Дефицит электричества разрывает Евросоюз

Взгляд
21 апреля, четверг  |  Последнее обновление — 17:39  |  vz.ru
Разделы

Россия нашла способ защитить экспорт нефти

Зачем России стратегический нефтяной резерв Егор Алеев/ТАСС
Россия вернулась к обсуждению идеи строительства системы нефтяных хранилищ в стране. Исторически стратегический запас черного золота создавали импортеры, наученные горьким опытом эмбарго со стороны ОПЕК в 70-х годах. Однако ситуация в мире кардинально изменилась: теперь санкции бьют по одному из крупнейших экспортеров нефти – России. Как подземные хранилища защитят поставки российской нефти за рубеж? Подробности...
Перейти в раздел…

Отмена штурма «Азовстали» принуждает Зеленского признать поражение

Ситуация в Мариуполе может серьезно ударить по репутации Зеленского Ukraine Presidency/Global Look Press
Владимир Путин приказал не штурмовать последний оплот украинских националистов в Мариуполе – завод «Азовсталь», но заблокировать его так, чтобы «муха не пролетела». В чем заключается военная логика этого решения и чем оно обернется лично для президента Украины Зеленского? Подробности...
Перейти в раздел…

Зачем бывший Люксембург решил присоединиться к ДНР

Россия признала ДНР в границах бывшей Донецкой области Украины Михаил Терещенко/ТАСС
Жители поселка Розовка Запорожской области проголосовали за присоединение к соседней ДНР. Донецк уже взял на себя заботу о территории, месяц назад очищенной от ВСУ, но решение схода в Розовке явно стало сюрпризом. Почему экс-райцентр, который в прошлом был немецкой колонией Люксембург, решил выйти из состава Украины? Подробности...
Перейти в раздел…

Почему Запад так боится военного поражения Украины

Немецкий канцлер переживает за судьбу Украины как за нечто принципиально важное IMAGO/Reichwein/Reuters
«Нельзя допустить победы России на Украине», – заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. Казалось бы, какая Германии и ЕС, и даже Западу в целом разница, кто выиграет в этом противостоянии? Однако есть как минимум пять причин, по которым победа России в спецоперации будет означать по сути конец того Запада, который мы все знаем сегодня. Подробности...
Перейти в раздел…

Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
По вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар «Точкой-У», в результате которого есть погибшие и раненые. Украинская сторона поспешила обвинить Москву в атаке с помощью комплекса «Искандер», однако Минобороны РФ опровергло подобные обвинения. Что на самом деле убило людей в Краматорске, кто стоит за атакой и в каких целях она может быть использована киевским режимом? Подробности...
Перейти в раздел…

Гибель азовцев нанесет удар по моральному духу украинской армии

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
В офисе Зеленского понимают, что как только Мариуполь окончательно падет, родственники солдат и боевиков, погибших там или попавших в плен, обвинят во всем Зеленского. И это сильно ударит по его поддержке и в обществе, и в войсках. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев

Российских либералов принуждают стать русскими

Елена Кондратьева
Елена Кондратьева, журналист
Это у нас либералы – обособленная страта, «пятая колонна». А для Запада все они – русские. Если в России у них были все условия для позы «люблю страну, но ненавижу государство», то для Запада они оказались тем самым государством, которое хотят разрушить. Подробности...
Обсуждение: 15 комментариев

Европейцам не дадут «устать» от конфликта с Россией

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Сейчас весьма велика вероятность того, что руководителям Европы придется втягивать свои народы в новые конфликты и бедствия. И масштаб этих бедствий должен быть таким, чтобы и дальше не заниматься комплексным решением застарелых проблем. Подробности...
Обсуждение: 14 комментариев
Перейти в раздел…

Как скоро Украина вступит в Евросоюз

Историческая ссора США и саудитов

Сенатор США за войну с Россией

Обсуждение: 4 комментария
Перейти в раздел…

Украинским артистам-русофобам закрыли въезд в Россию

Более 30 украинских звезд шоу-бизнеса не смогут в ближайшие полвека гастролировать в России. Им закрыли въезд в РФ за русофобские высказывания после начала спецоперации на Украине. Среди них оказался ведущий передачи «Орел и решка» Антон Птушкин, певица Светлана Лобода, Джамала и исполнитель Иван Дорн
Подробности...

ВСУ продолжают обстреливать территорию России

Украина продолжает обстреливать приграничные районы России. В среду был совершен авианалет на село в Брянской области, в результате чего серьезно пострадали восемь человек. Также был произведен минометный обстрел КПП на автомобильном погранпереходе Новые Юрковичи в том же Климовском районе. О стрельбе вновь сообщали и в Белгородской области
Подробности...

ВСУ ударили «Точкой-У» по вокзалу в Краматорске

В пятницу украинские войска нанесли удар «Точкой-У» по Краматорску. Обломки упали рядом с железнодорожным вокзалом. По последним данным, попадание ракеты привело к гибели 27 человек, в том числе детей. Также есть многочисленные раненые
Подробности...
Перейти в раздел…
19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Перейти в раздел…
Надо ли преподавать историю России в школах с 1 класса?
  • Да

  • Нет

  • Затрудняюсь ответить
Хотели бы вы помогать финансово участникам спецоперации на Украине?
  • Да, и уже помогаю

  • Да, хотелось бы, но не знаю, как это сделать

  • Нет
Кто победит на президентских выборах во Франции?
  • Марин Ле Пен

  • Эммануэль Макрон
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Байден объявил о предоставлении военной помощи Украине на 800 млн долларов
    Медведев ответил на угрозу секретаря СНБО Украины нанести удар по Крымскому мосту В Общественной палате рассказали о зверствах украинских силовиков в Мариуполе Во Франции не исключили введения ЕС эмбарго на российский газ Мэр Варшавы пожаловался на трудности из-за наплыва беженцев с Украины
    Путин: Российские военные – все герои Вучич: Поддержка сербами идеи вступления в ЕС снижается В Минпромторге заявили о планах IKEA и Inditex вернуться в Россию Грузинская оппозиция потребовала запретить «георгиевские ленточки»
    Эксперт назвал условия подключения Белоруссии к переговорам с Украиной ЦАР заявила о желании увеличить количество российских инструкторов Курс евро на Мосбирже опустился ниже 79 рублей впервые с 8 апреля Эксперт: Google может помешать появлению российского магазина мобильных приложений

    пропаганда для детей


    На освобожденных территориях ЛНР обнаружили русофобские детские комиксы

    «двойственная позиция»


    Немецкие СМИ: Канцлеру Германии грозит отставка из-за Украины

    особый случай


    Бывшего топ-менеджера «Новатэка» с семьей нашли мертвыми в Испании

    Видео

    запас черного золота


    Россия нашла способ защитить экспорт нефти

    Немецкий канцлер


    Почему Запад так боится военного поражения Украины

    «любовь к Украине»


    Россия случайно отомстила Чехии

    информационная война


    Пленные британцы могут сбить русофобскую волну Лондона

    группировка спутников Starlink


    Украинские военные подставили Илона Маска

    вирусы смертельных эпидемий


    Герман Садулаев: Запад готовил против русских оружие, которым истребил индейцев

    украинские символы


    Дмитрий Грунюшкин: Трагедия Иловайска повторяется в виде Мариупольской катастрофы

    новые конфликты


    Тимофей Бордачёв: Европейцам не дадут «устать» от конфликта с Россией

    на ваш взгляд


    Надо ли преподавать историю России в школах с 1 класса?

    Дефицит электричества разрывает Евросоюз

    Европейское электричество дорожает на глазах
    		   21 апреля 2022, 17:25
    Фото: Martin Meissner/AP/ТАСС
    Текст: Владимир Добрынин

    Возможный отказ от российских энергоносителей, казалось бы, должен сплотить страны Евросоюза – однако практика показывает обратное. Рост цен на электроэнергию заставляет разные страны ЕС тянуть одеяло на себя. А все потому, что, как теперь выясняется, этот важнейший энергоресурс становится для Европы дефицитом. Как же такое произошло?

    Портал испанской радиостанции Onda Cero успокаивает население страны, взволнованное ростом цен на электричество. «Если правительственный план по снижению сумм, которые домохозяйствам приходится платить за поставляемую электроэнергию, провалится, будут приняты радикальные меры. Ради сохранения благосостояния наших людей мы перестанем продавать электроэнергию Франции», – сообщается в редакционной статье. В ней же говорится, что такое же решение принято и властями Португалии. Другое издание пиренейского королевства – El País – признает, что «это, конечно, радикальный путь к удешевлению киловатта, но действие необходимое».

    С перспективами оставить Францию без энергетической помощи Мадрид и Лиссабон ознакомили и Брюссель. Попутно они потребовали от руководства ЕС разрешить Испании и Португалии «временно отойти» от правил европейского общежития, предполагающего «взаимовыручку без границ». Конечно, это не крах экономики ЕС и не развал «Содружества двадцати семи». Это только одна из трещин, но зато – в самой важной отрасли европейского хозяйства.

    Необходимое техническое пояснение. В начале 2000-х в Европе действовали две крупных энергосистемы и еще четыре поменьше. Энергосистемы Франции, Португалии, Австрии, Бельгии, Болгарии, Боснии и Герцеговины, части Венгрии, Германии, Греции, западной части Дании, Испании, Италии, Македонии, Люксембурга, Нидердандов, Польши, части Румынии, Сербии, Словакии, Словении, Хорватии, Чехии, Черногории, Швейцарии составляли Центрально-Европейскую синхронную зону (UCTE). Она была связана кабелем, проложенным под Ла-Маншем, с Англией.

    Параллельно с UCTE действовал так называемый Бурштынский остров – Западная энергосистема Украины. Рассматривался также вопрос синхронизации UCTE с энергосистемой Турции. Энергетические системы части Дании, Исландии Норвегии, Финляндии и Швеции входили в Северную синхронную зону (NORDELL). Энергосистемы Эстонии, Латвии и Литвы были синхронизированными с ЕЭС России (полностью отвязаться от нее прибалты планируют в 2025году).

    Четыре более мелких системы носили вспомогательный или дублирующий характер. BALTSO – организация, координировавшая параллельную работу энергосистем Эстонии, Латвии и Литвы. ATSOI – объединенная энергетическая система Ирландии. ETSO – ассоциация европейских операторов систем электропередачи. UKTSOA – ассоциация операторов систем электропередачи Великобритании.

    Перетоки электроэнергии между странами ЕС производятся по мере необходимости, а отражение процессов и состояния дел, демонстрируемое в прессе, не всегда соответствует действительности. Например, европейские СМИ часто пишут о том, как Франция регулярно выручает Германию и Испанию своими излишками электричества. Однако то, что переток электричества идет и в обратную сторону, замалчивается. Так, например, в декабре 2021 года Испания импортировала от своих восточных соседей 301 гигаватт-час электроэнергии, а экспортировала им же 1291 ГВт. Картина в целом по 2021 году выглядит аналогично, разве что только разница между приходом и расходом несколько меньше (34% – импорт Испанией и 66% – экспорт). 

    Волнение Испании и Португалии понятно: несколько месяцев назад они потеряли возможность получать газ из Алжира по нитке газопровода Магриб – Европа (MGE), проложенной из этой африканской страны через Марокко на Пиренейский полуостров. Алжир таким образом решил наказать Рабат за оккупацию им территории государства Западная Сахара и непризнание суверенитета последней. Рикошет от удара Алжира по Марокко пришелся на Испанию и Португалию, потерявших возможность получать 8 млрд кубометров газа в год. Недостаток углеводородного сырья негативно сказался на объемах выработки испанскими и португальскими ТЭС электроэнергии.

    Франция же по праву считалась до недавнего времени один из энергетических столпов ЕС. Напомним, что «электрическая» мощь ее держится в основном на ядерной энергетике – на 56 реакторов французских АЭС приходится свыше 70% общего объема вырабатываемого в стране электричества.

    Независимость ядерной энергетики от капризов погоды (сильно влияющих на производство электричества с применением т.н. возобновляемых источников) - не всегда благо для Франции. С одной стороны – да, это гарантия того, что ни промышленность, ни аграрии, ни домохозяйства без света не останутся. А с другой – предусмотренная Брюсселем взаимовыручка заставляет нередко французские АЭС работать на пределе мощностей.

    Так случилось и этой зимой, когда французам прошлось спасать от блэкаута соседнюю Германию в течение нескольких недель. После этого около половины ядерных реакторов Парижу, как свидетельствует Reuters, пришлось  остановить на техобслуживание. Период регламентных работ сильно затянулся, что и обязывает теперь испанцев с португальцами делиться своими гигаваттами с Францией.

    Но это не единственный пример того, что страны ЕС начинают испытывать дефицит электроэнергии – и ищут способы восполнить его за счет ближайших соседей. На днях украинские СМИ рассказали, что «Польша готова начать принимать украинскую электроэнергию». Дефицит электронергии приводит к тому, что Варшава даже отважилась на противоречащую общему курсу ЕС реанимацию своей угледобычи и перезапуск ранее закрытых угольных ТЭС. Занять мегаватты не у кого: прибалтийские «тигры» сами сидят на голодном энергопайке, да и Германия, Варшаве не спаситель. Остается разве что Украина.

    Польша могла бы теоретически производить энергии ровно столько, сколько ей необходимо, если бы не «зеленый курс». Ветряков и парков солнечных панелей в стране совсем негусто – по утверждению компаний Siemens (ФРГ) и Gamesa (Испания), занимающихся установкой турбин для ветрогенерации, «70% производимой в Польше электроэнергии вырабатывается на основе угля». Именно необходимость закрытия угольных ТЭС и делает Польшу энергозависимым от других стран государством. В 2019 г. мощностями, расположенными на польской территории, было произведено 151,330 ГВт при потреблении 153,002 ГВт. В 2020 году разрыв между производством и потреблением увеличился: 146,215 ГВт и 149,487 ГВт соответственно.  

    Прибалтийские страны в апреле 2021 года гордо отказались от приобретения электроэнергии из России и Белоруссии, объявив о пробном выходе из  энергокольца БРЭЛЛ (полное запланировано на 2025 год). Демонстрация собственного достоинства прибалтийскими экс-республиками СССР длилась недолго. А точнее – до первой серьезной проверки климатическими условиями. В декабре этого же года «эстонская компания-оператор Elering обратилась к России и Белоруссии с просьбой срочно увеличить перетоки в страны Прибалтики и в первую очередь в Литву», чтобы спасти их от мороза.

    В ЕС существуют также и здравомыслящие люди во власти своих государств. В Венгрии, Австрии и некоторых балканских государствах не просто понимают, что отсутствие российских газа, нефти и угля заставит их коротать вечера при  свечах, но и пытаются противостоять давлению Брюсселя.

    Разумные голоса звучат и в тех странах, что настроены наиболее антироссийски. Например, глава немецкого энергетического концерна Eon Леонхард Бирнбаум в интервью Handelsblatt так объяснил, почему Германия не может позволить себе такую роскошь, как ввести эмбарго на российские энергоносители. По его словам, «переход с трубопроводного газа на СПГ (сжиженный природный газ) поднимет цены на энергоносители, а энергия, вырабатываемая угольными электростанциями, подорожает из-за налогов на выбросы СО2».

    Германская газета Frankfurter Allgemeine Zeitung пришла к выводу, что «все мы [члены Евросоюза] оказались полезными идиотами Путина». По мнению обозревателя газеты Фон Эвы Ладипо, «идиотский отказ от атомной энергетики, а также «зеленый переход» на экологически чистые источники энергии были инициированы Кремлем. Специально для того, чтобы довести до ситуации, подобной той, которая наличествует в Германии (и Европе) сегодня».

    В свете попыток Евросоюза продолжить «зеленый курс» сообщества на полный переход к производству и использованию «экологически чистой» энергии недополучение газа и нефти из России обещает «двадцати семи» серьезные проблемы в экономике. Но не только в экономике – разногласия между суверенными государствами и центром ЕС только добавляют масла в огонь политических противоречий.


     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •