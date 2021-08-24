Противостояние с Россией и Белоруссией убивает железную дорогу Латвии

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24 августа, вторник  |  Последнее обновление — 18:46  |  vz.ru
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В России снимаются ограничения на продажу вина через интернет – правда, с некоторыми оговорками. Новые правила не означают, что каждый желающий сможет заказать любой алкоголь через любой интернет-ресурс. Как будет выглядеть новая процедура и для кого она в первую очередь окажется полезной и прибыльной? Подробности...
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Прощальный визит Меркель в Россию оказался смазанным

Диалог Путина и Меркель всегда был нацелен на результат и поиск компромисса Михаил Метцель/ТАСС
Ангела Меркель провела последние переговоры с Владимиром Путиным в качестве канцлера ФРГ. Помимо ситуации на Украине и в Афганистане, лидеры говорили о «Северном потоке – 2» и блогере Навальном. В экспертной среде считают, что Меркель упустила хорошую возможность сосредоточиться на позитивных аспектах двустороннего сотрудничества и прийти к компромиссу по украинской проблематике.  Подробности...
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Как обычный полковник смог предвидеть страшные поражения Красной армии

Первые месяцы войны были отмечены тяжелыми поражениями Репродукция Фотохроники ТАСС
Август 1941 года стал периодом едва ли не самых тяжелых поражений Красной армии в Великой Отечественной. В то время, когда командармы терялись в догадках о причинах катастрофического развития событий на фронте, обычный полковник Красной армии подал рапорт Буденному. И рапорт этот, как выяснилось, стал во многом пророческим. Что же в нем говорилось? Подробности...
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Запад разочаровал Зеленского позицией по Крыму

Зеленский обвинил лидеров Европы в боязни России president.gov.ua
Владимир Зеленский обвинил западных лидеров в трусости и страхе перед Россией. Поводом для этого стало нежелание президентов и премьеров крупнейших держав приехать в Киев на «Крымскую платформу», прислав вместо себя чиновников второго эшелона. Почему лидеры Запада проигнорировали приглашение Зеленского, несмотря на то что их отношение к России сложно назвать позитивным?  Подробности...
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Почему массовые побеги заключенных становятся тенденцией

Сбежать из изолятора без помощи извне практически невозможно Антон Денисов/РИА Новости
В Бурятии в субботу по горячим следам задержали семерых преступников, сбежавших из психоневрологического диспансера. Побегу предшествовал бунт в одном из отделений лечебницы. Это второй подобный случай за месяц. В начале августа пятеро преступников сбежали из истринского изолятора, причем один из беглецов – киллер Александр Мавриди – не пойман. Почему в России стали возможны массовые побеги, которые представляют серьезную угрозу? Подробности...
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«Большая глина» на Болотной не потрясает душу

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
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Каким будет решение украинского вопроса

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    Противостояние с Россией и Белоруссией убивает железную дорогу Латвии

    Железные дороги Латвии все более пустеют    24 августа 2021, 18:15
    Фото: ldz.lv
    Текст: Валентин Жуков

    Сотни работников планирует сократить государственное акционерное общество «Латвийская железная дорога» (ЛЖД) - и это уже вторая за последнее время крупная волна увольнений. Так Латвия вслед за другими республиками Прибалтики расплачивается за испорченные отношения с Россией и Белоруссией. И за то, что отказывается считать себя мостом между Западом и Востоком.

    Представитель латвийского Государственного агентства занятости (ГАЗ) Инта Чодере сообщила, что сначала ее учреждение получило заявление ЛЖД об увольнении 200 работников предприятия – в основном из административного и вспомогательного персонала. А затем планируется второй этап сокращений, когда работы лишатся еще 500 человек – теперь уже из числа производственных работников.

    Работникам велели на выход

    В последнее время предприятие переживает тяжелый кризис, связанный с радикальным падением российского транзита – в связи с чем в начале прошлого года было вынуждено перейти к увольнениям сотрудников. В прошлом году под сокращения попали 1500 работников. Таким образом, после очередной серии увольнений в компании останется работать лишь 3858 человек. Кроме того, «Латвийская железная дорога» распродает свои активы – недвижимость, вагоны, локомотивы и даже рельсы.

    Руководство «Латвийской железной дороги» пытается делать хорошую мину при плохой игре. Руководитель департамента корпоративных коммуникаций предприятия Иева Карклиня сообщила, что «в последние полтора года, реагируя на ситуацию в сфере грузовых перевозок и формируя основу для эффективной и конкурентоспособной деятельности, ЛЖД активно пересматривает все имеющиеся на предприятии функции и процессы, а также другие аспекты, влияющие на его деятельность». Дескать, «в ходе оценки и оптимизации административных и вспомогательных функций предприятия, а также его технологических процессов» и принято было решение до конца года сократить численность работников примерно на 700 человек.

    В свою очередь, председатель правления предприятия Марис Клейнбергс отметил: «"Латвийская железная дорога" уже продолжительное время находится на пути значительной трансформации. Этот процесс позволяет усовершенствовать процессы и технологии, менять которые не намечалось даже десятилетиями – но также, бесспорно, заставляет принимать болезненные решения. Однако... в основе всех перемен лежат всеобъемлющий анализ и продуманные решения».

    Эта бодрая риторика мало кого ввела в заблуждение – не секрет, что предприятие переживает очень тяжелые времена, связанные с катастрофическим падением транзита через Латвию.

    Недавно министр сообщения страны Талис Линкайтс сделал знаменательные признания. По его словам, поток идущих по железной дороге и через порты грузов в этом году продолжает снижаться даже на фоне очень плохого 2020-го. «В начале этого года мы прогнозировали, что транзит грузов через Латвию сохранится примерно в том же объеме, как и в прошлом году, когда он упал из-за угля и нефтепродуктов, которые ушли в российские порты. Но мы видим, что последние месяцы и все те события, которые произошли в Беларуси, оставляют свой след. Транзитные грузы из Беларуси могут ещё сократиться», – сказал Талис Линкайтс. Он, однако, не упомянул, что власти Латвии сами сделали все возможное, чтобы обострить отношения с Минском – что и побуждает белорусов выводить транзит из этого прибалтийского государства.

    Безрадостная панорама

    По статистике Министерства сообщения, в январе-мае 2021-го латвийские порты перевалили 17,5 млн тонн (минус 9,9% по сравнению с прошлым годом), железная дорога обслужила 9 миллионов тонн (минус 9,6%). Особенно чувствительным стало решение России перестать перевозить через Латвию уголь и использовать для этого собственные порты.

    «Конечно, падение грузопотока – это убытки конкретных терминалов. На терминалах работают люди, которые получают зарплату. Терминалам постепенно придется перестраиваться на другие виды грузов, в том числе на местные грузы, которые тоже идут очень хорошо через латвийские порты. Я знаю такие терминалы и в Риге, и в Вентспилсе - некоторые хорошо сумели переориентироваться. Но, конечно, часть рабочей силы уйдет в другие отрасли», – так Линкайтс по мере сил пытается представить картину не в столь печальном свете.

    Тут следует упомянуть, что по данным Центрального статистического управления Латвии, в 2020-м в течение года в отрасли «Транспорт и хранение» насчитывалась 71 тысяча рабочих мест. Из них 24,7 тысяч числились во «Вспомогательных работах в транспорте и хранении», к которой относится в том числе и деятельность по обработке грузов. Для государства, численность населения которого не дотягивает и до 1,9 млн, это большое количество. Сейчас все эти люди трепещут за свое будущее и ждут от своего правительства шагов по спасению ситуации. Однако, увы, конкретики от Линкайтса нет – одни лишь туманные намеки и обещания.

    Министр рассказал, что некоторое время назад в стране возобновили деятельность государственного Совета по портам, транзиту и логистике – дабы проанализировать, не надо ли устранить какие-то бюрократические преграды на пути грузов, как улучшить совместную работу портов и железной дороги и др. «Есть определенный план действий», – заверил Талис Линкайтс. Также он отметил, что повысить привлекательность железной дороги пытаются и с помощью расценок, давая более выгодные условия определенным категориям грузов, и вводя новые виды перевозок. «Но, конечно, прежний объем угля заменить чем-то другим невозможно. Соответственно, надо больше смотреть на добавленную стоимость тех грузов, которые идут через Латвию», – предложил министр сообщения.

    Действительно, ранее «Латвийская железная дорога» разработала новую бизнес-модель, предусматривающую расширение спектра услуг. Возможно, ЛЖД начнет предлагать морские и автотранспортные экспедиции, услуги терминалов и складов.

    Заодно правительство Латвии пытается представить населению какую-то причину падения грузооборота, выводящую правительство из-под огня критики. Например, исчезновение угольного транзита объясняют «политикой Евросоюза, предусматривающей переход на альтернативные ресурсы» – хотя Россия уже много лет целенаправленно выводит грузопоток из Прибалтики в свои порты в Ленинградской области.

    Показная озабоченность

    В прошлом году правительство решило вложить в основной капитал «Латвийской железной дороги» 32,4 млн. евро. Это понадобилось для того, что «поддержать падающие штаны» предприятию, ранее стабильно приносившему государству прибыль. Например, в 2013-м, последнем относительно спокойном году перед началом «холодной войны 2.0» между Россией и НАТО, ЛЖД принесла Латвии чистой прибыли в размере 80 млн. евро. В ту пору основную часть грузопотока по латвийской железной дороге формировали партнеры из России – 70,4% всех перевозок. Когда российский «ручей» начал иссыхать, латвийские транзитчики обратили свои взоры в сторону Белоруссии. Но и здесь их поджидало горькое разочарование.

    Как известно, Латвия активно поддерживает усиление санкционного давления на Белоруссию – и результат не замедлил сказаться. «Латвийская транзитная отрасль с с опасениями следит за санкциями против Белоруссии, которые еще сильнее уменьшают грузопоток через наши порты», – поделился с агентством LETA исполнительный директор «Балтийской ассоциации - транзит и логистика» Ивар Ландманис. По его словам, процедура, введенная в отношении белорусских компаний, предусматривает, что отныне латвийским фирмам разрешается работать только в рамках существующих договоров, но нельзя заключать новые. «Например, нефтепродукты – у нескольких латвийских терминалов другой альтернативы нет. Мы знаем, что Россия уже несколько лет назад сократила потоки в Латвию, а теперь и белорусские нефтепродукты попали под санкции, и всё», – пожаловался Ландманис.

    По его словам, прахом пошла все работа, проведенная представителями портово-транзитной отрасли Латвии. «Раньше мы ездили, пытались укрепить отношения, но сейчас все это поставлено на паузу. Нет поддержки и в том, как мы могли бы изменить это направление», – сетует Ландманис.

    Негативное воздействие антибелорусских санкций признает и Талис Линкайтс. «Те санкции, которые сейчас наложены на предприятия Беларуси, скажутся в конце года на товарообороте и, соответственно, на объеме железнодорожных грузов. И это тоже обусловливает сокращение на железной дороге в белорусском направлении. Тем не менее грузы останутся – это материалы деревообработки, контейнерные грузы», – успокаивает министр.

    Он не исключает, что Латвии удастся нажиться на конфликте Китая и Литвы, открывшей у себя диппредставительство Тайваня. После этого Китай тут же приостановил поток контейнерных грузов с своими товарами, шедший из Минска в Клайпеду. «Я слышал, что есть интерес переместить контейнерные грузы из Литвы в Латвию – и через латвийские порты направлять грузы из Минска в сторону Скандинавии. Посмотрим, как это пойдет, это пока что первые месяцы таких новых веяний», – отметил Линкайтс.

    Недавно была обнародована более свежая статистика – за первые семь месяцев этого года в латвийских портах было обработано 23,327 миллиона тонн грузов. Что на 10,6% меньше, чем за соответствующий период 2020 года. С другой стороны, происходящее вполне вписывается в планы латвийских властей. В начале прошлого года президент страны Эгил Левитс, встречаясь с представителями Германо-балтийской торговой камеры заявил им, что представление о Латвии как «мосте» между Западом и Востоком более не является актуальным. По мнению Левитса, такая функция «на сегодня больше не нужна».

    Глава государства подчеркивает: «Никакого моста. Мы – Запад. На мосту или под мостом пускай сидят другие. Мы – часть Запада». Сверху в Латвии усиленно внедряется представление, что чем меньше каких-либо связей с Россией, тем лучше. Поэтому, конечно, постепенное умирание латвийской железной дороги, всегда являвшейся тем самым «мостом», всерьез руководство страны тревожить не может.


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