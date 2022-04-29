Поставки российского газа в Германию важны всей Европе и особенно Польше

Россия неожиданно отклонила платеж от немецкой компании за поставки газа, хотя они были совершены по новой схеме. Это породило страхи о серьезном разладе в отношениях с Германией. Однако поставки российского газа в ФРГ никогда не прерывались за более чем 40 лет. Парадоксально, но больше всех в Европе в них теперь заинтересована Польша. В чем причина возникших разногласий между Москвой и Берлином? И при чем тут Варшава?

Газпромбанк отклонил платеж от компании Gazprom Marketing & Trading за некоторые поставки газа в Германию и Австрию в апреле и мае 2022 года. Причем Газпромбанк не провел оплату, даже несмотря на то, что Gazprom Marketing & Trading пыталась оплатить газ с использованием рублевого счета, то есть уже по новой схеме. Такое сенсационное заявление сделал Bloomberg со ссылкой на источники сразу после того, как Польша и Болгария были отключены от российского газа, потому что отказались платить за газ рублями.

Если не удастся договориться о поставках российского газа, то это приведет к уменьшению импорта газа в Европу, а немецкой компании придется поставлять его из другой страны по более высокой цене.

Одновременно с этим громкое заявление сделал немецкий партнер Газпрома. Глава немецкой нефтегазовой компании Wintershall Dea Марио Мерен заявил, что Россия пересекла красную черту, а поэтому для Германии и России это означает окончание эры долгого и интенсивного экономического сотрудничества. Это один из пяти партнеров Газпрома по проекту «Северный поток – 2». Газопровод ранее был заморожен Берлином.

Однако ни заявление Мерена, ни история с отказом в оплате газовых поставок Gazprom Marketing & Trading по новой схеме не означает, что Германия прекращает покупку российского газа. Для этого пока нет оснований. Во-первых, это видно из заявлений немецкого бизнеса.

«До разрыва газовых отношений Германии с Россией еще очень-очень далеко. Германия – это крупнейший покупатель российского газа, и там слишком много компаний на этом завязано. Я не слышал никаких радикальных заявлений ни с российской стороны, ни с немецкой, что они отказываются платить по новой схеме», – говорит глава Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов.

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Так, крупнейшая энергокомпания Германии Uniper подтвердила, что начнет оплачивать российский газ по предложенной Россией схеме: иностранная валюта (евро) поступит на счет в Газпромбанке, который конвертирует евро в рубли и переведет рубли Газпрому. По мнению этой немецкой компании, схема не противоречит санкциям. Предприятие будет продолжать диалог с правительством ФРГ по вопросу оплаты российского газа, которая должна состояться в конце мая 2022 года. Uniper уверена, что приостановка поставок газа в Польшу и Болгарию не скажется на снабжении Германии. Федеральное сетевое агентство также заявило, что это событие не повлияло на безопасность снабжения Германии, приток газа соответствует привычному уровню.

Шансы на то, что Германия в мае произведет платежи за газ из России по новой схеме велики в силу экономической логики. Немцы, в отличие от той же Польши, все-таки более прагматичные. Варшава готовилась к отказу от российского газа годами, поэтому на днях она смело ввела собственные санкции против Газпрома и «Новатэка». В итоге несколько регионов Польши остались без газа.

В сохранении газовых поставок из России в Германию заинтересованы обе стороны. Ведь Германия является крупнейшим потребителем российского газа в Европе.

Так, глава Минэкономики Германии Роберт Хабек признает, что полный отказ от поставок российского газа – из-за введения эмбарго Берлином или из-за отказа Москвы от экспорта – привел бы к замедлению темпов экономического роста в ФРГ. «Если такое произойдет, у нас будет рецессия», – предупреждает он. Хабек признает, что ФРГ не может положить конец импорту газа из России ни в этом, ни даже в 2023 году. Ранее в самой Германии говорили о том, что это невозможно сделать в течение ближайших трех-пяти лет.

По его словам, с марта Германия сократила долю российского газа в структуре потребления, но она все равно еще очень велика и составляет 35%. Еще несколько лет назад на долю импорта из России приходилось около 60% потребляемого в Германии газа. Кроме России поставщиками газа для Германии также являются Норвегия и Нидерланды.

В 2021 году Германия купила у России 48,2 млрд кубометров газа (данные ФТС). Тогда как всего в ЕС было поставлено 155 млрд кубов трубопроводного газа. Даже Турция покупает у России почти вдвое меньше – 26,8 млрд кубов в прошлом году, а это второй крупнейший покупатель в Европе (не в ЕС).

В первую десятку по объему поставок в Европе входят также Дания (18,4 млрд кубометров), Франция (11,5 млрд кубов), Польша (10,6 млрд кубов), Австрия (7,8 млрд кубов), Нидерланды (6,7 млрд кубов).

Газ важен для самой Германии. Он используется всеми секторами немецкой экономики. Например, половина немецких домов оборудована газовыми отопительными системами. На долю газа приходится 13% топливного баланса электрогенерирующего сектора Германии.

Важно, что Россия поставляет газ Германии уже больше 40 лет еще со времен СССР. И никогда эти поставки не прерывались. Они пережили и холодную войну, и Берлинскую стену, и американские и европейские санкции, и ненадежного транзитера в лице Украины, которая воровала транзитный газ, и многое другое. Поэтому велика вероятность, что поставки газа из России в Германию переживут и текущий геополитический кризис.

Но любопытно, что в сохранении поставок российского газа в Германию кровно заинтересована не только сама Германия, но и вся Европа. Потому что уход с рынка такого большого объема газа из России – это катастрофа. Заменить такие объемы никто не может. В случае с Польшей и Болгарией это даже не сравнится. Даже если к их демаршу присоединится Прибалтика и Нидерланды, это означает потерю только 12% от общего объема поставок в Европу, по оценке Института экономики и финансов. Рыночные цены на газ уже подросли, а если Германия лишится российского газа, то они взлетят явно выше 2 тыс. долларов за тысячу кубометров.

Но самое интересно, что Польша должна делать все, чтобы Германия продолжала закупать российской газ. Польские политики не меньше немецких заинтересованы в сохранении этого союза. Дело в том, что Польша отказалась оплачивать поставки газа из России по новой схеме, потому что российской газ ей не нужен. Газпром вентиль перекрыл. Теперь

Польша не будет покупать российской газ, но только напрямую у Газпрома. Однако Варшава резко нарастила закупку газа у Германии, то есть, по сути, российского газа, идущего по «Северному потоку – 1» в Германию.

«После приостановки прямых поставок Польша покупает российский газ, но теперь у Германии, откуда газ реверсом поступает в Польшу по газопроводу «Ямал – Европа». Объем реверса – 30 млн кубометров в сутки – почти точно соответствует заявкам (Польши) по контракту с «Газпром экспортом» в предыдущие дни», – заявил официальный представитель Газпрома Сергей Куприянов.

В день остановки поставок Газпромом в Польшу реверсные поставки газа по «Ямалу – Европе» из Германии в Польшу увеличились сразу в пять раз. Утром 28 апреля они выросли еще на 3,5%.

Почему же Газпромбанк отклонил платеж за газ немецкой Gazprom Marketing & Trading, сделанный по новой схеме? Эта компания хоть и является немецкой, но имеет отношение к Газпрому, как видно из названия.

Gazprom Marketing & Trading – это главная трейдинговая компания за рубежом, которая продает газ почти по всей Европе. По сути, она является посредником между российским поставщиком газа и европейскими потребителями. Эта компания одна из целого ряда входит в немецкую управляющую компанию Gazprom Germania. Последняя управляет немецкими подземными хранилищами, и в нее входят также немецкие трейдеры WIEH, Wingas и другие. Еще недавно Gazprom Germania принадлежала, по сути, «Газпром экспорту». Но в начале апреля министерство экономики ФРГ передало Gazprom Germania под попечительское управление немецкого Федерального сетевого агентства вплоть до 30 сентября. Россия расценила такие действия, как национализацию российских активов. Если кратко, то Газпром сам хотел выйти из участия в этой компании, так как в СМИ предупредили о возможной национализации собственности немецкой компании. Но в итоге Берлин опередил и взял под контроль Gazprom Germania.

«Проблема в том, что ранее у Газпрома были арестованы активы. Германия взяла под внешнее управление «дочку» Газпрома Gazprom Germania. Получается, что

Gazprom Germania пытается оплатить газ теми деньгами, которые ранее фактически украла у Газпрома. Очевидно, что российская компания на это не соглашается»,

– поясняет эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Судьба захваченных активов неизвестна, однако очевидно, что воспользоваться ими Газпром не может.

«Скорее всего, в истории с отказом в оплате речь идет о техническом моменте, который просто надо обсудить и решить. Это вопрос национализации наших активов и нового собственника. А Bloomberg, мне кажется, сознательно пытается придать этому огромное значение», – считает Симонов.

«Вероятно, Газпром настаивает на том, чтобы были открыты новые рублевые счета. Затем немцам придется собрать с потребителей новые деньги и уже этими деньгами после конвертации в рубли оплатить поставки голубого топлива», – предполагает Юшков.

А что касается заявления немецкой Wintershall об окончании эры сотрудничества Германии и России, то речь идет все-таки об участии конкретно этой компании в российских проектах. Немецкая компания заявила, что выходит из проекта «Северный поток – 2» и из проектов на российской территории, списав 1,5 млрд долларов инвестиций (один миллиард долларов – инвестиции в газопровод). Ранее об уходе из России заявили и другие западные компании. Речь не только об IKEA, которая у всех на слуху, но и о западных нефтегазовых компаниях. Первой об уходе с российского энергетического рынка заявила BP, потом еще в феврале – британо-голландская Shell. Позже итальянская нефтегазовая группа Eni решила продать свою долю в газопроводе «Голубой поток». Однако место западных инвесторов с удовольствием займут азиатские инвесторы. Индия, к примеру, уже заинтересовалась возможностью покупки доли BP в «Роснефти» и покупки доли ExxonMobil в проекте «Сахалин-1», сообщил The Economic Times.