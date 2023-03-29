Россия заставила США улететь от Крыма

России с помощью «языка силы» удалось вынудить США держаться от Крыма подальше

В США сделали первые выводы после инцидента с дроном MQ-9 Reaper в небе над Черным морем. Во-первых, Штаты изменили маршруты полетов БПЛА – теперь они держатся подальше от Крыма. Во-вторых, Вашингтон отказался поставлять MQ-9 Reaper для ВСУ. Что означают на практике оба этих решения и к каким последствиям они приведут в будущем?

США держат на удалении от Крыма свои разведывательные дроны. Как сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленного американского военного чиновника, маршруты разведывательных БПЛА были изменены после недавнего падения беспилотника MQ-9 Reaper в Черное море. В частности, дроны теперь летают на большей высоте и дальше от Крыма. Однако изменение траектории полетов «определенно ограничивает возможности по сбору разведданных».

Как говорят источники телеканала, дроны не должны быть «чересчур провокационными», поскольку администрация президента Джо Байдена избегает любых инцидентов, грозящих перерасти в прямой конфликт с российскими Вооруженными силами.

После падения MQ-9 Reaper 14 марта в Черное море в Вашингтоне заявили, что причиной крушения стал агрессивный маневр российского истребителя Су-27, который якобы задел винт аппарата. В Минобороны РФ указали, что американский БПЛА нарушил «границы района временного режима использования воздушного пространства», которые Россия установила в связи с началом военной операции.

Пентагон позже опубликовал видео инцидента. На кадрах видно, как Су-27 на большой скорости приблизился к БПЛА, открыл клапан сброса топлива и облил им дрон, после чего трансляция прерывается. Затем показан заход еще одного истребителя, который повторяет маневр со сбросом топлива, и затем в кадре мелькает погнутая лопасть винта MQ-9 Reaper.

В российском военном ведомстве указывали, что американский дрон летел с выключенными транспондерами и нарушил границы района режима использования воздушного пространства около Крымского полуострова. Через несколько дней летчиков Су-27 представили к госнаградам, а затем министр обороны Сергей Шойгу наградил их орденами Мужества.

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Напомним, после падения беспилотника в непосредственной близости от крымского побережья в России заявили о планах поднять его и изучить. Дрон оборудован многочисленными электронными системами и компонентами. Особый интерес в нем представляют модули связи, оптические и радиоэлектронные датчики, радары и передатчики. После контакта с соленой водой они наверняка будут в непригодном состоянии, но все равно могут дать доступ к военным и разведывательным технологиям США.

Кроме того, теперь США не хотят терять другие дроны вблизи российских границ. В частности, глава Пентагона Ллойд Остин заявил об отсутствии смысла передавать беспилотники MQ-9 Reaper Украине из-за действия российских систем ПВО. «Этой платформе не выжить, если они попытаются применить ее в этой обстановке», – сказал Остин. В таком же духе высказался председатель объединенного комитета начальников штабов Марк Милли, по чьим словам,

«он там не выживет» и «его собьют российские системы ПВО».

По мнению аналитиков, таким образом России удалось добиться сразу двух целей. Во-первых, сократить разведывательные возможности США, которые обеспечивались силами БПЛА, а во-вторых, повлиять на номенклатуру военных поставок из стран НАТО на Украину, что также важно с точки зрения способности противника вести разведку потенциальных целей для атак.

Как напоминает военный эксперт Алексей Леонков, военные засекли MQ-9 Reaper даже при отключенных транспондерах, что «прежде всего показывает эффективность российской системы воздушной обороны». «Далее к этому объекту были отправлены истребители. Убедившись в том, что это беспилотник США, они его ювелирно уронили. Американцы, конечно, тут же обвинили Россию в хулиганстве. Однако мы тем самым обозначили реальную красную линию в области безопасности», – считает Леонков.

Эксперт отметил, что теперь американцы «стали аккуратнее летать вдоль наших границ, огибая закрытое воздушное пространство». «Это говорит о том, что они поняли серьезность наших намерений. И что важно – мы сократили их возможности в области воздушной разведки, – убежден эксперт. – Вместе с тем к заявлениям о том, что они не будут поставлять ВСУ беспилотники MQ-9 Reaper, нужно относиться со скепсисом. ВСУ пригодились бы эти дроны для контрнаступления, к которому их принуждают американцы».

«Сам факт сбития MQ-9 Reaper серьезно напугал американцев возможными последствиями. Речь идет о многофункциональном беспилотнике, который способен выполнять как разведывательные операции, так и переносить тяжелую подвеску, в которую помещается до четырех ракет Hellfire», – отмечает военный эксперт Александр Артамонов.

«Фактически Россия сочла возможным сбивать аппараты, находящиеся в зоне, прилегающей к территории, где мы отстаиваем собственные интересы. Мы заговорили с Вашингтоном на языке силы, хотя Штаты всегда исходили из того, что «русские не осмелятся». Этот факт вселяет в США неподдельное беспокойство», – подчеркивает собеседник.

«Соответственно, список опциональных действий РФ существенно расширился. Теперь полетать без оглядки где-то вблизи наших границ не получится. В связи с этим встает вопрос о продолжении поставок Штатами вооружений Украине. Думаю, возможность передачи ВСУ американских беспилотников Reaper можно полностью исключить», – отмечает эксперт.

Артамонов пояснил, что система управления этими БПЛА относится к разряду засекреченных. Кроме того, обучение персонала для работы с данным беспилотником занимает много времени, а «потенциальный оператор должен обладать доступом к военной тайне».

«Никто не станет передавать Украине такие секреты, – уверен Артамонов. – Однако США могут направлять ВСУ более простые виды вооружений. Например, уже ведутся поставки беспилотников Switchblade. Это небольшие аппараты, которые обладают интеллектуальной системой наведения и способны переносить барражирующие боеприпасы».

«Также Украине передаются GLSDB – корректируемые в полете «умные авиабомбы», позволяющие наносить существенный урон по заданным целям. Данные технологии также довольно опасны, но они не представляют собой военную тайну, раскрыть которую рискует поставка Reaper», – подчеркивает собеседник.

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