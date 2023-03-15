Как Россия добудет секреты американского беспилотника

Взгляд
15 марта, среда  |  Последнее обновление — 21:42  |  vz.ru
Разделы

Зачем Москва сократила срок зерновой сделки

Россия продлила зерновую сделку на 60 дней Erdem Sahin/EPA/ТАСС
Москва согласилась продлить действие зерновой сделки на 60 дней, а не на 120, как было прежде. И хотя Запад так и не выполнил часть своих обещаний в рамках этого соглашения, его продление дает России ряд прямых и косвенных преимуществ. О каких конкретно выгодах идет речь и как Москва может воспользоваться соглашением в своих интересах?  Подробности...
Перейти в раздел…

Махинации соратника Навального потрясли даже оппозицию

Внутри самой оппозиции Леонида Волкова уже не раз обвиняли в лоббизме в обмен «на донат» AP/TASS
Взаимные разоблачения, которыми обменялись сторонники Алексея Навального и Алексея Венедиктова, привели к тому, что достоянием общественности стали махинации одного из руководителей радикальных оппозиционных структур Леонида Волкова, ранее бежавшего за границу. Кто достал компромат на сторонника Навального и как это восприняли в рядах несистемной российской оппозиции? Подробности...
Перейти в раздел…

Как России потеснить НАТО на рынке вооружений

Российская оборонка нуждается во внешней кооперации Евгений Кузьмин/РИА Новости
Страны НАТО сохраняют доминирующее положение на мировом рынке вооружений. И хотя Россия закрепила за собой второе место, расположившись между США и Францией, доля Москвы на рынке неуклонно снижается. В чем заключается причина подобного сокращения, как России потеснить конкурентов из стран НАТО и почему Москве пора задуматься не только об экспорте вооружений, но и об импорте?  Подробности...
Перейти в раздел…

Российский летчик ювелирной работой наказал воздушного разведчика США

США потеряли боевой самолет в зоне СВО Robert W. Valenca/U.S. Air Force
США понесли первые потери в зоне российской спецоперации на Украине. БПЛА MQ-9 упал в Черное море в результате «непрофессиональных действий» российского истребителя Су-27, утверждают в Пентагоне. На самом деле действия российского летчика были максимально выверены, а сам инцидент может означать изменение всего подхода России к полетам авиации НАТО у наших границ. Каким образом американский дрон был уничтожен в Черном море? Подробности...
Перейти в раздел…

Как закрыть границу с Украиной для диверсантов

Украинские диверсанты напали с натовским оружием на гражданское население Брянской области кадр из видео
В Сети появляется все больше данных о том, как украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области. Уже известно, что для нападения они использовали натовское вооружение. Однако тот факт, что им удалось проникнуть на территорию региона, ставит вопрос: как подобные вылазки можно предотвратить в будущем? Подробности...
Перейти в раздел…

Государственный терроризм в США поставлен на поток

Сергей Козлов
Сергей Козлов, ветеран спецназа
Если кто-то скажет, что это все было давно, и теперь США белые и пушистые, разочарую. Методы, которые они применяют в так называемой политической борьбе, не изменились. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Силиконовый пузырь начал лопаться

Владислав Исаев
Владислав Исаев, политолог
Разорение всех криптоинвесторов, майнеров и прочей шушеры, которая вилась вокруг этого бизнеса, на реальную финансовую систему, рынки акций, недвижимости и реальный бизнес окажет относительно небольшое влияние. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев

Почему важно отстоять от искажений доктрину прав человека

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Можно не разделять веры в творение – но нельзя не заметить, что там, где высшей инстанцией, определяющей ваши права, становится та или иная группа людей, это ведет к тирании. Подробности...
Перейти в раздел…

Крушение БПЛА США: главное

У Эрдогана проблемы. Устоит?

Крах банков в США. Новый мировой кризис?

Перейти в раздел…

В Лос-Анджелесе объявили лауреатов «Оскара»

В воскресенье в Dolby Theatre в Голливуде прошла 95-я церемония вручения премии «Оскар». Трансляцию торжества посмотрели в более чем 200 странах мира. Премию в номинации «Лучший фильм» получили режиссеры Дэн Кван и Дэниэл Шайнерт (слева направо) за работу «Все везде и сразу»
Подробности...

В Тбилиси произошли столкновения спецназа и митингующих

Законопроект об иноагентах, который планировали ввести в Грузии, отозван. Сама же инициатива привела к серьезным уличным протестам и столкновениям митингующих с полицией. Оппозиция уже заявила, что даже после отзыва документа митинги продолжатся
Подробности...

Российские военные поздравили жительниц Луганской области с 8 Марта

Российские военные поздравили жительниц новых регионов с Международным женским днем. В рамках акции «СВОим с любовью» сотрудники Росгвардии привезли женщинам цветы и подарки, а в ответ слышали теплые слова и лучшие пожелания
Подробности...
Перейти в раздел…
12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
Подробности...
11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
Подробности...
21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
Подробности...
Перейти в раздел…
После падения дрона MQ-9 в Черном море американские беспилотники станут летать в этом районе:
  • Чаще

  • Так же

  • Реже

  • Перестанут летать

  • Затрудняюсь ответить
Какой оптимальный возраст для депутата?
  • До 35 лет

  • От 35 до 55 лет

  • Старше 55 лет

  • Затрудняюсь ответить
Нужно ли ввести ограничения на демонстрацию украинского флага на территории РФ?
  • Да

  • Нет

  • Затрудняюсь ответить
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Министр обороны США запросил телефонные переговоры с Шойгу
    Песков опроверг обвинения в сбросе топлива на БПЛА США Патрушев: Ситуация с MQ-9 доказывает участие США в боевых действиях против РФ Россиянки прошли с флагом страны на церемонии открытия ЧМ по боксу Мишустин прокомментировал предложение отменить ЕГЭ
    В Запорожской области отбили атаку украинских войск Асад заявил о поддержке спецоперации России на Украине Ветеран антитеррора назвал способы пресечения атаки дронов на нефтепроводы Суд отказал православному активисту в иске к Киркорову за клип с крестом
    Госдеп считает непреднамеренными действия России в инциденте с БПЛА В США ошеломлены приемом Бразилией военных кораблей Ирана В Литве решили запретить россиянам покупать недвижимость в стране Группа Metallica купила завод по производству виниловых пластинок

    инцидент в Черном море


    Нарышкин сообщил о возможности поднять и изучить обломки упавшего БПЛА США

    «Морской пояс безопасности»


    В Аравийском море начались военно-морские учения России, Китая и Ирана

    компьютерная игра


    В новой версии футбольного симулятора EA Sports FC отказались от российских комментаторов

    Видео

    падение MQ-9


    Российский летчик ювелирной работой наказал воздушного разведчика США

    городской бой


    Франция готовится к битве за Крым

    главный инспектор бундесвера


    Германия избавляется от признающих силу России генералов

    ряд преимуществ


    Зачем Москва сократила срок зерновой сделки

    дипломатическая работа


    Украина начала набор послов по объявлениям

    главная кинопремия


    Дмитрий Дабб: «Оскар» чуть-чуть испоганил хороший фильм

    на войне как на войне


    Сергей Козлов: Государственный терроризм в США поставлен на поток

    вклад в историю


    Владислав Исаев: Силиконовый пузырь начал лопаться

    на ваш взгляд


    После падения дрона MQ-9 в Черном море американские беспилотники станут летать в этом районе реже?

    Как Россия добудет секреты американского беспилотника

    У России есть аппараты, способные поднять со дна моря американский беспилотник MQ-9
    БЛА MQ-9 теперь лежит на дне Черного моря
    		  
    15 марта 2023, 20:20
    Фото: кадр из видео
    Текст: Николай Гуляев

    Соединенные Штаты обеспокоены тем, что их вооруженные силы могут «никогда не достать» беспилотник MQ-9, упавший у берегов Крыма. Почему в данном случае сильнейшая в мире американская армия совершенно бессильна, какие секреты может нести этот БЛА – и с какими сложностями придется столкнуться российским специалистам?

    «Мы сделали все, чтобы минимизировать ценность упавшего MQ-9 с разведывательной точки зрения, – заявил представитель Белого дома Джон Кирби. – Однако мы не уверены, что мы когда-либо сможем поднять этот аппарат [со дна моря]».

    Таким образом, политическое руководство США дало понять, что предельно серьезно восприняло опасность попадания беспилотника «в чужие руки» – например, руки российских военных. И их опасения тут же подтвердили российские официальные лица.

    «Россия будет пытаться достать остатки упавшего в Черное море американского беспилотника», – заявил глава Совбеза РФ Николай Патрушев. Более того, есть основания полагать, что сама операция по подъему аппарата (или его обломков) началась еще 14 марта, сразу после инцидента с MQ-9. В ряде Telegram-каналов появились записи переговоров российских моряков, участвующих в поисках аппарата.   

    MQ-9 упал в непосредственной близости от крымского побережья, но точные координаты публично пока не озвучивались. Можно ли предполагать, что США способны предпринять некую специальную операцию по его подъему? С высокой вероятностью – нет, и именно об этом, по сути, и говорит признание представителя Белого дома.

    Во-первых, для подводной операции такого масштаба нужны специальные корабли, оснащенные соответствующим оборудованием. Конечно, они есть в распоряжении США – вот только это военные корабли, а в соответствии с Конвенцией Монтре во время боевых действий проход через Босфор (в Черное море) запрещен. Значит, и американские военные корабли туда не попадут.

    Во-вторых, с высокой вероятностью Россия сможет организовать подобные поиски гораздо раньше, чем США. «Технические возможности для этого есть», – говорит Николай Патрушев.

    «Могу предположить, что разбившийся американский беспилотник находится на глубине около километра. У России действительно есть в распоряжении глубоководные аппараты, способные его поднять, – не целиком, конечно, но обломки можно найти с большой вероятностью, – говорит газете ВЗГЛЯД капитан третьего ранга запаса Максим Климов. – Например, это в состоянии сделать компания «Южморгеология», которая известна подъемом черного ящика потерпевшего катастрофу над Черным морем Ту-154».

    Впрочем, в России существуют как минимум несколько компаний, обладающих автономными (необитаемыми) аппаратами, способными работать на глубинах Черного моря. То есть как минимум до трех тысяч метров.

    Есть такие аппараты и у государственных структур, например, МЧС, не говоря уж о ВМФ России и знаменитом ГУГИ (Главном управлении глубоководных исследований). О технической возможности поднять аппарат заявил и глава СВР России Сергей Нарышкин.

    Специалисты по глубоководным исследованиям, с которыми пообщалась газета ВЗГЛЯД, отмечают, что главной сложностью с чисто технической точки зрения будет не поднять аппарат (или его обломки), а найти его. Даже если точно известно место падения беспилотника, скорее всего, точка на морском дне, где теперь находится MQ-9, находится где-то в стороне. Для поисков и исследований придется учесть морские течения, а также привлечь специализированную технику – специальные подводные аппараты, оснащенные гидролокаторами.

    Осталось ответить на вопрос – а ради чего вообще поднимать этот беспилотник? Стоит ли овчинка выделки, ведь операция по подъему аппарата может оказаться весьма дорогостоящей? Какие секреты и тайны он может содержать? Что могли бы в нем обнаружить российские спецслужбы и инженеры?

    Как заявляют в Пентагоне, MQ-9 не был вооружен – и это значит, что он выполнял исключительно разведывательное задание. Но системы вооружений в данном случае не столь критически важны, как системы связи и информации.

    Прежде всего, столь современный БЛА содержит многочисленные электронные системы и компоненты, как встроенные, так и сменные. В частности, речь идет о системах связи, оптических и радиоэлектронных датчиках, радарах, передатчиках и прочих подобных устройствах.

    Конечно, после пребывания в морской воде все они будут в нерабочем состоянии, однако даже в таком виде могут быть интересны для российской разведки.

    Особенно много информации можно почерпнуть, изучив систему управления аппаратом, его компоновку, архитектуру, инженерные решения и даже материалы, использованные для фюзеляжа и плоскостей.

    И тут стоит вернуться к тому, где именно находятся обломки упавшего беспилотника. Вопрос принципиальный: если они находятся в российских территориальных водах, то проблема только техническая. По сути, эти обломки становятся собственностью Российского государства.

    Однако если аппарат в международных водах – все меняется. Беспилотник в таком случае остается собственностью Соединенных Штатов, и открытая попытка его подъема вызовет международный скандал. Тут можно вспомнить о сверхсекретной операции под кодовым названием «Азориан» по подъему советской атомной подводной лодки, проведенной США в 1974 году. Операция хранилась в глубокой тайне именно по причине ограничений на работу с чужой (в данном случае советской) собственностью, находящейся на океанском дне.

    Заявления российских официальных лиц о возможности и желательности подъема MQ-9 с высокой вероятностью являются признаком того, что беспилотник находится именно в российских терводах, под полным контролем в том числе ВМФ России. А значит, скорее всего, у специалистов российского ВПК действительно есть все шансы изучить секреты американского беспилотника, причем на полностью законной основе.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
     
     
    © 2005 - 2022 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •