Прибалтика дорого заплатит за антироссийские санкции

События последних дней привели к тому, что жители стран Прибалтики затягивают пояса. Налицо рост цен на энергоносители и разрыв экономических связей с Россией. В ближайшей перспективе это грозит многим местным жителям потерей рабочих мест и обнищанием. Никто даже не может предсказать объемы грядущих убытков – специалисты сходятся лишь на том, что они будут огромными.

В начале нынешней недели президент Банка Латвии Мартиньш Казакс заявил, что санкции, введенные западным сообществом против России, окажут болезненное влияние на экономику и Латвийской Республики. В частности, он предрек рост цен на энергоносители и на продукты питания – поскольку Россия и Украина являются важными производителями зерна на мировом рынке.

Приготовьтесь к последствиям

«Нет санкций, которые наносят ущерб только одной стороне. В их результате инфляция в Латвии, вероятно, будет оставаться высокой дольше, чем предполагалось изначально, а ограничения и рост цен станут тормозить экономический рост. Пока рано говорить о том, какими именно окажутся цифры», – пояснил Казакс.

В свою очередь декан факультета бизнеса, управления и экономики Латвийского университета Гундарс Берзиньш отмечает, что в российском направлении шло около 6-8% всего местного экспорта и примерно таким же был объем импорта. По его словам, теперь особо много проблем будет у компаний, которые сотрудничали с Россией и вели расчеты в рублях. Берзиньш утверждает, что из РФ Латвия получала некоторые виды металлов, стекло для стеклопакетов (которое практически все приходило из России), а также минеральные удобрения. «У компаний, которые работают в этих отраслях, возникнут проблемы», – признал Гундарс Берзиньш.

Проживающая в Риге экономический журналист Ольга Князева объясняет, что в 2021 году Россия была на 5-м месте среди экспортных партнеров Латвии. «В прошлом году Латвия экспортировала в Россию товаров на 1,2 млрд евро, а импортировала из России на 1,8 млрд евро. Латвия поставляла продовольственные товары, электрооборудование и химическую продукцию, в то время как покупала по большей части минеральные удобрения и металлопродукцию. Строители сказали, что 50% металла попадает из России.

Самое малое, что мы увидим – это дальнейший рост цен на топливо, на газ, на электричество. Также подорожают определенные продовольственные продукты, поскольку мы знаем, что Украина и Россия являются большими экспортерами зерна, а такие военные действия могут повлиять на этот экспорт и, соответственно, поднять даже мировые цены на определенные продукты», – отмечает Князева.

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В Литве вице-президент местной бизнес-конфедерации Марюс Дубниковас сообщил , что литовские предприниматели из-за экономических санкций Евросоюза, введенных в отношении России, потеряют в ближайшее время около 300 млн евро. Предприниматель подчеркнул, что это станет «вызовом для компаний», которые поставляют товары в Россию. «Но хорошая новость заключается в том, что Литва отвернулась от России уже в 2014 году, когда торговля была гораздо более интенсивной, и сумела найти рынки сбыта на Западе», – пытается подсластить пилюлю Дубниковас.

В Эстонии фермеры жалуются, что больше не могут по привычным каналам закупать минеральные удобрения, тракторы и корма для сельскохозяйственных животных. «Примерно две трети используемых у нас удобрений поставлялись из России, с Украины. Из попавших под санкции государств мы импортируем довольно много кормов для сельскохозяйственных животных, например, рапсовый жмых», – пояснил председатель правления Сельскохозяйственно-торговой палаты Эстонии Роомет Сырмус.

По его словам, в последние дни начался рост цен и на зерновых биржах. «И, похоже, надо считаться с тем, что цены на производственные факторы вырастут, цены на сырье вырастут, все это в конечном счете повлияет на наше сельское хозяйство и предприятия пищевой промышленности, а также потребителей», – считает Сырмус.

Энергетический дефицит

После введения в отношении РФ невиданных доселе в новейшей истории санкций у Латвии останется, похоже, лишь один-единственный вид российского импорта – голубое топливо, которое по существующему еще с советских времен газопроводу закачивается в Инчукалнское газохранилище (под Ригой). 2 марта на заседании комиссии Сейма по долгосрочному развитию представитель Минэкономики Эдийс Шайцанс сообщил, что у Латвии есть альтернативный вариант импорта газа через терминал в литовской Клайпеде. Однако туда сжиженный природный газ (СПГ) доставляется морем – и Латвии он обойдется куда дороже, чем российский.

«Конечно, полностью отказаться от газа в такой краткосрочной перспективе – это невозможно и неразумно. Не отказываясь от газа вообще, мы обязаны искать возможности в альтернативных видах энергетики... Европа на 30-40 процентов зависима от российского газа. Латвия – еще больше»,

– сокрушается Князева.

К слову, в Латвии закачка в Инчукалнское газохранилище началась не по сезону рано. «Это очень нехарактерно, поскольку обычно сезон начинается в мае. Но учитывая все геополитические аспекты, торговцы, возможно, оценили, что нужно вовремя готовиться к следующему зимнему сезону. Газа уже в целом в Инчукалнс больше закачивается, чем выкачивается», – заявил в эфире «Латвийского радио» руководитель оператора единой газовой системы управления и распределения Conexus Baltic Grid Улдис Барисс. Министерство экономики сообщает, что сжиженный газ может быть приобретен в США, Катаре или Норвегии.

Ольга Князева задается вопросом: что будет, если вдруг Россия просто перекроет газовый кран? «Латвия сейчас заполняет Инчукалнское газохранилище, чтобы подстраховаться от таких проблем. А там уже лето, когда потребление газа сильно падает. Вопрос в том, что будет следующей осенью и зимой, какова будет цена на газ? Мне кажется, что это очень важный вопрос. И правительство должно сейчас поставить этот вопрос в качестве главного приоритета – сделать все возможное, чтобы энергетический сектор был достаточно диверсифицирован. Солнечные панели, ветряки, атомная энергия, сжиженный газ – все это в принципе обсуждалось, обсуждалось, но так и не привело ни к чему. Сейчас зимой мы все с ума сходим от счетов на отопление. Но мы будем вспоминать эту зиму еще с ностальгией, если вдруг газ мы будем вынуждены покупать в три раза дороже, чем сейчас», – предрекает Князева.

Одновременно растут цены на автомобильное горючее. Только во вторник цены выросли на пять евроцентов, достигнув нового рекордного уровня. Бензин с октановым числом 95 подорожал до 1,749 евро за литр, а дизельное топливо – до 1,589 евро. Стоимость бензина с октановым числом 98 увеличилась до 1,799 евро за литр (223 рубля по текущему курсу). «Интересно, какая цена за литр бензина должна быть, чтобы люди перестали пользоваться автомобилями? Три евро? Пять евро? 10 евро? А коммуналку по 1000 евро каждый сможет оплатить? Звучит жутко непатриотично (в тот момент, когда все с флагами бегают и живут лишь эмоциями), но может стоило бы подумать о том, чтобы снизить акцизы и ввести универсальные компенсации? А еще не отказываться ради идеи от дешевой энергии – пока не можем обеспечить другую по тем же ценам. Боюсь только, что спишут всё на трудность момента и признают все лишения неизбежными», – отмечает эстонский журналист Родион Денисов.

«Железную дорогу надо разобрать вовсе»

Все очень плохо и с транзитом. Если взять показатели «Латвийской железной дороги», то 61,2% перевозимых ею грузов составляли российские и 27% – белорусские. Сейчас, по словам экспертов, объем грузопотока, переправляемого с помощью ЛЖД, может рухнуть на 90%. На «Латвийской железной дороге» даже сейчас, после увольнений всех предыдущих лет, работают около семи тысяч человек. Их рабочие места оказались под угрозой.

При этом местные власти не только не пытаются смягчить масштабы надвигающейся катастрофы, но, напротив, работают над увеличением ее масштабов. В частности, Латвия вместе с другими странами Европейского союза рассматривает возможность ограничения территориальных вод стран ЕС для российского судоходства. Однако еще до введения новых санкций латвийский министр транспорта Талис Линкайтс призвал представителей портов и предпринимателей «критически оценить», с какими компаниями осуществляется сотрудничество, и «четко заявить, что суда, связанные с Россией, в латвийских портах не желательны».

Точно так же поступили и в соседней Литве. Не успел еще литовский порт в Клайпеде оправиться от потери транзита белорусских удобрений, как Вильнюс запретил заходить туда и российским судам. В пояснительном письме, отправленном правительством Литвы руководству порта и связанным с ним организациям, говорится, что их настоятельно призывают «ответственно оценивать возможные риски» и расторгнуть все связи с пользующимися портом российскими операторами судоходного бизнеса и экспедиторами. «С учетом агрессии Владимира Путина и войны на Украине мы призываем выразить четкую позицию о том, что эти суда НЕ ЖДУТ в Клайпедском порту», – подчеркивается в послании.

В Латвии наделало шума предложение инвестиционного банкира Гиртса Рунгайниса. Он посоветовал и вовсе разобрать железнодорожные пути, ведущие из Латвии в Россию.

Напомнив, что до 90% грузов, которые перевозила «Латвийская железная дорога», были российскими, он добавил: «Понятно, что все грузы, что приходят из России, должны сойти к нулю». По мнению Рунгайниса, в ситуации, когда «поведение России ушло далеко за рамки, что мы считали возможным», Латвии следует пойти на экстраординарные шаги. «В этой ситуации железную дорогу нужно сносить. И чем быстрее, тем лучше», – считает банкир.

Сумятица и неразбериха наблюдаются и в финансовой сфере. «Сейчас надо быть внимательным тем латвийским предприятиям, у которых есть какие-то торговые связи с Россией и Белоруссией. Список попавших под запрет отраслей расписан на 140 страницах, со всеми пояснениями и исключениями. Простой пример. Латвийское предприятие шьет носки в Латвии и отправляет на экспорт в Россию. Кажется, что вполне себе мирное направление. Но теоретически эти носки могут использоваться для нужд армии в России. Где узнать, можете ли вы и дальше вести торговлю? В Ассоциации коммерческих банков сказали, что это надо узнать САМИМ. Вы можете задать этот вопрос своему банку, но там сейчас нет ресурсов для таких консультаций. Могут ответить, могут и нет. Но перевод денег остановят», – предупреждает Ольга Князева.

Торговые сети, действующие на территории Прибалтики, спешно избавляются от продуктов российского и белорусского производства, изымая их из продажи. При этом, как отмечают местные жители, из продажи стремительно пропадает соль, рыба, пищевая сода. В прошлом году та же Латвия вошла в число главных покупателей российского зерна, заменить которое будет очень трудно.

Впрочем, местные эксперты стараются успокоить население. «Тяжело будет с металлом, с химическими продуктами, которые используются в сельском хозяйстве. С другими товарами, находящимися в магазинах, таких проблем не будет – их объем не такой существенный. Многие торговые сети уже в первый день заявили, что не станут продавать российские товары. Поэтому тут тяжело будет только в нескольких отраслях. Нам надо будет просто понять, как эти же вещи получать из других стран, несмотря на то, что цены на них будут выше», – подчеркивает председатель Латвийской торгово-промышленной палаты Янис Эндзиньш.