Польша играет в самые жесткие санкции против России

Польша стремится стать первой страной в Европе, которая откажется от всех российских энергоресурсов. Поэтому она бежит впереди Евросоюза и решается на самые жесткие санкции прямо сейчас. Власти в Варшаве отказываются не только от угля и нефти из России, но и оказались на волоске от остановки поставок российского газа прямо сейчас. Почему поляки выбрали для себя этот путь?

Польша составила собственный санкционный список против России и Белоруссии, сообщил на брифинге глава МВД Польши Каминьский. Варшава посчитала, что санкций ЕС ей недостаточно, она хочет их ужесточить.

Польский санкционный список включает 15 физических лиц и 35 компаний. И в этом списке появляются не только более жесткое эмбарго не уголь и нефть, но и санкции в газовой сфере – против Газпрома и «Новатэка».

В ЕС пока только ввели эмбарго на российский уголь. О нефтяном запрете речи пока нет, и возможно тотального эмбарго не будет, потому что внутри Евросоюза идут ожесточенные дискуссии об опасности такого шага. О газовом эмбарго ЕС даже не думает, потому что там признают, что обойтись без российского газа в ближайшие годы невозможно.

Однако Польша стремится стать первой страной ЕС, которая полностью откажется от поставок российских углеводородов. Варшава уже заявила, что отдельно от ЕС вводит полное эмбарго на уголь из России и Донбасса без каких-либо временных отсрочек, на которые пошли другие страны.

На прошлой неделе представитель правительства Польши по стратегической энергетической инфраструктуре Петр Наимский заявил, что Варшава хочет расторгнуть все ранее заключенные контракты с Россией на поставку нефти. Теперь Польша напрямую бьет по Газпрому и «Новатэку», а также официально заявила об отказе платить рубли за поставки российского газа.

«Все последние решения польских политиков носят ярко выраженный политический подтекст. Это такой манифест, который по замыслу польской стороны должен подать пример другим странам Европы, как жестко надо действовать против российских энергетических компаний»,

– считает директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Громов.

Польша уже давно выполняет роль подданного США в Евросоюзе. Поэтому этот жест, конечно, направлен и для демонстрации полной солидарности с Вашингтоном, который ввел эмбарго на все российские углеводороды. Правда, для США это было не так сложно: они не получали из России ни угля, ни газа. Они импортировали в основном мазут из России для переработки для своих НПЗ.

Еще один мотив Польши усердствовать в плане санкций против России. Варшава решила воспользоваться возможностью для того, чтобы под шумок санкций «разобраться» с российским бизнесом у себя на территории. Следующим шагом в какой-то момент может стать национализация активов Газпрома и «Новатэка» на территории Польши.

Так, Газпром и польская госкорпорация PGNiG являются совладельцами компании Europol Gaz, которая владеет польским участком газопровода «Ямал – Европа» (труба из России в Германию). Российской стороне принадлежит 48% акций, а польской – 52%, то есть контроль. Варшава намерена в рамках санкций заморозить права Газпрома на свою долю и его права на дивиденды. Следом возникает резонный вопрос: а разморозит ли когда-нибудь Польша эти активы или будет найден новый повод для национализации собственности Газпрома?

Польский участок этой трубы в 90-е годы был построен на деньги Газпрома (кредит от Газпромбанка), поэтому логично, что изначально контрольный пакет в СП Europol Gaz был у Газпрома. Лишился он этого контроля не по своей воле, а потому что Брюссель придумал новые правила игры на энергетическом рынке и на их основании лишил Газпром решающего права голоса в компании, владеющей газопроводом.

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Когда польская PGNiG получила контроль, она отодвинула Газпром от участия в управлении трубой. Газпром бронировал мощности на польском участке газопровода на общих правилах. Кроме того, Польша отказалась выплачивать Газпрому как акционеру дивиденды. Речь идет о половине из 430 млн долларов накопленной прибыли СП Europol Gaz. Газпрому пришлось подать иск в суд на польскую компанию, чтобы исправить эти две несправедливости. Судебные разбирательства продолжаются.

Но Варшава решила не дожидаться решения спора через суд, а просто ввести санкции, по которым Газпром, который построил газопровод на собственные деньги, вообще не имеет никаких прав на трубу. Это история о том, как шаг за шагом европейская страна создает якобы легитимный демократичный отъем собственности иностранного инвестора.

Похожая история и с «Новатэком», у которого в Польше есть дочерняя компания Novatek Green Energy. Санкции Польши против этой компании тоже предусматривают заморозку активов плюс исключение из процедур госзакупок. Вернутся ли активы «Новатэка» к нему обратно – вопрос открытый. А Novatek Green Energy – это компания, как видно из ее названия, в духе европейских экологических принципов. Именно Novatek Green Energy в декабре 2020 года открыла первую в Европе углеродно-нейтральную автозаправочную станцию СПГ. Эта компания компенсировала весь объем выбросов парниковых газов, которые возникали при транспортировке СПГ из европейских терминалов до заправочной станции, при работе самой заправочной станции и при конечном потреблении СПГ.

То есть под шумок всеобщей нелюбви к России Варшава вводит санкции против российской «зеленой» энергетики. Польша к «зеленой» повестке ЕС никогда не питала любовь, но как член ЕС вынуждена притворяться и одобрять «зеленые» проекты, которые Польше нужны самой.

Между тем Польша больше всех рада удару ЕС по российскому углю, ведь это развязывает полякам руки по возрождению собственной добычи угля. Поэтому отказ от российского угля стал в списке польских санкций первым – о нем заявили еще в конце марта.

После того, как МВД Польши заявило о заморозке активов Газпрома в СП газопровода «Ямал – Европа» и что не будет оплачивать газ в рублях, польское издание Onet со ссылкой на источники сообщило, что поставки российского газа в Польшу приостановлены, а в местном министерстве климата собрана кризисная группа. Однако поздно вечером в Газпроме не подтвердили, что поставки в страну уже приостановлены, сообщил «Интерфакс». Но там добавили, что именно 26 апреля Варшава «обязана заплатить за поставки газа в соответствии с новым порядком платежей». Это означает одно: остановка поставок газа из России в Польшу может быть лишь вопросом времени.

У Варшавы действительно может получится стать первой, кто откажется от всех российских углеводородов.

«Польский рынок никогда не был сильно значим для российских поставок и угля, и нефти, и газа. Поэтому польский демарш я рассматриваю исключительно как политическое проявление экстремизма. Это не окажет существенного влияния на российский потенциал экспорта в другие страны ЕС. Сами поляки с определенными экономическими потерями смогут прожить без российских энергоресурсов», – говорит Громов. Власти Польши прямо говорят, что замена российских углеводородов будет дороже, но поляки должны заплатить эту цену.

По словам эксперта, расчет Польши идет на то, что отопительный сезон закончен, а закупка российского газа в весенне-летние месяцы нужна, как правило, для закачки газа в подземные хранилища (для зимнего периода). Поэтому на имеющихся запасах поляки могут пройти лето относительно безболезненно. Плюс у них остается возможность получать газ из Германии физическим реверсом по «Ямалу – Европе». Понятно, что газ из Германии это все то же российское топливо, только из «Северного потока – 1».

«А к сентябрю, как надеются поляки, будет введен в эксплуатацию газопровод Baltic Pipe мощностью 10 млрд кубометров для поставки норвежского газа. Плюс поляки рассчитывают на американский СПГ», – говорит Громов.

Правда, на практике может возникать много проблем. Во-первых, ситуация станет критической, если газопровод не успеют запустить в сентябре – изначальные сроки стояли к концу 2022 года. Во-вторых, у Польши были проблемы с тем, что ей не удалось законтрактовать газ на весь объем Baltic Pipe. Отсюда возникает вопрос: сможет ли Норвегия качать по трубе 10 млрд кубометров газа или нет? Сможет ли Норвегия нарастить так сильно добычу ради Польши? Потому что в противном случае Норвегии придется отбирать газ, предназначенный для Германии, и отправлять его Польше, что вряд ли реально.

Что касается потери газопровода «Ямал – Европа», то он для Газпрома уже давно не был особо интересен. Эта труба использовалась, во-первых, для выполнения контракта с Польшей для поставки 10 млрд кубометров газа в год (при мощности трубы в три раза больше). Но этот контракт заканчивается в декабре 2022 года, и поляки не намерены его продлевать. Во-вторых, труба использовалась для прокачки дополнительных объемов газа в Европу сверх контрактных обязательств. То есть когда спрос в Европе резко возрастал и мощностей «Северного потока», «Турецкого потока» и украинской ГТС не хватало. Но это бывало редко.

«Именно поэтому последние несколько месяцев мы стали свидетелями того, что Газпром не бронировал мощности «Ямала – Европы», и газопровод зачастую работал в реверсном режиме, обеспечивая поставки газа из Германии в Польшу. Газпром уже давно не заинтересован в этом маршруте», – говорит Алексей Громов.