены либо взбунтуются, либо будут вынуждены искать варианты обхода санкций. «Чем сильнее будут экономические проблемы ЕС, тем меньше будет этой солидарности. Общие ценности хороши, когда удовлетворены остальные базовые потребности, а с ними беда», – объясняет газете ВЗГЛЯД глава аналитического бюро проекта СОНАР-2050 Иван Лизан.

    Из этой непростой ситуации у Евросоюза есть два выхода. Правильный – это принять демонстрационный, выхолощенный от каких-то серьезных шагов пакет.

    «Европейская солидарность достаточно сильна, ЕС будет избегать решений, которые будут приводить к нарушению странами-членами санкционного режима. Если странам будет, например, навязано эмбарго на нефть и они будут от него уклоняться, то это не в интересах ЕС», – поясняет газете ВЗГЛЯД программный директор РСМД Иван Тимофеев. Неправильный, но соответствующий взглядам евробюрократов – это пойти на поводу у Эстонии, Польши, Латвии, ввести жесткие меры и пригрозить карами за их неисполнение. И, судя по словам Эрика Мамера, Брюссель отправился по неправильному пути.

    Силы нет

    Первым кандидатом на порку является Венгрия. 27 апреля европейский комиссар по вопросам бюджета и администрирования Йоханнес Хан отправил венгерскому правительству письмо с уведомлением о том, что в отношении Будапешта активируется механизм, сокращающий выплаты из европейского бюджета в венгерский. Формально пока – за нарушение принципов европейского права (Венгрия отказывается соблюдать ЛГБТ-нормы Евросоюза), но ирония в том, что делает это Будапешт вместе с Варшавой, которую Брюссель наказывать пока не собирается. Вероятно, за ее правильную позицию по российскому вопросу.

    Венгерские власти уже выражают протест. По словам депутата от партии «Фидес» Андора Дели, Венгрия готова к переговорам с ЕС, готова учитывать европейскую обеспокоенность, но не пойдет на компромиссы по двум ключевым вопросам. «Мы не ввяжемся в войну и защитим наших детей», – заявил депутат.

    В переводе с внутривенгерского на понятный это означает, страна не будет поставлять оружие Украине, страдать за Украину и предоставлять свою территорию для поставок оружия Украине, а также не допустит ЛГБТ-пропаганду в систему образования и телевидения. Вряд ли такой подход удовлетворит Еврокомиссию – ведь порка должна быть показательной.

    Однако вопрос в том, насколько она будет серьезной? Дело в том, что у Евросоюза нет действенных инструментов наказания стран-членов, а все, что есть, нужно принимать консенсусом (за исключением голоса провинившегося).

    «Любимое занятие евробюрократии помимо декарбонизации и насаждения ESG-повестки – грозить национальным правительствам стран-членов ЕС смертными карами. Покарать бунтарей грозятся уже не первый год вне зависимости от России. Да, сейчас повод солидный – Россия силой отбивает у ЕС их колонию в лице Украины. Но сомневаюсь, что страны-фрондеры сами согласятся накинуть на себя удавку, дав возможность евробюрократии карать», – поясняет Иван Лизан.

    Дело в том, что потенциальными нарушителями европейских санкций и норм являются не только венгры, но и многие другие страны (как по вопросам России, так и по вопросам ценностей). И никто из них – даже поляки, со всеми их призывами – вряд ли согласятся создавать прецедент для Еврокомиссии, давая ей в руки серьезный кнут. Так что «Венгрию могут отлучить от денег, получаемых из европейских фондов. Могут и временно лишить права голоса в Евросовете и Совете министров ЕС», – говорит Вадим Трухачев. «Максимум – ежедневный накопительный штраф, как в случае с Польшей, сокращение финансирования по линии европейских программ и, пожалуй, все», – добавляет Иван Лизан.

    Такая вот она, европейская солидарность.

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