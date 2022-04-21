Дефицит электричества разрывает Евросоюз

Возможный отказ от российских энергоносителей, казалось бы, должен сплотить страны Евросоюза – однако практика показывает обратное. Рост цен на электроэнергию заставляет разные страны ЕС тянуть одеяло на себя. А все потому, что, как теперь выясняется, этот важнейший энергоресурс становится для Европы дефицитом. Как же такое произошло?

Портал испанской радиостанции Onda Cero успокаивает население страны, взволнованное ростом цен на электричество. «Если правительственный план по снижению сумм, которые домохозяйствам приходится платить за поставляемую электроэнергию, провалится, будут приняты радикальные меры. Ради сохранения благосостояния наших людей мы перестанем продавать электроэнергию Франции», – сообщается в редакционной статье. В ней же говорится, что такое же решение принято и властями Португалии. Другое издание пиренейского королевства – El País – признает, что «это, конечно, радикальный путь к удешевлению киловатта, но действие необходимое».

С перспективами оставить Францию без энергетической помощи Мадрид и Лиссабон ознакомили и Брюссель. Попутно они потребовали от руководства ЕС разрешить Испании и Португалии «временно отойти» от правил европейского общежития, предполагающего «взаимовыручку без границ». Конечно, это не крах экономики ЕС и не развал «Содружества двадцати семи». Это только одна из трещин, но зато – в самой важной отрасли европейского хозяйства.

Необходимое техническое пояснение. В начале 2000-х в Европе действовали две крупных энергосистемы и еще четыре поменьше. Энергосистемы Франции, Португалии, Австрии, Бельгии, Болгарии, Боснии и Герцеговины, части Венгрии, Германии, Греции, западной части Дании, Испании, Италии, Македонии, Люксембурга, Нидердандов, Польши, части Румынии, Сербии, Словакии, Словении, Хорватии, Чехии, Черногории, Швейцарии составляли Центрально-Европейскую синхронную зону (UCTE). Она была связана кабелем, проложенным под Ла-Маншем, с Англией.

Параллельно с UCTE действовал так называемый Бурштынский остров – Западная энергосистема Украины. Рассматривался также вопрос синхронизации UCTE с энергосистемой Турции. Энергетические системы части Дании, Исландии Норвегии, Финляндии и Швеции входили в Северную синхронную зону (NORDELL). Энергосистемы Эстонии, Латвии и Литвы были синхронизированными с ЕЭС России (полностью отвязаться от нее прибалты планируют в 2025году).

Четыре более мелких системы носили вспомогательный или дублирующий характер. BALTSO – организация, координировавшая параллельную работу энергосистем Эстонии, Латвии и Литвы. ATSOI – объединенная энергетическая система Ирландии. ETSO – ассоциация европейских операторов систем электропередачи. UKTSOA – ассоциация операторов систем электропередачи Великобритании.

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Перетоки электроэнергии между странами ЕС производятся по мере необходимости, а отражение процессов и состояния дел, демонстрируемое в прессе, не всегда соответствует действительности. Например, европейские СМИ часто пишут о том, как Франция регулярно выручает Германию и Испанию своими излишками электричества. Однако то, что переток электричества идет и в обратную сторону, замалчивается. Так, например, в декабре 2021 года Испания импортировала от своих восточных соседей 301 гигаватт-час электроэнергии, а экспортировала им же 1291 ГВт. Картина в целом по 2021 году выглядит аналогично, разве что только разница между приходом и расходом несколько меньше (34% – импорт Испанией и 66% – экспорт).

Волнение Испании и Португалии понятно: несколько месяцев назад они потеряли возможность получать газ из Алжира по нитке газопровода Магриб – Европа (MGE), проложенной из этой африканской страны через Марокко на Пиренейский полуостров. Алжир таким образом решил наказать Рабат за оккупацию им территории государства Западная Сахара и непризнание суверенитета последней. Рикошет от удара Алжира по Марокко пришелся на Испанию и Португалию, потерявших возможность получать 8 млрд кубометров газа в год. Недостаток углеводородного сырья негативно сказался на объемах выработки испанскими и португальскими ТЭС электроэнергии.

Франция же по праву считалась до недавнего времени один из энергетических столпов ЕС. Напомним, что «электрическая» мощь ее держится в основном на ядерной энергетике – на 56 реакторов французских АЭС приходится свыше 70% общего объема вырабатываемого в стране электричества.

Независимость ядерной энергетики от капризов погоды (сильно влияющих на производство электричества с применением т.н. возобновляемых источников) - не всегда благо для Франции. С одной стороны – да, это гарантия того, что ни промышленность, ни аграрии, ни домохозяйства без света не останутся. А с другой – предусмотренная Брюсселем взаимовыручка заставляет нередко французские АЭС работать на пределе мощностей.

Так случилось и этой зимой, когда французам прошлось спасать от блэкаута соседнюю Германию в течение нескольких недель. После этого около половины ядерных реакторов Парижу, как свидетельствует Reuters, пришлось остановить на техобслуживание. Период регламентных работ сильно затянулся, что и обязывает теперь испанцев с португальцами делиться своими гигаваттами с Францией.

Но это не единственный пример того, что страны ЕС начинают испытывать дефицит электроэнергии – и ищут способы восполнить его за счет ближайших соседей. На днях украинские СМИ рассказали, что «Польша готова начать принимать украинскую электроэнергию». Дефицит электронергии приводит к тому, что Варшава даже отважилась на противоречащую общему курсу ЕС реанимацию своей угледобычи и перезапуск ранее закрытых угольных ТЭС. Занять мегаватты не у кого: прибалтийские «тигры» сами сидят на голодном энергопайке, да и Германия, Варшаве не спаситель. Остается разве что Украина.

Польша могла бы теоретически производить энергии ровно столько, сколько ей необходимо, если бы не «зеленый курс». Ветряков и парков солнечных панелей в стране совсем негусто – по утверждению компаний Siemens (ФРГ) и Gamesa (Испания), занимающихся установкой турбин для ветрогенерации, «70% производимой в Польше электроэнергии вырабатывается на основе угля». Именно необходимость закрытия угольных ТЭС и делает Польшу энергозависимым от других стран государством. В 2019 г. мощностями, расположенными на польской территории, было произведено 151,330 ГВт при потреблении 153,002 ГВт. В 2020 году разрыв между производством и потреблением увеличился: 146,215 ГВт и 149,487 ГВт соответственно.

Прибалтийские страны в апреле 2021 года гордо отказались от приобретения электроэнергии из России и Белоруссии, объявив о пробном выходе из энергокольца БРЭЛЛ (полное запланировано на 2025 год). Демонстрация собственного достоинства прибалтийскими экс-республиками СССР длилась недолго. А точнее – до первой серьезной проверки климатическими условиями. В декабре этого же года «эстонская компания-оператор Elering обратилась к России и Белоруссии с просьбой срочно увеличить перетоки в страны Прибалтики и в первую очередь в Литву», чтобы спасти их от мороза.

В ЕС существуют также и здравомыслящие люди во власти своих государств. В Венгрии, Австрии и некоторых балканских государствах не просто понимают, что отсутствие российских газа, нефти и угля заставит их коротать вечера при свечах, но и пытаются противостоять давлению Брюсселя.

Разумные голоса звучат и в тех странах, что настроены наиболее антироссийски. Например, глава немецкого энергетического концерна Eon Леонхард Бирнбаум в интервью Handelsblatt так объяснил, почему Германия не может позволить себе такую роскошь, как ввести эмбарго на российские энергоносители. По его словам, «переход с трубопроводного газа на СПГ (сжиженный природный газ) поднимет цены на энергоносители, а энергия, вырабатываемая угольными электростанциями, подорожает из-за налогов на выбросы СО2».

Германская газета Frankfurter Allgemeine Zeitung пришла к выводу, что «все мы [члены Евросоюза] оказались полезными идиотами Путина». По мнению обозревателя газеты Фон Эвы Ладипо, «идиотский отказ от атомной энергетики, а также «зеленый переход» на экологически чистые источники энергии были инициированы Кремлем. Специально для того, чтобы довести до ситуации, подобной той, которая наличествует в Германии (и Европе) сегодня».

В свете попыток Евросоюза продолжить «зеленый курс» сообщества на полный переход к производству и использованию «экологически чистой» энергии недополучение газа и нефти из России обещает «двадцати семи» серьезные проблемы в экономике. Но не только в экономике – разногласия между суверенными государствами и центром ЕС только добавляют масла в огонь политических противоречий.