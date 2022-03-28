«Свобода» от российского газа влетит прибалтам в копеечку

Страны Прибалтики заявили, что не станут рассчитываться за российский газ в рублях – более того, готовы полностью от него отказаться. Все это ставит их перед лицом не очень приятных вариантов. Газ, поступающий не от России, а из других источников, обойдется им гораздо дороже – да и не факт, что его будет хватать.

На днях президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что его государство в большей степени, чем другие государства ЕС, готово отказаться от российских энергоносителей. «Это создало бы некоторые проблемы. Но эти проблемы не были бы критическими», – бодро уверяет Науседа.

А 23 марта предприятие Ignitis (литовская госкомпания электроэнергетического сектора, занимающаяся производством электроэнергии, ее распределением и представлением энергетических услуг), сообщило, что больше не будет закупаться у Газпрома. Менеджер Ignitis grupe по связям с общественностью Артурас Кетлерюс пояснил, что в последние дни они и так у этой российской компании ничего не приобретали. Как уверил Кетлерюс, голубое топливо, купленное в прошлом году у Газпрома, составило менее трети всего закупочного портфеля Ignitis. Продукцию Газпрома приобретал, в частности, большой литовский завод азотных удобрений Achema и некоторые более мелкие клиенты.

Шокирующие тарифы

К слову сказать, Газпром – не единственный поставщик газа из России, снабжающий Литовскую Республику. До сих пор Клайпеду постоянно посещали суда, доставлявшие сжиженный природный газ из российского Высоцка, где находится завод компании «Новатэк». Однако на днях литовские власти показательно отказались и от этих поставок.

О том, чем все это обернется для потребителя – и без того шокированного небывало высокими счетами за минувшую зиму! – сообщил председатель литовской Государственной службы регулирования энергетики (ГСРЭ) Ренатас Поцюс. По его словам, с июня 2022 года электроэнергия в Литве может подорожать примерно на 50%. Газ для тех, кто его использует для приготовления пищи, подорожает на 100%, а для отопления – на 200%.

Он сообщил, что в апреле литовские эксперты будут выяснять: способна ли компания Ignitis продолжать компенсацию разницы цен – ставшую возможной благодаря принятым Сеймом в прошлом году поправкам, позволяющим распределить подорожание электричества для потребителей на пять лет. Если рост цен распределят, как и предполагалось изначально, в промежутке на пять лет, то Ignitis не получит доходов на сумму около 253 млн евро. Если же к этому прибавить убытки компании в размере 128 млн евро за 2018-2021 годы, то в целом они составят 380 млн евро.

Держись, потребитель!

В похожей ситуации находится и Латвия. Председатель правления госпредприятия Latvijas gaze («Латвийский газ») Айгар Калвитис также указал, что не видит возможности, чтобы впредь компания расплачивалась за природный газ из России в рублях. Он пояснил, что «действующие условия договора предусматривают расчеты в евро – и неясно, как вообще могут осуществляться расчеты в другой валюте».

Президент Латвии Эгил Левитс пошел еще дальше – он заявил в интервью агентству Bloomberg, что эта страна намерена прекратить импорт российских нефти и газа. «Есть, конечно, определенные издержки... Но нам надо заплатить за нашу свободу, за нашу независимость. Мы это сделаем», – пообещал глава латвийского государства.

Латвия сейчас находится в куда менее выгодной позиции, чем Литва. У Литвы есть в порту Клайпеды свой терминал сжиженного природного газа – куда доставляется продукция из США и Норвегии. На данный момент клиенты литовского СПГ-терминала полностью забронировали мощности регазификации на этот газовый год, который продлится до 30 сентября 2022-го. Кроме того, в этом году должен заработать и недавно построенный газопровод GIPL, соединяющий Литву с Польшей. Газ из данных источников обойдется литовскому потребителю куда дороже российского – но он, по крайней мере, точно будет. У Латвии же собственного подобного терминала нет.

В условиях скудости выбора источников муниципальные латвийские власти крутятся как могут. Например, города Вентспилс и Лиепая по большей части отапливаются щепой. И в условиях высоких цен на газ они оказались в выигрыше, тарифы для жителей там – в отличие от других латвийских городов – минувшей зимой не выросли.

В Риге же с помощью щепы вырабатывается лишь треть тепла. Но минувшей зимой неожиданно для всех начались перебои с поставками даже и щепы. «Щепа сейчас доступна, но поставщики разрывают договоры и не могут поставить ее по той низкой цене, что указана в договорах, которые они заключили в июле», – жаловался руководитель предприятия Rigas siltums («Рижское тепло») Нормундс Талцис.

Многие латвийские производители щепы предпочитали продавать ее по более высокой цене в Литву. Ситуация настолько нервировала латвийских производителей теплоэнергии, что они даже подумывали воззвать к государству, чтобы приостановить процесс экспорта щепы, «стратегический запас которой сейчас необходим».

Сегодня Латвию и Эстонию может обеспечить необходимым объемом газа лишь терминал в Клайпеде. Но тут встает вопрос цены и пропускных способностей. Мощность терминала составляет 40 тераватт-час в сезон. Из них потребление Литвы за сезон – 20 тераватт-час, Латвии – 10 тераватт-час, Эстонии – пять. По словам замгоссекретаря Минэкономики Латвии Эдийса Шайцанса, проблема здесь в том, что мощность терминала в Клайпеде составляет 122 гигаватт-часа в день, а пропускная способность межсоединения между Литвой и Латвией – 67 гигаватт-часов в день. «Но уже ведется работа над повышением его пропускной способности», – обнадежил Шайцанс. По его словам, в нынешнем году пропускная способность литовско-латвийского межсоединения достигнет 130 гигаватт-часов в день – а это значит, что можно будет использовать весь потенциал терминала. Кроме того, в мае начнет работу польско-литовское межсоединение с пропускной способностью 74 гигаватт-часа в день в направлении Литвы и 58 гигаватт-часов – Польши.

Пропускная способность газопровода из России в Латвию составляет 158 гигаватт-часов в день. «Россия является важным поставщиком для Прибалтики, но не нужно преувеличивать ее роль. И нужно иметь в виду, что есть возможности получать газ через альтернативные пути. До сих пор определяющим был ценовой фактор»,

– сказал Шайцанс.

В Латвии давно уже рассуждают о необходимости обзавестись собственным СПГ-терминалом – но дальше разговоров дело не идет. Недавно на вопрос главы комиссии Сейма Латвии по регулированию общественных услуг Вячеслава Домбровского о том, поддерживает ли Минэкономики строительство такого терминала, Шайцанс ответил, что это возможно – но только в том случае, если какой-либо частный инвестор увидит соответствующую бизнес-перспективу.

При этом нужно учитывать, что еще с начала этого года компания Latvijas Gaze радикально повысила цены на природный газ для населения – тарифы выросли на 54–93%. О том, каким будет новое повышение тарифов, связанное с отказом от российского газа, пока не сообщается. Но едва ли приходится сомневаться, что оно тоже окажется внушительным.

Срочно надо обзаводиться собственным терминалом!

Эстонские власти тоже заявляют, что не видят возможности рассчитываться за российский газ в рублях. При этом в Таллине беспокоятся, что запуск интерконнектора GIPL, соединяющего Польшу и Литву, может привести к тому, что большая часть мощностей единственного прибалтийского терминала СПГ в Клайпеде будет работать именно на Польшу.

Поэтому у эстонских компаний может не оказаться возможности получать через Клайпеду газ даже в прежних, явно недостаточных для обеспечения всей страны объемах. Ведь Польша давно уже планировала отказаться от российского газа, а законтрактованные объемы СПГ в Катаре и США составят более 12 млрд кубометров в год. Из них действующий польский терминал в Свиноуйсьце сможет принять сейчас только 5 млрд кубометров, а после реконструкции – 7,5 млрд кубометров. Еще Варшава планирует задействовать новый терминал в Гданьске, но точные сроки его запуска неизвестны. В таких условиях поляки могут возложить дополнительную нагрузку на терминал в Клайпеде, наплевав на потребности Латвии и Эстонии.

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В связи с этим глава Минэкономики Эстонии Таави Аас заявил, что Таллин изучает варианты, как быстро открыть свой собственный терминал СПГ в Палдиски. По его данным, Эстонии ежегодно необходимы будут пять танкеров СПГ (около 400 млн кубометров). Стоимость же специального регазификационного судна может составить около 300 млн евро – поэтому выгоднее взять его в аренду, а не покупать.

В заключение стоит отметить, что Еврокомиссия поставила целью на этот год закупить для нужд ЕС дополнительно 50 млрд кубометров голубого топлива (в виде СПГ) – для снижения зависимости от российского газа. В то же время в Международном энергетическом агентстве оценивают реальные возможности таких закупок в 20 млрд кубометров. На рынке ЕС тем временем цены на газ не снижаются. Они держатся выше 1200 долларов за тысячу кубометров. И какие объемы при такой стоимости сможет «переварить» эстонский рынок, непонятно. Пока что у Эстонии есть запасы газа на ближайшие несколько месяцев.