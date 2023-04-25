Гендиректор РЖД: Национальная система железных дорог реагирует на вызовы времени

Генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров принял участие в федеральном просветительском марафоне «Знание.Первые» Российского общества «Знание», он прочитал гостям форума лекцию на тему «Железные дороги России: вызовы, возможности, решения».

Как отметил гендиректор РЖД, он не впервые выступает в просветительских марафонах Российского общества «Знание» и всегда рад видеть неравнодушную, заинтересованную аудиторию, которая заряжает выступающего. Спикер подчеркнул, что сегодня – время больших перемен и национальная система железных дорог реагирует на вызовы времени, говорится на сайте общества.

«Россия не была бы такой сильной, красивой страной, если бы в ней не было железных дорог. Железные дороги для России – уникальный базис, который позволяет ощущать надежность и безопасность. На долю РЖД приходится 30 % пассажирских перевозок страны, а в грузообороте еще больше – до 90 %», – сообщил Белозеров.

Гендиректор РЖД также подчеркнул, что в этом году компания отмечает 20-летие в нынешнем статусе – ОАО «РЖД», а в целом «Российским железным дорогам» уже более 185 лет.

«Железные дороги всегда менялись. Постоянная трансформация – наше свойство, если не меняться – мы не будем двигаться вперед, а наша основная функция – везти и ехать. Мы всегда помнили, что нужно быть готовыми к любым изменениям. Когда в прошлом году на юге страны закрылось 11 аэропортов, президент поставил нам задачу увеличить перевозки – и мы сделали это: на южных направлениях перевезли свыше 16,5 млн пассажиров. Мы увидели новые ниши. Мы купили огромный объем пассажирского парка, включая поезда пригородного и дальнего следования», – рассказал он.

Кроме того, Белозеров обратил внимание молодых слушателей на то, что за два последних года в России гигантскими темпами развивался внутренний туризм. Железнодорожники в семь раз увеличили число туристических маршрутов на поездах дальнего следования – сейчас их 35. РЖД в десятки раз нарастило грузопотоки, идущие на восточные направления, прибавилось 700 грузоотправителей. Сегодня 80% грузов едут по железным дорогам с запада на восток. В следующем году РЖД по поручению президента России планирует перевезти на восток 180 млн тонн грузов. Уже сейчас по Восточному полигону идут тяжелые соединенные поезда длиной 2 километра.