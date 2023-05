Украинцы ногами голосуют против «контрнаступления» Почему Киев открестился от атаки на Кремль Эксперты объяснили, почему руководство Украины не признается в организации удара БПЛА по Кремлю

Фото: Essi Lehto/REUTERS

Текст: Евгений Поздняков

Спустя сутки после БПЛА-атаки на Кремль власти Украины изменили свое отношение к теракту. Теперь спикеры офиса Зеленского озвучивают самые разные версии случившегося: от «сами себя обстреляли» до заговора «обиженных олигархов». Почему власти Украины пытаются уклониться от ответственности за атаку и какие цели они тем самым преследуют? В четверг советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что атака украинских дронов на Кремль является «инсценировкой». При этом ранее он подчеркивал, что Украина не имеет отношения к теракту, а после этого озвучил версию о якобы причастности к атаке «местных сил сопротивления». Схожей версии придерживается и спикер командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Как сообщает местное издание «Страна» в своем Telegram-канале, военный назвал инцидент провокацией со стороны России. Кроме того, он подчеркнул, что после произошедшего следует ожидать от РФ каких-либо действий в отношении Украины. Дальше всех пошел номинальный лидер партии «Слуга народа» в Раде Давид Арахамия. Он считает, что атаку на Кремль совершили «недовольные олигархи», которые попали под санкции. «Это первая коллективная игра «клуба обиженных», – утверждает депутат, выразив надежду на продолжение терактов в центре Москвы. В то же время бывший депутат Госдумы, иноагент Илья Пономарев в среду и четверг утверждал в разговоре с западными СМИ, что к атаке причастны «российские партизаны». Причем нечто подобное он утверждал и ранее, когда речь шла о терактах в Брянской области и серии других атак, которые привели к жертвам. США также пытаются дистанцироваться от произошедшего. В частности, координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джона Кирби отметил, что Вашингтон не поощряет Украину наносить удары по территории России. Кроме того, он подчеркнул, что Штаты не имеют никакого отношения к произошедшему инциденту. Подобные заявления США и Украины пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал «абсолютно смехотворными». По его словам, в Москве прекрасно осведомлены о том, что все цели ВСУ выбирают под диктовку Белого дома. «Киев лишь исполняет то, что ему говорят делать», – акцентирует он. На эту тему Отговорками американских и украинских властей возмутился и посол России в США Анатолий Антонов. По его мнению, высказывания официальных представителей двух стран поражают цинизмом и абсурдом. Дипломат выразил уверенность, что время атаки накануне парада 9 мая, на котором планируется присутствие и иностранных гостей, было выбрано не случайно. К обсуждению теракта подключилась и западная пресса. Так, The New York Times указывает, что атака на Кремль может стать для Москвы предлогом к «нанесению новых ударов по противнику». В качестве примера издание приводит подрыв Крымского моста в октябре прошлого года, когда после теракта началось массовое поражение объектов энергетической инфраструктуры Украины. В свою очередь издание The Wall Street Journal задается вопросом, может ли за атакой на Кремль стоять российское руководство. Издание подчеркивает, что если бы за организацией операции стояла Украина, то произошедшее выявило бы серьезные уязвимости в «сердце российской власти» за несколько дней до 9 мая. При этом инцидент случился перед запланированным «наступлением ВСУ, направленным на отвоевание южных и восточных территорий у РФ». На ваш взгляд Каким должен быть ответ России на атаку беспилотников ВСУ на Кремль? Удары по центрам принятия решений

Удары по политическому и военному руководству Украины

Значимые успехи на фронте

Затрудняюсь ответить

А издание Politico, цитируя Подоляка, деликатно напоминает о том, что все теракты имеют некую последовательность. Так, вспоминается диверсия на Крымском мосту, подрыв «Северных потоков», к которым, по мнению американской разведки, причастна проукраинская группировка, организация убийства Дарьи Дугиной и другие теракты. «Власти Украины пытаются уйти от ответственности за теракт. Атака на Кремль действительно может привести к максимально жесткой реакции со стороны России, и это пугает офис Зеленского. Ровно по этой причине Подоляк и другие спикеры так рьяно пытаются откреститься от причастности к теракту», – сказала газете ВЗГЛЯД председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер. «Попросту говоря, власти Украины струсили, прикрываясь нелепыми отговорками. Отрицание всего – часть их внешней стратегии еще с 2014 года, но этот случай демонстрирует особый абсурд. Мы видим, что Подоляк, Арахмамия и другие пытаются намекнуть на какую-то фронду внутри России и тем самым продвинуть нарратив о возможном перевороте в Москве», – отмечает собеседница. «Западные государства, естественно, пытаются обелить офис Зеленского. США и страны ЕС – противники России, и они видят, что украинцев можно использовать в качестве инструмента давления на Москву. Поэтому любые, даже самые злостные преступления украинских солдат и диверсантов всегда будут оправданы Вашингтоном и Брюсселем», – считает Шеслер. «Отговорки офиса Зеленского представляют собой не что иное, как попытку втянуть население России в информационную ловушку путем настраивания друг против друга. Особенно это касается рассказов про мифических «партизан». Мы имеем дело с гибридной войной, относиться к которой следует со всей строгостью», – сказал политолог, профессор ВШЭ Марат Баширов. «Украина будет отрицать любые преступления, которые совершены за пределами той территории, которую они признают своей. Поскольку данные инциденты можно охарактеризовать только как террористические акты, то Запад это не поддержит. Но нам необходимо игнорировать их заявления и продолжать действовать так, как мы считаем нужным», – полагает Баширов. Эксперты также обратили внимание на тот факт, что пиар-машина офиса Зеленского для каждой конкретной аудитории на Украине, России и на Западе готовит свою порцию тезисов и объяснений. И хотя они противоречат друг другу, но это никак не сказывается на конечном результате информационной кампании. «Кто чаще всего говорит о фронде и партизанах? Правильно – те спикеры, которые регулярно вещают для российской аудитории: Пономарев, Арестович, Подоляк и другие лица. Для этого они охотно используют русскоязычные медиа-ресурсы, включая СМИ с пропиской в Риге и Праге», – считает киевский политолог Алексей Нечаев. «Сам Зеленский озвучивает другой тезис: у нас, мол, дефицит вооружений, поэтому мы не будем атаковать Кремль. Во-первых, эта мысль, озвученная на пресс-конференции в Финляндии, логично укладывается в его стиль попрошайки, который постоянно ноет и причитает: «Дайте зброю!» (оружие – прим. газеты ВЗГЛЯД)», – добавил собеседник. «Во-вторых, тем самым он уводит внимание с обсуждения инцидента на тему дальнейшей поддержки ВСУ. И в-третьих – на Западе пока не готовы к публичной поддержке терактов. Общество не поймет. Это хорошо видно на примере регулярных публикаций в американской прессе, представители которой «со ссылкой на источники» сообщают о критике Белым домом подобных действий», – указал политолог. «А вот тезис про «сами себя обстреляли» запущен скорее для внутренней аудитории. Я напомню, что эта фраза стала трагическим мемом 2 июня 2014 года, когда ВС Украины нанесли авиаудар по Луганской областной администрации. Тогда же появился мем «кондиционер взорвался» – именно так власти Украины пытались объяснить наведение ракеты на «горячий кондиционер» при «самобстреле», – напомнил эксперт. «Это преступление осталось безнаказанным, серьезного расследования не было, зато фраза «сами себя обстреляли» стала визитной карточкой властей Украины что при Порошенко, что при Зеленском. Этим сопровождались любые варварские обстрелы с 2014 по 2022 год, и даже сейчас ее активно используют в тех случаях, когда ВСУ не избирательно обстреливают центр Донецка или других городов», – отметил политолог. «Поэтому попытки откреститься неудивительны, у офиса Зеленского на то есть три причины: трусость и боязнь «ответки», риск потери поддержки со стороны Запада и желание ввести россиян в заблуждение. Теракт на Крымском мосту? «Это не мы». Убийства Дугиной и Татарского? «Точно не мы». Атака не Кремль? «Однозначно не мы, вот вам крест». А если они получают ответ, тогда в ход идет главный козырь: «А нас за що?». И так у них во всем», – резюмировал Нечаев. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД