Страны Прибалтики готовятся к коллапсу без российских энергоносителей

Прибалтика принимает экстренные меры для того, чтобы не остаться без нефти и газа – Латвия, Литва и Эстония уже декларировали полный отказ от российских энергоносителей. Однако, как выяснилось, сделать это не так-то просто, в Латвии уже объявлен энергетический кризис, а цена на электричество во всех этих странах ставит новые рекорды.

Еще в марте президент Латвии Эгилс Левитс заявил, что страна намерена заменить российскую нефть (10% от потребления) поставками из других стран. Также, по словам Левитса, Латвия готова отказаться и от российского газа. «Нам надо заплатить за нашу свободу, за нашу независимость. Мы это сделаем», – заявил президент.

И вот менее месяца спустя латвийское правительство объявляет об энергетическом кризисе, в связи с чем разрешило использовать нефтепродукты, находящиеся в хранилищах стратегического резерва. «Разрешен выпуск на рынок резервов безопасности нефтепродуктов, и устанавливается обязанность держателей запасов нефтепродуктов подготовить их к выпуску», – говорится в правительственном сообщении.

Такая дефицитная нефть…

На данный момент у Латвии имеются запасы нефти, которые позволят экономике функционировать в течение не более чем 90 дней. В связи с этим правительство предоставило особые полномочия Государственному кризисному центру по энергетике. Ему до 31 декабря поручили координацию распределения энергоресурсов. Розничные продавцы нефтепродуктов, а также поставщики критически важных услуг имеют право обращаться в Государственное бюро строительного контроля (BVKB) за разрешением на закупку нефтепродуктов из резервов.

Полиция и Служба государственных доходов будут внимательно следить за тем, чтобы содержимое этих резервов не вывозилось из Латвии и выдавалось строго в соответствии с решениями BVKB. Латвийский министр экономики Янис Витенбергс отметил, что такое решение правительства обеспечит временный выход в случае каких-либо волнений или сбоев на рынке топлива, потому что в текущей геополитической ситуации «есть риски».

На эту тему

Тут стоит привести любопытный факт: буквально на днях в СМИ стали появляться сообщения о том, что на Балтике выросла интенсивность движения танкеров с нефтью, курсирующих между российскими Санкт-Петербургом, Усть-Лугой и Вентспилсом. Так, в марте свои грузы в этот латвийский порт доставили 25 танкеров. А статистика латвийской Службы государственных доходов по реэкспорту топлива показывает, что он даже удвоился, превысив 200 миллионов евро.

Согласно просочившейся информации, Вентспилс стал звеном хитрой схемы, благодаря которой нефть у России продолжают покупать США, ранее объявившие на нее эмбарго. Дело в том, что в Вентспилсе российскую нефть смешивают с нероссийской, а потом эту «латвийскую смесь», отношения к РФ вроде бы уже не имеющую, отправляют на терминалы компании Shell в Нидерландах или в Соединенные Штаты Америки. Сотрудники порта в Вентспилсе, впрочем, эту информацию отрицают. Представители Shell сообщили латвийскому телевидению, что с начала марта они не закупали российские продукты с целью их смешивания – ни в Латвии, ни где-либо еще.

С другой стороны, латвийский министр сообщения Талис Линкайтс заявил, что не видит в такой схеме ничего незаконного. «Все крупные международные компании смешивают нефть, и пока это, по-моему, не запрещено», – уверяет Линкайтс. А управляющий портом Вентспилса Андрис Пурмалис добавил, что топливо на танкерах смешивают не из политических соображений, дабы что-то скрыть, а чтобы улучшить качество продукта или удешевить его.

Где взять газку?

Также власти Латвии торжественно отреклись от российского газа и обязались покупать его в других странах. Однако вскоре глава госконцерна Latvijas Gaze (LG – «Латвийский газ»), экс-премьер-министр страны Айгар Калвитис заявил, что не все так просто. Сейчас LG берет газ из хранилища под Ригой и пытается решить, что делать дальше. По его словам, Латвия надеется на снижение цен на голубое топливо, но политики «создают панику на рынке, которая только повышает стоимость энергоносителей».

Еще прошлым летом LG закачал газ для потребления домохозяйствами по цене в 50 евро за мегаватт-час. Но для нужд латвийской промышленности имеющихся энергоресурсов не хватит, а закупать газ по нынешним ценам слишком дорого. «Я надеюсь на снижение цены во второй половине года. И тогда надо будет очень интенсивно наполнять хранилище, чтобы поддержать свою экономику на конкурентоспособном уровне. Если же будет введен запрет на газ из России, тогда альтернативных поставок нет, и нам сразу надо будет объявлять энергетический кризис в стране», – резюмировал Калвитис.

В LG поясняют, что Латвия не может в одиночку отказаться от российского газа – нужно, чтобы об этом одновременно объявили соседние Финляндия и Эстония, находящиеся в единой с латышами экономической зоне.

«Впереди у нас зима, сейчас летом альтернативных источников поставки нет, и нам нужно позаботиться о портфеле более чем 350 000 крупных клиентов. Поэтому Latvijas Gaze думает о том, как приобрести газ, в том числе из России, при условии, если это будет разрешено. Ведем переговоры с литовскими, эстонскими и финскими партнерами по сотрудничеству о возможной диверсификации поставок природного газа. При существующих сейчас запасах можем поддерживать рынок в существующем состоянии до июля 2022 года», – сообщили в латвийской госкомпании.

Эстония, также отказавшаяся от поставок из России, анонсировала создание в порту Палдиски терминала сжиженного природного газа (СПГ) – возможно, он начнет функционировать уже этой осенью. Данные планы вызвали живейший интерес и в Латвии. Латыши заявили, что собираются выходить из газового кризиса тремя путями: во-первых, нарастить поставки с терминала в литовской Клайпеде, во-вторых, построить свой собственный СПГ-терминал в порту Скулте, в-третьих, закупаться у эстонцев в Палдиски.

До недавнего времени большая часть (около 90%) газа поступала в Латвию из России, 10% – из Клайпеды. Такая пропорция существовала, поскольку РФ предлагала куда более низкие цены. Теперь же, по оценкам самих латышей, для реализации проекта в Скулте им понадобится не менее двух лет. Это ставит Латвию в критическую зависимость от Клайпеды и Палдиски – конечно, в том случае, если эстонцы действительно сумеют получить свой терминал уже в нынешнем году.

В итоге Рига решила пойти на попятную – впрочем, как там уверяют, лишь временно. Министр экономики Янис Витенбергс не без пафоса заявил, что страна готовится к «историческому решению» – прекратить импорт российского газа с 1 января 2023 года. «Первый шаг Латвии – договориться с Финляндией и Эстонией о том, что Латвия сможет получать дополнительный газ с терминала в Палдиски до тех пор, пока не построит собственный терминал», – пояснил Витенбергс.

«Боюсь, Латвию ждет энергетический и экономический коллапс. СПГ на всех не хватит. А цены будут в космосе. И это не говоря про объективные трудности инфраструктурного характера», – комментирует планы латышей замдиректора российского Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.

Возвращение шокирующих счетов на электричество

Также в Латвии более чем в полтора раза выросли цены на электроэнергию – на 59,7%. Такие данные приводит латвийский оператор Augstsprieguma tikls. По словам представителей оператора, электричество в латвийской торговой зоне подорожало к настоящему моменту до 167,22 евро за мегаватт-час, тогда как в марте цена составляла 104,72 евро. Кроме того, этот показатель на 284% выше, чем в марте 2021 года (48,42 евро).

При этом куда более низкие цены на электроэнергию в Финляндии объясняют в том числе тем, что скандинавская страна не только не уменьшила, а даже увеличила за последний год ее импорт из России. Кроме того, 14 марта к финской сети был подключен новый третий блок АЭС «Олкилуото». Финны сейчас успешно продают электричество другим странам.

В данной ситуации латышам остается лишь завидовать более предусмотрительным и рачительным финнам. Только на прошлой неделе цена на электроэнергию в Латвии выросла на 64% и достигла 107,38 евро за мегаватт-час (МВтч).

Аналогичные проблемы испытывают и их соседи по прибалтийскому региону. Цена также выросла в Литве, где достигла 109,33 евро за МВтч – или на 67% больше, чем неделей ранее. А в Эстонии стоимость электричества увеличилась на 63% – до 106,65 евро за МВтч. В целом же на прошлой неделе цены на прибалтийской энергетической бирже Nord Pool подскочили на 46% – до 151,22 евро за МВтч.

Потребителю в Латвии вообще очень плохо – одновременно подорожали и газ, и вода, и отопление. Люди только-только начали отходить от шока, связанного с зимними коммунальными счетами, как все началось заново. За последнее время для владельца обычной однокомнатной квартиры в многоэтажном доме счет за коммунальные услуги вырос с 130 до 230 евро.

И это еще не предел – с 1 мая цена электричества при расходе одного человека в среднем вырастет в три раза – в зависимости от вида тарифа. «Моя цена за солидарность (с Украиной – прим. ВЗГЛЯД) такова: с 1 мая мое электричество с 70 евро подорожает ровно в три раза и составит 210 евро только за электричество. Разумно? Не знаю. Справедливо? Точно нет», – сокрушается блогер из Латвии Глория Гревцова.

Дабы снизить свои траты, люди пытаются жечь меньше электричества. За последние дни в странах Прибалтики общее потребление электроэнергии снизилось на 6%. В ближайшей исторической перспективе стоит ожидать повышение спроса на лучину и традиционные керосиновые лампы.