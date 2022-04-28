Европу лишает газа теперь и Африка

Одна из крупнейших стран Европы – Испания – внезапно тоже встала перед угрозой отключения газа, но речь идет вовсе не о российских энергоносителях. Хотя испанский случай почти очень похож на то, что происходит между РФ и ЕС – конфликт из-за транзитной страны и угроза полного коллапса экономики. Что же произошло?

Алжир предупредил Испанию, что может остановить подачу своего газа пиренейскому королевству, если Мадрид попытается использовать газопровод «Магриб – Европа» в реверсном режиме. В этом сюжете есть любопытный контекст: распространившие эту новость испанские газеты ни разу не использовали слово «шантаж», которое не сходит со страниц европейской прессы в комментариях к вопросам поставки за рубли российского газа странам ЕС.

Чем грозит Испании реализация Алжиром своего предупреждения? Для начала стоит напомнить, что Алжир поставляет «стране хамона и сангрии» 13 млрд кубометров газа в год. Это почти половина всего объема (22 млрд кубометров) голубого топлива, потребляемого Испанией. Несложно догадаться, что закручивание африканским государством вентиля обернется для европейской страны экономической катастрофой, ни больше ни меньше.

До сентября прошлого года газ из Алжира в Испанию поступал по двум трубам: Магриб – Европа (MEG) и MedGas. Маршрут первого: месторождение Хасси-Рмель (Алжир) – Марокко – Кордова (Испания). Маршрут второго пролегает из той же исходной точки до алжирского средиземноморского порта Бени Саф и далее по дну Средиземного моря к расположенному на испанском берегу городу Альмерия.

В сентябре 2021 года 25-летний срок действия договора о поставках алжирского газа по MEG в Испанию истек. Правительство африканского государства отказалось продлевать действие этого соглашения. Подано это было как «наказание Марокко, отказывающегося признавать самостоятельность территории Западная Сахара, фактически оккупированной Рабатом».

Интересно, что Мадрид также склоняется к версии, что Западная Сахара должна быть суверенным государством. И на этой почве у испанских властей с марокканскими регулярно возникают трения. Но отдадим должное правительству Испании, оно старается в пылу политической борьбы голову не терять и помнить ленинское изречение о том, что «политика есть концентрированное выражение экономики», а не наоборот. То есть продолжение нанесения уколов друг другу в политической сфере не означает разрыва экономических отношений между соседями, разделенными Гибралтарским проливом. Именно поэтому Мадрид устами министра по вопросам экологического перехода и демографии Тересы Риберы обозначил на днях свои намерения «продавать газ Марокко, используя для перекачки газопровод MEG в обратном направлении».

Реакция Алжира не заставила себя ждать. Как отмечает испанская газета La Vanguardia, в среду, 27 апреля, министр энергетики этой страны Мохаммед Аркаб сообщил, что «получил уведомление по электронной почте от Риберы о планах по перекачке газа в Марокко». И предупредил, что «перенаправление газа по направлениям, не предусмотренным в контракте на поставку [топлива из Алжира в Испанию], будет означать нарушение [испанской стороной] условий договора и будет иметь последствия» вплоть до закручивания вентиля алжирской стороной.

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«Европейский союз в течение последнего времени рассматривает возможность приостановки закупок российского газа, – информирует издание. – Причем все понимают, что высокая зависимость от российского газа стран Центральной и Северной Европы усложняет ситуацию. При таком сценарии сокращение поставок с юга будет иметь разрушительные экономические последствия для Испании, если это произойдет».

Испанский Совмин счел заявление Аркаба угрозой и также не замедлил с ответом. «Учитывая информацию, поступающую из Алжира, мы сообщаем, что Марокко запросило поддержку, чтобы гарантировать свою энергетическую безопасность на основе имеющихся у него торговых отношений с Испанией. Которая положительно ответила на его запрос, как и положено любому другому партнеру или соседу».

По мнению Мадрида, никаких нарушений договоренностей с Алжиром не будет, поскольку излишек поступающего газа Испания намерена выставлять на биржу, где его может приобрести кто угодно. В том числе и Марокко. Но в таком случае приобретение продукта Рабатом считаться результатом прямой продажи испанцами газа марокканцам уже не будет. И называть алжирским газ, который пойдет в реверсном режиме по Магрибской трубе, будет неправильно, поскольку «на бирже покупают продукт, но не его происхождение». А на торги, сами понимаете, выставляется товар, добытый разными странами, и в этой суматохе главное купить или продать, а какого именно происхождения – дело десятое. Тем более что это уже и не определишь.

И вообще, как подчеркивает сайт испанской телерадиокомпании RTVE (первой кнопки телевидения Испании), Марокко, «скорее всего, будет закупать на бирже не трубопроводный газ, а СПГ, который затем будут транспортировать на один из испанских заводов для регазификации и последующей перекачки по MEG в обратном [то есть из Европы в Африку]» направлении.

Эксперты отмечают, что Испания и Алжир, кажется, обсуждают один и тот же вопрос, но при этом говорят о разных вещах. Мадрид пытается успокоить африканских товарищей, что газ, который пойдет из Испании в Марокко, не будет «алжирской национальности». А упоминавшийся выше Мохаммед Аркаб указывает на то, что рассматривает проблему шире, чем его мадридская коллега Тереса Рибера – алжирцы не хотят допустить использования трубы MEG для реверса в принципе. Вне зависимости от происхождения товара. По мнению испанских специалистов, такое мнение партнеров из Африки уже можно считать попыткой вмешательства во внутренние дела Испании.

Не исключено, что это положение вещей может измениться буквально в ближайшие дни: с четверга, 28 апреля, испанское правительство утвердило увеличение цены за выработанное в стране электричество на 1,8% (биржевой цены, а не той, что платит конечный потребитель). Остановка подачи газа Алжиром придаст «электроценам» импульс для нового прыжка вверх.

Идти на конфликт с Алжиром («ну и не надо нам вашего газа, мы купим у других») Мадриду нет оснований: свободного продукта на рынке нет, заключение контрактов с другими поставщиками зависит от возможностей последних нарастить добычу. Что сделать можно только с течением времени. По оценкам специалистов, на это потребуется не менее пяти лет и не один десяток миллиардов долларов инвестиций в строительство и наладку новых заводов по сжижению газа, а также терминалов по его приемке в Европе.

А если вспомнить, что Италия недавно заключила контракт с Алжиром на поставку 9 млрд кубометров газа, то за Мадрид становится просто тревожно. Ибо, не имея возможности нарастить добычу, африканцы должны будут использовать для поставок Риму практически весь тот объем, который Алжир посчитал «освободившимся» от поставок в Испанию из-за прекращения работы осенью прошлого года трубопровода «Магриб – Европа».

Пиренейское королевство попало в цугцванг и цейтнот одновременно. А тут еще госпожа Урсула фон дер Ляйен на полном серьезе обещает, что Еврокомиссия вот-вот наложит эмбарго на поставки российского газа.