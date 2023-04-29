Эксперт: ВС России нанесли удары по штабам и базам ВСУ

Брод: ПАСЕ восемь лет закрывала глаза на уничтожение ВСУ мирных жителей

Член СПЧ Брод: В ПАСЕ закрывают глаза на убийства мирных жителей в Донбассе, но спасение детей из зоны СВО называют «геноцидом»

В западных странах не рассказывают всю правду о вывезенных детях – не показывают ту заботу, которую они получают в России. Более того, зверства ВСУ, которые уничтожают собственных граждан, как будто бы не замечаются. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал член СПЧ Александр Брод. Ранее ПАСЕ приняла резолюцию, в которой говорится, что перемещение детей из зоны СВО в Россию якобы соответствует определению геноцида.

«Объявление действий по спасению детей из зоны СВО «геноцидом» – очередная провокация с целью демонизации РФ. Запад сознательно смещает акценты, не разъясняя непосвященной аудитории сути подобных действий. За кадром остаются важные обстоятельства: ребята были определены в российские семьи, они проходят медицинскую и психологическую реабилитацию под контролем специалистов», – сказал член СПЧ при президенте РФ, председатель НОМ Александр Брод.

«Фактически ПАСЕ в очередной раз продемонстрировала двойные стандарты. Структура в течение восьми лет закрывала глаза на регулярные обстрелы ВСУ гражданских объектов, на уничтожение мирных жителей силами Украины. Следуя такой логике, если бы Россия не вывезла детей, а оставила их на произвол судьбы – это было бы верхом «гуманизма», – отмечает эксперт.

«Между тем мы видим, что в рамках СВО ВСУ прикрываются мирными гражданами как живым щитом, размещают орудия в спальных районах и детских учреждениях. В порядке вещей становятся обстрелы приграничных территорий РФ. Оправдывается лицемерие, в рамках которого украинские чиновники призывают жителей не покидать страну, но сами вывозят собственные семьи за рубеж. Вот он – «гуманизм» по-европейски», – подчеркивает собеседник.

«Однако удивляться здесь нечему. ПАСЕ, как и многие другие международные институты, давно превратилась в обслугу политических кругов Запада. Их цель – поспособствовать государственному перевороту в нашей стране, для чего и используются информационные манипуляции. Натурально подливают керосина в огонь антироссийской истерии», – резюмирует Брод.

Ранее Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, в которой говорится, что перемещение детей с украинской территории в Россию якобы соответствуют определению геноцида. В организации со ссылкой на официальные власти Украины заявили об отправке 19 тыс. ребят в РФ и указали, что «судьба многих тысяч детей» остается неизвестной. Заявление опубликовано на официальном сайте ассамблеи.

Напомним, Международный уголовный суд санкционировал «ордер на арест» российского президента Владимира Путина и уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой в связи с «депортацией детей» на украинской территории.

В начале апреля был опубликован бюллетень по деятельности уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой по защите детей во время специальной военной операции. В феврале 2022 года на территорию РФ из ДНР и ЛНР прибыло около двух тысяч воспитанников интернатов для детей-сирот, а также для тех, кто остался без попечения родителей.

Ребята из ДНР впоследствии были устроены под опеку в приемные семьи российских граждан или переведены из приграничных ПВР в учреждения других регионов России. Дети из ЛНР вернулись в свои организации в полном составе. Затем часть из них по ходатайству уполномоченных органов в сфере опеки и попечительства были устроены в российские приемные семьи.

В ноябре 2022 года в непосредственной близости от линии фронта оказался Алешкинский детский дом-интернат в Херсонской области. При содействии уполномоченного 52 воспитанника с тяжелыми патологиями были временно перевезены на безопасную территорию – в Республику Крым. Большая часть воспитанников уже вернулась в родную область, в новое профильное социальное учреждение в Скадовске.

Напомним, 15 марта 2022 года Россия заявила о выходе из Совета Европы. Глава российской делегации в ПАСЕ Петр Толстой отметил, что это обдуманное и взвешенное решение. Он возложил ответственность за разрыв диалога на страны НАТО, которые использовали тему прав человека для реализации собственных геополитических интересов и нападок на РФ.