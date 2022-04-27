Польша и Болгария провоцируют мировой газовый кризис

Первыми лишились поставок российского газа Польша и Болгария. Следующими могут оказаться страны Прибалтики и Нидерланды. Причина перекрытия газового вентиля – в нежелании этих стран использовать новую схему расчетов. Чем грозит польско-болгарский демарш для них самих, России и всего мирового рынка газа?

Наступил срок первой оплаты поставок газа европейскими потребителями по новым правилам, которые в марте установил закон РФ. Всего в Европе имеется 23 покупателя российского трубопроводного газа. Двое из них отказались платить за российский газ в рублях – это Польша и Болгария. Их оплата по новым правилам должна была пройти 26 апреля, однако этого не произошло. Поэтому с 8 утра 27 апреля Газпром закрутил вентиль для этих двух стран. Транзит газа через территорию Болгарии и Польши продолжается.

Европа, судя по всему, не ожидала, что Газпром решится прикрутить вентиль даже после отказа переходить на новую систему оплаты. «Но у Газпрома не было выбора, кроме как ограничить поставки газа. Потому что он должен выполнять директиву своего главного акционера – государства», – говорит директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Громов.

Первая реакция в Европе, как и следовало ожидать, оказалась жесткой. Польский президент расценил это как нарушение условий договора Газпромом, и надеется получить компенсацию от российской стороны за срыв поставок. Польские фирмы, с которыми заключены контракты, подадут на Газпром в суд. Чешский президент выразил поддержку Варшаве. МИД Дании заявил, что новая схема оплаты прямо противоречит санкциям ЕС.

Греция пообещала помочь Болгарии с решением ее газовых проблем. Венгрия беспокоится о транзите газа через территорию Болгарии, так как получает газ из «Турецкого потока» через Болгарию.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен назвала действия Газпрома газовым шантажом. Премьер Болгарии назвал прекращение поставок Газпромом вообще рэкетом. Глава Европарламента Роберта Метсола призвала страны Евросоюза немедленно ввести эмбарго на поставки энергоносителей из России, чтобы покончить с зависимостью от «автократов».

Однако Германия и Австрия сделали заявления, из которых следует, что они готовы принять условия России по новой схеме оплаты газа. Австрийская нефтегазовая компания OMV и немецкая энергетическая компания Uniper заявили о возможности платить в рублях: по новой схеме оплата проводится в евро, но с конвертацией платежа в рубли.

Более того, десять из 23 европейских покупателей уже открыли специальные счета в Газпромбанке, которые необходимы для перевода валюты на рубли, сообщило Bloomberg. Напомним, что схема идеально проста для европейских потребителей и требует минимальных «телодвижений». Речи об изменении контрактной цены нет. Европейцы платят в евро или долларе столько, сколько требуется в рамках контракта. Только теперь через один банк – Газпромбанк. Плюс нужно открыть (удаленно) второй специальный счет – рублевый. Газпромбанк сам конвертирует евро или доллары от европейского контрагента в рубли, сам переводит их на рублевый счет контрагента, а оттуда уже на рублевый счет Газпрома.

В Кремле объяснили еще раз, что новые правила – это никакой не шантаж, а необходимость перейти на такую схему оплаты вызвана тем, что у России «заблокировали, то есть фактически украли значительную сумму резервов, которые хранились в ЕС и США.

Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ответ России вызван «теми беспрецедентными недружественными шагами в сфере экономики и финансового сектора, которые были предприняты недружественными странами в отношении нас», – добавил Песков.

ЕК и некоторые страны ЕС считают, что они имеют право в одностороннем порядке лишать Россию порядка 300 млрд долларов золотовалютных резервов и вводить другие финансовые ограничения. Но когда Россия после предоставления четкой схемы новой оплаты и существенного времени для перехода на нее перекрывает вентиль для Польши и Болгарии после предупреждения, она, оказывается, делать это в одностороннем порядке не имеет права. Свои действия ЕК называет не шантажом, а санкциями, а действия России – наоборот.

Польша и Болгария оказались первыми, кого Газпрому пришлось отключить. Это может объясняться тем, что у обеих стран в этом году заканчиваются долгосрочные контракты с Газпромом.

Польша уже давно заявляла, что продлевать газовый контракт на поставку 10 млрд кубометров газа из России не намерена. И она готовилась к этому не один год. Был построен СПГ-терминал в Свиноустье, а также интерконнектер (за счет денег ЕС) в Германию. Это позволяет Польше физически качать газ из Германии. Хитрость в том, что тем самым Польша сможет покупать российский газ, идущий через «Северный поток – 1», но по документам это будет, конечно, немецкое топливо.

Также Польша рассчитывает на получение газа из Норвегии по строящемуся газопроводу Baltic Pipe мощностью 10 млрд кубометров. Но труба будет введена в эксплуатацию поэтапно. На первом этапе труба заработает с 1 октября этого года, и по ней можно будет качать только 2–3 млрд кубометров в год. Второй этап запуска планируется на 1 января 2023 года, когда газопровод выйдет на проектную мощность.

В летний период ситуация для Польши не так страшна, так как резко снижается спрос на газ. Но к осени ситуация может обостриться, особенно если возникнут проблемы с Baltic Pipe. Варшава, правда, подстраховалась: она активно в последние месяцы закачивала газ в подземные хранилища. В результате к 25 апреля они были заполнены на почти на 76% при среднеевропейском уровне в 32%.

Болгария оказалась в более тяжелой ситуации, чем Польша. У Софии почти ничего не сделано для замены российского газа. Подземные хранилища газа в Болгарии фактически пусты – уровень заполненности составляет всего 17%. При этом выхода на реальные источники газа, кроме российского, у страны пока нет.

Россия поставляла в рамках контракта 3 млрд кубометров газа в Болгарию. Расчет Софии, во-первых, на строящийся газопровод-интерконнектор из Греции. Его запуск планируется в июле. По нему в Болгарию может прийти и азербайджанский газ из Трансадриатического газопровода (TAP). Но мощность трубы сначала будет только 1 млрд кубометров газа в год. Потребуется время, чтобы увеличить мощность до проектной в 3 млрд кубов. Проблема еще в том, что Азербайджан не может нарастить добычу, а желающих брать его газ на юге Европы много. Поэтому этот газ достанется тому, кто больше за него заплатит.

Через Грецию Болгария могла бы покупать также СПГ. Однако СПГ-терминал в Греции мощностью 5,5 млрд кубов только строится, а его запуск планируется только в конце 2023 года, то есть более чем через полтора года.

«Есть впечатление, что страна не была самостоятельна в принятии решения по оплате российского газа. Потому что в течение нескольких недель оттуда приходили противоречивые официальные сигналы. Сначала Болгария заявила, что не против перехода на новую схему расчетов за газ. Но за последние дни появилось противоположное заявление руководства правительства Болгарии», – говорит Алексей Громов. В свое время также неожиданно Болгария свернула проект строительства «Южного потока» после посещения страны американскими политиками.

В любом случае Польша и Болгария будут покупать газ на свободном рынке, где цены будут значительно выше и где не факт, что всегда будут свободные объемы газа для польских и болгарских потребителей. Ни у Норвегии (на которую надеется Польша), ни у Азербайджана (на который надеется Болгария) нет возможности нарастить добычу газа, чтобы удовлетворить спрос для новых потребителей. Это значит, что Польше и Болгарии придется бороться за него с другими европейскими потребителям. Потянут ли они эту ценовую конкуренцию с Германией и Италией?

На эту тему

Последствия решения Польши и Болгарии коснутся не только этих стран и России, но и всего мира.

Одно из них – в осенне-зимний период может начаться воровство газа из транзитной трубы. Транзит газа из России идет через Болгарию, он также может осуществляться через Польшу по «Ямал-Европе».

«Польша подготовилась лучше, учитывая высокий уровень запасов в ПХГ, поэтому вероятность несанкционированного отбора газа этой страной маловероятно. А вот вероятность воровства газа Болгарией существует. Недаром Болгария во всеуслышание объявила, что будет внимательно смотреть на действующий транзитный контракт с Газпромом. Это сигнал к тому, что от нее можно ожидать несанкционированного отбора газа из транзита. От этого пострадает Венгрия, Сербия и другие балканские страны», – говорит Алексей Громов.

Потери России зависят от того, сколько стран в Европе последуют примеру Болгарии и Польши. «Очевидно, что на подходе страны Прибалтики, которые неоднократно заявляли, что не будут платить по предложенной схеме. А также Нидерланды, которые тоже не согласны с новой схемой оплаты», – считает Громов. Прибалтика потребляет чуть больше 3 млрд кубометров российского газа, и ей будет непросто найти замену. Надежда у них на СПГ-терминал в Литве и в Польше. Но будет ли готова Польша в текущих условиях делиться приходящим к ней СПГ с прибалтами?

«Для России определяющим будут не позиции этих стран, а позиция крупнейших потребителей газа в Европе. Это Германия, Франция и Италия.

Если они по умолчанию перейдут на расчеты, предложенные Россией, то в краткосрочные перспективе финансовые потери Газпрома от прекращения поставок в Польшу и Болгарию, а также в Нидерланды и страны Прибалтики будут не такими значительными. Потери составят порядка 12% от общего объема поставок газа в Европу», – посчитал Громов. В 2021 году Газпром поставил в Европе 155 млрд кубометров газа. «Дефицитный рынок газа приведет к росту цен, поэтому финансовые убытки Газпрома будут еще меньше», – добавляет собеседник.

В долгосрочной перспективе Газпром могут ждать судебные тяжбы. «Несмотря на то, что европейцы сами пересматривали отдельные положения долгосрочных контрактов, они делали это через механизмы, которые предусмотрены в контракте, то есть обращались в Стокгольмский Арбитраж и просили пересмотреть, например, ценовую формулу. Но сейчас другая ситуация. Газпром создает прецедент. Одна из сторон контракта в одностороннем порядке прекращает исполнять свои обязательства по контракту без судебных разбирательств. По сути Россия демонстративно показала, что в условиях санкций долгосрочные газовые контракты больше не являются для нас священной коровой», – считает эксперт ИЭФ.

Но самое главное последствие для самой Европы состоит в том, что газ подорожает не только для болгар и поляков, но и для всех других европейских потребителей. Уход определенного объема российского газа означает ужесточение его дефицита в Европе. Замещать его будут не новыми добытыми объемами, а тем, что уже имеется на рынке. Стоимость газа на рынке уже взлетела выше 1300 долларов, но может снова подрасти выше 2000 долларов и даже выше, как это уже было в декабре 2021 года. В большинстве контрактов Газпрома цена зависит от спотовых цен на газ.

С одной стороны, будет ценовая конкуренция за газ внутри Европы между разными странами за оставшийся российский, а также норвежский и азербайджанский газ. С другой стороны, обострится ценовое соперничество между Европой и Азией за сжиженный природный газ. По сути Польша и Болгария своим решением могут запустить тяжелый энергетический кризис по всему миру.

«Индия и Пакистан уже страдают от того, что СПГ, который изначально предназначался для них, перенаправляется в Европу, потому что там более высокие цены. Однако, как только Китай снимет локдаун со своих основных экономических центров, в том числе с Шанхая, спрос на СПГ с его стороны сразу вырастет. Есть еще Япония и Южная Корея. Я не уверен, что Европа сможет выиграть ценовую конкуренцию с этими странами, которые привыкли работать на дорогом рынке СПГ и у которых нет другой альтернативы, кроме СПГ. Европа к этому экономически не готова. До кризисных моментов второй половины 2021 года цена на газ в Европе была в три-четыре раза ниже, чем в Азии», – заключает собеседник.