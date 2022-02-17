Белоруссия решила перенаправить перевалку своих грузов из Клайпеды в другие порты

Сатановский посоветовал не реагировать на глупость «шестерок из Госдепа»

«Представитель Госдепа Нед Прайс – выходец из ЦРУ. Какая разница, что он врет, зачем и почему?» – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Сатановский. Ранее Прайс заявил, что США никогда не называли точную дату «вторжения» России на Украину и открестился от прогнозов по данному вопросу.

«Я перестал реагировать на заявления Госдепа, Белого дома, НАТО за их абсолютную бессмысленность. Поэтому оценивать слова того же Блинкена или каких-то шестерок из Госдепа – себя не уважать», – считает политолог Евгений Сатановский.

По его мнению, заявления американского истеблишмента направлены на местный электорат. «Ему, электорату, пытаются доказать, что администрация Байдена – не дебилы разной степени ветхости, а крутые парни. Но у нас-то население страны вроде бы не избиратели Байдена», – отметил собеседник.

«Давайте проведем аналогию с повестью Алексея Толстого про Буратино. Должен ли Буратино реагировать на каждую хрень, которую скажет ему крыса Шушара? Нет, ведь он знает, что перед ним враг, и ничего хорошего ждать не надо. Его должно волновать, съест его крыса или нет, но зачем обращать внимание на ее слова? Пускай там у себя за печкой шуршит, злая, противная», – рассказал Сатановский.

«Так вот Прайс – не очень большая крыса. Виктория Нуланд – побольше. А бывший посол США в России, директор ЦРУ Уильям Бернс – еще крупнее. Но, на мой взгляд, когда у вас в подполье заводится крыса, нужно либо брать дробовик, либо ставить крысоловку. Сегодняшний уровень наших отношений со Штатами дошел до состояния, когда с ними бесполезно разговаривать. Или они начинают вас бояться и стараться не раздражать, или вам конец», – подчеркнул он.

«В Америке к власти пришли какие-то политические бомжи. Они должны реагировать на нас инстинктивно, обходить десятой дорогой, – считает Сатановский. – Дискуссии могли иметь смысл, когда, скажем, Генри Киссинджер был госсекретарем. К нему действительно надо было прислушиваться. Или Джеймс Бейкер, которого я еще помню, тоже был профессионалом».

Ранее официальный представитель Госдепа США Нед Прайс заявил, что власти страны никогда не называли «с какого-то подиума» точный день «вторжения» России на Украину. «В течение какого-то времени вы слышите, как мы пытаемся донести, что Россия создала возможности для атаки в любое время», – пояснил чиновник и добавил, что несостоявшееся «вторжение» не означает, что у Вашингтона была неверная информация.

Однако в прошлую пятницу помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан говорил, что Россия якобы может начать «вторжение» на Украину во время Олимпийских игр в Пекине. В тот же день, как сообщало американское издание Politico, президент США Джо Байден заявил союзникам, что Россия якобы может совершить «нападение» на Украину 16 февраля. Британские таблоиды назначили время «вторжения» на 03.00 среды по местному времени. Позже западным СМИ пришлось объяснять читателям, почему «вторжение» не состоялось.

Напомним также, 14 января официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявляла, что «вторжение» может начаться в январе – феврале. Посольство России в Вашингтоне назвало заявления Белого дома о сроках «вторжения» на Украину вбросом и информационным давлением. В начале февраля в администрации США прекратили называть «вторжение» на Украину «неминуемым», чтобы не подавать неправильный сигнал.

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