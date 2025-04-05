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Суд арестовал активы Чубайса и еще 7 человек на 5,6 млрд рублей
Арбитраж Москвы арестовал средства Чубайса и других на 5,6 млрд рублей по иску Роснано
Арбитражный суд Москвы принял решение о наложении ареста на активы Анатолия Чубайса и семи других человек на сумму 5,6 млрд рублей по иску компании Роснано.
Как сообщает ТАСС, арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Роснано о наложении ареста на активы бывшего главы компании Анатолия Чубайса и еще семи человек. Общая сумма арестованных средств и имущества составляет 5,6 млрд рублей.
Иск был направлен против Анатолия Чубайса, Юрия Удальцова, Олега Киселева, Бориса Подольского, Германа Пихоя, Дмитрия Пимкина, Владимира Аветисяна и Николая Тычинина. Роснано требует солидарного взыскания убытков в размере 3,892 млрд рублей и 20,4 млн долларов. Суд также поддержал ходатайство о наложении ареста на средства близких родственников ответчиков.
В прошлом суд уже арестовывал имущество топ-менеджеров Роснано по обвинению в злоупотреблении полномочиями. Следствие утверждает, что в 2017 году руководители использовали искаженные данные отчетности для сокрытия убытков и получения дополнительного финансирования. Это привело к убыткам государства в размере более 43 млрд рублей в последующие годы.
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