Эксперт: ЕС нашел способ отомстить Венгрии за блокировку антироссийских санкций

«У Венгрии и Словакии нет других источников получения нефти. Без поставок из России им не обойтись. Перекрытие «Дружбы» может быть своего рода местью Евросоюза Венгрии, которая весной долго блокировала пакет антироссийских санкций», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее Украина остановила прокачку нефти Венгрии и Словакии по трубопроводу «Дружба».

«Формально поставки эти разрешены, да и платеж за них должен проходить. Но этот платеж теперь должен проверить и пропустить специальный санкционный оператор Евросоюза. А тот, в свою очередь, оправдывается тем, что у него нет «необходимого регламента». То есть это выглядит как чисто бюрократическая история, которая на самом деле превращается в месть Брюсселя Венгрии за ее самостоятельную политическую позицию», – полагает Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ.

Теоретически можно сделать так, чтобы компании самостоятельно платили за транзит компании «Укртранснафта», и платежи будут проходить без проблем, предлагает Юшков.

«Точные причины, почему платежи не проходят, будут скоро известны, но эта история уже сейчас напоминает ситуацию с «Северным потоком». Запад вновь запутался в собственных санкциях», – добавляет Станислав Митрахович, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности. «Ввели столько запретов, что сами ограничили себе возможности для поставок нефти в Европу. В свою очередь, Москва могла бы воспользоваться этой ситуацией и дать понять Западу, что поставки энергоресурсов могут прекратиться в любой не самый удобный момент для Европы. Так что, может, стоит задуматься? Не пора ли, как и в истории с турбиной для «Северного потока», санкции если не отменить, то хотя бы ослабить?» – задается риторическим вопросом Митрахович.

Во вторник украинская государственная компания «Укртранснафта» прекратила прокачку по южной ветке нефтепроводной системы «Дружба», по которой сырье поступает в адрес Венгрии, Чехии и Словакии. «При этом транзит через Белоруссию в направлении Польши и Германии продолжается», – уточнил пресс-секретарь, советник президента «Транснефти» Игорь Демин. Он напомнил, что украинская компания оказывает услуги на условиях 100% предоплаты. «Но при осуществлении платежа за транзит по территории Украины денежные средства были возвращены на счет ПАО «Транснефть». «Газпромбанк», обслуживающий платежи, уведомил нас, что платеж возвращен в связи со вступлением регламента Евросоюза, то есть седьмого пакета санкций», – цитирует Демина РИА «Новости».

Таким образом, «Укртранснафта» прекратила транспортировку в связи с отсутствием оплаты. «О том, что деньги не проходят и платеж невозможно осуществить, мы проинформировали Минэнерго России, а также российских грузоотправителей, поставляющих ресурсы в направлении этих трех стран, и «Укртранснафту», – заключил он.

Ранее председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявлял, что Украину нельзя считать страной, безопасной для транзита энергоносителей.