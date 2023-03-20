Пентагон подделал видео инцидента с беспилотником у берегов Крыма

Соединенные Штаты возобновили полеты своих разведывательных беспилотников над Черным морем – однако внесли в их маршрут весьма интересные коррективы. Между тем, как заявил газете ВЗГЛЯД генерал ВВС России, американский беспилотник должен был упасть на территорию Крыма. И есть основания полагать, что Пентагон подделал ролик Пентагона о перехвате MQ-9 российским Су-27.

«Совершенно очевидно, чем занимаются эти беспилотники. И их миссия – это вовсе не мирная миссия по обеспечению безопасности судоходства в международных водах... По сути, речь идет о прямой вовлеченности операторов этих беспилотников в конфликт. Причем против нас».

Такими словами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал одно из важнейших событий уходящей недели – падение американского БПЛА MQ-9 Reaper («Жнец») в Черное море неподалеку от Крыма. А накануне Пентагон, словно в подтверждение слов представителя Кремля, возобновил полеты своих аппаратов вблизи российских границ.

Как сообщает «Рейтер» со ссылкой на американских чиновников, США возобновили полеты разведывательных беспилотников над Черным морем. С одной стороны, это, казалось бы, доказывает наглость американских военных – в Белом доме уже заявляли, что продолжат посылать БПЛА к берегам России. И действительно, аппарат RQ-4B Global Hawk был в пятницу замечен за выполнением своей обычной миссии по направлению к российским берегам. Однако на этот раз с некоторым – и довольно значительным – изменением маршрута.

Несмотря на то, что США публично обещали «не соблюдать» введенную Россией зону ограничений для полетов авиации – в реальности, если судить по данным публичных сервисов отслеживания маршрутов, они начали этих ограничений придерживаться. В частности, Global Hawk в пятницу прошел по южной границе данной зоны, прочерченной Россией по Черному морю.

Скорее всего, США изменили маршрут не потому, что отнеслись с уважением к российским ограничениям. Все дело в том, что БПЛА MQ-9 Reaper имел все шансы в результате известного инцидента упасть вовсе не в море, а на сушу – на территорию Крыма.

А значит, у России, которая сейчас ведет операцию по подъему аппарата со дна, были бы гораздо большие шансы узнать все секреты этого крайне дорогостоящего американского беспилотника. И если продолжать посылать аппараты по тому же маршруту, которым следовал MQ-9, то вероятность в конце концов увидеть их обломки в руках российских военных и инженеров существенно увеличивается.

Стоит напомнить, каким образом MQ-9 оказался в итоге на дне Черного моря. Пентагон утверждает, что российский Су-27 физически задел винт американского аппарата, и поэтому оператор был вынужден направить БПЛА в море. Минобороны России настаивает, что физического контакта российского и американского летательных аппаратов не было. Однако винт MQ-9, как хорошо видно на опубликованном Пентагоном видеоролике, действительно поврежден.

Но разве можно согнуть и повредить винт, не прикасаясь к нему самолетом-перехватчиком? На самом деле – можно, и вот почему.

«Я не исключаю, что на MQ-9 Reaper были какие-то внешние детали, которые снесло спутной струей (струей газов, исходящих из двигателя истребителя – прим. ВЗГЛЯД), и именно этими деталями была повреждена лопасть – мог отлететь любой обтекатель на фюзеляже или антенна, а затем ударить по винту. Отказ техники также мог произойти в результате большой турбулентности», – подтвердил газете ВЗГЛЯД заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор Владимир Попов. По его словам, при отказе двигателя MQ-9 мог планировать несколько десятков километров и долететь до Крыма, если бы американцы специально не направили его в воду.

«Размах крыла этого дрона примерно 20 метров, а длина – 11 метров. Прямое крыло может использоваться как планер даже при неуправляемом полете. Не исключено, что американцы могли активировать самоликвидацию этого летального аппарата. То есть он мог быть уничтожен в воздухе, чтобы не попасть в руки российских специалистов на суше», – считает Попов.

Конечно, при падении на землю – на территорию Крыма – БПЛА все равно получил бы повреждения, но существенно меньшие, чем при падении в воду. Выведать его особенности и секреты было бы проще. И уж тем более проще было бы вообще обнаружить его и достать для изучения.

Опрошенные газетой ВЗГЛЯД военные летчики также сомневаются, что само видео является аутентичным. Скорее всего, оно подделано или как минимум серьезно отредактировано. Известно, что сегодня компьютерные технологии достигли такого размаха, что с их помощью можно создавать то, что уже получило название «дип фейк» – полностью сфальсифицированная видеозапись, которая выглядит как настоящая.

Вполне возможно, что американские специалисты показали в итоге как раз нечто подобное с пропагандистскими целями. Чтобы доказать свою версию, свое толкование эпизода. Иначе почему они целые сутки медлили с опубликованием данного ролика? Может быть, как раз потому, что программисты и дизайнеры работали над созданием нового ролика? Для такого предположения есть весомые основания.

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Во-первых, как официально заявляли в Пентагоне, перехват – то есть эпизод взаимодействия между Су-27 и MQ-9 – длился «тридцать-сорок минут». Однако обнародованная видеозапись занимает менее трех минут. Куда и почему исчезло все остальное? Почему нам его не показывают? За это время таких заходов Су-27 на цель могло быть не два, как нам продемонстрировали, а не менее десятка.

Не исключено, что американский беспилотник был поврежден после первых же проходов рядом с ним российского истребителя. Может быть, был отказ двигателя, может быть, проблемы с управлением. Затем как минимум полчаса американские операторы пытались реанимировать аппарат, вернуть ему управляемость. После того, как сделать этого не удалось и стало очевидным, что MQ-9 может упасть на территорию Крыма, операторы перевели его в режим пикирования, чтобы он разбился о поверхность воды и затонул.

Во-вторых, то, что действительно напоминает аварийный сброс керосина, вовсе может таковым не являться. Да, США обвиняют Су-27 в том, что он облил топливом беспилотник, и такая практика действительно традиционна. И в советское время, и в последние десятилетия российские летчики действительно порою сбрасывают керосин на приближающиеся к нашим границам самолеты-разведчики НАТО.

Однако у этого жеста нет никакой практической цели, это, если хотите, форма высказывания, оскорбления, это символический жест. Зачем его совершать не против экипажа противника, а против бездушной машины?

Летчики знают, что на больших высотах включение форсажа может выглядеть очень похожим на аварийный сброс топлива. Именно потому, что форсаж требует значительного расхода топлива, которое, однако, не сгорает в камере сгорания полностью и выходит в атмосферу с подобным шлейфом. А вот включение форсажа как раз имело прямой практический смысл – ведь именно форсаж создает спутную струю особенной силы.

В-третьих, попадание аппарата – тем более такого относительно легкого, как MQ-9 – в спутную струю вышедшего на форсаж тяжелого двухдвигательного истребителя неизбежно должно было привести беспилотник к болтанке, турбулентности значительной силы. Но на видеозаписи нет ничего подобного, камера стабильна – ни рывков, ни смещений, ни вибрации, ни тряски.

Наконец, в конце видеозаписи заметно, что у беспилотника повреждена лопасть винта. Что ж, такое действительно могло быть – но опять же, при таком повреждении также должна наблюдаться вибрация машины. Ничего подобного камера не транслирует. На видео – совершенно спокойная, стабильная, тщательно выровненная картинка.

Иначе говоря, есть много признаков, говорящих о том, с какими большими трудностями пришлось столкнуться и американским летчикам, и американской военной пропаганде в эпизоде с упавшим в Черное море беспилотником. Как много им пришлось сфальсифицировать и даже напрямую солгать. Как выяснилось, существует значительный риск попадания секретов американских БПЛА в руки российских военных. Скорее всего, именно для того, чтобы что-то подобное не повторилось, Пентагон и принял решение больше не отправлять свои беспилотники по тому же маршруту. По крайней мере, на какое-то время.