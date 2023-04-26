Пригожин назвал предполагаемую дату контрнаступления ВСУ

Пригожин: ВСУ начнут в контрнаступление после 2 мая

Украина начнет контрнаступление после 2 мая, когда закончатся дожди, заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

«2 мая должен пройти последний дождик. Еще неделю надо на то, чтобы ветер высушил почву. После этого ВСУ готовы будут двигаться», – приводятся слова Пригожина в Telegram-канале его пресс-службы.

Он не исключил, что наступление может быть 9 мая, чтобы «испортить праздник».

Между тем в Артемовске (Бахмут) идут кровавые бои, в город подтянулось «огромное количество» наемников, которые говорят по-польски.

Ранее New York Times со ссылкой на утекшие в Сеть секретные документы Пентагона сообщило, что Киев к концу апреля подготовит 12 украинских бригад численностью примерно по 4 тыс. военных в каждой, наступление планируется начать в мае.