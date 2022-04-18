Отказ ЕС от российского угля будет иметь мировые последствия

Польша стала первой страной, полностью отказавшейся от импорта угля из России. В ближайшие месяцы так же планируют поступить и другие страны Евросоюза. Однако где они найдут сколько-нибудь равноценную замену, сколько она будет стоить - и чем все это обернется не только для Европы, но и для других регионов мира?

На мировом рынке угля теснота возникла еще до начала специальной военной операции России на Украине. Энергетический кризис и нехватка природного газа в Европе и Азии осенью 2021 года привели к росту потребления «грязнейшего» из видов ископаемого топлива и подъему цен на него. Две крупнейшие страны-потребители угля в Азии – Китай и Индия – изо всех сил пытались закупить достаточное количество этого горючего, поскольку стремительный рост цен на природный газ стимулировал более широкое использование угля для производства электроэнергии. Временами поставки его были серьезно ограничены, в том числе из-за неофициального запрета в Китае на импорт сырья из Австралии.

Спрос на уголь в Китае никуда не денется, страна продолжит максимально использовать его в ближайшие годы. В справедливости этого вывода убеждает статистика: по данным американского энергетического портала OilPrice в течение 2021 года Россия экспортировала 227 млн т угля. Чуть больше половины названного количества, а именно 129 млн т было отправлено в азиатские страны, среди которых наиболее крупным получателем выступил Китай – 52 млн т.

Экономика КНР давно пришла в себя после пандемических сложностей и вновь демонстрирует самые высокие проценты своего роста. Потребности Поднебесной в энергетическом сырье продолжают увеличиваться, что спровоцирует, естественно, увеличение объемов закупаемого ею угля. Но даже и при сохранении размеров поставок ископаемого топлива в Китай на имеющемся уровне доходы России вырастут благодаря подъему цен на сырье.

Только за один день, 5 апреля, свидетельствует норвежское агентство исследований в сфере энергетики Rystad Energy, российский уголь подорожал на $43, достигнув цены 300 долларов за тонну. Год назад биржевая цена этого продукта составляла $70 за 1000 кг. У специалистов мало сомнений, что подсчитанные Брюсселем €4 млрд годовых потерь российской угольной отраслью из-за прекращения экспорта угля в Европу без особого напряжения будут Москве компенсированы увеличением доходов от продаж его в Азию.

«Эти последние санкции – палка о двух концах. Экспорт российского угля оценивается примерно в 4 миллиарда евро в год, и в энергетическом балансе Европы нет простой и равноценной замены российскому углю. Европейские потребители – от крупных компаний до домохозяйств – должны быть готовы к сохранению высоких цен до конца 2022 года, поскольку уголь и газ необходимы для удовлетворения спроса на электроэнергию на континенте», – сказал руководитель группы исследователей Карлос Торрес Диас.

«Европейские страны, где производство электричества на основе угля достигает в энергетическом балансе заметных величин, будут испытывать острую нехватку энергии.

Восполнять ее придется за счет перетоков из других государств, что будет иметь своим следствием повышение цены на киловатт для всех членов ЕС, поскольку рынок у них общий, – добавил он. – Особенно сильно пострадают Восточная Европа и Германия, поскольку они производят значительную часть своей электроэнергии за счет российского энергетического угля. Последние санкции заставят страны искать альтернативные источники поставок на рынке, где цены за последний год выросли более чем в четыре раза».

Согласно данным Управления энергетической информации США, в 2021 году Россия экспортировала в европейские страны ОЭСР и Украину 90 млн тонн угля. Общий спрос на него в Европе достиг в прошлом году около 630 млн тонн, а это означает, что континент получает от России около 14% объема своего потребления этого вида топлива.

Если же рассматривать такую категорию, как импорт энергетического угля Евросоюзом, то в этом случае показатель зависимости ЕС от России намного выше. РФ поставляет 70% всего импорта – как правило, это высокоэнергетический битуминозный уголь, который имеет решающее значение для электростанций, предназначенных для работы на этой спецификации угля.

Искать ископаемое топливо европейцам придется за пределами континента – в Африке, Австралии и Азии. Что, вместе с уменьшением предложения товара на рынке, будет только способствовать дополнительному росту цен. А это в свою очередь, повлечет увеличение стоимости электроэнергии, и, соответственно, практически всех товаров, ибо в создании любого продукта энергия играет роль.

В Брюсселе пока еще на эти негативные перспективы не обратили внимания. А может быть, не захотели публично сообщать о них Наоборот - публично сообщается о «победах». «Наконец-то пришло время сделать этот шаг. Это первый случай, когда мы напрямую санкционируем импорт ископаемого топлива из России, тем самым сокращая важный источник ее дохода», – торжественно заявила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен.

О том, что ее родина ровно половину используемого угля закупает в России, фрау Урсула умолчала: ни к чему рассказывать, что отказ от импорта из РФ самые большие проблемы создаст именно Германии. Промышленники которой уже бьют тревогу из-за нехватки российского газа, что грозит не только снижением температуры в домах немцев, но и остановкой химических и некоторых других предприятий страны (BASF и BOSH – в первых рядах пострадавших).

Заменить поставки угля из России Евросоюз попытается закупками топлива у куда более далеких экспортеров. Доставка продукта из Южной Африки, Колумбии, США, понятное дело, обойдется значительно дороже. Из Австралии, которая тоже рассматривается в Брюсселе как возможный поставщик, тем более.

На поиск новых продавцов, способных отгрузить Европе нужное количество угля взамен уходящего российского, Еврокомиссия отводила первоначально три месяца. После того, как Германия, страна, которая наиболее пострадает от вводимого эмбарго (в общем объеме производимого электричества доля угольной генерации энергии составляет 32%), оценила названные сроки как нереальные, время поиска было увеличено до четырех месяцев. К середине августа, по расчетам Брюсселя, все проблемы должны быть решены.

Независимые эксперты же считают, что в конце лета проблемы только начнутся. В частности, израильский портал IsraelNoticias подчеркивает, что Евросоюз – далеко не единственный экономический блок, который будет стремиться найти новые источники угля. Многие азиатские страны также рассчитывают на нероссийский импорт.

«Это означает, что некоторые из крупнейших в мире потребителей угля будут конкурировать на и без того напряженном рынке за новые поставки ископаемого твердого топлива. Ведущие мировые экспортеры угля – Австралия и Индонезия – уже достигли своих пределов добычи, а Южная Африка, еще один крупный производитель угля, сталкивается с логистическими проблемами в своих собственных цепочках поставок.

Европейский союз, вероятно, обратится к США и Колумбии за импортом угля, начиная с августа, а Германия, Польша и Чехия, вероятно, увеличат объемы внутреннего производства. Китай также значительно увеличит объемы добычи угля, однако не будет экспортировать свой продукт, а станет использовать его для удовлетворения своих растущих потребностей», – резюмируют авторы редакционной статьи.

На эту тему

Богота, кстати, в курсе, что Европа рассчитывает на помощь Колумбии в снабжении стран Старого Света энергоносителями. Президент этого латиноамериканского государства Иван Дуке даже на днях очень живо откликнулся на обращенное к нему предложение из ЕС «заместить Россию». «Ответ: да! – заявил Дуке. – Колумбия может внести свой вклад в решение проблемы!»

Радостная реакция колумбийского лидера красиво выглядит с политической точки зрения, но экономической платформы практически не имеет. Угля в стране вроде бы много – его, по данным геологоразведки, хватит на ближайшие 50 лет. Это теоретически. На практике же следует учитывать то, что у государства большие проблемы с гидроэнергетикой, снижающуюся производительность которой приходится перекрывать именно выработкой электричества на угольных ТЭС. При сегодняшней динамике этого «перекрытия» колумбийцы уже через 10 лет должны будут сосредоточиться на использовании угля для своих нужд, а не для отправки его на экспорт.