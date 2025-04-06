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Вучич назвал Мацуту кандидатом в премьер-министры Сербии
Президент Сербии выбрал эндокринолога Джуро Мацуту для формирования нового кабмина
Президент Сербии Александр Вучич назвал эндокринолога Джуро Мацуту кандидатом на пост премьер-министра и поручил формирование нового правительства Сербии.
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что мандат на формирование нового правительства республики будет вручен профессору медицины и эндокринологу Джуро Мацуту, передает РИА «Новости». Это решение было объявлено Вучичем в воскресенье в обращении к гражданам, где он также подписал соответствующий документ.
Милош Вучевич, временно исполняющий обязанности премьера и глава Сербской прогрессивной партии, ранее сообщил, что кандидат на пост премьера будет предложен президенту в течение двух дней, а окончательное имя станет известно «на выходных». Вучич отметил, что Мацут обладает необходимыми профессиональными и личными качествами для исполнения обязанностей премьера.
Новый премьер должен будет продолжить реализацию программ, направленных на улучшение качества жизни граждан, а также подготовить международную выставку EXPO 2027 под Белградом, что, по словам Вучича, существенно повлияет на объем иностранных инвестиций в страну. Джуро Мацут, родившийся в 1963 году в Белграде, всю жизнь посвятил медицине и преподаванию. Он обязан до 18 апреля предложить состав и программу нового правительства и получить поддержку большинства депутатов в парламенте.
Скупщина Сербии в марте подтвердила отставку премьера Милоша Вучевича, заявление о которой он подал на фоне массовых протестов из-за трагического инцидента на вокзале в Нови-Саде. Если новый состав правительства не будет избран до 18 апреля, в июне могут быть назначены внеочередные парламентские выборы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, еврокомиссар Марта Кос призвала сербские власти не включать Александра Вулина в состав нового правительства, обвинив его в антиевропейской позиции. Президент Сербии Александр Вучич сообщил о двух мировых лидерах, которые тайно общались с российским лидером Владимиром Путиным.