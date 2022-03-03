Минеральную воду «Боржоми» признали российской и удалили из магазинов в Эстонии

Популярная в Эстонии грузинская минеральная вода «Боржоми» признана российской и удаляется с прилавков магазинов республики, сообщает в четверг портал Delfi со ссылкой на представителей местных торговых сетей.

По словам руководителя отдела маркетинга и связей с общественностью торговой сети Maxima Eesti Тийны Шапель, производство популярной в Эстонии грузинской минеральной воды «Боржоми» принадлежит российской компании «Альфа-Групп», которая, по ее словам, попала под европейские санкции в связи с событиями на Украине.

«Поэтому Maxima уже с понедельника решила убрать из всех своих 83 магазинов воду Borjomi. Последние магазины, убравшие со своих полок Borjomi, сделали это во вторник вечером», – цитирует Шапель Delfi, передает РИА «Новости».

Такое же решение намерены принять в крупной торговой сети Rimi. По словам представителя компании Катрин Батс, «с предприятием, к которому будут применены санкции, мы сотрудничать не будем и закупки Borjomi уже приостановлены».

Руководитель по связям с общественностью торговой сети Selver Риво Вески рассказал, что компания закупала Borjomi напрямую из Грузии, но узнав, что материнской компанией является «Альфа-Групп», приняла решение изъять данный товар с полок магазинов.

«Это займет некоторое время, потому что мы только что заказали большую партию. Мы уже начали изымать воду с полок. Скоро данный товар на полках наших магазинов будет уже не найти. Новых заказов сделано, естественно, не будет», – заявил Вески.

IDS Borjomi Georgia входит в состав IDS Borjomi International, которая принадлежит российскому консорциуму «Альфа-Групп».

В минувшее воскресенье глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщил, что главы МИД стран ЕС утвердили новый пакет санкций против РФ, в числе которых закрытие воздушного пространства ЕС, отключение ряда российских банков от SWIFT и блокировка активов ЦБ. Он также объявил о намерении Евросоюза расширить санкции против бизнесменов и представителей элиты России в связи с военной операцией на Украине.

Глава МИД Сергей Лавров заявил, что санкции являются своего рода налогом на независимость.

Газета ВЗГЛЯД писала, что жесткая санкционная война Запада с Россией может привести к не менее жесткому экономическому ответу. Москвы.

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