Россия заставила США улететь от Крыма

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29 марта, среда  |  Последнее обновление — 21:24  |  vz.ru
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Россия рвется покорить мировой рынок СПГ

Цель России – увеличить производство СПГ в три раза Владимир Песня/РИА Новости
Россия ставит амбициозную цель – выйти к 2030 году на производство не менее 100 млн тонн СПГ в год, несмотря на западные санкции. Это означает в три раза нарастить поставки СПГ взамен пострадавшему трубопроводному экспорту в Европу. Какие сложности стоят на этом пути у Москвы? И как США могут оказать большую услугу России в этом плане? Подробности...
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«Политическая близорукость» Пашиняна грозит Армении потерей ориентации

Никол Пашинян еще несколько лет назад добился полной управляемости Конституционного суда Vahram Baghdasaryan/Photolure/REUTERS
Пророссийские силы в Армении обвинили правительство Никола Пашиняна в «политической слепоте» – после того, как Ереван получил «черную метку» из Москвы. Скандал начался с того, что власти Армении на прошлой неделе запустили процесс подключения к работе Гаагского суда. Любопытно, они действительно не заметили, что такое решение оскорбительно для Москвы, или Пашинян нарочно пошел на провокацию? Подробности...
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«Нейросети станут изощренными вымогателями»

В умелых руках творение компании OpenAI ChatGPT превращается в создателя фейков Cfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press
Вскоре мир столкнется с ситуацией, когда искусственный интеллект через нейросети ChatGPT и GPT-4 начнет создавать различные фейковые документы, видео и фото, которые будет трудно отличить от оригинала, сказал в интервью газете ВЗГЛЯД ИТ-эксперт Игорь Ашманов. О том, что мошенники могут использовать искусственный интеллект для вымогательства и обмана людей, ранее предупредил Европол. Подробности...
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Германия пожинает плоды терактов на российских газопроводах

Забастовочное движение охватило всю Германию Marcus Brandt/dpa/Global Look Press
Гигантская забастовка на транспорте парализовала в понедельник всю Германию. Работники этой и других отраслей требуют повышения зарплат. А между тем фактическое снижение их доходов напрямую спровоцировано перекрытым доступом к дешевому российскому газу. Какие политические последствия, в том числе для России, будут иметь эти акции протеста в Германии?  Подробности...
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Как закрыть границу с Украиной для диверсантов

Украинские диверсанты напали с натовским оружием на гражданское население Брянской области кадр из видео
В Сети появляется все больше данных о том, как украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области. Уже известно, что для нападения они использовали натовское вооружение. Однако тот факт, что им удалось проникнуть на территорию региона, ставит вопрос: как подобные вылазки можно предотвратить в будущем? Подробности...
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Гонения властей на УПЦ ставят мировых лидеров перед выбором

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Репутация человека честного и принципиального – отнюдь не бесполезное украшение. Это важный ресурс. Для политиков (и особенно международных организаций) важна репутация людей, которые всерьез привержены принципам права и морали – например, принципу свободы вероисповедания. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев

Почему люди не уезжают из-под обстрелов

Евдокия Шереметьева
Евдокия Шереметьева, писатель, организатор гуманитарной помощи в Донбасс
Cамое страшное, что мы видели на этой войне, длящейся столько лет – это то, что вполне здоровые и успешные дети бросили своих родителей. И даже не хотят с ними общаться, потому что «сепары, сами виноваты». Подробности...
Обсуждение: 14 комментариев

Ядерное оружие в Белоруссии приближает новый мировой порядок

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Верить в то, что сейчас договоры с США служат гарантией мира, означает просто разменивать свою долгосрочную безопасность на несколько лет сравнительно спокойной жизни. Подробности...
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Зеленский проговорился насчет Артемовска

С чего начать развал НАТО

Зачем нам ядерное оружие в Белоруссии

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Шойгу наградил девушек-военных за отражение атаки на Севастополь

Глава Минобороны Сергей Шойгу в Национальном центре управления обороной наградил служащих базы Черноморского флота орденами Мужества за отражение атаки беспилотников на Севастополь
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Во Франции усилились протесты против пенсионной реформы

Президент Франции Эммануэль Макрон осудил протесты против повышения пенсионного возраста с 62 до 64 лет без голосования в парламенте. По его словам, «толпа не имеет легитимности» перед «представителями народа» в лице депутатов. При этом на улицах французских городов усиливаются столкновения протестующих с полицией
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Владимир Путин и Си Цзиньпин провели переговоры в Москве

В Большом Кремлевском дворце прошли переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Лидеры общались более трех часов. Сначала беседа проходила в узком составе с участием членов делегаций, а затем переговоры продолжились в расширенном формате
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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    Россия заставила США улететь от Крыма

    России с помощью «языка силы» удалось вынудить США держаться от Крыма подальше
    MQ-9 Reaper зарекомендовал себя в Ираке и Афганистане, но проверку Россией не прошел
    		  
    29 марта 2023, 20:05
    Фото: U.S. Air Force photo/Staff Sgt. Brian Ferguson
    Текст: Дарья Волкова,
    Евгений Поздняков

    В США сделали первые выводы после инцидента с дроном MQ-9 Reaper в небе над Черным морем. Во-первых, Штаты изменили маршруты полетов БПЛА – теперь они держатся подальше от Крыма. Во-вторых, Вашингтон отказался поставлять MQ-9 Reaper для ВСУ. Что означают на практике оба этих решения и к каким последствиям они приведут в будущем?

    США держат на удалении от Крыма свои разведывательные дроны. Как сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленного американского военного чиновника, маршруты разведывательных БПЛА были изменены после недавнего падения беспилотника MQ-9 Reaper в Черное море. В частности, дроны теперь летают на большей высоте и дальше от Крыма. Однако изменение траектории полетов «определенно ограничивает возможности по сбору разведданных».

    Как говорят источники телеканала, дроны не должны быть «чересчур провокационными», поскольку администрация президента Джо Байдена избегает любых инцидентов, грозящих перерасти в прямой конфликт с российскими Вооруженными силами.

    После падения MQ-9 Reaper 14 марта в Черное море в Вашингтоне заявили, что причиной крушения стал агрессивный маневр российского истребителя Су-27, который якобы задел винт аппарата. В Минобороны РФ указали, что американский БПЛА нарушил «границы района временного режима использования воздушного пространства», которые Россия установила в связи с началом военной операции.

    Пентагон позже опубликовал видео инцидента. На кадрах видно, как Су-27 на большой скорости приблизился к БПЛА, открыл клапан сброса топлива и облил им дрон, после чего трансляция прерывается. Затем показан заход еще одного истребителя, который повторяет маневр со сбросом топлива, и затем в кадре мелькает погнутая лопасть винта MQ-9 Reaper.

    В российском военном ведомстве указывали, что американский дрон летел с выключенными транспондерами и нарушил границы района режима использования воздушного пространства около Крымского полуострова. Через несколько дней летчиков Су-27 представили к госнаградам, а затем министр обороны Сергей Шойгу наградил их орденами Мужества.

    Напомним, после падения беспилотника в непосредственной близости от крымского побережья в России заявили о планах поднять его и изучить. Дрон оборудован многочисленными электронными системами и компонентами. Особый интерес в нем представляют модули связи, оптические и радиоэлектронные датчики, радары и передатчики. После контакта с соленой водой они наверняка будут в непригодном состоянии, но все равно могут дать доступ к военным и разведывательным технологиям США.

    Кроме того, теперь США не хотят терять другие дроны вблизи российских границ. В частности, глава Пентагона Ллойд Остин заявил об отсутствии смысла передавать беспилотники MQ-9 Reaper Украине из-за действия российских систем ПВО. «Этой платформе не выжить, если они попытаются применить ее в этой обстановке», – сказал Остин. В таком же духе высказался председатель объединенного комитета начальников штабов Марк Милли, по чьим словам,

    «он там не выживет» и «его собьют российские системы ПВО».

    По мнению аналитиков, таким образом России удалось добиться сразу двух целей. Во-первых, сократить разведывательные возможности США, которые обеспечивались силами БПЛА, а во-вторых, повлиять на номенклатуру военных поставок из стран НАТО на Украину, что также важно с точки зрения способности противника вести разведку потенциальных целей для атак.

    Как напоминает военный эксперт Алексей Леонков, военные засекли MQ-9 Reaper даже при отключенных транспондерах, что «прежде всего показывает эффективность российской системы воздушной обороны». «Далее к этому объекту были отправлены истребители. Убедившись в том, что это беспилотник США, они его ювелирно уронили. Американцы, конечно, тут же обвинили Россию в хулиганстве. Однако мы тем самым обозначили реальную красную линию в области безопасности», – считает Леонков.

    Эксперт отметил, что теперь американцы «стали аккуратнее летать вдоль наших границ, огибая закрытое воздушное пространство». «Это говорит о том, что они поняли серьезность наших намерений. И что важно – мы сократили их возможности в области воздушной разведки, – убежден эксперт. – Вместе с тем к заявлениям о том, что они не будут поставлять ВСУ беспилотники MQ-9 Reaper, нужно относиться со скепсисом. ВСУ пригодились бы эти дроны для контрнаступления, к которому их принуждают американцы».

    «Сам факт сбития MQ-9 Reaper серьезно напугал американцев возможными последствиями. Речь идет о многофункциональном беспилотнике, который способен выполнять как разведывательные операции, так и переносить тяжелую подвеску, в которую помещается до четырех ракет Hellfire», – отмечает военный эксперт Александр Артамонов.

    «Фактически Россия сочла возможным сбивать аппараты, находящиеся в зоне, прилегающей к территории, где мы отстаиваем собственные интересы. Мы заговорили с Вашингтоном на языке силы, хотя Штаты всегда исходили из того, что «русские не осмелятся». Этот факт вселяет в США неподдельное беспокойство», – подчеркивает собеседник.

    «Соответственно, список опциональных действий РФ существенно расширился. Теперь полетать без оглядки где-то вблизи наших границ не получится. В связи с этим встает вопрос о продолжении поставок Штатами вооружений Украине. Думаю, возможность передачи ВСУ американских беспилотников Reaper можно полностью исключить», – отмечает эксперт.

    Артамонов пояснил, что система управления этими БПЛА относится к разряду засекреченных. Кроме того, обучение персонала для работы с данным беспилотником занимает много времени, а «потенциальный оператор должен обладать доступом к военной тайне».

    «Никто не станет передавать Украине такие секреты, – уверен Артамонов. – Однако США могут направлять ВСУ более простые виды вооружений. Например, уже ведутся поставки беспилотников Switchblade. Это небольшие аппараты, которые обладают интеллектуальной системой наведения и способны переносить барражирующие боеприпасы».

    «Также Украине передаются GLSDB – корректируемые в полете «умные авиабомбы», позволяющие наносить существенный урон по заданным целям. Данные технологии также довольно опасны, но они не представляют собой военную тайну, раскрыть которую рискует поставка Reaper», – подчеркивает собеседник.

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