Зеленский лезет в Евросоюз под предлогом войны

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1 марта, вторник  |  Последнее обновление — 18:24  |  vz.ru
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Как Россия противостоит экономическому удару Запада

Центробанк держит санкционный удар Мария Девахина/РИА Новости
Запад начинает применять против России самые жесткие санкции. Среди них – отключение российских банков от SWIFT и заморозка рекордных российских резервов. Однако экспорт сырья из России это не остановит, а дотянуться до всех накопленных средств Западу не удастся. Центробанк достал из своего арсенала все, что возможно, для смягчения удара по российской экономике и рублю. Подробности...
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Кто в мире воздержался от нападок на Россию

Болсонару совсем недавно подтвердил интерес Бразилии в партнерстве с Россией Михаил Метцель/РИА Новости
Вопреки стремлению западных держав, антироссийские санкции «за Украину» не станут глобальными. Против выступили Китай, Иран, и – что менее ожидаемо – бразильский президент Жаир Болсонару, недавний верный ученик Дональда Трампа. К слову, и сам Трамп воздал должное действиям Москвы. В Европе строптивость проявили Сербия и Венгрия. Чем можно объяснить их позицию? Подробности...
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Как патриарх стал лидером русского сопротивления иностранцам

Патриарх Гермоген и польские захватчики Павел Чистяков
410 лет назад, 27 февраля 1612 года, покинул этот мир православный патриарх Гермоген. Отечество лежало под пятой оккупантов, государство рассыпалось, а светская власть изменила народу – и тогда именно патриарх стал духовным лидером сопротивления. Как он вдохновил русских людей выкинуть оккупантов из нашей страны? Подробности...
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Ракетные удары по Харькову и Киеву нанесла Украина

Результаты обстрела силами ВСУ центра Харькова кадр из видео
Западные и украинские СМИ раскручивают очередной фейк о якобы ударе российских Вооруженных сил по центру Харькова, публикуя кадры разрушений. Ранее Москва уже опровергала схожий миф о «прилете российской ракеты» в один из жилых домов Киева. Однако количество однотипных фейков растет. Возможно ли случайное попадание высокоточным оружием по жилым районам и кто фабрикует ложь о «военных преступлениях» ВС РФ на Украине?  Подробности...
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Почему мигранты перестали бояться полиции

Камеры запечатлели драку полицейских с мигрантами в метро с разных ракурсов кадр из видео
В России участились случаи нападения мигрантов на полицейских. Один из самых резонансных случаев произошел в московском метро – камера запечатлела, как приезжий с разбега бьет правоохранителя ногой в голову. Уже появились предложения ужесточить наказание за нападение на полицейских – это якобы должно предотвратить такие происшествия. Но эксперты считают, что правоохранители сами упускают ситуацию из-под контроля. Подробности...
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Пять мифов о военной операции на Украине

Никита Коваленко
Никита Коваленко, политический обозреватель
Удары наносятся исключительно по военным объектам, боестолкновения происходят исключительно с вооруженными силами и боевыми формированиями националистов. С мирными людьми никто воевать не собирается. Подробности...
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Султан Эрдоган поцивилизованнее литовцев с ирландцами будет

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
Если кабатчик в гневе бьет прежде купленные им бутылки с русской водкой, такой его гражданственный поступок допустим, ибо вредит только его кошельку. Но ведь народный гнев этим может не ограничиваться. Подробности...
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Новая демократия – это расизм

Роман Лункин
Роман Лункин, исследователь религии, социолог, политолог
Мерилом цивилизованности стал не цвет кожи и генетическое происхождение, а соответствие американизированному эталону нового либерализма с цензурой политкорректности и презрением к «отсталым» народам. Подробности...
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Грузия предала Украину

Олимпийские принципы мертвы

В Париже услышали Путина

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Россия начала демилитаризацию Украины

В четверг рано утром президент Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по демилитаризации Украины. Сразу после этого начали появляться сообщения о проведении массированных ракетно-артиллерийских ударов по всем объектам ключевой военной инфраструктуры страны. В Минобороны сообщили, что мирному населению ничего не угрожает. По мнению экспертов, конечной целью России станет смена правящего режима на Украине
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В понедельник вечером Владимир Путин выступил с телеобращением к россиянам. Глава государства заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер – и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. В самих республиках эту новость восприняли с радостью и ликованием
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В Москве прошла церемония чествования олимпийцев

Для российских спортсменов, вернувшиеся из Пекина в Москву, на «ВТБ Арене» состоялась праздничная церемония. Для олимпийцев прозвучал гимн России, а олимпийские чемпионы Александр Большунов и Анна Щербакова подняли флаг страны. Столичный стадион был заполнен до отказа болельщиками, которые приехали поддержать героев Олимпиады
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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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    Зеленский лезет в Евросоюз под предлогом войны

    «Докажите, что вы вместе с нами. Докажите, что вы нас не отпускаете. Докажите, что вы настоящие европейцы», – призвал Зеленский Европарламент
    		   1 марта 2022, 17:30
    Фото: AP Photo/Riccardo Pareggiani/ТАСС
    Текст: Дмитрий Бавырин

    Президент Украины подписал заявку на вступление своей страны в Евросоюз и обратился с речью к Европарламенту по видеосвязи. «С нами ЕС будет крепче, без ЕС Украина будет одинокой», – заявил Владимир Зеленский, рассчитывающий на особый, ускоренный порядок присоединения к «единой Европе». Оправдает ли Европа его надежды?

    Первый раунд переговоров между российской и украинской делегациями о прекращении боевых действий продлился пять часов и закончился без конкретики – стороны обменялись мнениями и «сделали наметки» на второй раунд, после чего разъехались в столицы для консультаций. Единственным значимым изменением политического пейзажа оказалось требование президента Украины Владимира Зеленского, оглашенное сразу после переговоров: принять Киев в Евросоюз по «чрезвычайной процедуре» в связи с чрезвычайными обстоятельствами.

    Тут же была составлена официальная заявка на вступление в ЕС на имя руководителей его структур – Еврокомиссии, Совета ЕС, Европарламента. В Брюсселе заявку приняли и пообещали рассмотреть в ближайшее время – дали надежду.

    Про президента Украины и его команду нужно понимать, что они сильны в креативе. Нынешнее окружение Зеленского – это зачастую те же самые люди, которые писали для него сценарии и скетчи, на чем сделали прибыльный бизнес. С фантазией у них все в порядке.

    Вступление в ЕС по «чрезвычайной процедуре» (которой с юридической точки зрения попросту не существует) – плод такой фантазии, «креативного штурма» в окружении первого лица.

    Замысел прозрачен – сохранить Зеленского как электорально приемлемого политика в условиях, когда он довел страну до войны и полного разрушения экономики. Вступление в ЕС – это меркантильная, но эмоционально заряженная мечта украинского народа, некогда ставшая идеологической основой Евромайдана, переросшего в госпереворот.

    На ваш взгляд

     
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    Обсуждение:  185 комментариев
    Люди на Украине верят, что Брюссель обеспечит им достаток и высокое качество госуправления. На собственных политиков в этом смысле надежд давно уже нет, их задача в глазах украинцев – привести страну в ЕС хоть тушкой, хоть чучелом, «отдав страну в руки профессионалов».

    Нет смысла спорить с тем, насколько такое представление о молочных реках, кисельных берегах и падающих в рот вишнях соответствует реалистичной картине мира. Важнее, что в последние годы в мечте официально присоединиться к европейской семье на Украине не то чтобы разочаровались (ничуть не разочаровались; евроинтеграцию поддерживает подавляющее большинство населения), но стали относить ее к категории несбыточных: ключевые функционеры и политики ЕС раз от разу давали понять, что вопрос расширения на Украину сейчас не стоит и в обозримой перспективе не встанет – страна к этому явным образом не готова.

    Теперь – готова еще меньше, но команда Зеленского считает, что в обстоятельствах военной операции РФ европейцы могли бы гарантировать Киеву скорое членство в ЕС просто из солидарности. «Докажите, что вы вместе с нами. Докажите, что вы нас не отпускаете. Докажите, что вы настоящие европейцы», – призвал президент Украины депутатов Европарламента.

    Даже если в конечном итоге все останется как есть, и Киев, получив «гарантии», не приблизится к «единой Европе» ни на миллиметр, запала от обещания европейцев хватит на торжество в информационном пространстве, которое можно конвертировать в поддержку президента: мол, он допустил войну, но зато почти привел Украину в Евросоюз.

    Проводят ли европолитики грань между «солидарностью с Украиной» и участием в предвыборной кампании Зеленского, узнаем скоро. Но комментарии обозревателей в ведущих СМИ ЕС и США переполнены скепсисом – Зеленский хочет гораздо больше, чем Европа готова предложить Киеву.

    Достаточно существенная группа поддержки у него есть. Еще до начала военной операции ВС РФ, но уже после признания Россией независимости ДНР и ЛНР, президенты Польши и Литвы подписали с Зеленским совместное заявление, поддержав ускоренную евроинтеграцию Киева.

    К настоящему моменту о такой же поддержке заявили также президенты Болгарии, Латвии, Словакии, Словении, Чехии и Эстонии. То есть лидеры почти всех стран Восточной Европы, кроме Венгрии, находящейся в конфликте с Брюсселем, и Румынии, которая может высказаться позднее и, скорее всего, потребует «чрезвычайной процедуры» еще и для Молдавии.

    А вот Западная Европа пока отмалчивается – и легко понять, почему: принятие Украины в ЕС очевидным образом противоречит ее интересам.

    Во-первых, это означает посадить себе на шею разрушенную, нищую, глубоко проблемную страну с 40-миллионным населением. Нахождение в ЕС подразумевает выравнивающие дотации, то есть странам Евросоюза придется годами скидываться на перевоссоздание украинской государственности в непонятных пока границах.

    Во-вторых, принятие в Евросоюз столь большого государства приведет к тому, что американцы окажутся близки к «блокирующему пакету» в рамках всей организации. Ряд стран ЕС в своей внешней политике ориентируются в первую очередь на США – это Польша, Румыния, республики Прибалтики и некоторые другие. Очевидно, что Украина встанет в этот ряд. Столь же очевидно, что интересы США часто будут расходиться с интересами Западной Европы – в том числе и по вопросу конфликта с Россией.   

    Поэтому, скорее всего, Киеву будет указано, что принятие в Евросоюз процесс формализованный – необходимо соответствовать довольно строгим «копенгагенским критериям» в области демократии, экономики, верховенства закона и прав меньшинств.

    На некоторые несоответствия при принятии решения могут закрыть глаза – уже закрывали.

    Где Украина – и где права меньшинств? Но наличие уникальной категории «неграждан» не помешало Латвии и Эстонии стать членами ЕС.

    Но сейчас для Парижа, Берлина, Рима и прочих важнее соображения другого характера – внутриполитического. Зеленский предлагает Европе поучаствовать в своей предвыборной кампании, но у Европы свои предвыборные кампании имеются. Если судить по западноевропейским СМИ, там действительно сочувствуют Украине, но по-прежнему сосредоточены на социальных проблемах. Континент еще не пришел в себя после «коронакризиса» и избиратели вряд ли оценят идею «затянуть пояса» не только из-за «войны санкций» с Россией, но и из-за того, что огромную Украину предстоит вытянуть на уровень хотя бы Румынии. 

    Ближайшие выборы из «важных» стран намечены во Франции и состоятся в апреле: президент Эммануэль Макрон рассчитывает переизбраться на новый срок, и поддержка хронически коррумпированной Украины нескончаемым потоком евро может этому помешать – у его конкурентов другие взгляды на текущий конфликт. Но еще до конфликта Макрон стал тем, кто притормозил евроинтеграцию Албании и Северной Македонии, поскольку расширение ЕС за счет бедных стран не находит понимания среди французов.

    Что же касается России, в Кремле дали понять, что евроинтеграция Киева – ускоренная или любая другая – нас никак не волнует. «ЕС – это не военно-политический блок, поэтому тема не лежит в русле вопросов стратегической безопасности», – заявил по этому поводу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    Если Европа вдруг согласится взять бездонную дыру под названием Украина к себе на баланс, пусть берет. Вопрос в том, что к тому моменту останется от Украины. Многое в этом смысле зависит от Владимира Зеленского и выполнения им тех условий, которые выдвинула Россия
     
     
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