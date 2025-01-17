В Госдуме потребовали расследовать действия Чубайса

Картаполов попросил СК проверить действия Чубайса на наличие преступлений

Tекст: Елизавета Шишкова

Картаполов заявил об этом в своем телеграм-канале. В обращении, направленном совместно с депутатом Алексеем Луговым, содержится просьба инициировать доследственную проверку служебной деятельности Чубайса на предмет наличия признаков преступлений.

Депутаты также обратились к генеральному прокурору Игорю Краснову с просьбой предоставить информацию о материалах, находящихся в производстве следственных органов, связанных с уголовными делами в отношении Чубайса. Картаполов подчеркнул необходимость получения этой информации для дальнейшего принятия решений.

В октябре прошлого года председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил экстрадировать Чубайса в Россию. Он критиковал реформу российской электроэнергетики, проведенную под руководством Чубайса, в результате которой генерирующие мощности были приватизированы, передает ТАСС.

Чубайс возглавлял «Роснано» с 2008 до 2020 года, а затем до марта 2022 года был специальным представителем президента РФ по связям с международными организациями. В 2022 году он покинул Россию, после чего его видели в Израиле, Турции, Италии.

Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что экс-глава «Роснано» Анатолий Чубайс удрал и прячется, возможно, опасаясь уголовных дел из-за финансовой дыры в компании.

В связи с многомиллиардными хищениями у «Роснано» правоохранительные органы открыли несколько уголовных дел, а компания признана потерпевшей стороной.

Экс-топ-менеджеры «Роснано» Ирина Рапопорт и Олег Киселев обвиняются в особо крупном мошенничестве и объявлены в международный розыск.