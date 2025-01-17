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В Госдуме потребовали расследовать действия Чубайса
Картаполов попросил СК проверить действия Чубайса на наличие преступлений
Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов обратился в Следственный комитет с просьбой о проверке действий бывшего главы «Роснано» Анатолия Чубайса на наличие признаков преступлений и запросил информацию о расследованиях в отношении него.
Картаполов заявил об этом в своем телеграм-канале. В обращении, направленном совместно с депутатом Алексеем Луговым, содержится просьба инициировать доследственную проверку служебной деятельности Чубайса на предмет наличия признаков преступлений.
Депутаты также обратились к генеральному прокурору Игорю Краснову с просьбой предоставить информацию о материалах, находящихся в производстве следственных органов, связанных с уголовными делами в отношении Чубайса. Картаполов подчеркнул необходимость получения этой информации для дальнейшего принятия решений.
В октябре прошлого года председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил экстрадировать Чубайса в Россию. Он критиковал реформу российской электроэнергетики, проведенную под руководством Чубайса, в результате которой генерирующие мощности были приватизированы, передает ТАСС.
Чубайс возглавлял «Роснано» с 2008 до 2020 года, а затем до марта 2022 года был специальным представителем президента РФ по связям с международными организациями. В 2022 году он покинул Россию, после чего его видели в Израиле, Турции, Италии.
Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что экс-глава «Роснано» Анатолий Чубайс удрал и прячется, возможно, опасаясь уголовных дел из-за финансовой дыры в компании.
В связи с многомиллиардными хищениями у «Роснано» правоохранительные органы открыли несколько уголовных дел, а компания признана потерпевшей стороной.
Экс-топ-менеджеры «Роснано» Ирина Рапопорт и Олег Киселев обвиняются в особо крупном мошенничестве и объявлены в международный розыск.