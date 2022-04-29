Латвию тревожит отказ от российского газа

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29 апреля, пятница  |  Последнее обновление — 16:46  |  vz.ru
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Поставки российского газа в Германию важны всей Европе и особенно Польше

Поставки российского газа в Германию не прерывались даже во времена холодной войны Olaf Schuelke/Global Look Press
Россия неожиданно отклонила платеж от немецкой компании за поставки газа, хотя они были совершены по новой схеме. Это породило страхи о серьезном разладе в отношениях с Германией. Однако поставки российского газа в ФРГ никогда не прерывались за более чем 40 лет. Парадоксально, но больше всех в Европе в них теперь заинтересована Польша. В чем причина возникших разногласий между Москвой и Берлином? И при чем тут Варшава?  Подробности...
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Что ждет Херсонщину при новой власти

Херсонская область объявила о переходе в рублевую зону GoFly/YouTube
В Херсонской области появилась новая власть. Назначены мэр города и руководитель региона. Также новые власти приняли решение войти в рублевую зону и исключили возвращение в состав «нацистской Украины». О чем свидетельствуют подобные планы и какие перспективы ожидают Херсонскую область под новым руководством?  Подробности...
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Почему России удалось обменять летчика Ярошенко

Ярошенко работал в Африке, где был арестован и экстрадирован по запросу США Валерий Матыцин/ТАСС
Россия вернула на родину летчика Константина Ярошенко, который больше десяти лет провел в американской тюрьме и мог отбыть там еще почти столько же. Россиянина обменяли на бывшего американского морпеха Тревора Рида. Москва многие годы добивалась освобождения Ярошенко. Как при нынешних отношениях с США удалось добиться этого? И есть ли надежда обменять еще одного американского пленника – Виктора Бута? Подробности...
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Украина разоружает США и Европу

На фото: комплексы ПЗРК, десятки тысяч которых отправлены Западом на Украину Efrem Lukatsky/AP/ТАСС
Западные страны продолжают заваливать Украину оружием и делают это в масштабах, невиданных за целые десятилетия. Однако выяснилось, что отправляя со своих складов десятки тысяч единиц вооружений, западные страны оставляют безоружными собственные армии. Что это означает для спецоперации на Украине? Подробности...
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Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
По вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар «Точкой-У», в результате которого есть погибшие и раненые. Украинская сторона поспешила обвинить Москву в атаке с помощью комплекса «Искандер», однако Минобороны РФ опровергло подобные обвинения. Что на самом деле убило людей в Краматорске, кто стоит за атакой и в каких целях она может быть использована киевским режимом? Подробности...
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Владимир Рогов, член Главного совета Военно-гражданской администрации Запорожской области
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Где все эти хваленые маркетологи?

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Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
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    Латвию тревожит отказ от российского газа

    Латвия сама закрутила вентиль поставок российского газа
    		   29 апреля 2022, 16:45
    Фото: capacity.conexus.lv
    Текст: Станислав Лещенко

    В последние недели власти Латвии сделали немало заявлений о намерении полностью отказаться от российских энергоресурсов. Но на практике все оказалось куда сложнее. Во-первых, пришлось признать, что иных источников газоснабжения у страны нет. А во-вторых, новых проблем странам Прибалтики подкинула соседняя Польша – тем, что отказалась платить за российский газ в рублях.

    27 апреля латвийский оператор газораспределительных сетей Conexus Baltic Grid (Conexus) сообщил, что пока не получал от России уведомления о прекращении подачи газа в эту прибалтийскую республику – как уже случилось с Польшей и Болгарией. А тем временем глава правления госконцерна Latvijas gaze («Латвийский газ») Айгар Калвитис уведомил, что пока что руководимая им компания еще не нашла ни одного альтернативного поставщика газа и нефти. И если правительство одним махом перекроет все поставки энергоносителей из РФ, то это, по словам Калвитиса, может привести к остановке всей экономики страны.

    «Пока нет возможности»

    Выступая в эфире «Латвийского радио», бывший премьер-министр говорил прямо и жестко. «Мы не можем остановить экономику Латвии, но пока нет возможности купить какие-либо другие альтернативные ресурсы. Это относится не только к газу. Мы видим, что большинство нефтепродуктов – бензин, дизтопливо – производится в нашем регионе из российской нефти. Также я читал, что страны Балтии импортировали электроэнергии в марте больше, чем это было до войны», – отметил Калвитис.

    Да, это – чистая правда. Если верить свежей информации, страны Прибалтики продолжают покупать электроэнергию у России – и даже увеличили поставки в марте по сравнению с январем в два раза. Общий объем закупок увеличился почти до 600 тысяч мегаватт-часов – и это несмотря на принятое в начале марта операторами латвийских, литовских и эстонских систем решение ввести ограничения на импорт российской электроэнергии.

    «Пока нет возможности замещения, нет возможности и отказаться», – откровенно поясняет Айгар Калвитис. По его словам, у «Латвийского газа» пока нет ясности по поводу того, как и у кого закупаться в ближайшее время. «Есть варианты. Например, посреднические поставки, может быть, через Финляндию. Варианты мы будем рассматривать», – отметил он.

    Калвитис старается успокоить латвийцев. Особые надежды он возлагает на соседей-эстонцев, которые совместно с финнами решили создать в порту Палдиски терминал сжиженного природного газа (СПГ). «Надо понимать, что у нас одна торговая зона с Финляндией и Эстонией. И надо понимать, что одна Латвия не сможет юридически отказаться от покупки российского газа, если этого в то же самое время не сделают финны и эстонцы. Так что правительственная функция – согласовать эти даты».

    Айгар Калвитис намекнул, что даже в случае задекларированного отказа от прямых поставок российского газа Латвия может получать его окольным путем, ровно как сейчас Польша получает российский газ реверсом из Германии. «Одно дело – политическая риторика. Другое – как оно будет согласовано с другими странами, потому что тогда этот российский газ пойдет к нам из Финляндии (по газопроводу Balticconnector – прим. ВЗГЛЯД)... Если будет терминал в Палдиски, появится теоретическая возможность альтернативной поставки. Это еще не значит, что они будут происходить – сжиженного газа во всем мире не хватает, его надо где-то произвести и откуда-то купить», – предупреждает глава «Латвийского газа».

    Польше своя рубашка ближе к телу

    В свою очередь, замгоссекретаря латвийского министерства экономики по вопросам энергетики Эдий Шайцанс предлагает возлагать надежды на СПГ-терминал в литовской Клайпеде. «Хороший сигнал в том, что Клайпеда полностью зарезервирована. В этом и прелесть открытого рынка: если не сможет один поставщик, газ доставит другой. Рынок сам себя сбалансирует – и газ будет: кто захочет, тот купит. Но будет вопрос цены. С 1 мая начинает работать новый трубопровод из Польши и Литвы. Поэтому с 1 мая ситуация меняется. Потому что у нас есть возможность потенциально получить газ из Польши – и также есть возможность, что газ из нашего региона пойдет в Польшу... Это вопрос о том, что если в регионе газ будет – он будет. А если не будет, его не будет нигде», – несколько неуклюже выразился Шайцанс.

    Упомянутый им «новый трубопровод из Польши и Литвы» – достроенный в этом году GIPL (Gas Interconnection Poland – Lithuania).

    Поскольку Польша лишилась российского газа, а ее собственных запасов явно недостаточно, Варшава, как ожидается, будет использовать GIPL для того, чтобы «высасывать» запасы с терминала СПГ в Клайпеде. Но ведь в 2021 газовом году именно отсюда, из Клайпеды, поставлялось 62% всего газа, потребляемого в Литве, Латвии, Эстонии и Финляндии. Мощностями клайпедского терминала пользовались, в частности, семь очень крупных предприятий: четыре из Литвы, два из Эстонии и одно из Норвегии.

    Но сейчас говорят о том, что большая часть мощностей единственного пока прибалтийского терминала сжиженного природного газа будет – благодаря наличию GIPL – работать именно на Польшу. Теперь Латвия, помимо надежд на еще не созданный СПГ-терминал в эстонском Палдиски, собирается строить свой собственный подобный объект – в порту Скулте. Но это дело небыстрое…

    Суть прибалтийских мучений высказал российский политолог, выходец из Риги Андрей Стариков. «Пять лет назад обещали, что трубопроводный газ умрет, будет СПГ, Европа станет «зеленой» и альтернативной, что будет колоссальное падение поставок российского газа. На практике объемы выросли, потому что Европа проиграла «зеленую энергетику», пооблизывала Грету Тунберг, позакрывала свои мощности. Это непоследовательность политики, отсутствие стратегического мышления.

    Под пафосом «зеленой повестки» ЕС последние годы убивал возможности повышать уровень энергобезопасности, уничтожал возможности собственной генерации, у них нет альтернативы, у Прибалтики ее нет.

    Вне зависимости от европейских денег как инструмента давления, надо на чем-то делать яичницу, хоть изредка принимать душ. Те, кто говорят, что на горизонте пяти лет что-то вырисовывается, они врут, потому что процессы медленные. Они будут покупать у России, а мы будем продавать, потому что мы добрые», – отмечает Стариков. Та же Польша сейчас особенно уповает на свой газопровод Baltic Pipe, который планируется ввести в эксплуатацию будущей осенью. С помощью этого трубопровода поляки хотят получать газ с закупленных ими месторождений на норвежском шельфе.

    «Другие страны быстро отказаться от российского газа не могут, потому что альтернативы ему нет. В перспективе, если новые терминалы по приему СПГ будут построены, тогда отказаться от ресурса из РФ будет более реально. Но это произойдет не так быстро. Пока Baltic Pipe не заработает, то в самой Польше газа может быть недостаточно для поставок в Прибалтику», – говорит эксперт российского Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Станислав Митрахович.

    В поисках выхода прибалты все чаще задумываются об атомной энергетике. В прошлом году предприятие Fermi Energia, которое хочет построить АЭС в Эстонии, сообщило, что имеется несколько вариантов размещения атомной электростанции (стоимость которой, кстати, оценивается в 1 млрд евро) близ северного побережья Эстонии. Окончательное решение о строительстве или об отказе от идеи создания атомной электростанции в Эстонии примет Рийгикогу. «Чтобы уйти от зависимости от российской электроэнергии, в Эстонии собираются построить малый модульный реактор. Латвия к проекту пока не присоединилась, но изучает возможности», – сообщает латвийский телеканал TV3.

    Ждать и надеяться… непонятно на что

    Латвийский министр экономики Янис Витенбергс заявил, что до реализации проекта Fermi Energia «еще очень далеко». В свою очередь в латвийской госкомпании Latvenergo еще в январе 2022 года сообщили, что тоже рассматривают идею строительства малого реактора и пока занимаются «исследованием влияния атомной энергетики на общий энергетический рынок».

    Журналист Евгений Лешковский объясняет: «От российского угля прибалтийская страна отказывается, газа из соседнего государства тоже в обозримой перспективе может лишиться, а своих энергоресурсов толком нет, поскольку того, что дают три большие ГЭС на центральной водной магистрали – реке Даугава – совершенно не хватает даже вместе с экологичными, но очень дорогими и маломощными солнечными батареями да ветрогенераторами».

    До недавнего времени «официальные экологи», кормившиеся в Латвии из рук государства, всячески поддерживали принятую в ЕС «зеленую повестку» и клеймили сторонников строительства АЭС, обвиняя их в стремлении «загубить родную природу». Но сейчас в связи с известными событиями прежняя «повесточка» поневоле отбрасывается – и зазвучала совсем иная риторика. Например, министр обороны Артис Пабрикс высказал предположение, что Латвия могла бы присоединиться к эстонскому «атомному проекту». Он считает, что атомную электростанцию нужно стоить, используя «новейшие технологии из Швеции и Канады».

    Аналитик ФНЭБ Игорь Юшков отмечает, что Латвия сейчас заняла выжидательную позицию. «У Латвии оставался газ в подземных хранилищах, они его проедают, потому что это сейчас экономически гораздо выгоднее.

    Дело в том, что по контрактам Газпрома есть лаг в формировании цены... Латвия закачала газ в свое подземное хранилище по ценам ниже, чем сейчас может купить», – пояснил эксперт. По словам Юшкова, логично имеющийся дешевый газ истратить сейчас – в надежде на то, что летом из-за меньших объемов потребления в ЕС и в остальном мире топливо подешевеет. «Однако не всегда эта логика работает. В прошлом году, наоборот, все лето газ дорожал, да и весь год», – отметил эксперт.

    Юшков полагает, что «вполне возможно, что уже в мае Латвия вернется к закупкам российского газа». Эксперт отмечает, что «Польша сейчас подложила свинью» остальным потребителям российского газа, в том числе и Латвии. «Если хотя бы один крупный покупатель отказывается от газа, конкуренция на все оставшееся топливо возрастает. Увеличивается дефицит, а значит, стоимость газа на споте (бирже – прим. ВЗГЛЯД) растет. А от спотового рынка высчитывается цена в том числе даже по долгосрочным контрактам», – поясняет специалист.

    Юшков считает, что отопительный сезон без российского газа Латвия не переживет. Может быть, Рига попытается минимизировать закупки, но точно не сможет отказаться от них целиком.
     
     
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