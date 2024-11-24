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    Если все эти умозрительные проекты (Австро-Венгрия Орбана, Ле Пен во Франции, АдГ в Германии, консервативный Юг) реализуются, то мечта Де Голля и Аденауэра о «Европе отечеств» может оказаться вновь актуальной. И то, что не удалось в шестидесятых, может вполне обрести новую жизнь.

    11 комментариев
    Андрей Рудалёв Андрей Рудалёв Демография – не про деньги

    Дом строится, большая семья создается через внутреннее домостроительство, через масштабность задач и ощущение собственной полноценности и силы. Это важное ощущение личной человеческой победительности было достигнуто в те же послевоенные годы, когда рожали детей вовсе не ради денег, а для будущего.

    39 комментариев
    Анна Долгарева Анна Долгарева Русские ведьмы и упыри способны оттеснить американские ужасы

    Хоррор на почве русского мифа мог бы стать одним из лучших в мировой литературе. Долгая история русских верований плотно связывает языческое начало с повседневным бытом русской деревни. Домовые, лешие, водяные, русалки так вплетались в ткань бытия человека на протяжении многих веков, что стали соседями...

    31 комментарий
    24 ноября 2024, 22:35 • Новости дня

    Российский Superjet загорелся при посадке в Анталье

    Авиалайнер Sukhoi Superjet 100-95LR компании «Азимут» загорелся при посадке в Анталье

    Российский Superjet загорелся при посадке в Анталье
    @ Leonid Faerberg/ Transport Photo/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    При посадке в аэропорту Антальи загорелся самолет Sukhoi Superjet 100-95LR российской авиакомпании «Азимут», выполнявший рейс из Сочи.

    Как передает РИА «Новости», при посадки в аэропорту Антальи загорелся самолет Sukhoi Superjet 100-95LR, выполнявшим рейс из Сочи.

    По предварительной информации, возгорание началось в одном из двигателей лайнера. Наземные службы аэропорта оперативно начали борьбу с огнем и сумели быстро справиться с возгоранием.

    По информации телеканала HaberGlobal, находившиеся на борту 79 пассажиров были эвакуированы.

    Из-за инцидента взлетно-посадочная полоса, на которую совершил посадку самолет, была временно закрыта.

    Напомним, этим летом в Подмосковье разбился самолет Sukhoi Superjet-100.

    23 ноября 2024, 15:18 • Новости дня
    Песков объяснил, почему ранее не было известно о разработке «Орешника»
    Песков объяснил, почему ранее не было известно о разработке «Орешника»
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Разработки новейших российских вооружений ведутся без широкой огласки, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, почему ранее не было известно о разработке ракеты «Орешник».

    «Я уверен, что мы с вами не знаем и сейчас о новых грядущих разработках», – сказал Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, передает ТАСС.

    Напомним, президент России Владимир Путин поддержал предложение принять на вооружение российскую ракетную систему средней дальности «Орешник». Он подчеркнул, что результаты использования ракетной системы «Орешник» сопоставимы по эффекту с оружием стратегического назначения, при этом средств перехвата такой ракеты на сегодня в мире не существует.

    Командующий Ракетными войсками стратегического назначения Сергей Каракаев доложил Путину, что ракетный комплекс «Орешник» способен поражать цели на всей территории Европы.

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    23 ноября 2024, 16:43 • Новости дня
    Американский эксперт заявил об ужасе на Западе после удара «Орешником»

    Американский эксперт Шрайвер заявил об ужасе на Западе после удара «Орешником»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Западные политические и военные круги охвачены ужасом после удара российской ракеты «Орешник» по военному объекту ВСУ, заявил американский военный эксперт Уилл Шрайвер.

    Эксперт подчеркнул, что этот удар разрушил иллюзии Запада о собственной непобедимости и надежности их стратегий, передает РИА «Новости».

    «Этот запах... Западные политические и военные круги пронизывает особый запах после того, как удар «Орешника» разрушил их хрупкие иллюзии о непобедимости», – написал Шрайвер в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что Запад пытается скрыть испуг от испытания российской ракеты «Орешник», но неудачно.

    Издание Financial Times писало, что боевое испытание этой ракеты продемонстрировало способность России опередить западные страны в ответных мерах.

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    9 ноября 2024, 15:28 • Видео
    Кто больше всех выиграет от победы Трампа

    Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

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    22 ноября 2024, 18:22 • Новости дня
    Бербок назвала Россию частью европейской семьи
    Бербок назвала Россию частью европейской семьи
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава МИД ФРГ Анналена Бербок на конференции по климату в Баку заявила о том, что Россия является частью европейской семьи, но одновременно обвинила ее в дестабилизации мира в Европе.

    «Мы столкнулись с ситуацией, при которой вот уже тысячу дней на нашем Европейском континенте Россия, которая тоже является частью нашей европейской семьи, атакует наш европейский мирный порядок», – отметила Бербок на пресс-конференции на полях 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) в Баку, передает РИА «Новости».

    Она также высказала обвинения в адрес России в ведении гибридной войны против европейских стран. Бербок указала на кибератаки и отправку посылок с взрывчатыми веществами, якобы осуществляемые Москвой. Эти действия, по ее словам, подрывают стабильность в регионе и создают угрозу безопасности.

    Ранее Минобороны Германии официально подтвердило, что уже несколько лет существует оперативный план, предназначенный для действий в случае вооруженного конфликта. В то же время Бербок заявляла о якобы нежелании президента России Владимира Путина вступать в переговоры и стремлении «втянуть НАТО в конфликт».

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    24 ноября 2024, 00:27 • Новости дня
    Киев не поверил в существование гиперзвуковой ракеты «Орешник»
    Киев не поверил в существование гиперзвуковой ракеты «Орешник»

    Tекст: Максим Попов

    Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил об отсутствии гиперзвуковой ракеты «Орешник», которая якобы нанесла удар по военному объекту в Днепре.

    Советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что новейшей российской ракеты средней дальности «Орешник» не существует. «Нет никаких «Орешников» в России», – приводит РБК слова политика.

    Позже официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала слова Подоляка. В своей публикации в Telegram, Захарова напомнила о предыдущих заявлениях Киева: «Многие годы они отрицали существование Крымского моста, но потом начали призывать его уничтожить,» – написала она.

    «Может, для начала на Банковой определятся, существует ли Южмаш?», - задалась вопросом дипломат.

    Напомним, 21 ноября президент России Владимир Путин впервые сообщил об использовании гиперзвуковой ракеты средней дальности «Орешник» по производственному объекту в Днепропетровске. По словам российского лидера, ракетный удар был нанесен в ответ на атаки ВСУ ракетами ATACMS и Storm Shadow по Брянской и Курской областям. Как отметили в Минобороны, ракета «Орешник» была использована в безъядерном исполнении и все ее боевые блоки достигли цели. После этого СБУ засекретила информацию об ударе ракеты «Орешник» по «Южмашу».

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    22 ноября 2024, 19:50 • Новости дня
    В США посоветовали Зеленскому помолиться в храме ВС России

    Журналист Хинкл посоветовал Зеленскому помолиться о спасении в храме ВС России в Москве

    В США посоветовали Зеленскому помолиться в храме ВС России
    @ CNP/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский журналист Джексон Хинкл предложил главе киевского режима Владимиру Зеленскому посетить Главный храм Вооруженных сил России в Москве и помолиться там.

    Хинкл в своем посте в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирован в России) предложил Зеленскому совершить паломничество в Главный храм Вооруженных сил России в Москве, передает РИА «Новости».

    По мнению Хинкла, Зеленский должен встать на колени и помолиться Богу. Журналист отметил, что он, вероятно, никогда этого не делал. Также Хинкл призвал украинского лидера поблагодарить президента России Владимира Путина за то, что он «пощадил его жизнь».

    Журналист добавил, что Зеленский должен выразить благодарность Вооруженным силам России за избавление украинского народа от страданий, навязанных НАТО.

    Ранее Хинкл заявил, что Зеленский практически умоляет о разрушении своей страны, проводя определенную политику, а также предрек конец «марионетки» Зеленского из-за ударов ATACMS вглубь России.

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    23 ноября 2024, 14:51 • Новости дня
    Рогов: СБУ засекретила информацию об ударе ракеты «Орешник» по «Южмашу»
    Рогов: СБУ засекретила информацию об ударе ракеты «Орешник» по «Южмашу»
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Служба безопасности Украины оцепила «Южмаш» в Днепропетровске после удара ракеты «Орешник», а Запад ошеломлен ее появлением у России, заявил председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

    Рогов отметил, что территория завода оцеплена, а любые данные о произошедшем не разглашаются для предотвращения утечек, передает РИА «Новости». По его словам, все собранные сведения передаются западным спецслужбам, «страны которых поставлены в ступор от появления у России ракеты «Орешник».

    По мнению Рогова, ракета «Орешник» обладает значительным потенциалом для изменения текущего международного баланса сил, и ее появление может существенно повлиять на позиции западных правительств и политиков.

    Ранее депутат Верховной рады Артем Дмитрук обвинил главу киевского режима Владимира Зеленского в намерении обмануть граждан Украины, назвав его «клоуном», после заявления о причинах отмены заседания Рады на фоне российского удара системой «Орешник».

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    22 ноября 2024, 14:55 • Новости дня
    Минобороны заявило о попадании в цель всех боевых блоков ракеты «Орешник»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Баллистическая ракета средней дальности в безъядерном гиперзвуковом оснащении «Орешник» успешно достигла своей цели в Днепропетровске, сообщило Минобороны.

    Минобороны России объявило о проведении успешного испытания баллистической ракеты средней дальности «Орешник». По информации из Telegram-канала ведомства, ракета была запущена 21 ноября с целью поражения объекта оборонно-промышленного комплекса в Днепропетровске в ответ на применение американского и британского дальнобойного оружия по объектам на российской территории.

    В Минобороны отметили, что все боевые блоки ракеты достигли заданной цели. «Цель пуска достигнута, плановые параметры выполнены в полном объеме», – сообщило ведомство.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что новейшая сверхзвуковая ракета «Орешник» продемонстрировала возможности Москвы в ответ Западу. Директор проекта противоракетной обороны в CSIS Том Карако предупредил о сложности сбить российскую ракету «Орешник».

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    22 ноября 2024, 14:42 • Новости дня
    Лавров: Зеленский испугался
    Лавров: Зеленский испугался
    @ Alexander Zemlianichenko/AP/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский испытывает страх перед возможной реакцией Москвы на применение Украиной дальнобойных ракет вглубь российской территории, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    По его словам, Зеленский начал обвинять своих сторонников в том, что они оставляют его безоружным перед лицом ответных действий России, передает РИА «Новости».

    «Что касается реакции на наш ответ, я так понимаю, что Зеленский испугался. Стал обвинять своих хозяев в том, что они его оставляют безоружным перед лицом такой вот акции со стороны Российской Федерации. Наверное, это полезный результат. Уж чего-чего, а хотя бы быть поближе к реальности, ощущать ее на своей шкуре, я бы сказал, это уже полезно», – отметил Лавров во время пресс-конференции.

    Ранее украинский лидер Владимир Зеленский выразил недовольство «уважаемыми партнерами» Киева на фоне запуска российской гиперзвуковой ракеты «Орешник» по объекту на Украине. Также сообщалось, что в Киеве и среди украинских военных наблюдается паника из-за угрозы ответных ударов со стороны России.

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    23 ноября 2024, 19:38 • Новости дня
    Стало известно об отставке командующего группировкой войск «Юг»

    РБК: Стало известно об отставке командующего группировкой войск «Юг»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Генерал-полковник Геннадий Анашкин снят с должности командующего группировкой войск «Юг», сообщают СМИ.

    Как передает РБК со ссылкой на источник в Минобороны, знакомый с кадровыми перестановками, Анашкин снят с должности в рамках плановой ротации.

    «Анашкин – заслуженный командующий, имеющий огромный боевой опыт – воевал с первых дней СВО. Ранее руководил соединениями и объединениями в различных операциях, включая миротворческие», – приводит агентство его слова.

    Ранее о возможной отставке генерала сообщили военкор Юрий Котенок и Telegram-каналы «Мир с Юрием Подолякой» и «Рыбарь». Официальных заявлений о назначении или увольнении Анашкина на данный момент не поступало.

    Анашкин родился в 1968 году в Куйбышеве (ныне Самара) и начал военную службу в составе Советской армии в 1987 году. В его карьере значится участие в Первой и Второй чеченских войнах, а также командование миротворческими силами в Боснии и Герцеговине.

    До назначения командующим войсками «Юг» Анашкин занимал ряд высокопоставленных должностей, включая пост заместителя командующего 58-й и 8-й армий Южного военного округа, а также командира воинского формирования в Нагорном Карабахе.

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    22 ноября 2024, 21:52 • Новости дня
    Захарова рассказала о «волшебном порошке бесстрашия» Зеленского
    Захарова рассказала о «волшебном порошке бесстрашия» Зеленского
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась по поводу недовольства главы киевского режима Владимира Зеленского депутатами Рады и посольствами, ограничившими работу из-за вопросов безопасности.

    Захарова в своем Telegram-канале отметила, что Зеленский подверг Раду критике за отказ от работы в связи с угрозой ракетных обстрелов в Киеве. «Так у них же нет волшебного порошка бесстрашия, как у занюханного Зеленского», – написала дипломат.

    Напомним, власти Украины приняли решение о временном ограничении работы ряда государственных органов и отмене заседания Верховной рады из-за вопросов безопасности. Позже Зеленский в видеообращении выразил недовольство депутатами за отмену заседания Верховной рады и посольствами за приостановку работы без воздушной тревоги.

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    22 ноября 2024, 21:50 • Новости дня
    Зеленский запросил у Запада системы ПВО для защиты от «Орешника»
    Зеленский запросил у Запада системы ПВО для защиты от «Орешника»
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украина обратилась к союзникам с просьбой предоставить системы ПВО для отражения атак российских ракет средней дальности, таких как «Орешник», сообщил глава киевского режима Владимир Зеленский.

    «Украина запросила системы ПВО, способные сбивать российские ракеты средней дальности», – заявил Зеленский в своем Telegram-канале, передает Ura.ru.

    Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что в мире на сегодняшний день не существует средств для перехвата ракет «Орешник». На совещании с руководством Минобороны, представителями ВПК и разработчиками ракетных систем глава государства рассказал, что ракетный комплекс «Орешник» создан на базе новейших разработок и не является модернизацией советских систем.

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    23 ноября 2024, 18:12 • Новости дня
    Военкор Коц опроверг удар по командному пункту в Курской области
    Военкор Коц опроверг удар по командному пункту в Курской области
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Военный корреспондент Александр Коц заявил об отсутствии потерь на командном пункте в Курской области, опровергнув слухи о якобы гибели 500 корейских солдат и руководства группировки «Север».

    В Telegram-канале Коц заявил, что распространяемые заявления о массовых потерях и гибели 500 корейских солдат не соответствуют действительности.

    «Там, оказывается, 500 корейцев еще погибли. А что, простите, такому количеству корейских солдат делать на командном пункте? Где вы вообще видели командные пункты с таким количеством людей?», – подчеркнул он.

    Кроме того, Коц отверг утверждения о гибели руководства группировки «Север». «Ну и про гибель руководства группировки «Север» такая же брехня», – написал военкор.

    Ранее офицер украинской армии добровольно сдался в плен и раскрыл расположение командного пункта ВСУ, что позволило нанести по нему удар.

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    23 ноября 2024, 23:04 • Новости дня
    Ракета ВСУ стоимостью 2,5 млн долларов уничтожила пустые бочки в Бердянске

    ВСУ поразили в порту Бердянска бочки из-под топлива, которые не утилизировали

    Tекст: Максим Попов

    В результате ракетного удара ВСУ в порту Бердянска были уничтожены и повреждены несколько бочек из-под топлива, которые ранее не были утилизированы, сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета Общественной палаты Владимир Рогов.

    «Ударом ракеты стоимостью 2,5 млн долларов США уничтожены и повреждены несколько бочек из-под топлива. Ранее данные бочки были выведены из эксплуатации, но не сданы в переработку или утилизированы», – приводит ТАСС слова Рогова.

    По предварительным данным, порт был атакован британской крылатой дальнобойной ракетой Storm Shadow.

    До этого губернатор Запорожской области Евгений Балицкий отметил, что атака ВСУ на порт Бердянска не повлияла на его работу.

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    23 ноября 2024, 14:21 • Новости дня
    Минобороны показало видео уничтожения украинского МиГ-29
    Минобороны показало видео уничтожения украинского МиГ-29

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство обороны России обнародовало кадры уничтожения самолета МиГ-29 Вооруженных сил Украины на аэродроме Днепр.

    На кадрах, опубликованных в Telegram-канале Минобороны, показан удар ОТРК «Искандер» по украинскому МиГ-29 на аэродроме Днепр.

    «В результате точного попадания уничтожен один истребитель ВСУ МиГ-29 и до 15 человек инженерно-технического состава», – говорится в сообщении.

    Напомним, в субботу официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков в ходе брифинга сообщил, что ВС России уничтожили на земле украинский МиГ-29. Ранее российские войска поразили аэродромы и склады беспилотников ВСУ.

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    22 ноября 2024, 17:38 • Новости дня
    Эксперт оценил способность противодействия западных комплексов ПРО «Орешнику»

    Эксперт Ермаков: Запад не станет поставлять Украине комплексы, которые в теории могли бы перехватить «Орешник»

    Эксперт оценил способность противодействия западных комплексов ПРО «Орешнику»
    @ кадр из видео

    Tекст: Анастасия Куликова

    У США есть комплексы THAAD и SM-3, которые в теории могли бы перехватить «Орешник». Однако на практике с таким вооружением они не сталкивались. И это малочисленные дорогие системы, которые не станут отправлять на Украину, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт по стратвооружениям Александр Ермаков. Ранее западные эксперты назвали потенциальный перехват «Орешника» «кошмарной проблемой».

    «Мы понимаем, что в случае с «Орешником» не идет речи о том, что он был создан за год или за два. Есть несколько версий происхождения данного вида вооружений. Однако стоит отметить, что часть программ по разработке такого оружия в свое время подзаглохла, поэтому старые наработки могли взять за основу», – допускает Александр Ермаков, научный сотрудник ИМЭМО РАН и эксперт Российского совета по международным делам.

    «Когда у нас пять лет назад начался процесс развала договора о РСМД, были озвучены планы разработки комплекса баллистической ракеты», – напомнил спикер. «Другое дело, что о разработке «Орешника» нигде не объявлялось открыто, поэтому не очень понятно, когда проводились испытания», – рассуждает аналитик.

    «Возможно, боевое оснащение могли отработать на экспериментальных «Тополях». Однако про сами пуски никакой информации нет. Но очень сомневаюсь, что это был первый запуск, ведь никто не был заинтересован в том, чтобы в таком ответственном вопросе произошел казус», – обращает внимание собеседник.

    Ермаков также обратил внимание на известные характеристики «Орешника». «Путин сообщил, что скорость ракеты – 10 Махов. И для баллистической ракеты средней дальности это не очень много. Допускаю, что речь шла о боевых блоках, и тогда это действительно впечатляет», – поясняет он.

    Далее аналитик объясняет: ракета, когда взлетает, преодолевает силу земного тяготения, а при падении – ускоряется. «Вероятно, скорость до 10 Махов достигают боевые блоки в момент поражения цели, то есть это скорость уже после того, как совершены маневры и все торможения», – рассуждает спикер.

    «Например, скорость МБР большой дальности вплотную приближается к показателям космических ракет. Речь идет о 6-7 км/с. При еще большем разгоне баллистическая ракета уходила бы на орбиту. Такие скорости обусловлены тем, что ей надо пролететь половину земного шара. А вот для баллистической ракеты средней дальности 2-3 км/с – это норма», – отметил спикер.

    На этом фоне эксперт обратил внимание на споры о возможностях перехвата «Орешника», которые начались в рядах западных аналитиков. «Patriot и IRIS-T – системы объектовой противоракетной обороны – не способны перехватывать такую цель. Они просто не рассчитаны для этого», – подчеркнул спикер.

    «Эти западные комплексы, допустим, могут перехватить «Искандер» только в том случае, если как-то удачно сложится ситуация. А скорости у маневрирующей баллистической ракеты средней дальности, напомню, другие. Учитывая еще и боевой блок, то ракету перехватывать еще тяжелее, и требования к противоракете выдвигаются совсем иные», – пояснил Ермаков.

    «Чем-то близким к этому может быть израильская Arrow-3. По крайней мере, еврейскому государству удавалось перехватить часть иранских ракет, которые, как заявлялось, были с маневрирующими боевыми блоками, и тоже, кстати, средней дальности. Но даже израильские военные цели все же пропускали», – указал он.

    Из того, что сейчас есть на вооружении у Запада, эксперт выделяет американские THAAD, а также SM-3. «Но на практике против ракет, подобных «Орешнику», они не проверялись. Возможно, для перехвата им важно «ловить» ракету в космосе. То есть им желательно быть где-то на траектории. Более того, THAAD более-менее хорошо работает не по маневрирующим боевым блокам», – добавил собеседник.

    «Если говорить об украинском конфликте, то на Украине применяются Patriot и IRIS-T. Для них «Орешник», как я говорил ранее, крайне трудно перехватываемая либо вообще неперехватываемая цель, потому что она, так сказать, иного калибра», – пояснил аналитик.

    По его мнению, ожидать, что Запад начнет поставлять THAAD или те же SM-3 на Украину, не стоит. «SM-3 – это в основном морские комплексы. Да, они установлены на польской или румынской ПРО, но это не мобильные системы. Этой версии не существует, по крайней мере, пока. Они подумывают о создании такой модификации, но опять же, для своих собственных нужд», – пояснил эксперт. Что касается THAAD, то этот комплекс очень дорогой. «Их сейчас развернули в Израиле, но американцам их самим не хватает вечно», – заключил Ермаков.

    Ранее Владимир Путин в видеообращении сообщил о проведении испытания ракетной системы «Орешник». По его словам, боеприпас обладает скоростью 10 Махов (2-3 км/с), а имеющиеся у противников комплексы ПРО не способны его перехватить. Данный шаг стал ответом на агрессивные действия со стороны Североатлантического альянса.

    На Западе уже возникли споры относительно того, реально ли сбить новую российскую ракету.

    Так, директор проекта ПРО в CSIS Том Карако заявил изданию Defense One, что применение «Орешника» значительно затруднит работу оборонных комплексов НАТО. Главной сложностью в противостоянии с российской разработкой он видит разделяющуюся головную часть боеприпаса с блоками индивидуального наведения. Эксперт отметил, что ликвидация угроз со стороны этой ракеты кажется ему «кошмарно проблемным» делом.

    В свою очередь, офицер воздушно-космических сил Франции сообщил Le Monde, что западные системы ПРО способны зафиксировать запуск «Орешника», но необязательно ее остановят. «На планирование ответных действий останется лишь 30 минут», – добавил он. Кроме того, узнать, оснащен ли боеприпас ядерным зарядом, невозможно.

    Напомним, газета ВЗГЛЯД подробно описывала, как применение «Орешника» отразится на ходе СВО, а также рассказывала о бурной реакции западных СМИ на испытание российской разработки.

    Коментарии (8)
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    Москва предостерегла Южную Корею от поставок оружия Украине
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    Россиянин отсудил у BMW 300 млн рублей за неисправность вентилятора

    Южная Америка и Россия окажутся спасителями Китая

    Железная дорога от океана до океана – и сеть морских портов, окутывающая весь мир. Так выглядят грандиозные планы создания Китаем всемирной транспортной инфраструктуры, и часть из них уже реализована. Происходящее имеет значение в том числе для интересов России – особенно в контексте глобального противостояния между Пекином и Вашингтоном. Подробности

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    Запад неадекватно воспринял сигнал от «Орешника»

    Уходящая неделя войдет в историю, как один из решающих этапов эскалации конфликта между Западом и Россией. Какие боевые характеристики комплекса «Орешник» являются самыми впечатляющими, почему его испытания являются сигналом далеко не только киевскому режиму и почему реакция Запада на эту ракету является неадекватной? Подробности

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    За что Сталин отправил в штрафники целый полк

    Ровно 80 лет назад, 23 ноября 1944 года, вышел приказ наркома обороны Иосифа Сталина о переводе в штрафные части целого кавалерийского полка. Каким образом и при каких обстоятельствах проштрафился этот полк, чем искупил свою вину – и какие еще подобные случаи бывали во время Великой Отечественной? Подробности

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    Ставка ВСУ на наемников провалилась

    Очередной западный наемник, воевавший на стороне ВСУ, взят в плен российскими войсками – на этот раз на Курском направлении. Какое количество «иностранных добровольцев» воюет сегодня в рядах украинской армии, почему киевский режим вынужден до сих пор рассчитывать на наемников и в чем их самое слабое место? Подробности

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    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

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    • Владимир Можегов Владимир Можегов
      Правый поворот Европы неостановим

      Если все эти умозрительные проекты (Австро-Венгрия Орбана, Ле Пен во Франции, АдГ в Германии, консервативный Юг) реализуются, то мечта Де Голля и Аденауэра о «Европе отечеств» может оказаться вновь актуальной. И то, что не удалось в шестидесятых, может вполне обрести новую жизнь.

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    • Андрей Рудалёв Андрей Рудалёв
      Демография – не про деньги

      Дом строится, большая семья создается через внутреннее домостроительство, через масштабность задач и ощущение собственной полноценности и силы. Это важное ощущение личной человеческой победительности было достигнуто в те же послевоенные годы, когда рожали детей вовсе не ради денег, а для будущего.

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    • Анна Долгарева Анна Долгарева
      Русские ведьмы и упыри способны оттеснить американские ужасы

      Хоррор на почве русского мифа мог бы стать одним из лучших в мировой литературе. Долгая история русских верований плотно связывает языческое начало с повседневным бытом русской деревни. Домовые, лешие, водяные, русалки так вплетались в ткань бытия человека на протяжении многих веков, что стали соседями...

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    • Кто больше всех выиграет от победы Трампа

      Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

    • Как Трамп поступит с Украиной

      Победа Дональда Трампа на выборах президента США должна стать черным днем для Киева. Однако Владимир Зеленский продолжает на что-то надеяться. Какой будет политика нового президента США в отношении Украины?

    • Благодаря каким людям Трамп победил Камалу

      Дональд Трамп победил на выборах президента США, причем победил гораздо более уверенно, чем в 2016 году. Этой победой он обязан конкретным людям, и лишь в последнюю очередь – самому себе.

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    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

    • Как работает эшелонированная система ПВО России

      Россия выстроила многоуровневую систему противоракетной и противовоздушной обороны, защищающей небо от угроз с воздуха. Какие именно зенитно-ракетные комплексы приоритетно предназначены для поражения определенных воздушных целей ВСУ – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

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    • Перед уходом с поста Байден ставит мир на грань ядерной катастрофы

      «Безумным» даже в Соединенных Штатах называют решение президента США Байдена позволить Украине наносить удары ракетами ATACMS вглубь территории России. Как неоднократно предупреждало российское руководство, такие удары будут рассматриваться как непосредственное участие стран НАТО в агрессии против нашей страны – со всеми вытекающими последствиями.

    • Трамп бумерангом возвращается в Белый дом

      Дональд Трамп стал 47-м президентом США. Его возвращение в Белый дом в некотором смысле оказалось удивительным, ведь на кампанию его главного оппонента – Камалы Харрис – были потрачены колоссальные средства. Впрочем, эксперты в один голос указывают: свою роль сыграли хаос в Демпартии и неправильная стратегия предвыборной кампании демократа.

    • Зеленский вымаливает у США «Томагавки»

      «План победы над Россией», который глава киевского режима Владимир Зеленский представил руководству Белого дома, включает в себя просьбы о передаче Украине крылатых ракет «Томагавк». Даже западные СМИ признают, что это «абсолютно невыполнимая просьба» – подобного рода ракеты относятся к наиболее передовым видам вооружений и способны нести ядерное оружие.

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